18:33 20 декабря

США возьмут на карандаш тех, кто "неправильно" голосует в ООН

Реакция США на то, что их постпред в ООН Никки Хейли во время голосования по резолюции о статусе Иерусалима осталась без поддержки даже самых близких союзников, вылилась в откровенные угрозы со стороны Вашингтона. В британской газете Gurdian вышла статья, в которой приводится заявление «оскорблённой» г-жи Хейли, жаждущей мести.

Откровенно привыкнув к тому, что постпред США будет поддержан в любом вопросе при голосовании в Организации Объединённых Наций, Вашингтон никак не может смириться с ситуацией, когда это правило союзники поставили под сомнение. Теперь в США говорят о том, что переходят фактически к системе, при которой на карандаш будут браться все, кто голосует не так, как США.

США возьмут на карандаш тех, кто "неправильно" голосует в ООН



Из заявления самой Никки Хейли:
Вы можете планировать своё голосование, но я подчёркиваю, что президент США и наша держава все ваши голоса примут на личный счёт. Президент (США) внимательно наблюдал за голосованием. Он потребовал, чтобы я предоставила ему информацию о том, кто и как голосовал. Я напомню, что в ООН от США всегда требуют большего (намекая на финансовые вложения).


Как видно, США переходят к практике открытого шантажа, который можно описать известной фразой советской комедии «А если не будут брать (в данном случае – голосовать), отключим газ».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NikkiHaley
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Комментарии 36

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  1. Венд Сегодня, 17:04
    А они забавные эти США laughing
    Венд
    1. Pirogov Сегодня, 17:07
      Цитата: Венд
      А они забавные эти США

      Они уху евшие .
      Pirogov
      1. Татьяна Сегодня, 17:48
        Никки Хейли говорила бы сразу, что будет жаловаться на представителей других государств в ООН за их решение по непризнанию ими волюнтаристского решения Трампа признать Иерусалим неделимой столицей Израиля вопреки международному праву прямо в т.н. сионистское "мировое правительство"! Т.е. говорила бы сразу прямо банкирам-олигархам ФРС США, которая только по названию является Федеральной, а на самом деле это частнособственнические банки "избранного" клана мировой финансовой олигархии, состоящими на подряде у государства США по выпуску денежной массы в американских $$.
        Эти финансовые олигархи давно уже прихватизировали США как государство и Трамп у них - это всего лишь их региональный топ-менеджер в должности президента США. Как Трампу говорят - так он и делает! Попробывал бы Трамп делать у них что-то иначе?!
        Татьяна
        1. Соломон Кейн Сегодня, 18:07
          "Жители Капитолия волнуются, трибуты нервничают, Дистрикты взбунтовались....."
          Смотрите продолжение Голодных Игр или, как дядя Сэм решил поставить весь мир рак....м, в "позу Зю".
          Я что думаю: их самих от себя уже не тошнит?
          Величие граничащее с паранойей неизбежно приведет к ....катастрофе. belay
          Соломон Кейн
    2. 79807420129 Сегодня, 17:19
      Вы можете планировать своё голосование, но я подчёркиваю, что президент США и наша держава все ваши голоса примут на личный счёт. Президент (США) внимательно наблюдал за голосованием. Он потребовал, чтобы я предоставила ему информацию о том, кто и как голосовал.

      Забавная ситуация однако laughing Стоило получить легонький пинок полосатики заистерили. bully
      79807420129
    3. катана Сегодня, 17:21
      Цитата: Венд
      А они забавные эти США laughing

      Они правильно поступают - вот вчера было голосование по Крыму и Армения проголосовала против данной резолюции в ООН ,в числе 26 стран открыто поддержав Россию и практически выступив не против Украина,а против объединенного Запада.И при этом власти Армении практически собирают милостыню на том же Западе ,канюча у них деньги.Так какого черта лысого западные страны должны помогать такой стране ,как Армения?
      катана
      1. 79807420129 Сегодня, 17:23
        Цитата: катана
        числе 26 стран открыто поддержав Россию и практически выступив не против Украина,а против объединенного Запада.И при этом власти Армении практически собирают милостыню на том же Западе ,канюча у них деньг

        Агы ага,а должна клянчить у России? laughing Работать то Размик не пробовал? laughing
        79807420129
        1. катана Сегодня, 17:51
          Цитата: 79807420129
          Цитата: катана
          числе 26 стран открыто поддержав Россию и практически выступив не против Украина,а против объединенного Запада.И при этом власти Армении практически собирают милостыню на том же Западе ,канюча у них деньг

