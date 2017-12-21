Сын Хрущева. Тайна гибели не раскрыта

11 марта 1943 года. Из боевого вылета не вернулся самолет 18-го гвардейского истребительного авиационного полка. Война… Ничего удивительного. Пилотировал самолет старший лейтенант Леонид Хрущев. Весна 1943 года – разгар Великой Отечественной войны. Боевые летчики гибли постоянно, в больших количествах. Но командование не только 18-го гвардейского истребительного авиационного полка, но и 303-й истребительной авиационной дивизии, всполошилось не на шутку. 25-летний старший лейтенант Леонид Хрущев был старшим сыном Никиты Сергеевича Хрущева, в то время занимавшего пост первого секретаря ЦК Компартии Украины.Место предполагаемого падения самолета, который пилотировал Леонид Хрущев, изучили досконально – даже местных партизан привлекали. Но ни обломков самолета, ни трупа летчика не нашли. Леонид Никитович Хрущев пропал без вести. Судьба сына будущего советского вождя до сих пор неизвестна. Официальная версия гласит, что он попал в плен и погиб в немецком лагере – как и сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили. Если это действительно было так, то это многое объясняет – в том числе и то, почему не нашли ни самолет, ни труп Леонида Хрущева.Никита Сергеевич Хрущев, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, в своей жизни был женат трижды. Первый раз он женился в 1914 году, еще двадцатилетним юношей – слесарем шахты. Его супругой стала Ефросинья Ивановна Писарева, которая родила Никите Хрущеву двоих детей – дочь Юлию в 1916 году и сына Леонида в 1917 году. В 1920 году Ефросинья скончалась от тифа. Молодой Хрущев остался с двумя детьми, но в 1922 году женился на некоей Марусе – матери-одиночке. С ней Никита Сергеевич прожил мало и уже в 1924 году сыграл свадьбу с Ниной Кухарчук, ставшей его спутницей на всю оставшуюся жизнь. Таким образом, Леонид Никитович Хрущев был сыном Никиты Сергеевича Хрущева от первого брака. Он родился 10 ноября 1917 года в Юзовке, где в то время жил и работал Никита Сергеевич.Карьера Никиты Хрущева стремительно пошла в гору с начала 1930-х годов. Если в 1922 году Никита был еще скромным студентом рабфака, то в 1929 году поступил в Промышленную академию и был избран секретарем парткома. В 1931 году 36-летний Никита Хрущев стал первым секретарем Бауманского райкома ВКП (б) города Москвы – должность для вчерашнего провинциального партийного деятеля колоссальная. К этому времени Леониду Хрущеву было почти четырнадцать лет. Это сейчас сына префекта какого-нибудь столичного округа ждет безоблачное будущее в элитном вузе – российском или зарубежном, а затем успешный бизнес или быстрая карьера в органах власти. Тогда, в 1930-е годы, были несколько другие порядки. Леонид Хрущев, отучившись в школе рабочей молодежи, пошел работать на завод. Судя по всему, как и его отец, Леня Хрущев был «молодой да ранний» - к 18 годам он успел побывать уже дважды женатым. Первой женой была Роза Трейвас, но с ней Леонид расстался быстро – под давлением Никиты. В браке со второй женой Эсфирь Наумовной Этингер у 17-летнего Леонида Хрущева родился сын Юрий Леонидович (1935-2003).«Первым делом самолеты, ну а девушки потом» - пелось в популярной советской песне тех лет. Но у Леонида Хрущева девушки появились чуть раньше самолетов. В 1935 году 20-летний Леонид поступил в Балашовскую школу пилотов Гражданского воздушного флота, которую окончил в 1937 году и стал работать летчиком-инструктором. В 1939 году Леонид добровольно попросился в РККА и был зачислен на подготовительный курс командного факультета Военно-воздушной академии им. Жуковского, но учиться в академии не стал, ограничившись окончанием в 1940 году Энгельсской военной авиационной школы. Когда началась советско-финская война, Леонид Хрущев попросился на фронт.