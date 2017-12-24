17:18 24 декабря
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Касса глобалиста



Торги фьючерсами на биткойн начались на Чикагской товарной бирже. В следующем году аналогичные контракты обещает предложить своим клиентам NASDAQ.

Биткойн, как и другие криптовалюты, – электронные деньги, существующие только в Интернете. В них можно вложить обычные средства и наоборот, но это потребует усилий больших, нежели при обмене долларов на рубли. Криптовалют насчитывается более 1300, большинство из них фейковые или просто так придуманные. Биткойн отличается от всех прочих тем, что все остальные криптовалюты привязаны к нему. Если сравнивать с традиционным валютным рынком, это своего рода электронный доллар – то есть самая стабильная и привлекательная денежная единица в Интернет-пространстве.


На самом деле если вы не программист, то не знаете точно, что это такое. Есть некий исходный код, который специалист может прочитать, чтобы оценить справедливость заявлений, что делаются по поводу биткойна. В частности, утверждается, что эта валюта абсолютно прозрачна, что она не поддается искажению, поскольку записывается сразу у всех, и что будет выпущено ограниченное ее количество, а именно 21 миллион. Из них порядка трех четвертей уже эмитировано. Процесс выпуска – непрерывно усложняющая задача, которая требует большого количества электроэнергии и компьютерных мощностей и развившаяся в отдельный бизнес.

Если разовые колебания курса фиксировались где-то на уровне 20 процентов, то изменения в течение года такие: в январе биткойн перевалил за тысячу долларов, сейчас стоит около 19 тысяч. То есть это идеальный инструмент для спекуляций. Насколько можно судить, в целом он будет расти. Для этого существуют три причины. Во-первых, в мире переизбыток денег, а вокруг биткойна ажиотаж и в него будут вкладываться. Во-вторых, люди не очень хорошо знают, что это такое, но они прекрасно знают, что такое их правительство. И недоверие к власти оказывается сильнее, чем страх перед неизвестностью. И третья причина – предполагаемое ограниченное количество биткойнов, которое будет противостоять неограниченной денежной массе. Курс любого конечного ресурса в таких условиях объективно будет расти.

Отмечу одну большую странность: все развитые и экономически суверенные государства, за исключением Китая и Норвегии, не запретили биткойн на своей территории. Странно это потому, что биткойн альтернативен национальным деньгам и может разрушать экономический суверенитет. Тогда как третья экономика мира, Япония, признала биткойн и другие криптовалюты еще в 2015 году. Могу высказать лишь гипотезу, почему так происходит. Биткойн является валютой глобального бизнеса, который не хочет платить налоги и вообще не желает нести никакие риски, связанные с национальными проблемами. То есть это деньги не каких-то компьютерных анархистов, не признающих официальную власть, а новых хозяев мира. Повторяю, это гипотеза, но только она объясняет поведение правительств, разрешающих биткойн и тем самым отказывающихся от экономического суверенитета.

Формально выпуск биткойна определяется компьютерной технологией, называемой блокчейн, когда каждая операция копируется во все электронные кошельки, открытые в мире. Нужно быть очень хорошим программистом, чтобы не просто прочитать программный код, но и суметь выяснить, нет ли в нем, грубо говоря, «закладок». Обычно сами программисты при написании кода оставляют открытые ячейки, с помощью которых в случае обнаружения ошибки можно было бы быстро все исправить. По сути это потенциальные окна уязвимости, которые либо могут быть проданы хакерам, либо будут найдены теми самостоятельно. Помимо проблемы мошенничества, у биткойна есть и проблема потерь – из всех на сегодня выпущенных биткойнов примерно четверть никогда не использовалась, ни разу не участвовала ни в каких транзакциях. Еще порядка 10 процентов выпущенных биткойнов было украдено – люди создают биржу по обмену биткойнов и в один прекрасный момент просто исчезают, прихватив все деньги.

Потому и из-за колебаний курса и из-за возможностей мошенничества биткойн представляет достаточно проблемный актив. Но это абсолютно новая вещь, и возможно, мы сейчас наблюдаем формирование принципиально иной денежной системы, примерно такой, какая существовала в Древнем Риме. Там были разные виды монет для разных нужд. Для поседневной жизни плебса использовалась медь, у богачей в ходу были серебряные сестерции, а для стратегических операций имелись золотые аурелии. Эти валюты хотя и обменивались друг на друга, но очень слабо – они существовали в разных слоях и для разных нужд. Соответственно и биткойн – деньги глобальных спекулянтов, управляющего класса. Деньгами в прошлом «золотого миллиарда», от которого осталась половина, а будет четверть – те, кто обслуживает управляющий класс, – станет то, что ныне называют свободно конвертируемой валютой. Национальные денежные единицы сохранятся для повседневного выживания.
Автор: Михаил Делягин
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40490


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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 07:01
    Вот Лукашенко подсуетился... Узаконил криптовалюту... И правильно... Основная прибыль тем кто контролирует... А не тем кто производит...
    Vard
    1. krops777 Сегодня, 08:07
      Вот Лукашенко подсуетился... Узаконил криптовалюту... И правильно... Основная прибыль тем кто контролирует... А не тем кто производит...


