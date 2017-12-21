"Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России"

"Западного мира", в 90-е годы прошлого столетия бросившего все силы на уничтожение СССР, заключалась в том, что при этом была критично недооценена роль России в нем и ее потенциал в будущем. Развал Союза и образование на его обломках "постсоветских" "независимых государств" там посчитали достаточным для установления своей полной гегемонии в мире "на вечные времена". И жесточайше в этом просчитались.В последнее время что-то уж больно часто снова начали озвучиваться мечты о "распаде" или "развале" России. И пусть бредовые заявления чаще всего звучат из уст политических маргиналов, вроде крепко "тукнутого" замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Георгия Туки, ляпнувшего: "Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части", или бесноватого крымскотатарского "непонятно-кого-в-изгнании" Мустафы Джемилева, мечтающего о том, что "Россия может развалиться завтра", это кое о чем говорит.Все эти "ораторы" категорически неспособны говорить "от себя", да и не имеют права на собственное мнение. Они - лишь ретрансляторы "генеральной линии", генерируемой, понятно, вовсе не в Киеве. Тут уж, простите - что у Запада на уме, то у его убогих холуев на языке. И не только у тех, что окопались в представляющей сегодня из себя острие тарана, направленного Западом против России, "нэзалэжной". "Распад России" - любимейшая тема всех без исключения наиболее гнусных представителей русскоговорящей (иного определения дать не могу!) "либеральной демократии".Вот вещает "бывший советский разведчик, историк и писатель Виктор Суворов", а на самом деле - извращенец, предатель, лжец и фальсификатор истории Богдашка Резун:"Россию ждет распад. Я не скажу, когда, но пройдет немного времени, и в следующем интервью мы скажем: "Жалко, но что поделаешь. Такова история". Был великий социалистический лагерь, и он рассыпался. Потом остался великий Советский Союз, но с ним случилось то же самое. Это тенденция. Кто следующий на очереди? Ведь после распада соцлагеря не было сделано ничего, чтобы это остановить. Страна неслась под горку, Советский Союз рассыпался, и снова не было совершено никаких попыток, чтобы это предотвратить. Распад продолжается."Вот тему подхватывает "Известный правозащитник и бывший советский диссидент". а на самом деле давний западный агент, антисоветчик и русофоб, да к тому же - ну куда правду денешь! - извращенец куда покруче Резуна, Владимир Буковский:"Россия неминуемо распадется. И распадется она не только по национальным границам, но и по экономическому признаку. Налицо кризис российского государства и это процесс уже неминуем. Вероятнее всего России больше в прежнем ее виде существовать не будет и это только вопрос времени."Подобную мерзость можно приводить в качестве примеров до бесконечности - но слишком уж противно. зададимся лучше вопросом: отчего так активно продвигают тему все - от "голосов Запада" первой величины до мелких смешных либеральчиков из нынешней российской "демтусовки", грезящей "майданом" в Москве и их коллег из "нэзалэжной", не знающих, как разгрести последствия "майдана" в Киеве?Ответ прост - они озвучивают самое горячее желание, самое яростное стремление Запада сегодня. То, что, наверняка, уже заложено во все доктрины "противостояния" и "сдерживания" России, написанные и утвержденные от Вашингтона до Брюсселя. Запад понимает свою фатальную ошибку с СССР, и повторять ее с Россией не намерен. Тогда за расчленение России всерьез взялись только в конце 1991 года, "раскачав" Чечню. По замыслу Запада, та война должна была не только похоронить остатки российской армии, но и дать старт такому "параду суверинитетов", противостоять которому федеральный Центр был бы просто физически не в состоянии.Однако, на сложилось, поскольку Запад переоценил Дудаева и ему подобных, и совершенно не учел в своем плане Путина. Человека, чей приход во власть не просто неумолимо пресек начавшийся распад страны, но и начал процесс подъема ее с колен, они тогда "просмотрели". Теперь они видят его, знают, смертельно боятся и ненавидят лютой ненавистью. А потому в нынешнем противостоянии с Россией будут действовать гораздо жестче и резче, не тратя времени на "раскачку".В том, что это попытки сделать именно так будут, можно не сомневаться ни на секунду. Ведь в этом признаются сами американцы! Вот бывший вице-президент США Джо Байден и такой же бывший помощник замминистра обороны США Майкл Карпентер разродились громадным опусом в журнале Foreign Affairs. основной смысл пафосной и бредоватой статьи в том, что если в 90-е годы вопросом выживания для коллективного запада (и прежде всего - для США) было "восторжествовать над советским тоталитаризмом", то сейчас враг №1 - это Россия, которая не пожелала «под просвещенным руководством НАТО и ЕС смело начать переход от диктатуры к демократии». Россия сегодня - "нагло нападает на основы западной демократии во всем мире.При президенте Владимире Путине Кремль начал координированную атаку по многим областям - военным, политическим, экономическим, информационным - используя множество открытых и скрытых средств."По сути дела, эти два отставных барабанщика вашингтонской козы призывают Запад достать из чулана оружие и доспехи времен "холодной войны", стряхнуть с них пыль и, экипировавшись таким образом, отправиться в "крестовый поход" - только уже не против коммунизма, а против русских. Следовательно - как минимум, в Вашингтоне рассчитывают провернуть с Россией все те же трюки, что и с СССР. И можно не сомневаться, что расчленение ее на регионы -"независимые государства", которые уже точно не будут представлять опасность для Запада, стоит в планах на первом месте. Ну, разве что - вторым, после устранения Владимира Путина...На Западе считают, что все основания надеяться на успех подобного предприятия имеются. Например, старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, редактор британского журнала The Economist еще летом этого года заявлял:"Есть потенциал для центробежных сил, которые разорвут РФ на части, так же, как это произошло с Советским Союзом"Господин Лукас считает, что "разрывать" РФ будут, "...прежде всего, Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ и особенно Чечня ". нтересано знать, что думает по этому поводу, к примеру, Рамзан Кадыров...Британия, США, НАТО... Все они прекрасно понимают, что горько ошиблись, считая, что достаточно будет оставить от Советского союза "одну Россию", окружив ее кольцом из бывших "братских республик", по большей части, враждебных. С историей у этих господ всегда было туго, а потому они как-то "не учли" того факта, что СССР воздвигся из РОССИЙСКОЙ империи. И сегодня Кремль вернул отнюдь не только ее герб и знамя.Второго шанса России они не дадут. Отступать некуда - стоит стране поддаться, пошатнуться под теми ударами, которыми сегодня Запад пытается осыпать ее буквально со всех сторон, и Россию не просто поставят на колени, а уничтожат, как единое государство. Убедившись в невозможности устроить в Москве в ближайшем обозримом будущем "майдан" или какую-нибудь еще "цветную революцию", Запад, скорее всего, в противостоянии с нами будет делать ставку именно на этот сценарий.Александр Неукропный