Летчиком молодой офицер был отважным. Он совершил более тридцати боевых вылетов, летал на самолете Ар-2, участвовал в бомбардировках линии Маннергейма. Естественно, что когда началась Великая Отечественная война, Леонид Хрущев отправился на фронт. Он воевал с начала июля 1941 года – в составе 134-го бомбардировочного авиационного полка, входившего в состав 46-й авиационной дивизии. Уже летом 1941 года Хрущев-младший совершил 12 боевых вылетов и был представлен к ордену Красного Знамени.27 июля 1941 года самолет Леонида Хрущева сбили в районе станции Изоча. Летчик едва сумел долететь до линии фронта и приземлился на нейтральной полосе, получив тяжелое ранение ноги при приземлении. Почти на целый год Леонид выбыл из строя. Восстанавливать здоровье Леонида отправили в Куйбышев. Там же лечился после тяжелейших ранений другой боевой советский летчик из высокопоставленной семьи – Степан Микоян, сын наркома внешней торговли СССР Анастаса Ивановича Микояна. Леонид Хрущев и Степан Микоян сдружились. В феврале 1942 года Леонида Хрущева наконец нашла награда. Старший летчик 134-го бомбардировочного авиационного полка лейтенант Хрущев был награжден орденом Красного Знамени за 27 боевых вылетов и бомбежки немецких танков, артиллерии и переправы в районе Десны.Именно в то время, когда Леонид Хрущев находился в тылу, произошла первая странная история, достоверность которой неизвестна до сих пор. В пользу правдивости этой истории говорит то, что о ней рассказывали и Степан Микоян – близкий друг Леонида, и Рада Аджубей – дочь Никиты Сергеевича от третьего брака и сводная сестра Леонида. Якобы, проходя восстановление в тылу, Леонид Хрущев, как и многие дожидающиеся возвращения на фронт солдаты и офицеры, коротал время в пьяных застольях. В один из таких вечеров он развлекался тем, что стрелял по бутылке и, по неосторожности, застрелил одного из собутыльников – военного моряка. Леонида Хрущева арестовали и дали 8 лет – с отбыванием на фронте. Отправлять в лагерь неплохого боевого летчика, орденоносца, да еще и сына первого секретаря КП(б) УССР, было нецелесообразно. Еще не до конца отошедшего от ранения Леонида отправили на фронт и зачислили в состав 18-го гвардейского истребительного авиационного полка – того самого, в состав которого входили французские летчики «Нормандии-Неман». Опять же отметим, что это – версия неофициальная, которую некоторые источники не разделяют.Как бы то ни было, но в декабре 1942 года Леонид Хрущев вновь оказался на фронте. Он успел совершить 28 учебных и 6 боевых вылетов, участвовать в 2 воздушных боях, прежде чем пропал 11 марта 1943 года. Спустя полтора месяца безуспешных поисков, имя Леонида Хрущева исключили из списков воинской части, а в июне 1943 года он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Далее начинаются очень интересные события. Казалось бы, семья погибшего героя войны, да еще сына главного коммуниста Украины, должна была купаться в почестях.Но, вскоре после трагедии, произошедшей с Леонидом Хрущевым, была арестована его жена Любовь Сизых. Никого не смутило даже то, что у вдовы погибшего летчика была от Леонида дочь – на тот период трехлетняя Юлия Леонидовна Хрущева. Не смог или не захотел защищать свою невестку и Никита Сергеевич. Любовь Сизых обвинили в шпионаже и отправили в лагерь на пять лет. Срок она отбыла «от звонка до звонка», а после лагеря, в 1948 году, была оставлена в ссылке в Казахстане и окончательно вышла на свободу лишь в 1956 году, проведя в местах заключения и ссылки тринадцать лет. Что это было и почему с вдовой героя и матерью его маленькой дочери так поступили? Неужели Любовь Сизых действительно была шпионкой, предательницей Родины? Но к каким данным она могла иметь отношение? И почему ее не помиловали хотя бы ради памяти мужа и ради дочери?Вадим Николаевич Удилов прослужил в органах государственной безопасности почти сорок лет, завершив службу в звании генерал-майора и заместителя начальника одного из управлений КГБ СССР. Еще 17 февраля 1998 года вышла статья с его воспоминаниями, в которых бывший контрразведчик рассказал очень интересную версию «гибели» Леонида Хрущева. Якобы Леонид Хрущев перелетел на другую сторону фронта и сдался немцам. Летчика быстро склонили к сотрудничеству. О побеге Леонида стало известно в Москве. Вскоре специальная группа СМЕРШ провела блестящую операцию по захвату Леонида. Его привезли в Москву. В столицу срочно приехал с фронта и Никита Хрущев. Он прибежал на прием лично к Иосифу Сталину.