      Ни чего он не контролирует, понты это все. Мир на мой взгляд заигрался в виртуальные и бумажные (доллар) деньги, любой катаклизм и все, у кого больше реальных активов тот и будет все контролировать и надо предпринимать все меры по защите реальных активов от виртуального и бумажного го-на.
      krops777
      1. Ингвар 72 Сегодня, 17:00
        Цитата: krops777
        Мир на мой взгляд заигрался в виртуальные и бумажные (доллар) деньги, любой катаклизм и все, у кого больше реальных активов тот и будет все контролировать

        Есть не признанная евреями еврейская поговорка - "Во время войны покупай недвижимость"
        По поводу статьи - биткоин как и доллар является финансовой пирамидой. Но в отличии от доллара, его "легитимность" не подкреплена военной мощью. hi
        Ингвар 72
    2. 79807420129 Сегодня, 10:00
      Биткойн wink вот вам притча:Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.Это все, что вам нужно знать о биткоинах. hi
      79807420129
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    биткойн – деньги глобальных спекулянтов
    Как и все, что прокручивается через биржи и биржевых спекулянтов. Некоторые из финансовых специалистов предупреждают, что это очередной финансовый пузырь, который рано или поздно, но лопнет.
    rotmistr60
    1. aybolyt678 Сегодня, 11:10
      Цитата: rotmistr60
      Некоторые из финансовых специалистов предупреждают, что это очередной финансовый пузырь, который рано или поздно, но лопнет

      Биткоин противоречит природе денег, он не является мерой труда, с трудом можно назвать средством обмена, накопления... цена на него растет благодаря спросу и ограниченному количеству. У биткоина есть претензия быть мерой электроэнергии, затраченной интернетом и мерой жадности бесполезных людей, которые майнуют. Он жив пока в него верят, а главный бенефициар, я думаю, в Китае.
      aybolyt678
      1. Karabin Сегодня, 12:14
        Цитата: aybolyt678
        Биткоин противоречит природе денег, он не является мерой труда,

        Деньги уже тоже не являются мерой труда. Это такой же товар, как и все остальное. Их можно купить и продать. Можно застраховать, а страховку продать. И т.д.
        Karabin
        1. aybolyt678 Сегодня, 15:28
          Цитата: Karabin
          Деньги уже тоже не являются мерой труда. Это такой же товар, как и все остальное. Их можно купить и продать. Можно застраховать, а страховку продать. И т.д.

          деньги являются также мерой потраченной энергии в воспроизводительном труде (А.Паршев) истина где то посередине. А то что их можно купить и продать, застраховать - так это свойство денег как меры накопления.
          aybolyt678
          1. Кубик123 Сегодня, 16:37
            Цитата: aybolyt678
            Цитата: Karabin
            Деньги уже тоже не являются мерой труда. Это такой же товар, как и все остальное. Их можно купить и продать. Можно застраховать, а страховку продать. И т.д.

            деньги являются также мерой потраченной энергии в воспроизводительном труде (А.Паршев) истина где то посередине. А то что их можно купить и продать, застраховать - так это свойство денег как меры накопления.

            Мне как-то ближе информационная суть денег. Они позволяют формализовать целеполагание развития человеческой популяции. Так они позволяют сформировать положительные и отрицательные обратные связи для векторов развития. Проще всего это проиллюстрировать на таком примере. Если правительство страны (бывает такая ситуация) не представляет каким образом формировать развитие собственной страны, одним из возможных решением является решение раздать деньги населению. Логика такова. Получив деньги, население начнет покупать то, что им необходимо. Уплаченные ими деньги, чисто статистически начнут концентрироваться в областях, в которых производятся реально необходимые населению вещи. На увеличенное количество денег можно развивать производство в этой области, способствуя дальнейшему удовлетворению спроса. Формируется положительная обратная связь в необходимом населению направлении. Отрасли, производящие не нужное населению, начинают недополучать деньги и, опять же, положительная обратная связь приведет к постепенному отмиранию ненужных отраслей. Они перестают "сосать" ресурсы. Таким образом деньги становятся механизмом, который чисто статистически реализует дарвиновский отбор в обществе. Это, как мне кажется, основная функция денег в современном обществе.

            Возвращаясь к биткоину, то, на мой взгляд, его роль, - стерилизовать огромное количество излишне напечатанных в мире денег. Его задача вытянуть из государств и населения максимальное количество реальных денег и "похоронить" их при "лопании финансового пузыря". Бенефициаром при этом являются несомненно американцы, т.к. при этом "сгорит" огромная часть их национального долга.
            Кубик123
          2. Ингвар 72 Сегодня, 17:04
            Цитата: aybolyt678
            деньги являются также мерой потраченной энергии в воспроизводительном труде
            Должны являться! wink
            Ингвар 72
    2. Кубик123 Сегодня, 12:12
      Цитата: rotmistr60
      биткойн – деньги глобальных спекулянтов
      Как и все, что прокручивается через биржи и биржевых спекулянтов. Некоторые из финансовых специалистов предупреждают, что это очередной финансовый пузырь, который рано или поздно, но лопнет.

