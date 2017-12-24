17:14 24 декабря

Земля невыученных уроков



Богатый на славные даты 2017-й был отмечен и горьким юбилеем. Исполнилось 150 лет продажи Александром II Русской Америки. Сегодня особенно остро понимается, что этот совершенный 30 марта 1867 года акт сдачи императорской администрацией российских возможностей в Тихоокеанском регионе оказался беспрецедентным в истории Отечества государственным и цивилизационным преступлением. Во всяком случае до 1991 года.

Чего стоит одно размещение на Аляске зловещей американской системы HAARP, не говоря уже о позиционном районе НПРО США, развертываемом в бывшей Русской Америке. А ведь если бы не бездарное властвование позднего Александра I, а затем Николая I и уже прямо преступная политика Александра II в отношении «американской» части имперских владений, составлявших десятую часть всей территории России, то на Аляске, на островах архипелага Александра сегодня могли бы размещаться позиционные районы российских МБР. И до США долетали бы не только «Воеводы», «Тополя» и «Ярсы», но даже ракеты средней дальности. Штаты были бы, что называется, на мушке.


Отказ Российской империи от своих североамериканских владений стал крупнейшим геополитическим просчетом за всю послепетровскую историю. Эпопея открытия и освоения Русской Америки захватывала всем: блестящими именами Петра и Екатерины Великих, судьбами русских «передовщиков»-первопроходцев и флотских офицеров, их свершениями, приключениями и трудами. Но история Русской Америки – это и цепь диверсий Англии и США против наших геополитических перспектив на Тихом океане. Достаточно напомнить о речи, произнесенной в Сент-Поле (штат Миннесота) государственным секретарем Североамериканских Штатов Сьюардом во время Крымской войны: «Стоя здесь и обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов Санкт-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья вплоть даже до Ледовитого океана – они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны – монументами цивилизации Соединенных Штатов на Северо-Западе...»

Давняя откровенность янки заставляет задумываться не только ведь о прошлом, но и о будущем. В том числе в свете назревшего вопроса: во имя чего будет осваиваться все еще Русский Север – энергетических вожделений Запада или долговременных интересов комплексного развития этой части нашей страны, уникальной по географической протяженности и потенциалу, на благо народов России? Збигнев Бжезинский в конце ХХ века написал книгу с названием «Великая шахматная доска» (The Grand Chessboard), и англосаксы играют в глобальные «шахматы» нагло, напористо. А как отвечаем им мы? Отстаивая Сирию и отвергая Украину как один из двух основополагающих элементов единой и неделимой России?

Бывшие российские северо-американские владения (а ведь нельзя забывать и об анклаве Форт-Росса, и о проектах русских Гавайских островов) принесли завладевшим ими янки баснословные прибыли. Они в сотни раз превысили ту ничтожную сумму в семь миллионов долларов, которые были выплачены – да и то с нарушающей договор задержкой – за покупку.

Меха, рыба, киты, золото, нефть, лес, рудные ископаемые… Все это дали Соединенным Штатам территории, открытые русскими, освоенные русскими и официально принадлежавшие России, но в итоге упущенные тупой, жадной, своекорыстной антинациональной элитой. Намного ли более дальновидна и национально ориентирована нынешняя элита? Великая в начале и развитии, но грустная в конце история Русской Америки заставляет задумываться и об этом…

История Русской Америки – эпопея огромного и деятельного патриотизма русских людей, начиная со времен Петра и даже более ранних. И это тоже актуальный урок, волнующий и вдохновляющий. В архивах сохранился удивительный по силе духа его составивших документ – «Постановление Г. И. Шелихова (основателя Русской Америки. – С. Б.) и мореходов его компании, принятое на острове Кыктаке (Кадьяке. – С. Б.) 1785 г. декабря 11». Это протокол общего собрания экспедиции Шелихова, на котором обсуждались вполне конкретные насущные вопросы, но также манифест и программа.

