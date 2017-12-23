Укротитель «Народной воли»

Министр внутренних дел Российской империи Вячеслав фон Плеве сумел так наладить полицейский аппарат, что ему удалось в короткий срок почти совершенно разгромить партию «Народная воля».Когда в городке Мещовске родился Вячеслав фон Плеве, его небогатые родители (немецкие обрусевшие дворяне) даже в самых смелых мечтах не могли представить, какая блистательная карьера ожидает их мальчика. Да, их сын блестяще окончил с золотой медалью Калужскую Николаевскую гимназию, а затем юридический факультет Петербургского университета. Однако кто мог предположить, что отпрыск небогатого рода фон Плеве станет министром внутренних дел Российской империи?По окончании университета Плеве работал в судебном ведомстве, и столь успешно, что его назначили в 1879 году прокурором Петербургской судебной палаты. На этой должности его и заметил император Александр III, который сделал Вячеслава Константиновича и.о. прокурора в Особом присутствии Правительствующего Сената «для суждения дел о государственных преступлениях и о злодеянии 1 марта 1881 года» (то есть по делам, связанным с убийством Александра II).После блестяще проведенного следствия и суда над террористами Плеве занял пост директора департамента полиции. И он так сумел наладить полицейский аппарат, что ему удалось в короткий срок почти совершенно разгромить партию «Народной воли»: прекратились террористические акты и даже сами попытки их совершения.В 1884 году Вячеслав Константинович стал сенатором. Через десять лет Николай II назначает его государственным секретарем и главноуправляющим кодификационной частью при Государственном Совете. Карьера Плеве стремительно развивается. В 1895 году он — товарищ министра внутренних дел и личный статс-секретарь императора.Плеве обладал незаурядными административными способностями. Фактически управляя всем министерством, он значительно улучшил работу центрального аппарата.Вячеслава Константиновича почитали за умного и деловитого чиновника. Плеве был честолюбив и добивался назначения на должность министра внутренних дел. При этом он искренне любил Россию, сознавал всю тяжесть того кризиса, который она переживала, и пытался найти выход из него.В 1899 году Плеве был произведен в действительные тайные советники и назначен исполняющим делами министра-статс-секретаря Великого Княжества Финляндского.Неожиданно в 1902 году Вячеслава Константиновича отозвали в Россию, занять место министра внутренних дел вместо убитого Дмитрия Сипягина. Вернувшись в Петербург, Плеве на первом же докладе у государя, между прочим, сказал: «Если бы двадцать лет тому назад, когда я управлял департаментом полиции, мне бы сказали, что России грозит революция, я бы только улыбнулся. Ныне, Ваше Величество, я вынужден смотреть на положение иначе».Свою деятельность новый министр внутренних дел начал с решительных мер по пресечению всяческой антигосударственной деятельности, на корню выкорчевывая революционные поползновения. Плеве делал упор на разложение революционных движений изнутри, для чего широко поддерживал практику внедрения агентов полиции и провокаторов в социал-демократические и эсеровские организации. Он усилил роль начальников охранных отделений, наделив их административными правами. В мае 1903 года был учрежден институт уездной полицейской стражи, заменившей сельскую полицию, что усилило российские правоохранительные органы, сделало их работу более эффективной.Плеве был безукоризненно честным человеком, никогда не занимался финансовыми аферами и операциями, не задавался целью обогатиться. Из недвижимости он обладал лишь крохотным бездоходным имением — дачей в Костромской губернии, где и проводил свободное летнее время. Что же касается наличного капитала, то, как выяснилось после его кончины, все, что он накопил за долгую службу на хорошо оплачиваемых должностях, сводилось к 40 тысячам рублей… Имевшимися в его бесконтрольном распоряжении крупными денежными суммами Плеве для себя лично не пользовался, но старался помочь нуждающимся подчиненным, нередко увеличивая сумму просимого пособия.«Охота» революционеров-террористов на министра внутренних дел началась чуть ли не с первых дней его назначения. Боевая организация, возглавляемая Азефом, отслеживала каждый шаг Плеве долгие месяцы. Несколько раз покушение на Плеве срывалось. Террористы переодевались то в извозчиков, то в уличных торговцев. После длительной слежки они определили маршруты и точное время передвижения Плеве по городу, количество охраны и состав группы филеров, наблюдавших за толпой во время следования кареты министра. Филеры обнаруживались легко: они подобострастно вытягивались при виде высокого начальства. За возможность уничтожить врага среди членов боевой организации шло настоящее состязание: кому достанется честь швырнуть бомбу. Наконец, роли распределили: номером первым стал Егор Сазонов, 25-летний купеческий сын, профессиональный революционер.Бомба, брошенная им 28 июля 1904 года, взорвалась, снеся до колес карету министра внутренних дел, убив на месте Плеве и ранив, чудом не смертельно, самого бомбиста. «Правительственный Вестник» от 29 июля 1904 года сообщал: «… когда Министр Внутренних Дел, статс-секретарь Плеве направлялся на Балтийский вокзал для следования в Петергоф, проезжал по Измайловскому проспекту, под карету его стоявшим около тротуара человеком был брошен разрывной снаряд. Последовавшим взрывом были убиты Министр и кучер его кареты крестьянин Иван Филиппов; из находившихся случайно вблизи тяжело ранен капитан лейб-гвардии Семеновского полка Цвецинский и получили поранения: рядовой нестроевой штаба 37-й пехотной дивизии Фризенберг, конторщик Лейба Мошковский, извозчик Филипп Крайнов, маляр Иван Хромцов, артельщик Афанасьев, служащий в контроле Николаевской железной дороги Лаврентьев, Ольга Тимофеева и ее внучка 3-х лет и запасной рядовой Фридрих Гартман. Убийца, получивший при взрыве несколько неопасных ран, задержан на месте преступления и отказался назвать себя. По делу производится следствие судебным следователем С.-петербургского окружного суда по важнейшим вопросам».К удивлению общественности, князь Святополк-Мирский, сменивший Плеве, не потребовал смертной казни для Сазонова. Тот закончил свои дни в Акатуйской тюрьме, приняв яд.