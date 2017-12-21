Проект 22800 «Каракурт». Заложен очередной корабль

По материалам сайтов:

https://function.mil.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://pellaship.ru/

С 2015 года российские судостроительные предприятия занимаются выполнением заказа на строительство большого количества малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». К работам уже привлечены три верфи, а в ближайшем будущем к строительству присоединится еще один завод. На разных стадиях строительства сейчас находится девять кораблей. Строительство девятого только началось. Торжественная церемония его закладки состоялась во вторник 19 декабря.Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, 19 декабря в одном из цехов судостроительного завода «Море» (г. Феодосия) в торжественной обстановке был заложен новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, новому кораблю было присвоено имя «Вихрь», продолжающее своеобразную традицию наименования новых МРК. В церемонии участвовали представители министерства обороны и флота, руководство завода «Море», делегация феодосийского руководства, а также судостроители и ветераны.В соответствии с текущими планами министерства обороны, в течение нескольких следующих лет военно-морской флот должен будет получить почти два десятка малых ракетных кораблей типа «Каракурт». Ранее сообщалось, что строительство таких МРК будет осуществляться четырьмя судостроительными заводами в разных частях страны. Одним из исполнителей заказа стал завод «Море» в Феодосии. Часть производственных мощностей этого предприятия ранее была передана в ведение Ленинградского судостроительного завода «Пелла», что, как предполагалось, позволило бы повысить эффективность работ и ускорить выполнение заказа.На данный момент в портфеле заказов завода «Пелла» присутствует восемь МРК проекта 22800. Половина этих кораблей будет построена на площадке в Отрадном, другие четыре – в Феодосии. Необходимо отметить, что завод «Море» в настоящее время строит уже три «Каракурта» из четырех, которые ему предстоит сдать. В обозримом будущем должна будет состояться торжественная закладка четвертого корабля. Кроме того, не за горами и сдача первого МРК, построенного в Крыму.В мае 2016 года на судостроительном заводе «Море» в Феодосии состоялась закладка малого ракетного корабля с именем «Шторм» и заводским номером 254. Это третий корабль проекта 22800 и второй серийный. Для крымского завода, в свою очередь, «Шторм» является первым в рамках нового заказа. По известным данным, этот корабль должны будут достроить, испытать и передать флоту уже в следующем 2018 году.Следующая церемония закладки «Каракурта» состоялась в середине марта текущего года. Кораблю с заводским номером 255 присвоили имя «Охотск». Второй для «Моря» и шестой в серии МРК должен будет войти в состав военно-морского флота не позднее 2019-20 годов. Буквально на днях был дан официальный старт строительству корабля «Вихрь» – третьего для феодосийского предприятия.По имеющимся данным, Ленинградский судостроительный завод «Пелла», управляющий производственными мощностями «Моря», уже имеет планы по строительству очередного малого ракетного корабля. Вскоре в Феодосии состоится закладка очередного «Каракурта». Как сообщает пресса, этот корабль может получить имя «Циклон», продолжающее сложившуюся «метеорологическую» традицию. Его строительство должно будет завершиться не позднее начала двадцатых годов.Как видим, ситуация со строительством кораблей проекта 22800 на заводе «Море» в Феодосии может быть поводом для оптимизма. Имеются заказы на четыре ракетных корабля, из которых три уже находятся на разных стадиях строительства, а четвертый будет заложен в самом ближайшем будущем. В то же время, ни один из крымских «Каракуртов» пока не был спущен на воду, но, судя по последним новостям, подобные события не заставят себя долго ждать.Завод «Пелла», располагающий двумя площадками в разных регионах, в настоящее время играет ключевую роль в строительстве перспективных малых ракетных кораблей. Он должен построить восемь «Каракуртов» и на данный момент, насколько известно, справляется с поставленными задачами. Два корабля (головной «Ураган» и первый серийный «Тайфун») в этом году были спущены на воду. Еще пять – «Шторм», «Шквал», «Буря», «Охотск» и «Вихрь» – находятся на стапелях на разных стадиях строительства. В ближайшее время состоится закладка восьмого корабля.Также к строительству малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» планируется привлечь два других предприятия. Не так давно стало известно, что Зеленодольский завод им. А.М. Горького получил заказ на строительство пяти ракетных кораблей. Два из них были заложены в прошлом году и в настоящее время строятся. Сведения о строительстве трех других «Каракуртов» пока не публиковались. Тот факт, что о закладке кораблей «Муссон» и «Пассат» стало известно только в 2017-м из отчета завода за предыдущий год, позволяет предполагать, что последний уже мог заложить новые корабли. Тем не менее, такая информация пока не подтверждается и не имеет прямых опровержений.Для полного выполнения планов по строительству сравнительно крупной серии боевых кораблей необходим контракт еще на пять или шесть «Каракуртов». Согласно ранее опубликованным данным, в ближайшем будущем появится заказ на шесть таких кораблей. Их предполагается передать Тихоокеанскому флоту, и потому строительство будет вестись на минимально возможном расстоянии от будущих баз. Известно, что заказ должен будет получить Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре). В настоящее время военное ведомство и промышленность обсуждают условия такого соглашения.