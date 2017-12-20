Посол Индии опроверг сообщения о напряженности в отношениях с Россией по вопросам ВТС

В вопросе военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе,

Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут ответственнее и объективнее в своих публикациях и не будут искажать факты,

Одним из таких успехов стало совместное производство ракеты "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются,