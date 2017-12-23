Танкоистребитель «Хетцер» глазами немецкого капитана и газетный разгром «красных»

Как известно, чешская промышленность в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в оснащение германской армии военной техникой. Пожалуй, наиболее весомую роль высококвалифицированные и трудолюбивые чешские конструкторы, инженеры и рабочие сыграли в обеспечении Германии бронетехникой.Из семнадцати танковых дивизий Вермахта, участвовавших летом 1941 года в нападении на СССР, шесть были вооружены танками чешского производства Pz.35 (t) и Pz.38 (t).В тот период они составляли почти треть германского танкового парка. Кроме того, чешская бронетехника состояла на вооружении армий Словакии, Румынии и Венгрии – союзников Гитлера. В дальнейшем, когда чешские танки стремительно устаревали, чешские производители переориентировалась на выпуск самоходных орудий.Один из таких самоходных подарков фюреру – «Хетцер». Это название присвоено было машине по указанию Гитлера. Среди вариантов перевода названия на русский язык часто используется слово «Егерь».«Хетцер» (или Jagdpanzer 38) был разработан чехословацкой фирмой BMM на шасси легкого танка PzKpfw 38(t) в конце 1943 — начале 1944 года в качестве более дешевой и массовой замены штурмовым орудиям StuG III, но был переклассифицирован в истребитель танков, предназначавшийся в первую очередь для комплектования противотанковых подразделений пехотных и кавалерийских дивизий.Тактико-технические характеристики:Масса: 16 т.Габаритные размеры:Длина 6,38 м., ширина 2,63 м., высота 2,17 м.Экипаж: 4 чел.Бронирование: от 8 до 60 мм.Вооружение: 75-мм пушка StuK 39 L/48, 7,92-мм пулемет MG-34 или MG-42Боекомплект: 41 снаряд, 1200 патронов.Двигатель: 6-цилиндровый карбюратолрный двигатель жидкостного охлаждения Praga АЕ, мощностью 160 л.с.Максимальная скорость: по шоссе – 40 км/часЗапас хода: 180 км.Хайнц Кюн – один из тех, кому довелось воевать на чешских «Хетцерах» и командовать ими. До этого большую часть войны он провел в противотанковой артиллерии (Сайт «Я помню», раздел «Союзники и противники»):«Моим первым орудием являлась 37-мм пушка, на Восточном фронте с первых дней доказавшая свою почти полную бесполезность. Доходило до того, что вынуждены были переквалифицироваться в пехотинцев – стреляли из МГ, карабинов. Например, в мою бытность в 188-м батальоне 88-й пехотной армии, мы, правда, числились истребителями танков, но, поскольку оружие отсутствовало, нас придали пехоте. Командиром был, помню, один капитан-пехотинец, родом из Дармштадта. Так вот, он говорил мне тогда: «Ты ничего не потерял, поиграв немножко в пехотинца. Узнаешь немало полезного». Он был прав. В пехоте я очень многому научился, среди прочего, и в том, что касается стрельбы. У пехотинца обостренное ощущение передовой, в отличие от истребителя танков, как правило, находящегося несколько позади, им вернее оценивается опасность. Он должен ясно представлять себе, где враг».В том, что на Восточном фронте 37-мм пушка была почти бесполезной, Кюна явно убедили первые встречи с Т-34 или КВ.В дальнейшем он накопил большой опыт, позволявший оценивать получаемое оружие и его пригодность для Восточного фронта: «После имел на вооружении 75-мм противотанковую пушку – это уже серьезное оружие. Пушки перевозились 10 – 12-тонными тягачами, обычно, фирмы «Майбах», но были и других заводов. Еще позднее перешли на самоходные шасси на основе устаревших танков. Во время переформирования во Франции нас довооружили трофейным французским оружием, для войны на Востоке абсолютно непригодным – по возвращении на Украину все пришлось побросать. К примеру, у французов был тягач на резиновом ходу. Передвигаться он мог только по очень хорошей дороге. Стоило пройти дождю – и он уже буксовал. Французская 47-мм пушка зимой сразу вышла из строя, не выдержав мороза. Мотоциклы французские в отличие от низких немецких были высоченными – мотоциклист представлял собой отличную мишень».