В частности, было сказано: «Определили мы каждый из усердия себе любезному нашему отечеству по своей воле для сыскания неизвестных досель никому по островам и в Америке разных народов, с коими завести торговлю, а через то… стараться таких народов под власть российскому императорскому престолу покорить в подданство. И по усердному нашему желанию американских предел помощию божиею уже дошли, и чрез годичное время здесь в Кенаях немало народов нашли… И торг сей стороны с обитателями завели, места с их угодьями, частию осмотря, описали, на карту и план положили. И сверх того внутрь земли Америки и по берегу оной независимых ни у кого в подданстве разных же родов о диких народах слышим, а чрез то и надеется надобно бы труды и убытки наши с пользою поправить, а тем самым открыть отечеству нашему непредвидимые нашим трудом доходы».

Из документа Шелихова можно понять многое: и меру испытаний авторов, и понимание ими важности соединения в одно личного и государственного интереса, и их желание не истреблять «дикие народы», а включать их в пределы русской жизни. Первопроходческим духом проникнуто все шелиховское «Постановление», а завершалось оно так: «…должны мы для распространения в здешнем краю промыслов и торговли и разширения Всероссийской империи границ обыскивать все части с становых неизвестных островов и обитающих на таких местах народов чрез ласковое обхождение, в дружество приводить как на островах, так и по матерой американской земле обитаемых…»

По постановленному на Кадьяке 11 декабря 1785 года и вышло! В 1786-м люди Шелихова ставят крепости на острове Афогнак у юго-восточных берегов Аляски и на полуострове Кенай. А в 1789-м по его приказу первые границы Русской Америки обозначаются 15 металлическими знаками.

Это было очень давно, но было. И это не должно быть забыто не только ради исторической справедливости, но и во имя будущего народов России.
Автор: Сергей Брезкун
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40500


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Комментарии 41

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  1. Котище Сегодня, 06:53
    Русская Америка!
    Земля нереализованных возможностей или чемодан со льдом? Спор на эту тему возможно будет вечен, увы история не имеет слогательного склонения и два раза не войти в одну и туже воду.
    Так что Автор прав в одном, "урок" для нашего государства состоит в том, что земля это достояние которое не имеет цены! Жизненное пространство - однако. К примеру все наши широкие жесты в прошлом веке уже крепко забыты в веке нынешнем. Увы мы наступали на эти грабли еще дважды! Печально.............
    Котище
    1. Ольгович Сегодня, 09:05
      Цитата: Котище
      Так что Автор прав в одном, "урок" для нашего государства состоит в том, что земля это достояние которое не имеет цены!

      Автор не прав ни в чем: русских на Аляске а также на Камчатке, Чукотке, ДВ -почти не было.
      Только что заложен Владивосток, Приморье требовало огромного приложения сил: Китай с трудом согласился на русский статус края.
      На Аляску не было уже ни сил, ни средств, ни флота. Или забрали бы ее бесплатно или, как умно поступила Россия-за деньги.
      Если бы цеплялись, то потеряли бы и Приморье, и Аляску
      Ольгович
      1. слава1974 Сегодня, 11:34
        На Аляску не было уже ни сил, ни средств, ни флота.

        Миклухо-Маклай предлагал еще и за острова в Тихом океане повоевать. К счастью царь не согласился.
        А сейчас хватило бы сил Дальний Восток за собой сохранить.
        слава1974
        1. антивирус Сегодня, 12:31
          за 40-50 лет до"А сейчас хватило бы сил Дальний Восток за собой сохранить.
          надо вырастить поколение кот-е будет считать эти земли своими и передаст такой настрой своим детям.
          а при уменьшении числ-ти населения и это может не вытянуть "русский Тихий океан"
          антивирус
  2. parusnik Сегодня, 07:14
    Эх..что упало, то пропало...
    parusnik
    1. 210окв Сегодня, 07:35
      А она разве продана?Отдана в аренду,хотя я может и ведусь на фейк..И срок аренды истек.
      210окв
      1. parusnik Сегодня, 07:39
        Увы...продана..аренда такой же фейк, как и фейк, что Аляску Екатерина продала...
        parusnik
      2. Голован Джек Сегодня, 08:07
        Цитата: 210окв
        А она разве продана?