Летом этого года было объявлено, что контракт с Амурским заводом появится в 2018-м. Вскоре после этого должна будет состояться закладка первого из кораблей новой серии. Строительство шести «Каракуртов» займет несколько лет и завершится не позднее 2022-23 годов. Со сдачей последнего «амурского» корабля текущие планы по строительству новых МРК проекта 22800 будут полностью выполнены. Будет ли после этого продолжено строительство новых ракетных кораблей или их в серии сменят другие проекты – пока говорить рано.Из почти двух десятков малых ракетных кораблей не менее двух будет передано в состав Балтийского флота. По разным данным, на Балтику могут отправить головной корабль «Ураган» и первый серийный «Тайфун». Впрочем, имеются и иные сведения, согласно которым эти корабли войдут в боевой состав Черноморского флота. Так или иначе, основной задачей заводов «Пелла» и «Море», по всей видимости, является обновление корабельных соединений на Балтийском и Черном морях.Где будут служить «Пассат», «Муссон» и три других корабля, построенные в Зеленодольске, тоже до конца не ясно. Относительная ясность присутствует только в случае с шестью «Каракуртами», которые в будущем будут построены Амурским судостроительным заводом. Передача этих кораблей любому оперативно-стратегическому объединению ВМФ России, за исключением Тихоокеанского флота, связана с множеством различных трудностей и попросту нецелесообразна.Тем не менее, передача новых кораблей будущим эксплуатантам пока является делом будущего. На разных стадиях строительства находится 9 малых ракетных кораблей из 13 заказанных, и только два из них к настоящему времени были спущены на воду. Строительство «Каракуртов» идет рекордными темпами, но корабли пока не готовы к сдаче заказчику. Впрочем, первый акт о приемке корабля проекта 22800 будет подписан уже в следующем году, и после этого подобные события будут происходить с завидной регулярностью вплоть до начала следующего десятилетия.***Проект перспективного корабля с развитым ракетно-артиллерийским вооружением был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). На стадии формирования требований МРК нового типа рассматривались в качестве дополнения к кораблям проекта 21631 «Буян-М», пригодного для использования в иных условиях. Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», согласно информации министерства обороны и организации-разработчика, предназначаются для ведения боевых действий в ближней морской зоне, а также для выполнения некоторых задач мирного времени.«Каракурт» в некоторой мере похож на корабль «Буян-М», однако имеет заметные отличия того или иного рода. Проект 22800 предусматривает строительство корабля длиной 67 м и максимальной шириной 11 м с осадкой 4 м. Водоизмещение такого корабля – 800 т. В состав энергетической установки входят дизельные двигатели М-507Д-1 и дизель-генераторы ДГАС-315. По имеющимся данным, МРК проекта 22800 смогут развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания при экономном расходе топлива достигнет 2500 миль. Автономность по припасам – 15 суток.Основой бортовых радиоэлектронных систем является боевая информационно-управляющая система «Сигма-Э». С ней сопряжены радиолокационная станция наблюдения «Минерал-М» и разнообразная аппаратура управления стрельбой из всех видов вооружения. Также предусматривается использование средств радиоэлектронной борьбы, комплексов связи и т.д.Несмотря на сравнительно малые размеры, ракетный корабль типа «Каракурт» должен нести развитый комплекс вооружения разных классов и типов. Основным ударным средством корабля являются ракеты типа «Оникс» или «Калибр», используемые с универсальной вертикальной пусковой установкой 3С14. Боекомплект состоит из восьми ракет. Надводные, береговые или воздушные цели также можно атаковать при помощи артиллерийской установки АК-176МА с 76-мм автоматическим орудием.Для защиты от ударов с воздуха МРК проекта 22800 могут получать разное оружие. Первый вариант проекта предлагал монтировать на борту артиллерийские установки АК-630 с 30-мм зенитными автоматами, а также использовать переносные зенитные ракетные комплексы. Начиная с третьего корабля серии, «Каракурты» будут комплектоваться ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», способным решать те же задачи, но имеющим больший потенциал в определенных ситуациях. Сравнительно мощное артиллерийское вооружение дополняется парой установок с крупнокалиберными пулеметами.По официальным данным, при проектировании новых малых ракетных кораблей использовались определенные решения и подходы, направленные на получение тех или иных преимуществ. Благодаря этому корабль, несмотря на сравнительно малые размеры, отличается не только высокой маневренностью, но и хорошей мореходностью. Архитектура корпуса и надстройки была сформирована с учетом снижения заметность для всех существующих средств обнаружения. Сокращено отражение зондирующих сигналов РЛС противника. Отражение электромагнитного излучения производится преимущественно в сторону от источника.МРК проекта 22800 «Каракурт» – имея сравнительно малые размеры и водоизмещение – несут развитый комплекс вооружения, в который входят мощные ударные средства с большим радиусом действия. Характерные ходовые качества и параметры вооружения делают такие корабли уникальным средством решения боевых задач в ближней морской зоне. Находясь вблизи берега, такие корабли способны контролировать значительные акватории и крупные зоны суши, а также наносить удары по надводным или сухопутным целям.Несколько дней назад российская судостроительная промышленность приступила к строительству очередного корабля типа «Каракурт». Тем временем первые представители этого проекта уже достраиваются у стенки и в скором будущем должны будут выйти на испытания. Согласно известным планам промышленности и министерства обороны, головной корабль под именем «Ураган» будет принят на службу уже в 2018 году. Далее, в течение нескольких лет, за ним последуют остальные МРК, которые уже были заказаны либо только планируются к заказу. Таким образом, каждая церемония, подобная прошедшей в минувший вторник, является важным событием в жизни флота и прямо способствует его скорейшему перевооружению.