НАТО требует больше литовского "мяса"

помочиться в клумбы и пощупать тамошних девиц

Конец 80-х годов. «Литовские матери» кричат в голос о том, что они обеими руками выступают за выход вместе со всей остальной Прибалтикой из состава Советского Союза. Причина озвучивалась следующая: советское руководство заставляет наших сыновей участвовать в операциях за пределами страны, и это ужасно... Главный пример: «литовские ребята хватают лиха в Афганистане, а могли бы тихо и мирно жить в независимой Литве, у которой в этом мире нет врагов».Эстафета от голосящих «солдатских матерей» была перехвачена и другими прибалтийскими как бы общественниками. Даёшь, кричали они, независимость «от грязного и убогого совка», который «не ценит человеческие жизни, отправляя литовцев в мясорубку вооружённых конфликтов». Даёшь свободную и суверенную Литву, в которой армия будет компактной и исключительно профессиональной.В конечном итоге, как прекрасно известно, Прибалтика сама себя от Советского Союза отрезала, а через некоторое время после этого и оставшаяся территория СССР начала рассыпаться – «низкий поклон» подписантам Беловежских соглашений, а также тем, кто, не будучи подписантами, безучастно взирал на антигосударственное преступление, совершаемое в забытой Богом белорусской провинции Вискули.Годы шли. Прибалтика год от года всё сильнее радовалась своей независимости. Слёзы умиления текли по щекам литовских матерей, которым не нужно было подчиняться «кремлёвской костодробильной машине, перемалывающей литовских юношей» где-то на афганских просторах.29 марта 2004 года. Слёзы умиления и вовсе переполнили Нямунас, потому что Литва вместе с прибалтийскими сёстрами стала неотъемлемой частью самого миролюбивого блока в мире – блока НАТО. Теперь-то Литве точно никто не страшен, ибо натовские военные все как один готовы выдвинуться в Прибалтику, чтобывстать на защиту Литвы, Латвии и Эстонии от любых посягательств и поползновений.Прошло ещё несколько лет, и насторожилось уже новое поколение литовских матерей. Их сыновья подрастали, а натовский «горыныч» уже объявил, что ему придётся приносить «в жертву» ежегодно несколько десятков «лучших сынов Литвы». И эти лучшие сыны сначала в «тестовом режиме», а потом уже на постоянной основе, надев военную форму, стали пополнять натовский военный контингент далеко за пределами родной сердцу Литовской республики. По иронии судьбы – долетели и до Афганистана.И СССР вроде бы уже не на карте мира, а по Афганистану снова «гуляют» литовские воины - теперь с нашивками NATO-OTAN и дополнительной – ISAF.Кстати, участие в натовских миссиях литовцы начали ещё до официального вступления страны в НАТО – с 2002 года. Это чтобы доказать натовским партнёрам свою приверженность, сами знаете каким, идеалам.Голосить напрягшимся литовским матерям не даёт «красная Даля», которая, сама не будучи матерью, ранее объявила о восстановлении призыва в литовские вооружённые силы. И действительно – а чего голосить-то? Это же не какой-то вам оккупационный совок, а самая настоящая победа демократии, свободы и миролюбия!20 декабря 2017. Литовская радость должна стать и вовсе всеобъемлющей. Причина в том, что большинством голосов депутаты Сейма проголосовали за увеличение численности литовского военного контингента в составе миссий НАТО. Теперь число военнослужащих ВС Литвы за пределами самой Литвы – по зову командования НАТО – вырастет до 500 человек. При учёте того, что ВС Литвы по своей численности составляют не более 11 тысяч человек, полтысячи человек – откровенно немало.Поправки в закон, предусматривающие увеличение ещё на 10% численности литовских военнослужащих в зарубежных авантюрах Североатлантического военного блока, официально вступает в силу 1 января 2018 года. Вот счастье-то!Примечательно, что с инициативой об увеличении числа литовских солдат и офицеров в составе натовских контингентов от Мали до Афганистана и Ирака выступил литовский МИД. Да-да, тот самый его глава-комсомолец Линас Линкявичюс, который только и успевает клеймить советское прошлое Литвы. Включая и то самое прошлое, когда литовцы вместе со всеми остальными гражданами большой страны служили в единой армии, называемой Советской, и в которой не было разделения на «принеси, подай, иди... не мешай» исключительно по национальному признаку – на защите рубежей стояли все: будь ты литовец, русский, таджик, азербайджанец или еврей.Кстати, решение об очередном увеличении литовского мяса для НАТО принято отнюдь не единодушно. «За» проголосовали 82 парламентария из 141 по списочному составу. Но – большинство обеспечено, а дальше хоть трава не расти. Надо же как-то тому же Линкявичюсу доказывать, что Литва не зря питалась всё это время западными кредитами. А кредиты ещё выплатить нужно... Вот НАТО на всякий случай выплату кредитов 5-ю сотнями литовских заложников и обеспечивает. 82 парламентария из главным образом правящей коалиции, конечно же, не могут быть против.Чтобы хоть как-то оправдаться перед населением, которое всё выше поднимает брови в недоумении от принятых решений, литовское правительство привычно заявило, что всё это «ради литовской безопасности».Так, министр обороны Литовской республики Раймундас Кароблис отметил, что, дескать, положение дел с безопасностью в стране нелёгкое. Настолько нелёгкое, что Россия «была готова вторгнуться в Прибалтику в ходе учений «Запад-2017» в течение 24 часов». И не произошло этого вторжения, судя по заявлению Кароблиса, по нескольким причинам. Одна из них – незыблемость натовского партнёрства (Турция аплодирует...). А вторая – увеличение оборонных расходов самой Литвы за последние 4 года в 2,7 раза. Часть этих расходов пошла на формирование бригады из состава военнослужащих литовской, польской и украинской армий – ЛитПолУкрБриг, которая требует нового финансирования, имея статус одного из «барьеров противодействия российской агрессии».Зато не «совок»... Зато свобода!.. Вон и ИГИЛ (*запрещено в РФ) опять же победили...