18:33 20 декабря

Летчик Ми-28Н снял уничтожение танка боевиков с дистанции 3 километра

Через сирийский конфликт прошли все типы боевых машин, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России. Особую роль в войне против международного терроризма сыграли вертолеты. Они понесли самые ощутимые потери, которые составили шесть единиц. Это два вертолета Ми-8 разных модификаций, два Ми-35 и два Ми-28.

Оно и понятно: вертолетчикам приходилось летать на небольших высотах, осуществляя непосредственную огневую поддержку подразделениям сирийской армии. Однако, не все вертолеты были уничтожены террористами. Часть потерь понесены из-за ошибок в пилотировании.

Как бы то ни было, российские вертолеты сыграли важнейшую роль в военных успехах правительственных сил Сирии.


Телеканал "Звезда" опубликовал интересные кадры боевой работы ВКС. На них наш вертолет Ми-28Н уничтожает боевую машину террористов. Как поясняется к видео, стрельба велась с расстояния 3 километра.



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Комментарии 6

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  1. Horst78 Сегодня, 17:14
    +100500 бы плюсов поставил нашим ласточкам good
    Horst78
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:25
    Работают ребята. Без шума и пыли и ненужной показухи. Навернули танк и на базу.Красавцы.
    НЕКСУС
  3. seos Сегодня, 17:34
    Странно а аппаратура показывает 2 км ...... negative
    seos
    1. gromoboj Сегодня, 17:55
      Вертолёт летит, дистанция сокращается.
      А вот су 25 в конце никто не заметил ?
      gromoboj
    2. Сергей Кожокарь Сегодня, 17:57
      А чего тут странного? Материал подаётся как работа, вертолёта, а виражируют Грачи. Специалист по картинке ещё может определить кто работает, а те кто не в теме только догадываются зачем их обманывают.
      Сергей Кожокарь
  4. forten07 Сегодня, 18:04
    Иначе говоря догоняют апачи 80х. Они так тогда работали. Сегодня на 10км видят
    forten07
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