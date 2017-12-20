20:30 20 декабря

Россия вывела своих офицеров из Донбасса перед началом наступления

С Донбасса вернулись 76 российских офицеров из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня.

Центр начал свою работу сразу же после "Иловайского котла", в котором отборные подразделения ВСУ и карательных сил были наголову разбиты ополчением. Перед новой структурой стояла задача по стабилизации ситуации на линии разграничения. В состав СЦКК вошли представители Минобороны России, представители ВСУ, а также группа ОБСЕ.

В начале прошлой недели в интернет утекли некоторые детали прибывания российских военных в Бахмутском районе Донецкой области. Инструкция, которую раздали россиянам, предписывала, по сути, тюремный порядок. Ограничивалась свобода передвижения как по территории СЦКК, так и в самом здании, курить - по расписанию и только под наблюдением бойцов ВСУ. Открытое хамство, неуступчивость, постоянное давление - лишь то немногое, что приходилось испытывать на себе представителям российского Минобороны.


К каким последствиям может привести выход России из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня?



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Комментарии 2

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  1. Татьяна Сегодня, 19:01
    Россия вывела своих военных наблюдателей с территории Украины, подконтрольной ВСУ, вынужденно правильно - из-за провокационных действий именно со стороны самих военнослужащих ВСУ!
    ВСУ этому выводу возмущаются по той простой причине, что тогда и военные наблюдатели ВСУ должны быть выведены с территории ДЛНР! В таком случае шпионить ВСУшникам за действиями ВС ДЛНР будет значительно труднее. Да и веры веры ВСУшникам в их якобы миротворчестве со стороны ополченце ДЛНР и так особо не было!
    В результате этого взаимного удаления со своих границ военных наблюдателей руки с обеих сторон для вооружённого будут развязаны не просто для нападения ВСУ на ДЛНР, но и для прямого ответного удара по вражьему ВСУ со стороны ВС ДЛНР.
    Татьяна
  2. антивирус Сегодня, 20:04
    минск2 заканчивается в феврале и уже готовится "развитие процесса"- до выборов ВВП
    кроме выборов есть: Сирия,Ливия, Винисуела и Куба и кредиты на СП2 и Силы сибири .
    ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ПО ВСЕМУ КРУГУ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОБЛЕМ
    я писал неск раз" перспективы окраины определятся весной 18г( транзит до 19 г -но надо подготовить перспективы)+ свое окраинное бабло и его нехватка+ Приднестровье и Молдавия с Додоном
    И ЯВНЫЙ ФАКТ НА ЛИЦО --МОСТ ПОСТРОЕН УЖЕ- врать некому про рашку.
    и пр пр
    антивирус
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