По воспоминаниям другого высокопоставленного чекиста генерала Михаила Докучаева, служившего заместителем начальника 9-го Главного управления КГБ СССР, охранявшего первых лиц государства, у Сталина Никита Сергеевич устроил настоящую истерику – со слезами на глазах умолял не расстреливать сына. Но Иосиф Виссарионович был непреклонен. Можно было закрыть глаза на пьяную стрельбу в Куйбышеве и дать возможность кровью искупить вину на фронте. Но предательство – это уже слишком. Леонида Никитовича Хрущева расстреляли. Опять же, это лишь одна из версий гибели сына Никиты Сергеевича.Но, если все было так, как рассказывали впоследствии ветераны органов безопасности, то многое в дальнейших событиях становится понятным. Тогда нет никаких вопросов к аресту Любови Сизых – ее осудили как жену изменника Родины и дали всего пять лет лагерей (кстати, если бы Любовь действительно была шпионкой, то в военное время получила бы гораздо больший срок или смертную казнь). По понятным причинам, не стал заступаться за Любовь Сизых и Никита Сергеевич Хрущев. Более того, он максимально от нее дистанцировался и даже освободили из ссылки Любовь только в 1956 году – к этому времени Хрущев уже третий год возглавлял советское государство, что стоило ему освободить бывшую невестку и мать своей внучки? Правда, дочь Леонида и Любови Юлию Никита Сергеевич все же усыновил.Согласно версии о предательстве Леонида Хрущева, Никита Сергеевич очень тяжело переживал расстрел своего старшего сына. Хотя сам он чудом остался на руководящем посту – в то время любое просачивание информации о том, что Родину предал сын первого секретаря Компартии Украины, очень серьезно дискредитировало бы советскую власть, Хрущев на всю жизнь затаил злобу на Иосифа Сталина. Ненависть к Сталину у Никиты Сергеевича, если принимать эту версию, носила не политический, а личный характер. Всесильный лидер советского государства и коммунистической партии превратился для Хрущева в личного врага – смерть сына он ему простить не мог.Если это так, то понятны причины той жесткой критики, которую обрушил Никита Хрущев на покойного Сталина с трибуны ХХ съезда КПСС. Получается, что у десталинизации советского государства были личные причины. Разумеется, и советским диссидентам, и Западу было выгодно рассматривать десталинизацию как «объективный процесс», что, мол, даже советские руководители понимали «преступный характер режима Сталина». По этой же причине в глубокой тайне хранились и подробности подлинной судьбы Леонида Никитовича Хрущева. Было крайне невыгодно представить сына Никиты Хрущева изменником, так как это бы бросало тень на саму десталинизацию – что Никита руководствовался личными мотивами, начиная критику сталинской системы.С другой стороны, реальных доказательств в пользу версии о предательстве Леонида Никитовича Хрущева нет. Сам контрразведчик Удилов говорил о том, что все документы, которые могли бы об этом рассказать, были старательно уничтожены еще в советское время. К тому же, многие современники Леонида Хрущева все же придерживались версии о том, что старший лейтенант Хрущев погиб в немецком плену. Конечно, попадание в плен советского офицера, согласно господствующей идеологии не красило, но все же это не предательство. Тем более, если в конечном итоге Леонид действительно был убит гитлеровцами.Юлия Леонидовна Хрущева, дочь Леонида, уже в наше время – в 2006-2008 гг. - неоднократно подавала судебные иски против Первого канала. Дело в том, что еще в 2006 г. по телевидению был показан фильм "Звезда эпохи", в котором излагалась версия о предательстве Леонида Хрущева. Это возмутило Юлию Леонидовну и она требовала компенсировать ей моральный ущерб, однако все суды оставили иски внучки советского генсека без удовлетворения. Некоторые обозреватели утверждали, что память Леонида Хрущева очерняют специально – сейчас, мол, реформаторы не в моде, а власть хочет реабилитировать жесткие методы и авторитарный стиль управления. Другие аналитики настроены менее категорично – кому сейчас, спустя 70 с лишним лет, есть дело до судьбы погибшего молодым сына будущего советского генсека. Сейчас уже невозможно утверждать ни правоту этой версии, ни ее ошибочность. Вместе с советской эпохой ушли в прошлое и многие ее тайны.8 июня 2017 года в 10:35 на перегоне станций «Солнечная» – «Внуково» электропоезд «Внуково – Москва» насмерть сбил пожилую женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. Полицейские установили личность погибшей – это была 77-летняя Юлия Леонидовна Хрущева, дочь Леонида Хрущева и приемная дочь Никиты Сергеевича.