        Продана, к сожалению. Удержать не получалось, потому и продали... задешево, чтобы задаром не отобрали.
        Деньги, кстати, до РИ так и не дошли, насколько мне помнится.
        Поищите хотя бы по Топвару, тут масса статей была не эту тему.
        Голован Джек
  3. антивирус Сегодня, 07:21
    РИ проиграла Британии гонку за Тихий океан перед Крымской в.
    и сдача Аляски --условие снятия ограничений после войны.
    транспортная доступность однако-"время в пути" " пропускная способность" итд

    строить ж\д до Иркутска к 1860 г и к 1850 г до Одессы и Архангельска + Астрахани не хотели-- "яйца Фаберже "мелкими получились бы.
    Гонка за Т океан выиграна Британией . см колонизацию Китая
    зато в Ницце часто русский двор гулял.
    антивирус
    1. Vard Сегодня, 07:31
      Роль жуликов и коррупции в истории ещё не достаточно изучена... Как следствие... Да наступаем на грабли снова и снова...я надеюсь с Куриллами все же хватит воли не отдать...
      Vard
  4. Му Дозвон Сегодня, 07:52
    Аляску в этом веке вполне реально вернуть,будущая гражданская война в США нам в помощь,ну и на этом фоне нам самим нужно быть успешными и привлекательными.Примерно как с Крымом вообщем.
    Му Дозвон
    1. Голован Джек Сегодня, 10:12
      Цитата: Му Дозвон
      Аляску в этом веке вполне реально вернуть... Примерно как с Крымом вообщем

      В Крыму - русские, "наевшиеся" от Окраины до рвоты, ориентированные строго на Россию.
      На Аляске, как ни странно - американцы, вполне себе неплохо живущие, а РФ для них "Империя Зла". Спасибо пропаганде, она в Штатах работает много лучше, чем, например, на Украине. И намного дольше, замечу.
      Так что мирного варианта, "как с Крымом примерно", как-то не просматривается, нет?
      Голован Джек
      1. Му Дозвон Сегодня, 13:49
        Просматривается,просто вы плохо видите :-)
        Му Дозвон
    2. Black5Raven Сегодня, 15:33
      Цитата: Му Дозвон
      ,будущая гражданская война в США

      Из серии "сша розваляццо" 111
      Цитата: Му Дозвон
      на этом фоне нам самим нужно быть успешными и привлекательными.

      Очень заметно, ога .
      Цитата: Му Дозвон
      Аляску в этом веке вполне реально вернуть

      А жители Аляски готовы променять свой уровень жизни (который всяко повыше чем на ДВ) на статус забытой окраины ? Мечтайте .
      Black5Raven
  5. losevo36 Сегодня, 08:57
    ЧЕГО СПОРИТЬ-У ИСТОРИИ НЕТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ -ПЕРЕЖИВЕМ, УТРЕМСЯ И ВПРЕДЬ БУДЕМ УМНЕЕ И ЗЛЕЕ!!!!
    losevo36
  6. Сан Саныч Сегодня, 09:05
    Нельзя торговать своими землями. Аляску надо бы вернуть, и не только ее. Слишком много подарков было сделано Россией, да вот только никто этого не оценил.
    Сан Саныч
    1. Дирижер Сегодня, 10:45
      Как вы ее вернете? и кстати как посмотри на сие местное население? Уровень то жизни на Аляске выше чем на Камчатке или Дальнем Востоке.
      Дирижер
      1. Сан Саныч Сегодня, 14:49
        Цитата: Дирижер
        Как вы ее вернете? и кстати как посмотри на сие местное население? Уровень то жизни на Аляске выше чем на Камчатке или Дальнем Востоке.

