Гиперзвуковые ракеты, роботы и 50 лет в строю: проект АПЛ «Хаски»
В отдаленном будущем российский военно-морской флот должен будет получить перспективные атомные подводные лодки проекта «Хаски». Работы по этому проекту стартовали не так давно, но к настоящему времени успели дать определенный результат. На днях появились новые официальные сообщения о ходе проекта, некоторых его особенностях, а также текущих планах заказчика и исполнителя работ. Как оказалось, проектирование идет в соответствии с ранее оглашенным графиком и уже прошло одну из важнейших стадий.
Несколько дней назад, 14 декабря РИА Новости опубликовало некоторые заявления официального представителя Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». Начальник сектора робототехники СПМБМ Олег Власов рассказал о текущих работах, о некоторых достижениях и планах в контексте перспективного проекта АПЛ «Хаски». По его словам, к настоящему времени бюро «Малахит» завершило предварительные работы и подготовило аванпроект. Последний планировалось представить высшему командованию военно-морского флота.
20 декабря то же информационное агентство опубликовало новые заявления О. Власова. На этот раз представитель СПМБМ «Малахит» раскрыл некоторые особенности будущей подлодки. Он указал, что проектная организация определила, какие технические возможности можно будет реализовать в период разработки и строительства новых кораблей. На основе этого был сформирован облик будущей подлодки, а также определены некоторые характеристики. По словам О. Власова, «Хаски» сможет служить 52 года.
В ночь на среду стало известно, что 20 декабря главком военно-морского флота адмирал Владимир Королев должен будет посетить СПМБМ «Малахит» и ознакомиться с аванпроектом перспективной АПЛ «Хаски». Такие новости и последовавшие за ними события привлекли внимание общественности. Однако сразу стало ясно, что какие-либо технические подробности проекта, раскрывающие те или иные особенности будущей подводной лодки, пока оглашаться не будут.
Основная масса сведений о перспективных АПЛ типа «Хаски» до сих пор не была раскрыта и вряд ли станет достоянием общественности в ближайшее время. Как и в случае с любым другим новым проектом в области вооружений или военной техники, доступ к основным данным по подлодкам будущего открыт лишь для узкого круга участников научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для представителей заказчика в лице командования ВМФ и представителей различных управлений военного ведомства.
Тем не менее, в недавнем прошлом официальные лица неоднократно затрагивали тему перспективных атомных подлодок и указывали на те или иные их особенности. Кроме того, был оглашен примерный график работ, по результатам которых военно-морской флот получит перспективные подводные корабли с вооружением различных типов и новыми возможностями.
В середине ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга новой подлодки «Князь Владимир». Выступая на этом мероприятии, главком ВМФ адмирал В. Королев поднял тему развития подводного флота в отдаленном будущем. По его словам, научно-исследовательская работа в рамках программы с шифром «Хаски» будет завершена в следующем году. После выполнения этого этапа работ военно-морской флот примет решение о дальнейшей судьбе проекта.
Если командование вынесет положительное решение, СПМБМ «Малахит» и смежные организации приступят к разработке технического проекта и начнут подготовку к будущему строительству головного корабля нового типа. Ранее заместитель главкома военно-морского флота вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что разработка многоцелевой АПЛ заложена в новую Государственную программу вооружений, рассчитанную на период с 2018 по 2025 годы. Таким образом, имеется возможность начать разработку полноценного проекта «Хаски» уже в следующем году.
Головной корабль типа «Хаски», по словам В. Бурсука, будет заложен ближе к середине следующего десятилетия – в 2023-24 годах. Строительство такой подлодки, связанное с известными сложностями, займет несколько лет. Постройка, испытания и доработки будут продолжаться в течение всей второй половины двадцатых. На рубеже следующего десятилетия промышленность сможет передать новую АПЛ заказчику. После этого может стартовать полноценное серийное строительство новых субмарин.
