Земля невыученных уроков

Богатый на славные даты 2017-й был отмечен и горьким юбилеем. Исполнилось 150 лет продажи Александром II Русской Америки. Сегодня особенно остро понимается, что этот совершенный 30 марта 1867 года акт сдачи императорской администрацией российских возможностей в Тихоокеанском регионе оказался беспрецедентным в истории Отечества государственным и цивилизационным преступлением. Во всяком случае до 1991 года.Чего стоит одно размещение на Аляске зловещей американской системы HAARP, не говоря уже о позиционном районе НПРО США, развертываемом в бывшей Русской Америке. А ведь если бы не бездарное властвование позднего Александра I, а затем Николая I и уже прямо преступная политика Александра II в отношении «американской» части имперских владений, составлявших десятую часть всей территории России, то на Аляске, на островах архипелага Александра сегодня могли бы размещаться позиционные районы российских МБР. И до США долетали бы не только «Воеводы», «Тополя» и «Ярсы», но даже ракеты средней дальности. Штаты были бы, что называется, на мушке.Отказ Российской империи от своих североамериканских владений стал крупнейшим геополитическим просчетом за всю послепетровскую историю. Эпопея открытия и освоения Русской Америки захватывала всем: блестящими именами Петра и Екатерины Великих, судьбами русских «передовщиков»-первопроходцев и флотских офицеров, их свершениями, приключениями и трудами. Но история Русской Америки – это и цепь диверсий Англии и США против наших геополитических перспектив на Тихом океане. Достаточно напомнить о речи, произнесенной в Сент-Поле (штат Миннесота) государственным секретарем Североамериканских Штатов Сьюардом во время Крымской войны: «Стоя здесь и обращая взор к Северо-Западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов Санкт-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья вплоть даже до Ледовитого океана – они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны – монументами цивилизации Соединенных Штатов на Северо-Западе...»Давняя откровенность янки заставляет задумываться не только ведь о прошлом, но и о будущем. В том числе в свете назревшего вопроса: во имя чего будет осваиваться все еще Русский Север – энергетических вожделений Запада или долговременных интересов комплексного развития этой части нашей страны, уникальной по географической протяженности и потенциалу, на благо народов России? Збигнев Бжезинский в конце ХХ века написал книгу с названием «Великая шахматная доска» (The Grand Chessboard), и англосаксы играют в глобальные «шахматы» нагло, напористо. А как отвечаем им мы? Отстаивая Сирию и отвергая Украину как один из двух основополагающих элементов единой и неделимой России?Бывшие российские северо-американские владения (а ведь нельзя забывать и об анклаве Форт-Росса, и о проектах русских Гавайских островов) принесли завладевшим ими янки баснословные прибыли. Они в сотни раз превысили ту ничтожную сумму в семь миллионов долларов, которые были выплачены – да и то с нарушающей договор задержкой – за покупку.Меха, рыба, киты, золото, нефть, лес, рудные ископаемые… Все это дали Соединенным Штатам территории, открытые русскими, освоенные русскими и официально принадлежавшие России, но в итоге упущенные тупой, жадной, своекорыстной антинациональной элитой. Намного ли более дальновидна и национально ориентирована нынешняя элита? Великая в начале и развитии, но грустная в конце история Русской Америки заставляет задумываться и об этом…История Русской Америки – эпопея огромного и деятельного патриотизма русских людей, начиная со времен Петра и даже более ранних. И это тоже актуальный урок, волнующий и вдохновляющий. В архивах сохранился удивительный по силе духа его составивших документ – «Постановление Г. И. Шелихова (основателя Русской Америки. – С. Б.) и мореходов его компании, принятое на острове Кыктаке (Кадьяке. – С. Б.) 1785 г. декабря 11». Это протокол общего собрания экспедиции Шелихова, на котором обсуждались вполне конкретные насущные вопросы, но также манифест и программа.В частности, было сказано: «Определили мы каждый из усердия себе любезному нашему отечеству по своей воле для сыскания неизвестных досель никому по островам и в Америке разных народов, с коими завести торговлю, а через то… стараться таких народов под власть российскому императорскому престолу покорить в подданство. И по усердному нашему желанию американских предел помощию божиею уже дошли, и чрез годичное время здесь в Кенаях немало народов нашли… И торг сей стороны с обитателями завели, места с их угодьями, частию осмотря, описали, на карту и план положили. И сверх того внутрь земли Америки и по берегу оной независимых ни у кого в подданстве разных же родов о диких народах слышим, а чрез то и надеется надобно бы труды и убытки наши с пользою поправить, а тем самым открыть отечеству нашему непредвидимые нашим трудом доходы».Из документа Шелихова можно понять многое: и меру испытаний авторов, и понимание ими важности соединения в одно личного и государственного интереса, и их желание не истреблять «дикие народы», а включать их в пределы русской жизни. Первопроходческим духом проникнуто все шелиховское «Постановление», а завершалось оно так: «…должны мы для распространения в здешнем краю промыслов и торговли и разширения Всероссийской империи границ обыскивать все части с становых неизвестных островов и обитающих на таких местах народов чрез ласковое обхождение, в дружество приводить как на островах, так и по матерой американской земле обитаемых…»По постановленному на Кадьяке 11 декабря 1785 года и вышло! В 1786-м люди Шелихова ставят крепости на острове Афогнак у юго-восточных берегов Аляски и на полуострове Кенай. А в 1789-м по его приказу первые границы Русской Америки обозначаются 15 металлическими знаками.Это было очень давно, но было. И это не должно быть забыто не только ради исторической справедливости, но и во имя будущего народов России.