Спрос на надувные танки и ракеты вырос вдвое
Поставки средств имитации и маскировки боевой техники в 2017 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель компании «Русбал» Алексей Комаров.
По его словам, российские надувные танки и ракеты «пользуются большим спросом в мире» и составляют конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии.
Он уточнил, что речь идет об имитаторах ракет, зенитных ракетных систем, авиационной техники нескольких типов, недавно к этим образцам добавилась и бронетехника.
Пневмомакет - имитатор боевой техники представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, он с высокой степенью детализации копирует образцы военной техники. Заказчик предоставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок и вентилятор. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений. Масса одного образца - от 30 до 100 кг.
По его словам, российские надувные танки и ракеты «пользуются большим спросом в мире» и составляют конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии.
До 30 процентов продукции российского производства поставляется иностранным заказчикам— сказал Комаров.
Он уточнил, что речь идет об имитаторах ракет, зенитных ракетных систем, авиационной техники нескольких типов, недавно к этим образцам добавилась и бронетехника.
Причем, если ранее были поставки двухмерных макетов бронетехники, то сейчас поставляются только пневмомакеты- отметил собеседник агентства.
Пневмомакет - имитатор боевой техники представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, он с высокой степенью детализации копирует образцы военной техники. Заказчик предоставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок и вентилятор. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений. Масса одного образца - от 30 до 100 кг.
Использованы фотографии: http://j-times.ru/
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