Проект атомной подлодки с шифром «Хаски», относимый к условному пятому поколению, разрабатывается с заделом на среднюю и дальнюю перспективу. Вследствие этого в нем, насколько известно, предлагается использование ряда оригинальных идей, ранее не применявшихся в отечественном военном кораблестроении. Кроме того, на борту подлодки будет присутствовать значительное число новых устройств и приборов, так же пока не входящих в состав оборудования серийных кораблей.
Пожалуй, наиболее интересной особенностью проекта «Хаски» является предложение о строительстве унифицированных подлодок разного назначения. На основе одного и того же корпуса, доработанного соответствующим образом и укомплектованного теми или иными агрегатами, предлагается строить многоцелевые АПЛ и ракетные подводные крейсеры, способные бороться с корабельными группами противника. В таком случае большая часть элементов корпуса, ядерная энергетическая установка, общекорабельные системы и т.д. будут одинаковыми для двух подлодок. Различия будут заключаться в составе вооружения и сопутствующего оборудования. Также, возможно, понадобится доработка прочного корпуса для установки необходимых вооружений.
По разным оценкам, по своим размерам и водоизмещению новые АПЛ «Хаски» могут быть близки к существующим кораблям проекта «Ясень». Это позволит оснащать их требуемым вооружением того или иного рода. Впрочем, нельзя исключать возможность того, что многоцелевая субмарина и ракетный крейсер будут заметно отличаться друг от друга не только внутренним оснащением. Наличие крупного боекомплекта из ракет того или иного типа может привести к соответствующему увеличению размеров корпуса.
Ранее упоминалась необходимость использования новых устройств и решений, сокращающих шумность корабля в подводном положении. Вице-адмирал В. Бурсук говорил, что по этому параметру новая лодка «Хаски» должна вдвое превосходить существующие субмарины проектов «Щука» и «Ясень». Как именно будут решаться подобные задачи – не уточняется. В то же время, в последних проектах был получен заметный прогресс в этой области, и перспективные АПЛ имеют все шансы быть менее шумными, чем их предшественники.
Основные сведения о вооружении будущих отечественных подлодок пока не оглашались, но уже существует ряд предположений. Имеются сообщения о вооружениях многоцелевой модификации базовой атомной подлодки, основной задачей которой планируется сделать поиск и уничтожение субмарин противника. По сообщению ряда средств массовой информации, такой вариант подлодки «Хаски» сможет нести ракеты и торпеды разных моделей, в том числе планируемые к принятию на вооружение в будущем. По всей видимости, одним из средств поражения тех или иных целей может стать ракетный комплекс «Калибр» с крылатыми ракетами разного назначения.
При этом особый интерес представляет другой ракетный комплекс, который, вероятно, будет использоваться на второй модификации «Хаски». Этот вариант АПЛ предназначается для атаки надводных целей в ходе борьбы с корабельными, в том числе авианосными, группами противника. По некоторым данным, в такой роли будет использоваться комплекс 3К22 «Циркон» с ракетой 3М22. Главной особенностью последней является возможность полета со скоростями, в 5-8 раз превышающими скорость звука.
Гиперзвуковая скорость полета значительным образом повышает реальный боевой потенциал ракеты. Она получает возможность подойти к цели за минимальное время, а перехват такой ракеты оказывается чрезвычайно сложной задачей. Авианосные ударные группы вероятного противника контролируют пространство радиусом в несколько сотен километров, а их противовоздушная оборона способна бороться с подлетающими угрозами разного рода. Гиперзвуковая ракета может максимально быстро пройти через зону обороны, не оставив противнику времени для правильной реакции.
Возможно, именно для применения ракет «Циркон» подлодке понадобится дополнительный отсек, увеличивающий ее общие размеры и водоизмещение. Вместе с таким элементом конструкции «противоавианосная» подлодка получит новые боевые возможности. Есть основания полагать, что по своей боевой эффективности одна подлодка «Хаски» с гиперзвуковыми корабельными ракетами будет равна нескольким торпедным или ракетным кораблям предыдущих моделей.
