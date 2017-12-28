Город рыцарей и фарфора: свидание с Майсеном (часть 2)



Вот это мост Шлоссбрюкке, с которого открывается красивая панорама на поля, виноградники и частные домики Майсена и который ведет в замок и к собору.



[center] Вот это мост Шлоссбрюкке, с которого открывается красивая панорама на поля, виноградники и частные домики Майсена и который ведет в замок и к собору.[center]

Здесь нужно немного вспомнить о генезисе самих эффигий и их исключительном значении для истории. Эффигии – это надгробные статуи погребенных, иногда объемные, лежащие, иногда объемные стоящие. Самая известная эффигия – фигура «Черного принца», погребенного в Кентерберийском соборе в Англии. Поскольку огромное количество доспехов не сохранилось, эффигии единственное, что позволяет нам точно узнать, как выглядели доспехи того или иного века и проследить их развитие в деталях, поскольку все погребения датировались. Со временем фигуры делать перестали и заменили их плоскими латунными пластинами с гравировкой – брасс. Но и от них отказались в пользу плоской резьбы на камне. Естественно, что помимо портретного сходства с усопшим эффигии очень точно передают все детали военного снаряжения тех лет, а они в свою очередь проверяются дошедшими до нас образцами оружия и доспехов.На этой витрине мы видим одну из наглядных причин, почему рыцарские доспехи стали гладкими. Такими вот корсеками, гвизармами, алебардами и глефами «кольчужников» легко можно было зацепить и сбросить с коня! Вот почему со временем кольчугу с «белыми доспехами» если и применяли, то лишь в качестве дополнительной защиты: под мышками, кроили из нее «трусы», или использовали в качестве «юбки».Например, мемориальная доска сэра Хамфри Стэнли в Вестминстерском аббатстве 1505 года изображает его в кольчужной юбке, то есть в то время в Англии такие доспехи еще носили! Более того, на «доске» Ральфа Верни 1547 года из Олдбери, Хартфордшир, мы видим на нем точно такую же «юбку» и подвешенные спереди пластины – тассеты, а также надетый на нем поверх доспехов плащ – табар. Все это очень ценные исторические свидетельства того, что процесс совершенствования доспехов, безусловно, шел, но шел довольно-таки медленно, иногда с неожиданными рывками, но в целом был делом не быстрым!Обычно я не помещаю фотографий своей персоны в описываемых местах, но в данном случае, оказалось, что без этого не обойтись, так как нужно показать масштаб этих надгробных плит. При моем росте в 176 см очевидно, что, во-первых, пропорции изображения фигуры и, в частности, лица скульптором были нарушены, а, во-вторых, на плиту усопшему не поскупились!Вот он этот красавец в полный рост! То есть очевидно, что где-то около 1595 года в Саксонии такие вот доспехи существовали. Показателен тапуль вполне умеренного размеры, и здесь уже «юбки» нет. Вместо нее пластинчатые набедренники, прикрывающие бедра только спереди. Лады на нем не из дешевых – чеканные с узорами как на кирасе на вертикальных полосах, так и на пластинках доспеха на руках. Поскольку чеканка удорожала доспехи в разы, очевидно, что умерший был человеком весьма состоятельным.А вот его данные: когда родился, когда умер…Эта эффигия сохранилась хуже, видимо, часть ее мокла под дождем. Но зато мы видим перед собой начальника, хоть и не большого (шарф через плечо!), камерюнкера. Набедренники граненые, готические. А вот тапуль из кольчуги, и более того, присмотревшись, мы увидим, что на нем как раз и надеты кольчужные рейтузы. А раз так, то они не могли не быть на подбое, и надеты поверх шоссов. Что и говорить – заботился камерюнкер об отцовском наследстве, заботился… Под мышками у него тоже виднеется кольчуга, то есть врагу до него не добраться! И еще две интересные детали. Первая – у него точно такой же кинжал, как на фотографии из первой части – с кольцом у перекрестия! Вторая – на пальцах правой руки два перстня – на безымянном и мизинце. Шлем, украшенный перьями, сохранился не очень хорошо, но очевидно, что это армэ с усиленным налобником.Табличка с информацией об этой эффигии.Однако, эффигиям повезло, можно сказать, только в Англии. Во Франции в годы французской революции их разбивали, в Германии множество эффигий было уничтожено при бомбардировках. Вот почему столь хорошо сохранившиеся и к тому же еще и датированные эффигии музея в Майсене, конечно, произвели на меня впечатление. Кстати, есть и еще одна причина, почему эффигии приходят в негодность. Время и погода. Ведь не всегда эти надгробные плиты и изваяния находились под крышей. Известняк же легко разрушается дождями, содержащими серу, то есть относительно хорошая сохранность майсенских эффигий меня очень обрадовала.Вот эта эффигия из музея Майсена, которую мне бы хотелось здесь также показать, сохранилась хуже всего, но она интересна тем, что человек на ней изображенный вооружен тем же чеканом, что и показанный на фотографии в первом материала, а во-вторых, на нем явно не германская, а итальянская, миланская, броня глобулярного типа.Подпись к этой эффигии.