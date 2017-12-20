Беспилотник заснял ответный удар ДНР по позициям ВСУ

На Донбассе снова не спокойно. Возле вывода из "серой зоны" представителей российского Минобороны, командование ВСУ возобновило провокационные обстрелы позиций подразделений ВС ДНР.



За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по меньше мере 200 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики. Основной удар пришел по направлению Горловки.



Армия ДНР долго молчала на провокации Киевского режима. Однако в ночь с 19 на 20 декабря от обстрелов украинских силовиков были ранены 8 человек. Пострадали также строения. В ответ на это реактивная артиллерия ДНР отработала по местам дислокации карательных отрядов ВСУ.





Сообщается, что ответный огонь ополчения повлек за собой потери среди ВСУ и батальона "Грузинский легион." Последний потерял двух человек убитыми и 6 ранеными. Позже СМИ сообщили об увеличения числа раненых до 11.









