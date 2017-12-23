18:14 23 декабря

Танкоистребитель «Хетцер» глазами немецкого капитана и газетный разгром «красных»



Как известно, чешская промышленность в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в оснащение германской армии военной техникой. Пожалуй, наиболее весомую роль высококвалифицированные и трудолюбивые чешские конструкторы, инженеры и рабочие сыграли в обеспечении Германии бронетехникой.

Из семнадцати танковых дивизий Вермахта, участвовавших летом 1941 года в нападении на СССР, шесть были вооружены танками чешского производства Pz.35 (t) и Pz.38 (t).


В тот период они составляли почти треть германского танкового парка. Кроме того, чешская бронетехника состояла на вооружении армий Словакии, Румынии и Венгрии – союзников Гитлера. В дальнейшем, когда чешские танки стремительно устаревали, чешские производители переориентировалась на выпуск самоходных орудий.

Один из таких самоходных подарков фюреру – «Хетцер». Это название присвоено было машине по указанию Гитлера. Среди вариантов перевода названия на русский язык часто используется слово «Егерь».

«Хетцер» (или Jagdpanzer 38) был разработан чехословацкой фирмой BMM на шасси легкого танка PzKpfw 38(t) в конце 1943 — начале 1944 года в качестве более дешевой и массовой замены штурмовым орудиям StuG III, но был переклассифицирован в истребитель танков, предназначавшийся в первую очередь для комплектования противотанковых подразделений пехотных и кавалерийских дивизий.

Справка

Тактико-технические характеристики:
Масса: 16 т.
Габаритные размеры:
Длина 6,38 м., ширина 2,63 м., высота 2,17 м.
Экипаж: 4 чел.
Бронирование: от 8 до 60 мм.
Вооружение: 75-мм пушка StuK 39 L/48, 7,92-мм пулемет MG-34 или MG-42
Боекомплект: 41 снаряд, 1200 патронов.
Двигатель: 6-цилиндровый карбюратолрный двигатель жидкостного охлаждения Praga АЕ, мощностью 160 л.с.
Максимальная скорость: по шоссе – 40 км/час
Запас хода: 180 км.

Ты ничего не потерял, поиграв немножко в пехотинца

Хайнц Кюн – один из тех, кому довелось воевать на чешских «Хетцерах» и командовать ими. До этого большую часть войны он провел в противотанковой артиллерии (Сайт «Я помню», раздел «Союзники и противники»):
«Моим первым орудием являлась 37-мм пушка, на Восточном фронте с первых дней доказавшая свою почти полную бесполезность. Доходило до того, что вынуждены были переквалифицироваться в пехотинцев – стреляли из МГ, карабинов. Например, в мою бытность в 188-м батальоне 88-й пехотной армии, мы, правда, числились истребителями танков, но, поскольку оружие отсутствовало, нас придали пехоте. Командиром был, помню, один капитан-пехотинец, родом из Дармштадта. Так вот, он говорил мне тогда: «Ты ничего не потерял, поиграв немножко в пехотинца. Узнаешь немало полезного». Он был прав. В пехоте я очень многому научился, среди прочего, и в том, что касается стрельбы. У пехотинца обостренное ощущение передовой, в отличие от истребителя танков, как правило, находящегося несколько позади, им вернее оценивается опасность. Он должен ясно представлять себе, где враг».

В том, что на Восточном фронте 37-мм пушка была почти бесполезной, Кюна явно убедили первые встречи с Т-34 или КВ.

Французская 47-мм пушка зимой сразу вышла из строя

В дальнейшем он накопил большой опыт, позволявший оценивать получаемое оружие и его пригодность для Восточного фронта: «После имел на вооружении 75-мм противотанковую пушку – это уже серьезное оружие. Пушки перевозились 10 – 12-тонными тягачами, обычно, фирмы «Майбах», но были и других заводов. Еще позднее перешли на самоходные шасси на основе устаревших танков. Во время переформирования во Франции нас довооружили трофейным французским оружием, для войны на Востоке абсолютно непригодным – по возвращении на Украину все пришлось побросать. К примеру, у французов был тягач на резиновом ходу. Передвигаться он мог только по очень хорошей дороге. Стоило пройти дождю – и он уже буксовал. Французская 47-мм пушка зимой сразу вышла из строя, не выдержав мороза. Мотоциклы французские в отличие от низких немецких были высоченными – мотоциклист представлял собой отличную мишень».