Являясь первым представителем нового поколения подводных лодок, корабли типа «Хаски» должны будут нести разнообразное гидроакустическое и радиоэлектронное оборудование, отличающееся повышенными характеристиками. Разработчикам проекта следует использовать компактные и высокоэффективные приборы, способные обеспечить правильное наблюдение за окружающим пространством, в том числе с обнаружением и сопровождением значительного числа целей. Основным средством наблюдения, очевидно, станет гидроакустический комплекс с крупной носовой антенной.
Военные и конструкторы неоднократно упоминали о намерении оснастить АПЛ «Хаски» робототехническими средствами. Так, согласно недавним заявлениям Олега Власова, на борту подлодки будут присутствовать дистанционно управляемые системы различных классов. Подобные устройства будут работать как в воде, так и в воздухе. При этом точный состав комплекса робототехнических средств, их облик и круг решаемых задач пока не уточнялись.
Из оглашенных сведений следует, что на подводные лодки нового типа получат дополнительные средства наблюдения в виде подводных безэкипажных систем и беспилотных летательных аппаратов. При помощи такой аппаратуры они смогут повысить свою информационную осведомленность в различных ситуациях. Наличие дополнительных источников информации об обстановке может дать заметные преимущества перед противником. В частности, АПЛ «Хаски», используя собственный разведывательный летательный аппарат, сможет быстрее и проще находить корабельные соединения противника, а кроме того, подобная система упростит сбор данных и последующую подготовку к ракетной стрельбе.
Согласно новостям последнего времени, СПМБМ «Малахит» уже сформировало общий облик перспективной атомной подводной лодки и завершило работу над аванпроектом. Теперь готовую документацию должен изучить заказчик в лице командования военно-морского флота. Если ВМФ одобрит существующее предложение, то в скором будущем начнется разработка технической документации. Этот процесс, очевидно, стартует в следующем году – сразу после начала действия новой Госпрограммы вооружений, в которой предусматриваются расходы на создание подлодки будущего.
На разработку полноценного проекта уйдет несколько лет, и к середине двадцатых годов на одном из судостроительных предприятий состоится закладка головного корабля типа «Хаски». К какой модификации будет относиться эта субмарина – пока не известно. Согласно оглашенным планам, подлодку сдадут заказчику до начала тридцатых годов. Возможно, к этому времени успеет стартовать строительство других кораблей серии. Как именно будет организовано строительство унифицированных АПЛ двух типов – станет известно позже.
Количество подлодок «Хаски», требуемых флоту, пока не называлось. Его можно примерно представить, приняв во внимание нынешний количественный и качественный состав подводных сил. Так или иначе, ВМФ может заказать значительное количество новых АПЛ, сопоставимое с численностью запланированных к строительству «Ясеней». Эти корабли будут поступать в боевой состав флота с конца двадцатых годов, а их строительство, вероятно, продлится до конца тридцатых или начала сороковых. К этому времени значительная часть субмарин, служащих в настоящее время, устареет морально и физически, вследствие чего будет списана.
Проект «Хаски» уже прошел первый этап, в ходе которого был сформирован общий облик перспективной подводной лодки. После утверждения аванпроекта конструкторы СПМБМ «Малахит» и смежных предприятий продолжат работу, благодаря чему судостроение в будущем сможет приступить к сборке конструкций. Все подобные работы осуществляются в наше время, с использованием современных технологий и опыта. При этом проект создается с большим заделом на будущее. По заявлениям разработчиков, подлодкам «Хаски» предстоит служить в течение полувека. Это означает, что головной корабль, поступив на службу в конце двадцатых, будет списан только к восьмидесятым годам.
