Болгария приостановила сделку с Россией по «МиГам» из-за Украины

Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор

Болгария временно приостановила сделку стоимостью 81,3 миллиона левов ($49,3 миллиона) с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ" о ремонте своих реактивных истребителей в связи с жалобой, поданной украинской госкомпанией Укринмаш, сообщил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов в среду.Решение о приостановке сделки было принято всего спустя неделю после того, как Болгария предложила российской компании модернизировать устаревшие истребители МиГ и собиралась заключить с ней договор на четыре года, сказал Каракачанов журналистам.Болгария считает РСК "МиГ" единственной компанией, способной выполнить необходимые работы, и не приглашала поучаствовать в сделке другие компании.- приводит слова Каракачанова Reuters.Напомним, 11 декабря сообщалось, что власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29.