Благодаря низкой посадке, «Егеря» были меньше уязвимы

А на заключительном этапе войны ему довелось познакомиться с продукцией чешских мастеров: «В конце войны, в Курляндии, воевал в составе 731-го дивизионного противотанкового батальона на «Егерях» (Hetzer – «Хетцер»), самоходках на шасси чешского танка – завода «Шкода», вооруженных 75-мм пушкой и пулеметом МГ 34. Благодаря низкой посадке, «Егеря» были меньше уязвимы – снаряды, обычно, пролетали над нами, не задевая – и прекрасно маскировались на местности, используя небольшие возвышенности – ландшафт в Курляндии холмистый… В каждом взводе было по четыре машины, в бою они находились приблизительно в ста метрах друг от друга, иногда это расстояние было большим – зависело от конкретных условий местности». Вспомнил он и характерные недостатки «Хетцера»: «Слишком тесно внутри, слабая боковая броня, для перезарядки пулемета требовалось выбраться из танка».

Известны и другие недостатки «Хетцера». Орудие имело самые минимальные углы горизонтальной наводки (16 градусов) среди всех немецких самоходок. У командира был плохой обзор.

Но при этом «Хетцер» был серьезным противником в ближнем бою, очень опасным при действиях из засады.
Помимо своих воспоминаний, Кюн сослался на заметку из «Полевой газеты 16-й армии» от 4 марта 1945 года с описанием успешного боя, который немцы выиграли под его командованием:

«Для отражения прорыва противника на участке фронта рейнско-вестфальской пехотной дивизии были задействованы семь «Егерей» (истребителей танков) и три САУ Штурмгешютц под командованием 24-летнего хауптмана (капитана) Кюна из Дойцена под Борной. Их задача состояла в поддержке контратаки роты фузилеров. Фузилеры занимают исходную позицию. В обед на холмистую, изрытую снарядами главную линию обороны выходят «Егеря» и САУ Штурмгешютц. После короткого массированного удара нашей артиллерии истребители танков во главе с командиром внезапно возникают перед вражескими окопами – и уже падают первые снаряды пушек «Егерей» в рядах большевиков. Захваченные врасплох, парализованные красные (Sowjets) пялятся на наводящие страх «Егеря», не замечая как к ним подкрадываются и САУ Штурмгешютц. И вот они стоят на их правом фланге, стреляя из всех стволов. Одновременно с громким «Ура!» во фланг врагу ударяют фузилеры, их автоматы собирают богатый урожай среди бегущих большевиков. Сломя голову выскакивают из окопов и остальные красные (Sowjets), пытаясь по полю спастись бегством в лес. Но и здесь их настигают снаряды и пулеметные очереди «Егерей»…Немалое количество убитых и еще больше раненых большевиков свидетельствуют об ожесточении боя. Захвачены четверо пленных, шесть пулеметов и множество стрелкового оружия. Поле боя за нами, прорыв противника ликвидирован. – С удвоенной самоотверженностью солдаты выполнили свою задачу, с каждым выстрелом отомстив красным (Sowjets) за то, что они творят у нас на родине с нашими женщинами и детьми».

«Умиляет», конечно, ссылка на обиды женщин и детей, за которые надо отмстить «красным». О том, что у «красных» за предшествующие годы накопилось очень много оснований для мести, немцы не вспоминали.

И очень неприятно читать описание разгрома советского подразделения. Увы, оно очень похоже на правду. Немецкий фронтовой журналист не пишет об участии в бою советских танков и орудий, об их уничтожении или захвате. А без танков или артиллерийских орудий устоять нашим пехотинцам против атаки 10 бронеединиц с пехотой не удалось…

Первые серийные самоходки «Хетцер» (Jagdpanzer 38) выехали из ворот завода ВММ в апреле 1944 года. Всего успели чехи изготовить для Гитлера 2827 таких машин – прекрасно маскируемых танкоистребителей. Над тем, сколько советских танков они уничтожили и пехотинцев погубили размышлять как-то не принято, ни у нас, ни в Чехии. Должно быть, из соображений толерантности.
Автор: Максим Кустов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40451