          Агы ага,а должна клянчить у России? laughing Работать то Размик не пробовал? laughing

          Своих вассалов и шестерок Россия должна содержать самостоятельно.И зря прикалываетесь - лично у меня с делами все в порядке,это денег не хватает у властей ,своей "мудрой" экономической политикой они загнали страну в трясину.
          катана
    4. Комментарий был удален.
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:31
      Цитата: Венд
      А они забавные эти США laughing

      Вот после этого надо ожидать публичного нагибания всех союзников и последующее раскаяние последних в своеволии.
      НЕКСУС
  2. Касым Сегодня, 17:06
    Это все страны брать на карандаш? Если раньше СССР( Россию) утрировали, то теперь я вижу, что США в одиночку осталась, судя по вопросу Иерусалиму. Даже евромарионетки не могут голосовать так, как требует Вашингтон.
    США скоро сами заизолируются - изоленту если что подкинем. hi
    Касым
  3. Александр War Сегодня, 17:09
    laughingСамая ''демократическая " страна возьмет на демократический карандаш тех, кто "неправильно'' голосует в ООН,и они -самые близкие союзники сша ощутят всю мощь демократии сша на себе как в Ливии !
    Александр War
    1. Смог Сегодня, 17:13
      Цитата: Александр War
      Самая ''демократическая " страна в

      Ну очень, очень "демократический" жандарм. Наглости предела нет.
      Смог
  4. razved Сегодня, 17:10
    Откровенное хамство, демонстрируемое "гегемоном" и "светочем демократии", становится нормой в мировых отношениях. Некоторые эксперты (по крайней мере, так они сами себя называют) говорят, что это свидетельство упадка этого самого гегемона. Если это так, то до своего падения они ой сколько дров наломают...
    razved
  5. Не либероид Русский Сегодня, 17:11
    боженька когда нибудь услышит мольбы человеков с планеты земля и кинет пару астероидов с орбиты в этих... исключительных. и никто наверное плакать не будет кроме разве прибалтов да окраины и израиля
    Не либероид Русский
    1. Krasnodar Сегодня, 17:51
      Цитата: Не либероид Русский
      боженька когда нибудь услышит мольбы человеков с планеты земля и кинет пару астероидов с орбиты в этих... исключительных. и никто наверное плакать не будет кроме разве прибалтов да окраины и израиля

      Да тех, кто вложил деньги в их трежерис, да тех, кто резервный фонд держит в основном в долларах, и тех, кто ожидает выпуска нового Iphone, ещё и тех, кто любит Samsung (без матрасников Ын южан съест), а так же тех, кто любит Голливуд и Вегас и Эминема и Кадиллак и Фэйсбук ...короче, я жду нового сезона Игры Престолов, так что локальный Североамериканский Апокалипсис прошу отменить.
      Ибо все вышеперечисленное к политике отношения не имеет.
      Krasnodar
  6. федоров Сегодня, 17:14
    США возьмут на карандаш

    А против этих господ -товарищей США сама на карандаш сесть не хочет? В Китайской номенклатуре точно есть подходящие наименования. Или репнет что-то сразу.
    федоров
  7. Tiras Сегодня, 17:14
    Правильно делает. Так делало и СССР, когда было сильным государством и могло собрать кучу государств в свою пользу.
    Чем сильнее государство, тем больше у него влияния на другие страны.
    Интересно будет посмотреть на результат, ведь европейцы почти всегда получают поддержку США в ООН и не только.
    Tiras
  8. voyaka uh Сегодня, 17:15
    А чего, мало всяких президентов, которые в Кремле (или принимая Путина у себя)
    клянуться в дружбе к России и превозглашают себя ее
    союзниками, а потом в ООН голосуют против нее?
    В словах Трампа есть логика: назвался союзником - помогай на дипломатическом фронте.
    voyaka uh
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:23
      В словах Трампа есть логика: назвался союзником - помогай на дипломатическом фронте.