Создание новой техники с уникально высокими сроками службы представляет собой особо сложную задачу для судостроения. Тем не менее, успешное решение подобной задачи даст российскому военно-морскому флоту новые возможности и повысит его потенциал. Как следствие, на протяжении нескольких десятилетий военные моряки смогут эксплуатировать технику с высокими характеристиками и широкими боевыми возможностями, самым положительным образом влияющую на обороноспособность страны.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://ria.ru/
http://iz.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://flot.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-856.html
Несколько дней назад, 14 декабря РИА Новости опубликовало некоторые заявления официального представителя Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». Начальник сектора робототехники СПМБМ Олег Власов рассказал о текущих работах, о некоторых достижениях и планах в контексте перспективного проекта АПЛ «Хаски». По его словам, к настоящему времени бюро «Малахит» завершило предварительные работы и подготовило аванпроект. Последний планировалось представить высшему командованию военно-морского флота.
20 декабря то же информационное агентство опубликовало новые заявления О. Власова. На этот раз представитель СПМБМ «Малахит» раскрыл некоторые особенности будущей подлодки. Он указал, что проектная организация определила, какие технические возможности можно будет реализовать в период разработки и строительства новых кораблей. На основе этого был сформирован облик будущей подлодки, а также определены некоторые характеристики. По словам О. Власова, «Хаски» сможет служить 52 года.
В ночь на среду стало известно, что 20 декабря главком военно-морского флота адмирал Владимир Королев должен будет посетить СПМБМ «Малахит» и ознакомиться с аванпроектом перспективной АПЛ «Хаски». Такие новости и последовавшие за ними события привлекли внимание общественности. Однако сразу стало ясно, что какие-либо технические подробности проекта, раскрывающие те или иные особенности будущей подводной лодки, пока оглашаться не будут.
Основная масса сведений о перспективных АПЛ типа «Хаски» до сих пор не была раскрыта и вряд ли станет достоянием общественности в ближайшее время. Как и в случае с любым другим новым проектом в области вооружений или военной техники, доступ к основным данным по подлодкам будущего открыт лишь для узкого круга участников научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для представителей заказчика в лице командования ВМФ и представителей различных управлений военного ведомства.
Тем не менее, в недавнем прошлом официальные лица неоднократно затрагивали тему перспективных атомных подлодок и указывали на те или иные их особенности. Кроме того, был оглашен примерный график работ, по результатам которых военно-морской флот получит перспективные подводные корабли с вооружением различных типов и новыми возможностями.
В середине ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга новой подлодки «Князь Владимир». Выступая на этом мероприятии, главком ВМФ адмирал В. Королев поднял тему развития подводного флота в отдаленном будущем. По его словам, научно-исследовательская работа в рамках программы с шифром «Хаски» будет завершена в следующем году. После выполнения этого этапа работ военно-морской флот примет решение о дальнейшей судьбе проекта.
Если командование вынесет положительное решение, СПМБМ «Малахит» и смежные организации приступят к разработке технического проекта и начнут подготовку к будущему строительству головного корабля нового типа. Ранее заместитель главкома военно-морского флота вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что разработка многоцелевой АПЛ заложена в новую Государственную программу вооружений, рассчитанную на период с 2018 по 2025 годы. Таким образом, имеется возможность начать разработку полноценного проекта «Хаски» уже в следующем году.
Головной корабль типа «Хаски», по словам В. Бурсука, будет заложен ближе к середине следующего десятилетия – в 2023-24 годах. Строительство такой подлодки, связанное с известными сложностями, займет несколько лет. Постройка, испытания и доработки будут продолжаться в течение всей второй половины двадцатых. На рубеже следующего десятилетия промышленность сможет передать новую АПЛ заказчику. После этого может стартовать полноценное серийное строительство новых субмарин.
Проект атомной подлодки с шифром «Хаски», относимый к условному пятому поколению, разрабатывается с заделом на среднюю и дальнюю перспективу. Вследствие этого в нем, насколько известно, предлагается использование ряда оригинальных идей, ранее не применявшихся в отечественном военном кораблестроении. Кроме того, на борту подлодки будет присутствовать значительное число новых устройств и приборов, так же пока не входящих в состав оборудования серийных кораблей.