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Комментарии 56

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  1. Му Дозвон Сегодня, 05:59
    На месте чехов так бы и другие народы себя вели,работали бы на немцев и не возникали.Так что зря постоянно чехов обвиняют в работе на немцев,все другие вели бы себя точно так же на их месте.
    Му Дозвон
    1. апро Сегодня, 06:37
      У чехов был выбор,в 38году сражаться за свою родину и победить Германию,и шансы у них были,но они сделали свой выбор,так что оправдывать не стоит.
      А самоходка получилась удачной во всех отношениях и боевом,и техническом,и бюджетному.И стояла на службе до 1970 х годов в Швейцарии,те плохому не научат.
      апро
      1. Му Дозвон Сегодня, 06:59
        Да не было у них никаких шансова после Мюнхена,их все предали,а Союз помочь не мог.Так что не придумывайте.
        Му Дозвон
        1. Krasnodar Сегодня, 09:14
          Цитата: Му Дозвон
          Да не было у них никаких шансова после Мюнхена,их все предали,а Союз помочь не мог.Так что не придумывайте.

          Их собственная армия на 38 год была не намного слабее немецкой.
          Krasnodar
          1. Му Дозвон Сегодня, 09:27
            Сильнее французской и польской видимо,да? :-)
            Причем у французов и поляков были союзники,а у чехов их не было.Плюс и поляки вместе с немцами выступили против чехов.Да и венгры возможно(хотя не уверен в этом - не помню про поведение венгров в 38-39 годах).
            Му Дозвон
          2. svp67 Сегодня, 16:43
            Цитата: Krasnodar
            Их собственная армия на 38 год была не намного слабее немецкой.

            Если не равна. Немцы бы здорово кровью умылись бы. Глядишь на большее уже и не смогли бы замахнуться.
            svp67
          3. Deadушка Сегодня, 17:05
            Цитата: Krasnodar
            Их собственная армия на 38 год была не намного слабее немецкой

            Можно считать, что на равных были.
            После раздела и грабежа Германия и решила в войнушку поиграть.
            Цитата: Му Дозвон
            а у чехов их не было.

            У них договор с пшеками был, решили их кинуть и отсидеться.
            Но потом им все боком вышло.
            Deadушка
        2. Дирижер Сегодня, 12:14
          Погуглите , армия Чехии в 1938 , состав , вооружение и вермахт, чехи вполне могли крайне измотать немцев и возможно заставить их пойти на мировую , но вот желания и приказа воевать не было .
          Дирижер
          1. Му Дозвон Сегодня, 12:34
            Ага,ага...Верю :-)

