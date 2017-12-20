18:31 20 декабря

"Энергомаш" выполнил экспортный контракт на поставку РД-180 в США

Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" сообщило о выполнении экспортных заказов на поставку в 2017 году ракетных двигателей РД-180.

Состоялась отправка двигателя РД-180, контрактные обязательства перед иностранными заказчиками выполнили полностью
- сообщила корпоративная газета НПО "Энергомаш" "За родину".

"Энергомаш" выполнил экспортный контракт на поставку РД-180 в США



Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил изданию, что наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и интересным. Впереди выполнение большой производственной программы, разработка и создание двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5", модернизация производственной базы. Россия поставляет двигатели РД-180 США.

Ранее Игорь Арбузов сообщал, что в 2018 году запланирована наиболее объемная поставка российских ракетных двигателей, в частности, в США: 11 РД-180 и четыре РД-181.

Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 16:53
    А может уже хватит двигатели нашим врагам продавать или деньги не пахнут. Тогда сразу калибры или сарматы -они подороже выйдут.
    лаврентий павлович
    1. Чёрная вода Сегодня, 16:59
      американская сторона по вопросу санкций космическую тему обошла стороной и сознательно обходит, а так по всем фронтам санкции...кроме сотрудничества в космических вопросах, а ещё они не подписывают договор о запрете размещения вооружения в космосе...вот такой вот ..звоночек....
      Чёрная вода
    2. x.andvlad Сегодня, 17:00
      А может пора поставить на них систему самоликвидации по команде из России? laughing
      Надо бы озадачить наших хакеров. Думаю их "заведет" такая задумка.
      x.andvlad
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:47
        Цитата: x.andvlad
        А может пора поставить на них систему самоликвидации по команде из России?

        Ну и что это даст? Ну взорвётся двигатель раз, другой и откажутся они от них. Или, что ещё хуже, потребуют с нас неустойку за "брак". Правильно мы делаем, что продаём США свои двигатели. Во первых: занятость персонала завода, а во вторых: приток валюты. Помнится, мы своим оружейным ураном, который мы по договору поставляли США, довели их атомную промышленность до такого состояния, что они намного отстали от нас в деле обогащения урана. Мы ушли от них в этом деле далеко вперёд. Так и с двигателями, надеюсь, произойдёт то же самое: они просто потеряют технологии для производства таких ракетных двигателей.
        СРЦ П-15
        1. x.andvlad Сегодня, 18:07
          Да, вообще то это шутка была. Но если хоть один двигатель и взорвется (бывает всякое), то у них найдутся кадры, которые начнут русских хакеров искать.
          Цитата: СРЦ П-15
          Так и с двигателями, надеюсь, произойдёт то же самое: они просто потеряют технологии для производства таких ракетных двигателей.

          Не надейтесь. Они на наших двигателях не собираются летать вечно. Они уже занимаются своей разработкой.
          x.andvlad
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:14
            Цитата: x.andvlad
            Не надейтесь. Они на наших двигателях не собираются летать вечно. Они уже занимаются своей разработкой.

            А что же они не могут сделать двигатели, на которых "летали" на Луну? И сколько лет они всё ещё разрабатывают свой новый двигатель, при том так и не сумев сделать аналог российского РД-180.
            СРЦ П-15
        2. лаврентий павлович Сегодня, 18:14
          "Занятость персонала" - а что у нас всего хватает и людей нечем занять? У нас у самих уже беда в космической промышленности, а квалифицированные специалисты на врагов работают. Лучше КНДР подешевле продать - больше пользы. Когда же прекратиться все мерить на валюту, не должны деньги стоять на первом месте.
          лаврентий павлович
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:23
            Цитата: лаврентий павлович
            "Занятость персонала" - а что у нас всего хватает и людей нечем занять? У нас у самих уже беда в космической промышленности, а квалифицированные специалисты на врагов работают.

            Ну и что Вы предлагаете выпускать вместо РД-180? Благодаря выручке от этих двигателей, на заводе разрабатывают новые :
            Впереди выполнение большой производственной программы, разработка и создание двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5", модернизация производственной базы.
            СРЦ П-15
    3. GonChar Сегодня, 17:04
      Цитата: лаврентий павлович
      хватит двигатели нашим врагам продавать
      Очень верно, Лучше неустойку платить.
      GonChar
      1. лаврентий павлович Сегодня, 18:00
        Какие неустойки? Санкции - форс мажор.
        лаврентий павлович
    4. merlin Сегодня, 17:15
      Цитата: лаврентий павлович
      Тогда сразу калибры или сарматы -они подороже выйдут.