        Пунические войны продолжались 124 года, и в конечном итоге Карфаген был сокрушен, несмотря на все его могущество, и южный Сахалин тоже был когда-то японским непродолжительное время, сейчас это территория России, как и прежде, потому что иначе быть не может.
        Сан Саныч
        1. Дирижер Сегодня, 17:06
          ООО!!!! Только американцы не джапы.
          Дирижер
    2. антивирус Сегодня, 12:35
      вернуть сначала спорную ( поделить) акваторию Беринг моря
      все др-сказка для взрослых
      антивирус
  7. Дирижер Сегодня, 10:44
    Странно слышать плач об Аляске и вообще о русской Америке. Не было у России возможности ее полноценно осваивать , а частный капитал не тянул да и не хотел вложений туда, ввиду сложности коммуникаций и географического положения . Да и что на тот момент нам было интересно на Аляске. Пушнина, рыба . В метрополию доставить пушнину до года уйдет. Даже в сибирь доставить и то сложно. Про золото, полезные ископаемые, нефть и газ и разговора то не было. Военное - стратегическое расположение? а что оно нам давало? Держать там войска а снабжение как ? Если все припасы морем через атлантику, индийский и тихий океаны или сухим путем через Сибирь. Нее, будущего не было. При Союзе то с трудом дальний Восток , чукотку и Камчатку осваивали , а сейчас тем паче все сложнее. А тут еще и Аляска.
    Дирижер
    1. Сан Саныч Сегодня, 15:08
      Цитата: Дирижер
      Странно слышать плач об Аляске и вообще о русской Америке. Не было у России возможности ее полноценно осваивать , а частный капитал не тянул да и не хотел вложений туда, ввиду сложности коммуникаций и географического положения . Да и что на тот момент нам было интересно на Аляске. Пушнина, рыба . В метрополию доставить пушнину до года уйдет. Даже в сибирь доставить и то сложно. Про золото, полезные ископаемые, нефть и газ и разговора то не было. Военное - стратегическое расположение? а что оно нам давало? Держать там войска а снабжение как ? Если все припасы морем через атлантику, индийский и тихий океаны или сухим путем через Сибирь. Нее, будущего не было. При Союзе то с трудом дальний Восток , чукотку и Камчатку осваивали , а сейчас тем паче все сложнее. А тут еще и Аляска.

      Если так рассуждать, тогда надо было бы заодно продать Камчатку и Чукотку, но в таком случае, на таких "рассуждальщиков" казенных земель не напасешься. Продажа Аляски, это ошибка.
      Сан Саныч
      1. mar4047083 Сегодня, 16:57
        Проблема в том ,что в XIX веке покупателей на Камчатку с Чукоткой не было.
        mar4047083
      2. Дирижер Сегодня, 17:08
        А может ошибка все таки не раззвевать слишком широк рот (это не к вам) а то кусок большой , и ресурсы двинуть на более близкие территории и чуть более освоенные , а не размазывать тонким слоем ?
        Дирижер
  8. Cartalon Сегодня, 11:07
    История из раздела история исчезает постепенно.
    Cartalon
  9. Cartalon Сегодня, 11:10
    Стоны об Аляске глупость если бы не продали ушла бы в Гражданскую войну
    Cartalon
    1. Дирижер Сегодня, 12:00
      Могла бы и уйти в русской=-яяпонскую, в качестве компенсации САСШ за посредничество.
      Дирижер
      1. Cartalon Сегодня, 12:48
        Ну да так США безплатно посредничали, а тут бы огромную территорию бы отжали, прецедент такого посредничества приведите.
        Cartalon
      2. Сан Саныч Сегодня, 15:32
        Цитата: Дирижер
        Могла бы и уйти в русской=-яяпонскую, в качестве компенсации САСШ за посредничество.