            Погуглите армии Польши,Франции,Великобритании и пр. :-)
            Му Дозвон
            1. Дирижер Сегодня, 15:10
              знаемо, но против новой тактики немцев они не играли , но вот у чехов то на границе УРы были а у польши нет, мажино просто обошли , а бритты что? битву за Британию они выиграли , а Дюнкерк, да тяжелое вооружение бросили , но костяк армии вытащили.
              Дирижер
        3. svp67 Сегодня, 16:42
          Цитата: Му Дозвон
          Да не было у них никаких шансова после Мюнхена,их все предали,а Союз помочь не мог.
          Они даже не пробывали. И с Союзом у них был заключен договор, по которому мы должны были прийти к ним на помощь, в случаи просьбы, мало того в Чехословакию стало поступать советское оружие, в частности бомбардировщики СБ. Глупо переписывать историю, но в настоящей её версии чехи показали себя не с лучшей стороны...
          svp67
      2. Кент0001 Сегодня, 13:50
        Вы знаете почему в Чехии все старинные постройки целы начиная со средневековья? Они никогда не защищались, и всегда сдавались более сильному. Такой вот народ. Причем мне это один понимающий товарищ это объяснил, он вЧехии жил и часто туда ездил.
        Кент0001
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 06:56
      Ну французы явно исключение(ясень пень не все), раз смогли сделать более "точную" пушку которая переставала работать на морозе, работала при -10, а при -12 уже нет laughing . В общем инженеры постарались и себе отгородить и немцев подставить ведь всегда можно сослаться "было проведено тестирование, вот результаты, откуда нам было знать что там морозы под -50!". В общем от того и растут слухи про наши "дикие морозы". hi
      ProkletyiPirat
      1. собаковод Сегодня, 07:19
        Всё их вооружение, тактика и стратегия была заточена под блицкриг, т.е. быстрая война. В то время Россия, после потрясений первой трети двадцатого века, из-за рубежа казалась отсталой, слабой, в сравнении со странами старой Европы. Да, вообщем то, так в большинстве аспектов жизнедеятельности Советского союза и было. Даже новейшие разработки того времени, к началу ВОВ, не были воплощены в жизнь. Ко всему, не хватало ресурсов и сырья. И если бы самоотверженность народов СССР была поддержана материально-технически на должном уровне, думаю, обошлось бы без ленд-лизов и второго фронта, с меньшими потерями и в более сжатые сроки.
        собаковод
      2. Кот_Кузя Сегодня, 12:13
        Вообще-то во Франции морской климат, среднеянварская температура в Париже +4, абсолютный минимум -24. http://pogodaiklimat.ru/climate2/07149.htm
        В Москве например, среднеянварская температура -7, а абсолютный минимум -42. В Париже очень редко бывают морозы ниже -5, так же как в Москве очень редко бывают морозы ниже -30.
        Кот_Кузя
  2. ИмПерц Сегодня, 06:58
    Да, аппарат получился очень удачным. Немало крови попортил.
    ИмПерц
  3. diletant Сегодня, 07:37
    Чехи работали на нацистов с энтузиазмом. Ни одного акта саботажа на заводах. Гитлер дал чешским рабочим статус рабочих Рейха. Чехи работали на нацистов до последнего, до 7 мая.
    diletant
    1. Му Дозвон Сегодня, 07:53
      Да не было у чехов никакого энтузиазма,просто чехи и сами погибать не хотели и семьи свои подставить под концлагерь или пулю тоже не хотели.Насчет актов саботажа не знаю,но,например,авиабомбы порой немецкие не взрывались,ибо были в том числе как раз испорченны при сборке еще.
      У чехов некоторые люди любят потрындеть про 1968 год,а у нас некоторые люди любят потрындеть о том как чехи на немцев работали.
      Му Дозвон
      1. Мур Сегодня, 08:09
        Цитата: Му Дозвон
        Да не было у чехов никакого энтузиазма

        Ну как же не было? Этот самый "Хетцер" был разработан в инициативном порядке, без всякого принуждения.
        Ах да, если бы они не нашли применения шасси от PzKpfw 38(t), их бы заставили заниматься какой нибудь неквалифицированной работой и зарплата с пайками (на уровне рабочих в самой Германии) стали бы гораздо ниже.
        Чудеса героизма они показали после 9 мая, расстреливая колонны с едущими сдаваться в плен безоружными немцами - у Руделя в мемуарах есть.
        Мур
        1. Му Дозвон Сегодня, 08:16
          Я не в курсе таких подробностей,так что ничего сказать не могу,насчет вашего первого абзаца,не знаю.Карьеристы есть везде,на бандеровской Украине некоторые русские делают карьеру на русофобии,Климкин например.
          Му Дозвон
      2. Дирижер Сегодня, 12:18
        Опять же , погуглите про политику Гейдриха в отношении протектората Богемии и Моравии (то есть Чехии) именно политика пряника, хорошие условия работы чехам, зарплаты даже пансионаты , и все это обеспечивало лояльность чешского населения . За что Гейдриха то и убили, за грамотную внутреннюю политику.
        Дирижер
        1. Му Дозвон Сегодня, 12:39
          Вот и я о том же.
          Зачем же тогда чехам было сопротивляться?
          "А вешать,вешать мы их будем потом!".
          Му Дозвон
    2. Авиатор_ Сегодня, 15:06
      Насчёт чешского саботажа. Читал в детстве статью про невзорвавшуюся немецкую 1000 кг бомбу, сброшенную на Кремль. Когда она была обезврежена, оказалось, что внутри песок, записка и чешско-русский словарь. Записка была от чешских коммунистов: "чем сможем, тем поможем". За одну бомбу, конечно, спасибо, только я не уверен, что все другие, взорвавшиеся, снаряжали члены НСДАП.
      Авиатор_
  4. Vard Сегодня, 07:55
    Ключевое... Из засады... Во всех остальных случаях консервная банка... И описание боя... Ну не бегали в 1945 году наши от немцев... И ... Снаряды пролетали по верху.. Автор ни когда не стрелял не только из пушки... Но и даже из рогатки...
    Vard
    1. Дирижер Сегодня, 12:20
      Сии консервные банки стояли в Швейцарии до 70-х годов (как правильно уже отметили) , так они и были заточены именно под такую тактику, и ставить там мощную защиту не имело смысла.
      Дирижер
    2. Black5Raven Сегодня, 17:14
      Цитата: Vard
      Ключевое... Из засады...

