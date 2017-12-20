Президент Венесуэлы заявил о террористической атаке на военный объект республики
Воинская часть ВС Венесуэлы в штате Миранда подверглась нападению вооруженных людей, передает ТАСС заявление президента республики Николаса Мадуро.
Он потребовал от военных жестко реагировать в подобных ситуациях.
Сведений о пострадавших опубликовано не было. Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске.
На своей страничке с «Твиттере» он разместил видеозапись захвата казармы, который провел совместно с группой вооруженных лиц. Как сообщила газета El Universal, преступникам удалось вынести с территории части 26 автоматических винтовок и 3 пистолета.
Напомним, в начале августа в Венесуэле было совершено нападение на военную базу в городе Валенсия. Один из участников атаки был уничтожен, еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители задержали около 20 человек по подозрению в нападении, у них было изъято более 20 единиц длинноствольного оружия, 3 гранатомета, пистолеты и боеприпасы.
Произошла террористическая атака на подразделение вооруженных сил. Они (нападавшие) унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать,сказал президент.
Он потребовал от военных жестко реагировать в подобных ситуациях.
Нулевая терпимость по отношению к тем, кто с оружием угрожает миру в республике,подчеркнул глава государства.
Сведений о пострадавших опубликовано не было. Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске.
На своей страничке с «Твиттере» он разместил видеозапись захвата казармы, который провел совместно с группой вооруженных лиц. Как сообщила газета El Universal, преступникам удалось вынести с территории части 26 автоматических винтовок и 3 пистолета.
Напомним, в начале августа в Венесуэле было совершено нападение на военную базу в городе Валенсия. Один из участников атаки был уничтожен, еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители задержали около 20 человек по подозрению в нападении, у них было изъято более 20 единиц длинноствольного оружия, 3 гранатомета, пистолеты и боеприпасы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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