      Ничего там не прокручивается. Все еще проще. Например, у Вас есть миллион долларов. Вы создаете на эти деньги компанию. Эмитируете под нее миллион акций стоимостью $1. Размещаете эти акции на бирже. Потом сами у себя, через подставную компанию например (за кредит, взятый под Вашу компанию wassat ), продаете одну акцию за $1 000 000. И вот капитализация Вашей компании уже $10 в 12 степени. Вы триллионер. Проблема только в том, что эта капитализация виртуальна (как и биткоин), и станет реальной только в том случае, если Вам удастся найти лохов, которые обменяют виртуальные ценности (Ваши акции с виртуальной стоимостью миллион долларов) на свои реальные накопления. Вот и вся схема происходящего сейчас в мире биткоинов. Схема то известна: покупка золота и драгоценных камней за пустые консервные банки и стеклянные бусы.

      Кстати, если 17/12/2017 биткоин стоил $20 000, то 22/12/2017 уже $11 100.
      Кубик123
      1. Вадим237 Сегодня, 12:56
        Биткоины хорошо обмениваются, продаются и деньги выводятся реальные за это.
        Вадим237
        1. Кубик123 Сегодня, 14:11
          Цитата: Вадим237
          Биткоины хорошо обмениваются, продаются и деньги выводятся реальные за это.

          Естественно, иначе на чем Вы будете строить рекламную компанию. Если этого не было-бы, пирамида давно бы уже рухнула. Но продолжаться это бесконечно не может. Как только все собственники криптовалют захотят выйти в "реал", не будет нужного количества реальных денег, чтобы выкупить предложение. Поэтому весь банкет за счет тех, кто не успеет вовремя выскочить. "Кто последний, тот и "папа"".
          Кубик123
        2. Ингвар 72 Сегодня, 17:06
          Цитата: Вадим237
          Биткоины хорошо обмениваются, продаются и деньги выводятся реальные за это.

          МММ когда то то же приносил прибыль.
          Ингвар 72
      2. aybolyt678 Сегодня, 15:29
        Цитата: Кубик123
        Вот и вся схема происходящего сейчас в мире биткоинов.

        Мавроди уже присвоил себе авторство идеи.
        aybolyt678
    3. Вадим237 Сегодня, 12:53
      Но до того момента когда он лопнет - кто то хорошо озолотится.
      Вадим237
  3. Ныробский Сегодня, 11:12
    Пирамида, она и есть пирамида. На прилавке стоит две 3-х литровые банки, одна с мёдом, а вторая пустая. Лиходей мошенник обставляет дело так, что за пустую банку очередь готова драться и платить любые деньги, игнорируя банку с мёдом. Блин! Как? request
    Ныробский
    1. Кубик123 Сегодня, 12:30
      Цитата: Ныробский
      Блин! Как? request

      Читайте классиков. Марк Твен "Приключения Тома Сойера", процедура покраски забора smile
      Кубик123
  4. kush62 Сегодня, 11:32
    Как и в любой пирамиде, кто-то снимет сливки. А кто-то останется с носом. Будут и те , кто хоть малость и урвёт.
    Мой знакомый накачал некоторое время назад 0,2 биткоина. Скинул на днях за 3 с лишним тысячи баксов. Счастлив , что успел до падения.
    kush62
    1. Вадим237 Сегодня, 12:58
      Урывают те, кто в 2010ом и последующих годах покупали эту валюту за мелочь.
      Вадим237
  5. Нормаль ок Сегодня, 11:59
    Отмечу одну большую странность: все развитые и экономически суверенные государства, за исключением Китая и Норвегии, не запретили биткойн на своей территории.

    Странность в другом. В том, что всё наоборот. В еврозоне исключена легализация криптовалют. Об этом заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Источник Finanzen.net.
    Нормаль ок
  6. sa-ag Сегодня, 15:03
    Биткоин изначально планировался как децентрализованное средство расчета, исключая посредников в виде банков и связанных с ними различных ограничений, вот почему на него такой спрос...и да, его не так просто получить
    sa-ag
    1. aybolyt678 Сегодня, 15:33
      Цитата: sa-ag
      Биткоин изначально планировался как децентрализованное средство расчета,

      Кем планировался?? Учитывая размах, по силу это средненькому государству.. Мой знакомый банкир, говорит что это похоже Китай.
      aybolyt678
      1. Кубик123 Сегодня, 17:11
        Недавно была по "Россия 24" передача по биткоину. В передаче участвовал Н. Стариков. Так вот он выдвинул интересную мысль. Что биткоин появился как ответ американцев на неудачу с развертыванием большой войны в 2008-ом. Война должна была стерилизовать большую часть американского долга. Большой войны не получилось и в 2009-м начал раскручиваться биткоин. В общем-то это логично. Роль "финансовых пузырей" именно в стерилизации излишней денежной массы. Люди легко расстаются с "излишками" и очень трудно отдают "последнее".
        Кубик123
  7. NF68 Сегодня, 16:39
    Набьёт же кто от карманы.
    NF68
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