      Конечно ! Нужно с воплем ура ! бросаться на пулемёты в открытом поле и на картонке с противопулевой защитой .
      Black5Raven
  5. XYZ Сегодня, 08:00
    Над тем, сколько советских танков они уничтожили и пехотинцев погубили размышлять как-то не принято, ни у нас, ни в Чехии. Должно быть,
    из соображений толерантности.


    Эта самая толерантность нам всегда выходила боком. Да, она позволяла в какой-то конкретный исторический момент не портить отношения и крепить лицемерную дружбу. Вариант самый простой, не требующий анализа и каких-либо усилий. Но в исторической перспективе все-равно бывшие "друзья" когда-нибудь припомнят все наши действительные и мнимые грехи, а робкие напоминания о собственных преступлениях (польские концлагеря, чешские легионеры и т.п.) будут решительно отвергнуты, как неумелая попытка оправдаться. И поделом. Все претензии надо предъявлять вовремя и без всяких замалчиваний и реверансов.
    XYZ
    1. Му Дозвон Сегодня, 08:11
      У чехов не было лицимерия в дружбе, по крайней мере у многих чехов.Многие в Чехии и сейчас к России неплохо относятся.
      Му Дозвон
      1. XYZ Сегодня, 08:34
        А вы кого именуете чехами? Простых граждан или политические элиты? Простые поляки тоже про Катынь редко вспоминают. Но тон задают именно политические элиты, они и формируют внешнюю политику.
        XYZ
        1. Му Дозвон Сегодня, 08:41
          Ну,простые поляки тоже русофобы зачастую,в конце-концов власть выбирает сам народ.Элита это часть народа.
          Я про простых граждан говорю,да и президент чешский русофобией не страдает вроде.
          Му Дозвон
          1. Кот_Кузя Сегодня, 12:17
            Вообще-то чехи исторически ближе к немцам, чем к русским и даже полякам, пусть даже чехи и славяне.Чехи с 11 века входили в союз с австрийскими королями, а позднее и вовсе вошли в состав Австрии. Так что неудивительно, что чехи исправно работали на немцев, а немцы чехов не притесняли. Тысячелетнюю генетическую память не сотрешь. Да и сейчас Австрия, Германия и Чехия активно сотрудничают и торгуют друг с другом.
            Ну а то что чешская элита и простые чехи относятся к русским хорошо, лучше чем поляки и украинцы, то это дело в том, что у нас просто нет взаимных претензий и обид. Например, мы с поляками последние 500 лет были злейшими врагами, и постоянно воевали друг с другом. Украинцы же это те же поляки, просто православные.
            Кот_Кузя
            1. Му Дозвон Сегодня, 12:50
              Ну не знаю.
              На мой взгляд,чехи немцев ненавидят и боятся.Поэтому и Россию до сих пор любят,как противовес от немецкого ига.
              Му Дозвон
              1. Кот_Кузя Сегодня, 14:07
                Цитата: Му Дозвон
                На мой взгляд,чехи немцев ненавидят и боятся.Поэтому и Россию до сих пор любят,как противовес от немецкого ига.