      Нет, их мы бесплатно с доставкой предоставим, но не сейчас....
      merlin
    5. Geisenberg Сегодня, 17:40
      Цитата: лаврентий павлович
      А может уже хватит двигатели нашим врагам продавать или деньги не пахнут. Тогда сразу калибры или сарматы -они подороже выйдут.


      Чем долльше они покупают Российские двигатели тем дольше у них не будет своих. Так что пусть покупают.
      Geisenberg
      1. лаврентий павлович Сегодня, 18:03
        Кто такое вам сказал. Они уже создали два двигателя и заканчивают испытания.
        лаврентий павлович
    6. perm23 Сегодня, 17:50
      пора бы уж движки такие поставлять чтоб ломались через некоторое время. Сколько можно врага кормить то.
      perm23
  2. san4es Сегодня, 16:56
    Топ-7 Стендовых испытаний ракетных двигателей
    san4es
    1. Касым Сегодня, 17:02
      Буш младший подписывал новую лунную программу, теперь Трамп - а воз и ныне там уже два десятка лет.
      Боюсь, что аналоги выидут такими дорогими, что рано или поздно придется с русскими все решать. hi
      Касым
      1. san4es Сегодня, 17:04
        Цитата: Касым
        Боюсь, что аналоги выидут такими дорогими, что рано или поздно придется с русскими все решать. hi

        san4es
  3. Tiras Сегодня, 17:09
    США вводит скоро новый пакет санкций, а Россия поставляет двигатели. Круто, ничего не скажешь.

    Песков сказал, что
    "Но вместе с тем [в стратегии] есть и скромные позитивные моменты, в частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент [России Владимир Путин], потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", - добавил представитель Кремля


    По факту Россия берет то, что выгодно США. А США и получает для себя пользу, а потом называет Россию врагом и вводит постоянно новые санкции.

    Следующие санкции по сообщениям будут в феврале.
    Tiras
    1. Sergey53 Сегодня, 17:46
      Нет ничего что выгодно НАМ, есть только то что выгодно США. Всё что якобы мы считаем выгодно нам, выгодно США, мы даже не можем им перекрыть кислород ни в чём. Тавтология какая-то.
      Sergey53
  4. А. Привалов Сегодня, 17:12
    Двигатель РД-180 созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях.
    То, что было «дешево» в 95-м, сейчас уже стало «дорого».
    РД-180 — очень хороший двигатель, но — уже сильно устаревший, для его производства придется возрождать технологии, от которых во всем мире давно отказались. Наука и технологии не стоят на месте, и в самих США есть куча фирм, которые могут сделать то, что требуется, гораздо лучше, гораздо быстрее и главное — уже сильно дешевле по сравнению с Энергомашем.
    Короче, выяснилось, что РД-180 больше не нужен.
    General Dynamic провело новый тендер, который выиграли две американские компании. United Launch Services которая, начиная с 2019 года начнет поставлять двигатель Vulcan BE-4, который заменит РД-180. И Aerojet Rocketdyne, которая разработает следующее поколение принципиально новых двигателей, которое в свою очередь заменит Vulcan BE-4.
    Ну и чтобы было понятно, что произошло, упомяну только одну деталь — весь контракт с United Launch Services стоит 46 миллионов долларов — это стоимость всего пяти РД-180.
    А конгресс США, чтобы подстраховаться и создать запас на переходный период разрешил Энергомашу выпустить еще 18 штук РД-180. Последних РД-180 в истории.

    Вот, собственно, что кроется за заголовками Российских СМИ «Америка не может обойтись без российских двигателей».
    А. Привалов
    1. капрал Сегодня, 18:18
      Цитата: А. Привалов
      Вот, собственно, что кроется за заголовками Российских СМИ «Америка не может обойтись без российских двигателей».

      laughing Ну разве так можно? У местных ура-патриотов когнитивный диссонанс случится.
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      Приветствую Александр hi . Заждался третью часть "Судного дня" winked
      капрал
  5. лысова Сегодня, 17:13
    Нас втаптывают, нарушая все договора - а мы поставляем соблюдая - правильно говорят " бабки не пахнут ".
    лысова
  6. opus Сегодня, 17:27

    "Экспортных" ?
    fool

    Аутор.
    Цэ фото из музея завода НПО "Энергомаш", или как тут его называют "Демонстрационный зал".




    RD-180, что поставляются и используются в США, выглядят и маркируются несколько по другому


    На фото в статье они даже не номерные (это макеты)
    opus
  7. Волька Сегодня, 17:29
    сие никак не одобряю, мерзко, противно и за державу обидно...
    Волька
  8. Altona Сегодня, 18:21
    Цитата: Geisenberg
    Чем долльше они покупают Российские двигатели тем дольше у них не будет своих. Так что пусть покупают.

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    Торговлю Родиной всегда можно оправдать.
    Altona
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