        а могла бы и не уйти
        Сан Саныч
    2. Сан Саныч Сегодня, 15:26
      Цитата: Cartalon
      Стоны об Аляске глупость если бы не продали ушла бы в Гражданскую войну

      не факт, это все досужие выдумки
      Сан Саныч
  10. 89067359490 Сегодня, 13:57
    Не думаю что сохранили бы эту территорию.1898 во время "золотой лихорадки"100 000 приехало его добывать.В основном американцы.Во время русско-японской тоже можно было бы ее потерять.И наконец гражданская война.Американские войска высаживались во Владивостоке и Мурманске,в Аляску тем более пришли бы.Так что не удержали бы.
    89067359490
    1. Сан Саныч Сегодня, 15:29
      Цитата: 89067359490
      Не думаю что сохранили бы эту территорию.1898 во время "золотой лихорадки"100 000 приехало его добывать.В основном американцы.Во время русско-японской тоже можно было бы ее потерять.И наконец гражданская война.Американские войска высаживались во Владивостоке и Мурманске,в Аляску тем более пришли бы.Так что не удержали бы.

      Владивосток российский город, и Мурманск тоже, и Аляска тоже была бы российской, если бы от нее не отказались и не продали
      Сан Саныч
  11. baudolino Сегодня, 14:11
    Как удобно сожалеть об Аляске, не сходя с дивана со всеми удобствами. А если отведать северов по полной, то жалеть о глухомани, которая ещё дальше от России, как минимум, глупо.
    baudolino
  12. mar4047083 Сегодня, 14:22
    Непонятно ,зачем реалии XXI века переносить на век XIX. Сейчас у государства одни возможности ,у РИ в XIX веке были совершенно другие. А если автор страдает обострённой формой "ура патриотизма" у него ещё остался шанс возвеличивать могущество России на просторах Чукотки. Как Аляску оплакивать так от желающих ,отбоя нет ,а как Чукотку осваивать - тишина.
    mar4047083
    1. Дирижер Сегодня, 17:09
      Соверщенно и абсолютно в точку. Даже не Чукотку , куда там , какой нить Якутск или Магадан, попробуй замани.
      Дирижер
  13. Сан Саныч Сегодня, 15:23
    Цитата: 89067359490
    Не думаю что сохранили бы эту территорию.1898 во время "золотой лихорадки"100 000 приехало его добывать.В основном американцы.Во время русско-японской тоже можно было бы ее потерять.И наконец гражданская война.Американские войска высаживались во Владивостоке и Мурманске,в Аляску тем более пришли бы.Так что не удержали бы.

    если бы у бабушки был ... не надо фантазий, Аляска русская земля.
    Сан Саныч
    1. Black5Raven Сегодня, 15:35
      Цитата: Сан Саныч
      Аляска русская земля.

      Только в мечтах ура патриотов . Даже когда ею и была , то там жили три калеки из местных народностей . Очень русская земля .

      Несогласны ? Отберите у американцев если силёнок хватит.
      Black5Raven
      1. Сан Саныч Сегодня, 15:47
        Сами вернут) если их вежливо попросить)
        Сан Саныч
        1. Black5Raven Сегодня, 15:49
          Свежо предание , да вериться с трудом . Тут от Крыма пупок надрывается, а вам Аляску подавай.
          Black5Raven
          1. Сан Саныч Сегодня, 15:57
            Пупок от Крыма надрывается у юсовцев и их шавок) и не только пупок, они вообще, уже три года по этому поводу диареей страдают
            Сан Саныч
    2. Дирижер Сегодня, 17:13
      Не вставая с дивана, вы провозгласили Аляску землей, вернувшийся в материнское лоно России. Ура!!! Теперь осталось сообщить о сем факте США и местному населению . Кстати , Вы подумайте насчет возврата нам Манчжурии и КВЖД , тоже тема.
      Дирижер
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