                Ага, сербы так же любили русских, когда их от австрийского "ига" освобождали, но очень быстро забыли любовь при Тито, и снова "полюбили" русских, когда их стали бомбить янкесы. Чехи с немцами отлично ладят, между ними нет никаких исторических обид и споров. Это сотрудничество напоминает сотрудничество русских и татар. Татары уже 6 веков входят в состав России, а чехи уже 9 веков входят в состав германских и австрийских королевств. Русские и татары не делают между собой никакой разницы, точно так же и немцы и чехи не делают разницы между друг другами, тем более все чехи знают немецкий, так же как все татары знают русский.
                Кот_Кузя
                1. Му Дозвон Сегодня, 14:16
                  Сербы всегда к России хорошо относились,вспомните хотя бы, как сербы вели себя в 1941-1945 году.
                  Вы плохо знаете историю,постыдились бы выливать ушаты грызи на наших преданных друзей - сербский народ!
                  Му Дозвон
            2. Дирижер Сегодня, 15:13
              Вроже Бисмарк сказал, что Чехи - это взбесившиеся немцы возомнившие себя славянами.
              Дирижер
            3. iouris Сегодня, 15:42
              Цитата: Кот_Кузя
              Украинцы же это те же поляки, просто православные.

              Украинцы - это малороссы и галицийцы. Малороссы - это россияне. Галицийские униаты (греко-католики) - австрияки. Антирусские украинцы - это бандеровцы.
              iouris
            4. Black5Raven Сегодня, 17:16
              Цитата: Кот_Кузя
              . Тысячелетнюю генетическую память не сотрешь.

              за такие слова нужно учебниками по генетике по голове бить, пока дурь не выйдет
              Black5Raven
    2. Кент0001 Сегодня, 13:53
      Толерантность всегда за счет нас была.
      Кент0001
  6. KLV Сегодня, 08:45
    Та же, недельной давности статья, но более иллюстрированная: https://www.yaplakal.com/forum2/topic1709294.html
    KLV
  7. свободный Сегодня, 09:55
    А из каких соображений автор выкладывает здесь эту статейку?
    свободный
    1. АКС Сегодня, 11:23
      ну наверно, что бы кто то из комментаторов вспомнил, что немцы воевали всем оружием и советским в том числе, достаточно вспомнить какими пушками выносили английские матильды в Африке!
      или кто то из комментаторов вспомнит что на оккупированных территориях СССР люди что бы прокормить свои семьи ремонтировали немецкую технику, пахали землю и стирали фрицам бельё!
      это хорошо на диване патриотизм показывать. когда тебя мама с папой покормит. а когда тебе предлагают выбор или поработать за деньги или умереть с голоду то диванные патриоты скорее всего с энтузиазмом сами будут вкалывать !
      и еще хочу добавить. может быть такое, что чехов устраивала жизнь в Рейхе, и не очень то они хотели освобождения, а все россказни про то как чехи страдали в оккупации относятся к пропаганде СССР. Может быть Чехия "страдала" наравне с Францией? только одна пролезла в победители, а вторая нет!!!
      АКС
  8. синоби Сегодня, 11:15
    Собственно у чехов как такового выбора и не было. Как и у Европы в целом.
    синоби
    1. Дирижер Сегодня, 12:22
      Собственно как не было? А потом вдруг осознали , что выбор есть и надо договариваться и объединяться в том числе и с СССР для отпора Гитлеру? А пример ПМВ за 20 лет благополучно забыт?
      Дирижер
    2. Кент0001 Сегодня, 13:55
      Выбор есть всегда. Они сделали свой-и сдались нафиг, а мы в 41-м свой.
      Кент0001
      1. Дирижер Сегодня, 14:45
        Согласен, но выбор такой , они сделали страусиный , забыли , что когда то гуситы разносили немцев прилично , а тут лучше сдаться , пить пиво , есть кнедлики и спокойно работать на благо рейха.
        Дирижер
  9. sergo1914 Сегодня, 14:01
    И после четвертого марта 1945 года фронт покатился в сторону Сталинграда. Я правильно понял? А что было 9 мая 1945? Где был этот херр хауптман? Громче всех орал "Гитлер капут" или застрелился после акта капитуляции? Какие же они все великие воины в собственных воспоминаниях.
    sergo1914
  10. Громобой Сегодня, 14:30
    Над тем, сколько советских танков они уничтожили и пехотинцев погубили размышлять как-то не принято, ни у нас, ни в Чехии. Должно быть, из соображений толерантности
    Вопрос гораздо сложнее и модным словом "толерантность" его не объяснишь.Скорее "государственные интересы" подходит,ведь СССР тоже не заострял на этом внимание.Он просто победил в той тяжелейшей войне и продвигал своё влияние на Европу,работая с тем "материалом",что есть...был практик до мозга костей.
    Статья не о самоходке как о бронеобьекте,а скорее самоходка лишь фон,чтобы продвинуть свои идеологические и моралистские установки.Поэтому немного разочарован и комментарии читать не буду,потому что там скорее всего будет со всех сторон обмусоливаться национальность "Хетцера" и какие растакие эти самые чехи.А это уже давно и хорошо известно и неинтересно даже.
    Громобой
    1. Black5Raven Сегодня, 17:20
      Цитата: Громобой
      комментарии читать не буду,потому что там скорее всего будет со всех сторон обмусоливаться национальность "Хетцера" и какие растакие эти самые чехи.