      Согласен, но только от части. Если ты союзник помогать надо, но с оглядкой на приоритеты своего государства. Если от тебя требуют беспрекословного подчинения и ты выполняешь, то ты не союзник - ты пленный.
      Vasya_Piterskiy
    2. катана Сегодня, 17:29
      Цитата: voyaka uh
      А чего, мало всяких президентов, которые в Кремле (или принимая Путина у себя)
      клянуться в дружбе к России и превозглашают себя ее
      союзниками, а потом в ООН голосуют против нее?
      В словах Трампа есть логика: назвался союзником - помогай на дипломатическом фронте.

      Я полностью согласен с вами - одной такой страной является Армения - как последние попрошайки просят у тех же США денег,а затем в довольно грубой форме посылают их и их интересы.США следует давно обратить внимание на поведение таких стран.
      катана
      1. Володин Сегодня, 17:36
        Читатель под армянским флагом против Армении? Это что-то новенькое...

        Трамп, остановись)))
        Володин
        1. Krasnodar Сегодня, 17:54
          Цитата: Володин
          Читатель под армянским флагом против Армении? Это что-то новенькое...

          Трамп, остановись)))

          Он иронизирует, показывает, что такое кидалово :)
          Krasnodar
          1. катана Сегодня, 18:24
            Я не против страны Армении,я против властей,дорвавшихся до власти и ведущих себя как последние "девушки с пониженной социальной ответственностью".
            катана
    3. donavi49 Сегодня, 17:38
      Есть некая разница:
      Вассал - который вынужден делать то, что скажет сюзерен.
      Равноправный союзник - который соблюдении взаимовыгодных и ключевых пунктов, может иметь свое мнение по ряду других пунктов и открыто его выражать.

      Поэтому вассалы определенно получат взбучку, а вот союзники нет. Осталось понять кто из них таки союзник, а не вассал wink
      donavi49
  9. Ясен Пинь Сегодня, 17:36
    ки чё..гегемоны, вот бы им дать хорошего пенделя, которого только и понимают, но наши власти очень мяхкие...как сказали в передаче у Соловьева(((
    Ясен Пинь
    1. федоров Сегодня, 18:15
      Соловьев - да почитайте кем он был раньше. Клоун в пиджаке,но грамотный. . И его опоненты,которых он типа чмырит по договоренности , потом в кассу канала за зарплатой приходят. Даже рубли не пахнут.
      федоров
  10. Masya Masya Сегодня, 17:39
    на карандаш будут браться все, кто голосует не так, как США

    и что? бить будут?
    Masya Masya
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:42
    Будет порка ,в стиле немецкого кинематографа,на пикантную тему wassat
    Сибирский цирюльник
  12. Леонид Дымов Сегодня, 17:46
    США поступают по правилу - сила есть ума не надо. Это правило будет действовать до тех пор, пока РФ не достигнет необходимой мощи.
    Леонид Дымов
  13. NF68 Сегодня, 17:46
    Не надорвутся ли США этаким образом? Это ведь опасное дело когда от тебя отвернулись даже завиясщие от тебя ближайшие союзники.
    NF68
    1. Krasnodar Сегодня, 18:13
      Цитата: NF68
      Не надорвутся ли США этаким образом? Это ведь опасное дело когда от тебя отвернулись даже завиясщие от тебя ближайшие союзники.

      У США другая доктрина, иная геолокация, бешеные мощности практически во всем. Поэтому их союзники должны отвечать только внутренним интересам Штатов, т.к. в этой стране внешняя политика обслуживает внутреннюю, а не наоборот
      Krasnodar
  14. изя топ Сегодня, 17:49
    зато скакуны завсегда голососуют как янкесы,в частности,против резолюции по нацизму am
    изя топ
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:52
    У звездно-полосатых истерика. Ну взяли "на карандаш" и что? Да хоть на ручку с маркером, они же сейчас посмешищем всего мира себя выставляют. Клоуны из страны полосатых матрацев.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. Михаил м Сегодня, 17:52
    Теперь в США говорят о том, что переходят фактически к системе, при которой на карандаш будут браться все, кто голосует не так, как США.


    Если США плюнут на весь мир, мир переживёт, а вот если весь мир плюнет на США...
    Михаил м
  17. GonChar Сегодня, 18:00
    Трамп молодец. Изьявил волю своих избирателей, невзирая на подвывание несогласных и ООНовских попрошаек. Трамп возглавил караван, остальные ....
    GonChar
  18. Egorovich Сегодня, 18:28
    Вот так и рушатся Империи. Очень хороший пример такого разрушения - матрасия.
    Egorovich
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