Пожалуй, наиболее интересной особенностью проекта «Хаски» является предложение о строительстве унифицированных подлодок разного назначения. На основе одного и того же корпуса, доработанного соответствующим образом и укомплектованного теми или иными агрегатами, предлагается строить многоцелевые АПЛ и ракетные подводные крейсеры, способные бороться с корабельными группами противника. В таком случае большая часть элементов корпуса, ядерная энергетическая установка, общекорабельные системы и т.д. будут одинаковыми для двух подлодок. Различия будут заключаться в составе вооружения и сопутствующего оборудования. Также, возможно, понадобится доработка прочного корпуса для установки необходимых вооружений.
По разным оценкам, по своим размерам и водоизмещению новые АПЛ «Хаски» могут быть близки к существующим кораблям проекта «Ясень». Это позволит оснащать их требуемым вооружением того или иного рода. Впрочем, нельзя исключать возможность того, что многоцелевая субмарина и ракетный крейсер будут заметно отличаться друг от друга не только внутренним оснащением. Наличие крупного боекомплекта из ракет того или иного типа может привести к соответствующему увеличению размеров корпуса.
Ранее упоминалась необходимость использования новых устройств и решений, сокращающих шумность корабля в подводном положении. Вице-адмирал В. Бурсук говорил, что по этому параметру новая лодка «Хаски» должна вдвое превосходить существующие субмарины проектов «Щука» и «Ясень». Как именно будут решаться подобные задачи – не уточняется. В то же время, в последних проектах был получен заметный прогресс в этой области, и перспективные АПЛ имеют все шансы быть менее шумными, чем их предшественники.
Основные сведения о вооружении будущих отечественных подлодок пока не оглашались, но уже существует ряд предположений. Имеются сообщения о вооружениях многоцелевой модификации базовой атомной подлодки, основной задачей которой планируется сделать поиск и уничтожение субмарин противника. По сообщению ряда средств массовой информации, такой вариант подлодки «Хаски» сможет нести ракеты и торпеды разных моделей, в том числе планируемые к принятию на вооружение в будущем. По всей видимости, одним из средств поражения тех или иных целей может стать ракетный комплекс «Калибр» с крылатыми ракетами разного назначения.
При этом особый интерес представляет другой ракетный комплекс, который, вероятно, будет использоваться на второй модификации «Хаски». Этот вариант АПЛ предназначается для атаки надводных целей в ходе борьбы с корабельными, в том числе авианосными, группами противника. По некоторым данным, в такой роли будет использоваться комплекс 3К22 «Циркон» с ракетой 3М22. Главной особенностью последней является возможность полета со скоростями, в 5-8 раз превышающими скорость звука.
Гиперзвуковая скорость полета значительным образом повышает реальный боевой потенциал ракеты. Она получает возможность подойти к цели за минимальное время, а перехват такой ракеты оказывается чрезвычайно сложной задачей. Авианосные ударные группы вероятного противника контролируют пространство радиусом в несколько сотен километров, а их противовоздушная оборона способна бороться с подлетающими угрозами разного рода. Гиперзвуковая ракета может максимально быстро пройти через зону обороны, не оставив противнику времени для правильной реакции.
Возможно, именно для применения ракет «Циркон» подлодке понадобится дополнительный отсек, увеличивающий ее общие размеры и водоизмещение. Вместе с таким элементом конструкции «противоавианосная» подлодка получит новые боевые возможности. Есть основания полагать, что по своей боевой эффективности одна подлодка «Хаски» с гиперзвуковыми корабельными ракетами будет равна нескольким торпедным или ракетным кораблям предыдущих моделей.