      Что собственно и происходит в каждой статье . Грустно
      Black5Raven
  11. Cer59 Сегодня, 14:38
    умиляет идиотизм автора статьи. этот мудозвон даже не понимает что применение "егеря " так означает одно, он уже горит перед окопами. причина проста- просто 45-ки образца 1943г., были практически в каждой роте приданы как штатное средство борьбы против бронетехники. и если тигр был им не по зубам, то все остальные горели в путь. какое количество пантер сгорело от попаданий в бортовую броню неизвестно но по директиве Гудериана каждую пантеру должны были прикрывать не менее 2-х танков или т-3 или т-4.
    так о чём это я? а о храбрых немцах на егере. Егерь горел с 500-600 метров от 45-ки ну а где наши зис-2, зис-3? а спят.
    очередная поделка в стиле один немец стоил 12 русских солдат...
    историю знать надо.
    наши потери официально 8 640 000 человек. немецкие на 12 марта 1945 года последние радиобращение Гитлера 12 500 000 человек, плюс сюда союзников 6 000 000, по другому расчёту 4 500 000. и того от 17 000 000 до 18 500 000 человек. ведь до сих пор нет точных данных о потерях фашистского блока ни людях ни в самолётах и в бронетанковой техники.
    почему? да потери чудовищны настолько что придётся признать о полной бездарности их генералов.
    утверждение о выпуске 59 000 едениц бронетехники не учитывает ни венгерских, ни чехословацких, ни французских танков и бронетранспортёров.
    а ведь одних бронетранспортёров только Германия выпустила 65 000 единиц, а они по огневой мощи соизмеримы с нашими т-40,т-60, т-70 .
    так что осталось только врать и врать....
    Cer59
    1. Авиатор_ Сегодня, 15:00
      Про немецкие потери есть примечательный факт: они задокументированы самими немцами (с известным лукавством в сторону занижения), но период их самых больших потерь - 1945 год - скрыт мраком, так как "документов вдруг не оказалось". Не помню источник, вроде, "Потери России и СССР в войнах ХХ века", но не уверен.
      Авиатор_
    2. faiver Сегодня, 16:18
      это каких бронетранспортеров германия выпустила 65тысяч?
      faiver
  12. EvilLion Сегодня, 15:12
    Ну так в разгроме немчуры панфиловцами ни о каких танках или пушках, и о том, что там целый полк за несколько дней наколотил десяток танков у нас тоже не писали. Закон - чем ближе к поражению, тем больший уровень вранья о собственных успехах во фронтовой прессе.
    EvilLion
  13. iouris Сегодня, 15:34
    Цитата: "Как известно, чешская промышленность в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в оснащение германской армии военной техникой." Конец цитаты.
    Уточняю: чехословацкая.
    iouris
    1. Анатоль Клим Сегодня, 16:25
      Цитата: iouris
      Уточняю: чехословацкая.

      Написано согласно исторических событий правильно - чешская, так как Словакия, после вторжения немцев в Чехию в 1938 году, объявила о независимости, и эту независимость признала Германия и её союзники, кстати независимость Словакии до 1941 года признавал и Советский Союз. Словакия до 1944 года была в фашистском блоке, при приближении Красной армии, начались антифашиские выступления, только тогда немцы ввели туда свои войска. В 1945 году вновь было провозглашено государство Чехословакия, но только до 1993 года когда Чехия и Словакия мирно разошлись.
      Анатоль Клим
  14. Вечно так Сегодня, 15:50
    Прям слеза за бедных чехов, так страдали они под фашистами, так страдали... вместе с остальными гейропэйцами.
    Вечно так
  15. faiver Сегодня, 16:20
    простите но статья на три с минусом....
    faiver
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