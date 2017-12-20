ЕС готов ввести санкционный режим против Польши

В течение двух лет польские власти приняли не менее 13 законов, которые затронули все структуры судебной власти: от Национальной школы права до Конституционного и Верховного судов. Это привело к тому, что вся судебная система Польши перешла под контроль правящего большинства. В ситуации с лишением судов Польши независимости возникает вопрос, как они смогут защищать европейское законодательство.

20 декабря точно войдёт в историю Европейского союза. Впервые в истории ЕС официальные власти Евросоюза запускают санкционный механизм в отношении одной из стран-членов. Речь идёт о санкционных мерах в отношении Польши.Официально объявленной причиной рассмотрения возможности введения антипольских санкций является «отход Варшавы от норм демократии и права». Именно такие слова озвучил сегодня первый замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс.Еврокомиссия решила впервые задействовать 7-ю статью общеевропейского уставного документа. Речь идёт о статье 7 Договора о Европейском союзе. Статья эта говорит о том, что любая страна-член ЕС может оказаться ограниченной в правах в том случае, если она отходит от общеевропейских ценностей.На данном этапе Еврокомиссия инициирует лишение Польши права голоса в Европейском совете. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что председателем Европейского совета является поляк Дональд Туск.Из заявления ЕК:Варшаве дано «последнее» предупреждение. Заключается оно в том, что если Польша в течение 3-х месяцев не вернёт судебную систему к дореформенному варианту, то ЕС будет вынужден вводить против Варшавы санкции.В самой Польше уверены, что возможное введение санкций связано с первую очередь с тем, что Варшава фактически отказалась принимать беженцев по европейским квотам.