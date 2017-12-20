Летчик Ми-28Н снял уничтожение танка боевиков с дистанции 3 километра

Через сирийский конфликт прошли все типы боевых машин, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России. Особую роль в войне против международного терроризма сыграли вертолеты. Они понесли самые ощутимые потери, которые составили шесть единиц. Это два вертолета Ми-8 разных модификаций, два Ми-35 и два Ми-28.



Оно и понятно: вертолетчикам приходилось летать на небольших высотах, осуществляя непосредственную огневую поддержку подразделениям сирийской армии. Однако, не все вертолеты были уничтожены террористами. Часть потерь понесены из-за ошибок в пилотировании.



Как бы то ни было, российские вертолеты сыграли важнейшую роль в военных успехах правительственных сил Сирии.





Телеканал "Звезда" опубликовал интересные кадры боевой работы ВКС. На них наш вертолет Ми-28Н уничтожает боевую машину террористов. Как поясняется к видео, стрельба велась с расстояния 3 километра.









