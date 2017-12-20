16:21 20 декабря

Спрос на надувные танки и ракеты вырос вдвое

Поставки средств имитации и маскировки боевой техники в 2017 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель компании «Русбал» Алексей Комаров.

По его словам, российские надувные танки и ракеты «пользуются большим спросом в мире» и составляют конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии.

Спрос на надувные танки и ракеты вырос вдвое



До 30 процентов продукции российского производства поставляется иностранным заказчикам
— сказал Комаров.



Он уточнил, что речь идет об имитаторах ракет, зенитных ракетных систем, авиационной техники нескольких типов, недавно к этим образцам добавилась и бронетехника.



Причем, если ранее были поставки двухмерных макетов бронетехники, то сейчас поставляются только пневмомакеты
- отметил собеседник агентства.

Пневмомакет - имитатор боевой техники представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, он с высокой степенью детализации копирует образцы военной техники. Заказчик предоставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок и вентилятор. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений. Масса одного образца - от 30 до 100 кг.


Использованы фотографии: http://j-times.ru/
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Комментарии 24

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  1. Корнилий Сегодня, 14:50
    Раз на настоящие не хватает,пойдёт и это
    Корнилий
    1. Axon Сегодня, 14:53
      Никаких настоящих, не хватит ,без этих.
      Axon
      1. Shurik70 Сегодня, 15:18
        А если эти надувные макеты ещё и ракеты надувные будут запускать, то вообще ...
        Мы над этим работаем.
        Shurik70
        1. maxim947 Сегодня, 16:05
          Наш ответ производителям резиновых женщин)))
          maxim947
          1. Татьяна Сегодня, 16:08
            Ха! Скоро из-за повышенного спроса надувные танки и т.п. окажутся дороже настоящих! yes
            Мир однозначно лихорадочно готовится к ТМВ! sad
            Татьяна
        2. Комментарий был удален.
      2. сибиралт Сегодня, 16:02
        Похоже, не зря в СССР резиновым изделиям присваивали номер 2. lol От нежелательного проникновения предохранятся надо.
        сибиралт
    2. 79807420129 Сегодня, 14:55
      По его словам, российские надувные танки и ракеты «пользуются большим спросом в мире» и составляют

      Маскировка это конечно тоже хорошо
      Вот такие ракеты,тоже имеют резиновые иммитаторы.? what
      79807420129
      1. Лексус Сегодня, 15:35
        Маскировка это конечно тоже хорошо

        Лишь бы они не стоили как настоящие. А то возьмут пример с изготовителей "муляжей" дорожного покрытия, сенсеев "маскировки" бюджетных денег...
        Лексус
    3. vkl.47 Сегодня, 15:21
      Я бы взял один танк... Чисто плавать на нём по озеру возле пляжа))
      vkl.47
    4. NordUral Сегодня, 16:12
      На каждое настоящее изделие надо бы по 5-10 надувных, учитывая количественный задел ракет для нападения на нас. Особенно на изделия ПВО и ПРО.
      NordUral
  2. seregatara1969 Сегодня, 15:03
    вот в 41 году таких имитаторов не было и разбомбили настоящую технику - пришлось 1418 дней до берлина с боями ползти в любую погоду
    seregatara1969
    1. zyzx Сегодня, 15:21
      Было. Хоть книги почитай,что ли.
      zyzx
    2. vkl.47 Сегодня, 15:23
      Их надо использовать как мишени на полигоне)))
      vkl.47
  3. Lightning Сегодня, 15:05
    Интересно а ведь можно на настоящий танк натянуть этот макет и дать противнику на него посмотреть, он будет думать что танк надувной а он ОП и настоящий оказывается laughing
    Lightning
    1. профессор Сегодня, 15:14
      Цитата: Lightning
      Интересно а ведь можно на настоящий танк натянуть этот макет и дать противнику на него посмотреть, он будет думать что танк надувной а он ОП и настоящий оказывается laughing

      На Голанах (или как там они по арабски) я безошибочно отличал сирийскиe настоящие танки от надувных. Ветер однако настоящие танки не раскачивает и ствол им не гнет. wink
      профессор
      1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:23
        Однако,очень близко стоял?
        ПРАВОкатор
      2. Paranoid50 Сегодня, 15:29
        Цитата: профессор
        я безошибочно отличал сирийскиe настоящие танки от надувных.
        Весьма ценный навык и в гражданской жизни. yes А то всякое случается (как в том анекдоте про эстонца)... laughing
        Paranoid50
      3. NordUral Сегодня, 16:16
        А наши надувайки не по твою душу, проф. Для амеров стараемся, зазывать на свидание будем томогавки и им подобную нечисть, если англосаксы окончательно сбрендят.
        NordUral
  4. Nikolaevich I Сегодня, 15:08
    Так-так.....Значит российское "надувательство" в "загранку" идёт...А чё...там уже не могут ? Все производственные мощности под выпуск надувных баб задействованы ?
    Nikolaevich I
    1. NordUral Сегодня, 16:17
      И я об этом подумал. Только "нашим" наверху, мы давно не наши. А бабло забугорное всегда родное.
      NordUral
  5. Васся Вассин Сегодня, 15:13
    Каково же поколение надувных? 5+ или 6+? Положен ли надувной экипаж надувному танку?
    Васся Вассин
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:13
    Ага, сначала ржут, а потом покупают.
    Обмануть противника уметь надо, и тут все средства хороши.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. Spook Сегодня, 15:16
    кто то сказал что Война есть путь обмана )))
    Spook
  8. Piramidon Сегодня, 15:22
    На таком танке в море бы поплавать вместо матраса.
    Piramidon
  9. TUFAN Сегодня, 16:18
    ПМБ Пневматические (надувные) макеты бронетехники
    Проблема в том, что "резиновая" техника не сможет воспроизвести все свойства боевой: современные средства обнаружения, которые, к примеру использует НАТО, легко отличают материалы, из которых будут изготавливать такие машины, от металла. К тому же надувные танки не смогут самостоятельно передвигаться, а при плохой погоде их будет сдувать сильным ветром.
    TUFAN
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