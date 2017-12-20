18:32 20 декабря

Российскую паралимпийскую сборную отстраняют от второй подряд Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), что фактически означает продолжение истории с отстранением команды от Паралимпийских игр. В нынешнем «правовом» состоянии российская сборная отстраняется от игр в Пхенчхане.

В то же время ПКР, как и МОК ранее, тянет информационную резину, заявляя, что «окончательное решение будет принято в конце января» - то есть за несколько недель до начала Паралимпийских игр в Южной Корее. Совещание, проведение которого ранее было запланировано на 22 декабря, в МПК решили отменить.

Российскую паралимпийскую сборную отстраняют от второй подряд Паралимпиады



При этом в МПК озвучили решение, которое говорит о безграничной циничности организации. Руководство Международного паралимпийского комитета запрещает российским атлетам не только критиковать решение о продлении дисквалификации ПКР, но и вообще его хоть как-то комментировать.

Спортивные эксперты считают, что после долгих попыток найти решение в МПК постараются повторить сценарий, применяемый на данный момент МОК, – допустить отдельных спортсменов из России на Игры-2018 под нейтральным флагом.

Напомним, что российская паралимпийская сборная была в полном составе отстранена от летней Олимпиады-2016.

Использованы фотографии: Фейсбук
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Popeye the Sailor Сегодня, 18:25
    Опять схаваем,нам не привыкать.
    Popeye the Sailor
    1. 210окв Сегодня, 18:29
      Нужно прекращать сотрудничество с этими утырки.Спорт в стране надо развивать.
      210окв
    2. Шура пермский Сегодня, 18:31
      Пора выходить из мок и вообще не ездить на олимпийские игры
      Шура пермский
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:29

    Триумф идиотизма.
    Руководство Международного паралимпийского комитета запрещает российским атлетам не только критиковать решение о продлении дисквалификации ПКР, но и вообще его хоть как-то комментировать.

    То есть ешьте молча и не обляпайтесь. А Гарант снова пукнет в тазик,мол-Ну ничего,надо потерпеть,может обойдется. Наши чинуши в спорткомитете совсем охр...ли до нельзя.
    НЕКСУС
  3. senima56 Сегодня, 18:29
    Господа спортсмены, вы разве не видите, что нас явно "нагибают"?! И вы собираетесь ехать в Корею? Без флага, без гимна? Но ведь это ещё не всё! Вас там будут "склонять" и засуживать! Не дадут вам выиграть! Будьте патриотами!
    senima56
  4. KelWin Сегодня, 18:30
    Да в чем проблема то? Лишить нах аккредитации всех журналистов стран поддержавших эту тему, послать в тьму мок и не дать ни копейки ни им, ни "совету еуропы", запретить в спину любые трансляции с этого шабаша. Чо, слабо?)) Слабо...
    KelWin
  5. Machete Сегодня, 18:31
    Гатлина в третий раз поймали на допинге. И всю его команду на распространении.
    И тишина. США никто не отстраняет от ОИ.
    Мерикатосы всерьёз говорят про презумпцию невиновности в связи с этим.

    Как говорится, без комментариев.
    Machete
Картина дня