18:25 20 декабря

Болгария приостановила сделку с Россией по «МиГам» из-за Украины

Болгария временно приостановила сделку стоимостью 81,3 миллиона левов ($49,3 миллиона) с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ" о ремонте своих реактивных истребителей в связи с жалобой, поданной украинской госкомпанией Укринмаш, сообщил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов в среду.

Болгария приостановила сделку с Россией по «МиГам» из-за Украины


Решение о приостановке сделки было принято всего спустя неделю после того, как Болгария предложила российской компании модернизировать устаревшие истребители МиГ и собиралась заключить с ней договор на четыре года, сказал Каракачанов журналистам.


Болгария считает РСК "МиГ" единственной компанией, способной выполнить необходимые работы, и не приглашала поучаствовать в сделке другие компании.

Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор
- приводит слова Каракачанова Reuters.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29.

Использованы фотографии: http://bestlj.ru/
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Комментарии 27

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  1. Михаил м Сегодня, 18:09
    От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.
    Михаил м
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 18:11
      Цитата: Михаил м
      От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.

      Уже скоро в сортир будут ходить с санкциями из Брюсселя.
      Чего им с удовлетворением, желаю.
      dubovitskiy.1947
      1. bulvas Сегодня, 18:14
        Не внимательно читаете, господа:

        Цитата: Михаил м
        От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.


        Цитата: dubovitskiy.1947
        Цитата: Михаил м
        От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.

        Уже скоро в сортир будут ходить с санкциями из Брюсселя.


        тут речь о другом


        Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор


        Украинское предприятие считает, что нарушены законы конкуренции, так как не был объявлен конкурс на выполнение работ, а они, типа, тоже умеют это делать с МИГами.

        Удивляет другое: неужели в таких серьезных вещах, заказчик не может сам выбирать, кого подрядить на работы?
        bulvas
    2. Тралл Сегодня, 18:11
      Пусть теперь "братушки" себе на эти деньги колесо от F-35 купят smile
      Тралл
      1. Pirogov Сегодня, 18:13
        Цитата: Тралл
        Пусть теперь "братушки" себе на эти деньги колесо от F-35 купят

        А представьте на два колеса хватит ,от же радости будет............
        Pirogov
        1. Тралл Сегодня, 18:15
          Ага, можно будет тележку сделать, чтобы национальную гордость на свалку отвезти. smile
          Тралл
      2. 210окв Сегодня, 18:14
        Как я и предполагал братушки девки ещё те..дешевки.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 18:16
          Цитата: 210окв
          Как я и предполагал братушки девки ещё те..дешевки.

          Румыны все такие smile
          Тралл
      3. Соломон Кейн Сегодня, 18:18
        Вот так потом с укрозадыми и будут покорять небо....
        Соломон Кейн
  2. razved Сегодня, 18:09
    Болгары уже, честно говоря, достали со своим "хочу, не хочу"... То они с газовой трубой не могли определиться, теперь вот с ремонтом истребителей...
    razved
  3. LSA57 Сегодня, 18:10
    Болгария временно приостановила сделку стоимостью 81,3 миллиона левов ($49,3 миллиона) с Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ" о ремонте своих реактивных истребителей в связи с жалобой, поданной украинской госкомпанией Укринмаш,

    вот пусть им уркаина и модернизирует
    LSA57
  4. japs Сегодня, 18:11
    Скакуны оскорбились, что их не пригласили на тендер. Они все это сделают за полцены!
    Правда, задней левой ногой и бэушными запчастями.
    japs
    1. Sergey53 Сегодня, 18:15
      Хлопцы с незалежной уже ранее делали , по моему арабам.После их ремонта они у них гвоздя не купят.
      Sergey53
      1. фигвам Сегодня, 18:24
        Они отремонтировали 12 хорватских миг-21, после чего годными к полётам остались 4 самолёта. Если авиация не нужна то смело отправляйте в ремонт на окраину.
        фигвам
  5. Popeye the Sailor Сегодня, 18:11
    Братушки!!!Славяне!!! laughing laughing laughing
    Popeye the Sailor
    1. Genry Сегодня, 18:19
      А разве болгары славяне? Они варвары (барбары). Не путать с цыганами. Про разграбление Рима помните? Их дело.
      Genry
  6. Sergey53 Сегодня, 18:11
    Мы там газ к ним тянуть вроде договорились, но мне кажется они опять передумают, как и Южный поток.Всё возвращается на круги своя.
    Sergey53
  7. katalonec2014 Сегодня, 18:13
    Ну ну,потом не обижайтесь если пара исчезнет без следов,а остальные будут собраны из б/у запчастей.
    katalonec2014
  8. Соломон Кейн Сегодня, 18:13
    Ну-ну! Укразадые отремонтируют...Будете господа болгары летать на табуретках....
    Соломон Кейн
  9. Немезида Сегодня, 18:14
    Вот горе то...Пусть летают на метле,или на украинцах...
    Немезида
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 18:14
    Болгары, а летать то на чем будите? На метлах?
    Ретвизан 8
  11. pvv113 Сегодня, 18:20
    министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор
    [quote][/quote]
    Пусть болгары спросят у хорватов, как их Украина со своим ремонтом без истребителей оставила
    pvv113
  12. изя топ Сегодня, 18:22
    точно,точно,доверьте это дело скакунам yes потом недосчитаетесь половины,а другая половина будет окрашена в жовто-блакытный камуфляж request
    изя топ
  13. Rusland Сегодня, 18:23
    Перед отправкой на Украину пусть оставят фотографии на память и сделают стопроцентную предоплату.
    Rusland
  14. ando_bor Сегодня, 18:23
    Приходил, тут болгарин один, "вывсеврете" - рассказывал, надо у него спросить, может чё знает.
    ando_bor
  15. jetfors_84 Сегодня, 18:23
    На фига такой союз ?! Когда каждый сосед будет тебе палки в колеса вставлять! Ничего сами решить не могул! В колхозах и то порядка было больше.
    jetfors_84
  16. Ураган70 Сегодня, 18:23
    Где наш болгарский коллега, что про Южный поток вещал? Пусть прокомментирует это решение...
    Ураган70
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