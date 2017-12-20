Посол Индии опроверг сообщения о напряженности в отношениях с Россией по вопросам ВТС
У Москвы и Нью-Дели нет противоречий по вопросам военно-технического сотрудничества, а различные сообщения СМИ по этому поводу являются спекуляциями, передает РИА Новости заявление индийского посла в Москве Панкаджа Сарана.
Ранее сообщалось, что Москва заподозрила индийскую сторону в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra находится в аренде у ВМС Индии. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев назвал эти сообщения, основанные на рассказах неких источников, «вбросом».
Он отметил, что сейчас Нью-Дели с российскими партнерами «концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов».
В вопросе военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе,сказал Саран.
Ранее сообщалось, что Москва заподозрила индийскую сторону в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra находится в аренде у ВМС Индии. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев назвал эти сообщения, основанные на рассказах неких источников, «вбросом».
Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут ответственнее и объективнее в своих публикациях и не будут искажать факты,сказал индийский посол.
Он отметил, что сейчас Нью-Дели с российскими партнерами «концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов».
Одним из таких успехов стало совместное производство ракеты "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются,добавил Саран.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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