Ну, а в данном случае изменения в доспехах заметны даже не искушенному взгляду. И понятно, ведь умер человек в 1621 году. Набедренники уже явно не готические, и под ними пышные, с буфами и прорезями штаны. И вооружен он уже не мечом, а кавалерийской шпагой с развитым перекрестием. И тем не менее, если внимательно присмотреться, можно заметить, что под доспехами у него надета все та же кольчуга с зубцами на подол и это она, а не тапуль, видна в прорези между тассетами спереди. Кстати, посмотрите на выпущенный поверх доспехов воротник. Он простой, не кружевной, так что перед нами явно суровый лютеранин.Подпись к этой эффигии.«Как пройти к замку?» – спросили мы гостеприимного поляка и получили ответ: – «Идите все выше и выше и не ошибетесь!» И мы пошли, причем ни замок, ни собор внутри него снизу практически и не видны. Дома высокие! И чем не дальше вверх, тем они выше. Этот район Майсена, кстати, называется «Фрайхайт», что значит «свободен от налогов».Вот так с одной из улиц видны шпили майсенского собора!А это ведущие к нему и замку улицы-лестницы.Здесь на вершине холма в средние века проживала местная знать и духовные лица, и все он повинностей не несли, а налогов не платили. Дома здесь больше похожи на крепости и почему так – понятно. Здесь сохранился, например, фахверковый дом 1564 года постройки, дом со львами 1610 года, а рядом растет тысячелетний тис. Так что история здесь проходит буквально у вас перед глазами.Отсюда сверху открывается прекрасный вид на черепичные красные крыши домов нижней части города. Кстати, самая высокая крыша на этом снимке – это как раз крыша музея с эффигиями. Там все недалеко, буквально рукой подать.А это вид на мосты через Эльбу.Остается всего лишь пройти под красивым Воротным домом Тохаус-музеум, чтобы попасть на Соборную площадь или Домплац. Посреди площади возвышается готический Майсенский собор, который обычно называют Дом (Dom по-немецки — собор). Построен он в честь Св. Иоанна Богослова и епископа Доната, а строили его более 500 лет. Например, обе башни (высота 81 м) были закончены только к 1909 году, хотя само строительство было начато еще в 1250 году. Внутри собор украшают скульптуры Иоанна и Доната, а также основателей Германской империи – императора Оттона I и его супруги Адельгейды. Подробнее о соборе, кстати, можно прочитать вот здесь. Очень жалею, что не нашел этого материала до поездки. https://www.mishanita.ru/data/images/Germany_2011/Meissen/Meissen_Map.jpgВот так он выглядит снаружи!А так этот собор выглядит изнутри.Капелла.К сожалению, сам собор был закрыт, так что попасть нам в него не удалось и пришлось довольствоваться осмотром снаружи, хотя внутри есть на что посмотреть, включая те же эффигии прекрасной сохранности, а плата за съемку там не взимается! Впрочем, несколько эффигий были выставлены и в небольшом садике позади собора. Но… все принадлежащие монахам, а рыцарская только одна (парная), и она плохо сохранилась.Эффигия из майсенского собора.Парная эффигия из майсенского собора.Рядом с собором находится замок Альбрехтсбург и дворец епископа, которые вместе создают неповторимый монументальный силуэт Майсена, если смотреть на них со стороны реки. Кстати, здесь же находится зона саксонского виноделия. Из-за своего особо мягкого климата в долине Эльбы виноград дает превосходное сухое вино, которое почитается и туристами, и местными жителями. Убедились мы в этом буквально тут же, когда начали спускаться в город из замка по проложенной по откосу холма лестнице. Он весь порос виноградом! Виноградник прямо в центре города. И объявление: «Кто спустится по этой лестнице, направо дегустация вина с этого виноградника за 50 евро!» Спустились пошли, нашли магазинчик. Дегустировать не стали, но взяли бутылку местного вина. Выпили уже дома. Вино – хорошее, хоть росло в центре города.Вот он, этот откос и на нем прямо под замком растет виноград.Туристов в городе мало, а людей цветной наружности и вовсе было не видно. Народ в кафешках есть, но никто не удивляется, что было особенно приятно. Можно просто посидеть «вот так» и попить кофе с пирожными.Мы тоже оказались в одном таком кафе: девушка-хозяйка не знала английского (!), а мы немецкого, но объяснились на пальцах. Затем пошли на встречу с автобусом. По дороге решили еще раз выпить пива и закусить. Нашли… ну типично немецкую пивную. А в ней… старика, считавшего выручку на счетах!!! Попросил обслужить, и он рявкнул: «Гретхен!» И вышла Гретхен, ну словно из кино: полосатые красно-белые гольфы, черная расклешенная юбка с кружевами, блузка с прошивом и рукавами фонариком, и в корсаже на шнуровке. Объяснили ей, что торопимся. «Ес! – ответила она с жутким акцентом. – Пять минут идет?» – «Ес!». Было очень интересно, что можно приготовить в такой спешке, но ровно через пять минут нам подали жареный сыр в кляре с тушеной квашеной капустой и брусникой. С пивом это было очень вкусно.В одном из местных дворов случайно нашел вот такой сухой фонтан. Чистый, ничего не отбито, надписями не изрисовано. Приятно было такое увидеть… Во дворе. Не на площади под камерами.А тут появился и автобус, и наше пребывание в Майсене на этом закончилось!