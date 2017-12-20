"Энергомаш" выполнил экспортный контракт на поставку РД-180 в США
Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" сообщило о выполнении экспортных заказов на поставку в 2017 году ракетных двигателей РД-180.
Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил изданию, что наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и интересным. Впереди выполнение большой производственной программы, разработка и создание двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5", модернизация производственной базы. Россия поставляет двигатели РД-180 США.
Ранее Игорь Арбузов сообщал, что в 2018 году запланирована наиболее объемная поставка российских ракетных двигателей, в частности, в США: 11 РД-180 и четыре РД-181.
Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".
Состоялась отправка двигателя РД-180, контрактные обязательства перед иностранными заказчиками выполнили полностью- сообщила корпоративная газета НПО "Энергомаш" "За родину".
Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил изданию, что наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и интересным. Впереди выполнение большой производственной программы, разработка и создание двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5", модернизация производственной базы. Россия поставляет двигатели РД-180 США.
Ранее Игорь Арбузов сообщал, что в 2018 году запланирована наиболее объемная поставка российских ракетных двигателей, в частности, в США: 11 РД-180 и четыре РД-181.
Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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