Являясь первым представителем нового поколения подводных лодок, корабли типа «Хаски» должны будут нести разнообразное гидроакустическое и радиоэлектронное оборудование, отличающееся повышенными характеристиками. Разработчикам проекта следует использовать компактные и высокоэффективные приборы, способные обеспечить правильное наблюдение за окружающим пространством, в том числе с обнаружением и сопровождением значительного числа целей. Основным средством наблюдения, очевидно, станет гидроакустический комплекс с крупной носовой антенной.
Военные и конструкторы неоднократно упоминали о намерении оснастить АПЛ «Хаски» робототехническими средствами. Так, согласно недавним заявлениям Олега Власова, на борту подлодки будут присутствовать дистанционно управляемые системы различных классов. Подобные устройства будут работать как в воде, так и в воздухе. При этом точный состав комплекса робототехнических средств, их облик и круг решаемых задач пока не уточнялись.
Из оглашенных сведений следует, что на подводные лодки нового типа получат дополнительные средства наблюдения в виде подводных безэкипажных систем и беспилотных летательных аппаратов. При помощи такой аппаратуры они смогут повысить свою информационную осведомленность в различных ситуациях. Наличие дополнительных источников информации об обстановке может дать заметные преимущества перед противником. В частности, АПЛ «Хаски», используя собственный разведывательный летательный аппарат, сможет быстрее и проще находить корабельные соединения противника, а кроме того, подобная система упростит сбор данных и последующую подготовку к ракетной стрельбе.
Согласно новостям последнего времени, СПМБМ «Малахит» уже сформировало общий облик перспективной атомной подводной лодки и завершило работу над аванпроектом. Теперь готовую документацию должен изучить заказчик в лице командования военно-морского флота. Если ВМФ одобрит существующее предложение, то в скором будущем начнется разработка технической документации. Этот процесс, очевидно, стартует в следующем году – сразу после начала действия новой Госпрограммы вооружений, в которой предусматриваются расходы на создание подлодки будущего.
На разработку полноценного проекта уйдет несколько лет, и к середине двадцатых годов на одном из судостроительных предприятий состоится закладка головного корабля типа «Хаски». К какой модификации будет относиться эта субмарина – пока не известно. Согласно оглашенным планам, подлодку сдадут заказчику до начала тридцатых годов. Возможно, к этому времени успеет стартовать строительство других кораблей серии. Как именно будет организовано строительство унифицированных АПЛ двух типов – станет известно позже.
Количество подлодок «Хаски», требуемых флоту, пока не называлось. Его можно примерно представить, приняв во внимание нынешний количественный и качественный состав подводных сил. Так или иначе, ВМФ может заказать значительное количество новых АПЛ, сопоставимое с численностью запланированных к строительству «Ясеней». Эти корабли будут поступать в боевой состав флота с конца двадцатых годов, а их строительство, вероятно, продлится до конца тридцатых или начала сороковых. К этому времени значительная часть субмарин, служащих в настоящее время, устареет морально и физически, вследствие чего будет списана.
Проект «Хаски» уже прошел первый этап, в ходе которого был сформирован общий облик перспективной подводной лодки. После утверждения аванпроекта конструкторы СПМБМ «Малахит» и смежных предприятий продолжат работу, благодаря чему судостроение в будущем сможет приступить к сборке конструкций. Все подобные работы осуществляются в наше время, с использованием современных технологий и опыта. При этом проект создается с большим заделом на будущее. По заявлениям разработчиков, подлодкам «Хаски» предстоит служить в течение полувека. Это означает, что головной корабль, поступив на службу в конце двадцатых, будет списан только к восьмидесятым годам.
Создание новой техники с уникально высокими сроками службы представляет собой особо сложную задачу для судостроения. Тем не менее, успешное решение подобной задачи даст российскому военно-морскому флоту новые возможности и повысит его потенциал. Как следствие, на протяжении нескольких десятилетий военные моряки смогут эксплуатировать технику с высокими характеристиками и широкими боевыми возможностями, самым положительным образом влияющую на обороноспособность страны.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://ria.ru/
http://iz.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://flot.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-856.html
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: РИА Новости / ria.ru
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