Россия вывела своих офицеров из Донбасса перед началом наступления

С Донбасса вернулись 76 российских офицеров из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня.



Центр начал свою работу сразу же после "Иловайского котла", в котором отборные подразделения ВСУ и карательных сил были наголову разбиты ополчением. Перед новой структурой стояла задача по стабилизации ситуации на линии разграничения. В состав СЦКК вошли представители Минобороны России, представители ВСУ, а также группа ОБСЕ.



В начале прошлой недели в интернет утекли некоторые детали прибывания российских военных в Бахмутском районе Донецкой области. Инструкция, которую раздали россиянам, предписывала, по сути, тюремный порядок. Ограничивалась свобода передвижения как по территории СЦКК, так и в самом здании, курить - по расписанию и только под наблюдением бойцов ВСУ. Открытое хамство, неуступчивость, постоянное давление - лишь то немногое, что приходилось испытывать на себе представителям российского Минобороны.





К каким последствиям может привести выход России из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня?









