Российскую паралимпийскую сборную отстраняют от второй подряд Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), что фактически означает продолжение истории с отстранением команды от Паралимпийских игр. В нынешнем «правовом» состоянии российская сборная отстраняется от игр в Пхенчхане.В то же время ПКР, как и МОК ранее, тянет информационную резину, заявляя, что «окончательное решение будет принято в конце января» - то есть за несколько недель до начала Паралимпийских игр в Южной Корее. Совещание, проведение которого ранее было запланировано на 22 декабря, в МПК решили отменить.При этом в МПК озвучили решение, которое говорит о безграничной циничности организации. Руководство Международного паралимпийского комитета запрещает российским атлетам не только критиковать решение о продлении дисквалификации ПКР, но и вообще его хоть как-то комментировать.Спортивные эксперты считают, что после долгих попыток найти решение в МПК постараются повторить сценарий, применяемый на данный момент МОК, – допустить отдельных спортсменов из России на Игры-2018 под нейтральным флагом.Напомним, что российская паралимпийская сборная была в полном составе отстранена от летней Олимпиады-2016.