А на заключительном этапе войны ему довелось познакомиться с продукцией чешских мастеров: «В конце войны, в Курляндии, воевал в составе 731-го дивизионного противотанкового батальона на «Егерях» (Hetzer – «Хетцер»), самоходках на шасси чешского танка – завода «Шкода», вооруженных 75-мм пушкой и пулеметом МГ 34. Благодаря низкой посадке, «Егеря» были меньше уязвимы – снаряды, обычно, пролетали над нами, не задевая – и прекрасно маскировались на местности, используя небольшие возвышенности – ландшафт в Курляндии холмистый… В каждом взводе было по четыре машины, в бою они находились приблизительно в ста метрах друг от друга, иногда это расстояние было большим – зависело от конкретных условий местности». Вспомнил он и характерные недостатки «Хетцера»: «Слишком тесно внутри, слабая боковая броня, для перезарядки пулемета требовалось выбраться из танка».Известны и другие недостатки «Хетцера». Орудие имело самые минимальные углы горизонтальной наводки (16 градусов) среди всех немецких самоходок. У командира был плохой обзор.Но при этом «Хетцер» был серьезным противником в ближнем бою, очень опасным при действиях из засады.Помимо своих воспоминаний, Кюн сослался на заметку из «Полевой газеты 16-й армии» от 4 марта 1945 года с описанием успешного боя, который немцы выиграли под его командованием:«Для отражения прорыва противника на участке фронта рейнско-вестфальской пехотной дивизии были задействованы семь «Егерей» (истребителей танков) и три САУ Штурмгешютц под командованием 24-летнего хауптмана (капитана) Кюна из Дойцена под Борной. Их задача состояла в поддержке контратаки роты фузилеров. Фузилеры занимают исходную позицию. В обед на холмистую, изрытую снарядами главную линию обороны выходят «Егеря» и САУ Штурмгешютц. После короткого массированного удара нашей артиллерии истребители танков во главе с командиром внезапно возникают перед вражескими окопами – и уже падают первые снаряды пушек «Егерей» в рядах большевиков. Захваченные врасплох, парализованные красные (Sowjets) пялятся на наводящие страх «Егеря», не замечая как к ним подкрадываются и САУ Штурмгешютц. И вот они стоят на их правом фланге, стреляя из всех стволов. Одновременно с громким «Ура!» во фланг врагу ударяют фузилеры, их автоматы собирают богатый урожай среди бегущих большевиков. Сломя голову выскакивают из окопов и остальные красные (Sowjets), пытаясь по полю спастись бегством в лес. Но и здесь их настигают снаряды и пулеметные очереди «Егерей»…Немалое количество убитых и еще больше раненых большевиков свидетельствуют об ожесточении боя. Захвачены четверо пленных, шесть пулеметов и множество стрелкового оружия. Поле боя за нами, прорыв противника ликвидирован. – С удвоенной самоотверженностью солдаты выполнили свою задачу, с каждым выстрелом отомстив красным (Sowjets) за то, что они творят у нас на родине с нашими женщинами и детьми».«Умиляет», конечно, ссылка на обиды женщин и детей, за которые надо отмстить «красным». О том, что у «красных» за предшествующие годы накопилось очень много оснований для мести, немцы не вспоминали.И очень неприятно читать описание разгрома советского подразделения. Увы, оно очень похоже на правду. Немецкий фронтовой журналист не пишет об участии в бою советских танков и орудий, об их уничтожении или захвате. А без танков или артиллерийских орудий устоять нашим пехотинцам против атаки 10 бронеединиц с пехотой не удалось…Первые серийные самоходки «Хетцер» (Jagdpanzer 38) выехали из ворот завода ВММ в апреле 1944 года. Всего успели чехи изготовить для Гитлера 2827 таких машин – прекрасно маскируемых танкоистребителей. Над тем, сколько советских танков они уничтожили и пехотинцев погубили размышлять как-то не принято, ни у нас, ни в Чехии. Должно быть, из соображений толерантности.