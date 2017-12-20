США возьмут на карандаш тех, кто "неправильно" голосует в ООН

Вы можете планировать своё голосование, но я подчёркиваю, что президент США и наша держава все ваши голоса примут на личный счёт. Президент (США) внимательно наблюдал за голосованием. Он потребовал, чтобы я предоставила ему информацию о том, кто и как голосовал. Я напомню, что в ООН от США всегда требуют большего (намекая на финансовые вложения).

Реакция США на то, что их постпред в ООН Никки Хейли во время голосования по резолюции о статусе Иерусалима осталась без поддержки даже самых близких союзников, вылилась в откровенные угрозы со стороны Вашингтона. В британской газете Gurdian вышла статья, в которой приводится заявление «оскорблённой» г-жи Хейли, жаждущей мести.Откровенно привыкнув к тому, что постпред США будет поддержан в любом вопросе при голосовании в Организации Объединённых Наций, Вашингтон никак не может смириться с ситуацией, когда это правило союзники поставили под сомнение. Теперь в США говорят о том, что переходят фактически к системе, при которой на карандаш будут браться все, кто голосует не так, как США.Из заявления самой Никки Хейли:Как видно, США переходят к практике открытого шантажа, который можно описать известной фразой советской комедии «А если не будут брать (в данном случае – голосовать), отключим газ».