16:24 20 декабря

Президент Венесуэлы заявил о террористической атаке на военный объект республики

Воинская часть ВС Венесуэлы в штате Миранда подверглась нападению вооруженных людей, передает ТАСС заявление президента республики Николаса Мадуро.



Произошла террористическая атака на подразделение вооруженных сил. Они (нападавшие) унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать,
сказал президент.


Он потребовал от военных жестко реагировать в подобных ситуациях.

Нулевая терпимость по отношению к тем, кто с оружием угрожает миру в республике,
подчеркнул глава государства.

Сведений о пострадавших опубликовано не было. Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске.

На своей страничке с «Твиттере» он разместил видеозапись захвата казармы, который провел совместно с группой вооруженных лиц. Как сообщила газета El Universal, преступникам удалось вынести с территории части 26 автоматических винтовок и 3 пистолета.

Напомним, в начале августа в Венесуэле было совершено нападение на военную базу в городе Валенсия. Один из участников атаки был уничтожен, еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители задержали около 20 человек по подозрению в нападении, у них было изъято более 20 единиц длинноствольного оружия, 3 гранатомета, пистолеты и боеприпасы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Корнилий Сегодня, 15:15
    "Твиттер" теперь заместо официальных структур государств стал?
    Корнилий
    1. 79807420129 Сегодня, 15:20
      Произошла террористическая атака на подразделение вооруженных сил. Они (нападавшие) унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать,

      Странные какие то террористы request
      преступникам удалось вынести с территории части 26 автоматических винтовок и 3 пистолета.

      И сказали что вернемся. what А ведь это серьезнейшее ЧП,нападение на военный объект и должно отражаться всеми имеющимися средствами.
      79807420129
      1. Корнилий Сегодня, 15:25
        Какими средствами располагает Венесуэла?Расскажи нам,несведущим.
        Корнилий
        1. 79807420129 Сегодня, 15:27
          Цитата: Корнилий
          Какими средствами располагает Венесуэла?Расскажи нам,несведущим.

          Да нет Алексий,расскажи лучше ты, winkВон Размика можешь привлечь в качестве эксперта. laughing
          79807420129
          1. Корнилий Сегодня, 15:36
            Вы мне ответили сейчас,или Алексию?Не сомневаюсь,что Алексий достойный Ваш собеседник,но,поскольку смиренно надеюсь,что Вы ко-мне обратили сейчас Ваше драгоценное внимание,то,с Вашего позволения отвечу-НИКАКИМИ. smile
            Корнилий
      2. Alexey RA Сегодня, 16:07
        Ничего странного - это традиционная в тех краях подготовка к путчу и традиционный же раскол вооружённых сил.
        Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске.

        Напомню, что в 1992 году такой же мятежный офицер, подполковник Уго Чавес, с группой сторонников в феврале попытался захватить президентский дворец, а в ноябре - захватил авиабазу и государственную телестанцию. В последнем случае. ЕМНИП, дошло даже до штурмовок наземных целей и воздушных боёв путчистов и лоялистов.
        Alexey RA
    2. катана Сегодня, 15:22
      Все эти нападения - результат политики властей самой Венесуэлы,когда вместо обсуждения злободневных проблем с митингующими против них выставляют полицейские и армейские части.Простой народ в ответ на государственный террор вооружается как может.Вскоре в этой стране вспыхнет полноценная гражданская война.
      катана
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:50
        Цитата: катана
        Вскоре в этой стране вспыхнет полноценная гражданская война.

        Хм,наговариваете Вы всё,грех это. laughing Пользуясь Вашей логикой,можно смело утверждать,что та же Армения сейчас должна вовсю полыхать в огне гражданской. Кто там в прошлом году клял "кровавого Сержика"?
        Paranoid50
        1. катана Сегодня, 15:59
          Цитата: Paranoid50
          Цитата: катана
          Вскоре в этой стране вспыхнет полноценная гражданская война.

          Хм,наговариваете Вы всё,грех это. laughing Пользуясь Вашей логикой,можно смело утверждать,что та же Армения сейчас должна вовсю полыхать в огне гражданской. Кто там в прошлом году клял "кровавого Сержика"?

          Армения сейчас не полыхает,а тихо себе загнивает ,так как наиболее пассионарная часть армян лишь уже уехала из страны ,или собирает чемоданы.
          катана
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