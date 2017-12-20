18:31 20 декабря

ЕС готов ввести санкционный режим против Польши

20 декабря точно войдёт в историю Европейского союза. Впервые в истории ЕС официальные власти Евросоюза запускают санкционный механизм в отношении одной из стран-членов. Речь идёт о санкционных мерах в отношении Польши.

Официально объявленной причиной рассмотрения возможности введения антипольских санкций является «отход Варшавы от норм демократии и права». Именно такие слова озвучил сегодня первый замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

ЕС готов ввести санкционный режим против Польши



Еврокомиссия решила впервые задействовать 7-ю статью общеевропейского уставного документа. Речь идёт о статье 7 Договора о Европейском союзе. Статья эта говорит о том, что любая страна-член ЕС может оказаться ограниченной в правах в том случае, если она отходит от общеевропейских ценностей.

На данном этапе Еврокомиссия инициирует лишение Польши права голоса в Европейском совете. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что председателем Европейского совета является поляк Дональд Туск.

Из заявления ЕК:
В течение двух лет польские власти приняли не менее 13 законов, которые затронули все структуры судебной власти: от Национальной школы права до Конституционного и Верховного судов. Это привело к тому, что вся судебная система Польши перешла под контроль правящего большинства. В ситуации с лишением судов Польши независимости возникает вопрос, как они смогут защищать европейское законодательство.


Варшаве дано «последнее» предупреждение. Заключается оно в том, что если Польша в течение 3-х месяцев не вернёт судебную систему к дореформенному варианту, то ЕС будет вынужден вводить против Варшавы санкции.

В самой Польше уверены, что возможное введение санкций связано с первую очередь с тем, что Варшава фактически отказалась принимать беженцев по европейским квотам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Тралл Сегодня, 18:01
    Свято место пусто не бывает. Может поможем братьям славянам?
    С меня два мешка слегка подмороженной бульбы smile
    Кому чего ещё не жалко?
    Тралл
    1. майор Юрик Сегодня, 18:09
      Цитата: Тралл
      Свято место пусто не бывает. Может поможем братьям славянам?
      С меня два мешка слегка подмороженной бульбы smile
      Кому чего ещё не жалко?

      Залежалый сушеный хрен с чердака отдам не глядя! wassat
      майор Юрик
    2. 210окв Сегодня, 18:13
      Как они так прокололись?Толерантности недостаточно?Или футбольные хулиганы достали..Суды это так отмазка.Наверное все же геям хвост прищимили.Страна то со строгими католическими традициями.
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 18:17
        Цитата: 210окв
        Наверное все же геям хвост прищимили.Страна то со строгими католическими традициями.

        Да прям там все такие строгие католики .откуда только в ЕС столько передастов ? Всё наверно упирается в отказ Польши принимать беженцев.
        Pirogov
        1. Reptiloid Сегодня, 18:25
          Цитата: Pirogov
          наверно упирается в отказ Польши принимать беженцев.
          Наверно польские сантехники надоели в странах ЕС, а в первую очередь в мелкобритании. А вернуться взад они не могут----их места украинские сантехники заняли!!!!!
          Reptiloid
    3. 79807420129 Сегодня, 18:25
      Цитата: Тралл
      Кому чего ещё не жалко?

      Яблоками не отделаются fellow полпакета кошачьего корма,котяра закапывает его,пшекам сгодится. wink
      79807420129
    4. Rusland Сегодня, 18:27
      Керзовый сапог есть для пинка под зад.
      Rusland
  2. razved Сегодня, 18:02
    Вот, ооочень интересно на это посмотреть...
    razved
  3. Sergey53 Сегодня, 18:03
    Вперёд. Очищайте свои ряды от инакомыслия.
    Sergey53
  4. Masya Masya Сегодня, 18:10
    Варшаве дано «последнее» предупреждение

    последнее китайское предупреждение? lol
    Masya Masya
  5. НЕКСУС Сегодня, 18:11
    Речь идёт о санкционных мерах в отношении Польши.

    Змея начала есть свой собственный хвост? winked
    НЕКСУС
  6. изя топ Сегодня, 18:25
    да ничего не будет,потрындят и успокоятся request а мацеревич сейчас завопит про руку Кремля в брусселе bully
    изя топ
  7. Ураган70 Сегодня, 18:26
    А Польша против ЕС, а БЕНИЛЮКС против Израиля, белые медведи против бурых, коты против собак, птицы против рыб!!! Дурдом у носителей общ.чел.ценностей!
    Ураган70
  8. 1536 Сегодня, 18:30
    Сейчас американцы прикрикнут на зарвавшихся европеоидов и поляки вздохнут спокойно. Это, скорее всего, немцы перепутали с названием Польши и решили, как и прежде, об'яснить полякам что к чему со своей точки зрения. Но они явно погоречились. И потом, какие беженцы, когда в Польше полно украинцев?
    1536
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