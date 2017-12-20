16:29 20 декабря

Посол Индии опроверг сообщения о напряженности в отношениях с Россией по вопросам ВТС

У Москвы и Нью-Дели нет противоречий по вопросам военно-технического сотрудничества, а различные сообщения СМИ по этому поводу являются спекуляциями, передает РИА Новости заявление индийского посла в Москве Панкаджа Сарана.



В вопросе военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе,
сказал Саран.


Ранее сообщалось, что Москва заподозрила индийскую сторону в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra находится в аренде у ВМС Индии. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев назвал эти сообщения, основанные на рассказах неких источников, «вбросом».

Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут ответственнее и объективнее в своих публикациях и не будут искажать факты,
сказал индийский посол.

Он отметил, что сейчас Нью-Дели с российскими партнерами «концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов».

Одним из таких успехов стало совместное производство ракеты "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются,
добавил Саран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Корнилий Сегодня, 14:48
    Я им верю. У них хорошие отношения в этой сфере со всеми.Как только потом в этом многообразии разбираются?
    Корнилий
  2. m.cempbell Сегодня, 15:04
    Хорошие отношения у них со всеми оттого, что местные чинуши научились не так давно бабло пилить. Генеральная линия ВТС у них всегда была завязана на Москву, но вот по всяким тендерам последнее время пошли, видимо, откаты и начали появляться разные французы, корейцы и даже американцы (Рафаль, Пантера, Шершень и пр.)...
    m.cempbell
    1. катана Сегодня, 15:15
      Цитата: m.cempbell
      Хорошие отношения у них со всеми оттого, что местные чинуши научились не так давно бабло пилить. Генеральная линия ВТС у них всегда была завязана на Москву, но вот по всяким тендерам последнее время пошли, видимо, откаты и начали появляться разные французы, корейцы и даже американцы (Рафаль, Пантера, Шершень и пр.)...

      А что - раньше,при СССР в Индии не было откатов и индийские чиновники не имели напильников ,чтоб "пилить "военный бюджет?А вам не приходило в голову ,что продукция ,произведенная в СССР,была качественней и стоила в разы дешевле,чем нынешняя продукция российского ВПК?
      катана
      1. m.cempbell Сегодня, 15:29
        Это да. Но во-первых на качественной и дешевой продукции особо бюджет не попилишь. Во-вторых - я сильно сомневаюсь что военторг давал индусам откаты. У СССР были другие методы поставок вооружений. И в-третьих - даже если продукция российского ВПК и уступает советской в качестве или стоимости (в пересчете на современные деньги), то на фоне продукции стран запада и К она все равно гораздо дешевле и качественнее. Так что соотношение качества и цены российских изделий и аналогов других стран сейчас, примерно такое же как советских и их аналогов тогда. Так что в плане цена/качество у индусов сейчас выбор такой же как был при СССР. Заметьте, я не ставлю знак равенства м/у российскими и советскими изделиями, просто соотношения не поменялись.
        m.cempbell
  3. Лексус Сегодня, 15:43
    Хороший рынок, с местными особенностями и колоритом, конечно... Но обидно терять его по глупости и уступать "партнёрам".
    Лексус
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