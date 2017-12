Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть V

Литература:

Интернет-ресурсы:

В конце 1936 года в Японии, в соответствии с «Третьей программой замены кораблей» Имперского флота приступили к созданию новых авианесущих подводных крейсеров проектов А1 («Ko-Gata») и В1 («Otsu-Gata»). Для них требовался более совершенный гидросамолёт, чем стоящий на вооружении «Ватанабэ» E9W1. Требования к новому самолёту содержались в разработанной флотом спецификации 12-Shi, которая в 1937 году была доведена до принявших участие в конкурсе фирм-разработчиков «Кугишо», «Йокоши» и «Ватанабэ».В 1939 году состоялись первые полёты прототипов гидросамолётов «Кугишо» E14Y1 и «Ватаеабэ» E14W1. Сравнив оба проекта, флот отдал предпочтение проекту фирмы «Кугишо». Работы по созданию нового гидросамолёта для подводных лодок «Кугишо» E14Y1 велись на базе 1-го Военно-морского арсенала в Йокосуке в режиме строжайшей секретности под руководством главного инженера проекта Мицуо Ямада (Mitsuo Yamada).Прототип «Кугишо» E14Y1 представлял собой однодвигательный двухместный поплавковый низкоплан смешанной конструкции. Новый гидросамолёт, как и его предшественник «Ватанабэ» E9W1, имел небольшие размеры. В качестве силовой установки был выбран звездообразный 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Хитачи» GK2 «Темпу 12» мощностью 340 лошадиных сил с деревянным двухлопастным винтом постоянного шага.Фюзеляж E14Y1, имеющий силовой каркас из металлических труб, обшивался листами дюралюминия в носовой его части и полотном в хвостовой. Крыло и хвостовое оперение имели смешанную конструкцию и полотняную обшивку. Для размещения в авиационном ангаре подводных лодок овальной формы с длиной 8.5 метра шириной 2.4 метра и высотой 1.4 метра консоли крыльев складывались вдоль фюзеляжа. Стабилизатор хвостового оперения для уменьшения высоты складывался поворотом вниз. Цельнометаллические поплавки крепились к фюзеляжу и консолям крыла с помощью стоек. При хранении в лодочном ангаре поплавки демонтировались, а стойки складывались под фюзеляж.Пилот и стрелок-наблюдатель размещались в полузакрытой остеклённой кабине. Для связи с подводной лодкой в кабине у наблюдателя имелась радиостанция, а для самообороны предназначался установленный на шворневой установке 7.7-мм пулемёт Тип 92.Под крылом E14Y1 имелись бомбодержатели для двух 30-кг авиабомб. При уменьшении запаса топлива и демонтаже оборонительного вооружения, а при крайней необходимости и сокращения экипажа до оного человека бомбовое вооружение могло состоять из двух 76-кг бомб.В ходе лётных испытаний прототип «Кугишо» E14Y1 развил максимальную скорость полёта 239 км в час. Крейсерская скорость на высоте 1000 метров составляла 157 км в час. Пустой вес прототипа составлял 1130 кг и превышал требования спецификации 12-Shi на 180 кг, что в совокупности с малым запасом топлива в 200 литров определило невысокую нормальную дальность полёта в 480 км (у «Ватанабэ» E9W1 аналогичный показатель был равен 590 км). Это явно не устраивало заказчика. Кроме того, в ходе полётов выявилась неудовлетворительная путевая устойчивость.Выявленные недостатки были устранены в ходе постройки предсерийной партии E14Y1 (в количестве 10 единиц) в 1940 году. Конструкция самолёта была облегчена на 80 кг, запас топлива увеличили до 340 литров. Под фюзеляжем установили небольшой фальшкиль и увеличили площадь основного киля. Кабина экипажа стала полностью закрытой.Первые два предсерийных образца E14Y1 на испытаниях показали улучшенные лётно-технические характеристики. Максимальная скорость в устойчивом горизонтальном полёте возросла до 246 км в час, а крейсерская до 167 км в час. Нормальная дальность полёта увеличилась до 822 километров, а максимальная составила 1074 км. Практический потолок при этом составил 5420 метров.При слабом волнении на море на подготовку к вылету хранящегося в ангаре подводной лодки E14Y1 и запуск его с помощью пневматической катапульты уходило четверть часа (опытный расчёт мог осуществить эту операцию за 6 минут и 23 секунды). Приводнившийся по окончании полёта самолёт поднимался специальным краном на палубу лодки, разбирался (складывался) и помещался обратно в ангар. Командование флота было удовлетворено результатами испытаний.В декабре 1940 года новый военно-морской разведывательный самолёт для базирования на подводных лодках фирмы «Кугишо» под обозначением E14Y1 модель 11 был принят на вооружение японского флота. Серийное производство нового гидросамолёта было поручено фирме «Ватанабэ» в Йкосуке. Общее количество построенных ей E14Y1 составило 136 экземпляров, ещё два прототипа были созданы непосредственно фирмой «Кугишо».Боевой опыт, накопленный при эксплуатации первых авианесущих подводных крейсеров проектов «Junsen» (J2 и J3), был учтён при разработке целой серии кораблестроительных программ по постройке новых авианесущих подлодок проектов А1/А2 («Ko-Gata») и В1/В2/В3 («Otsu-Gata»). Все они были рассчитаны на размещение и применение нового разведывательного гидросамолёта «Кугишо» E14Y1.Самолёт с демонтированными консолями крыла и снятыми поплавками хранился в единственном ангаре, который теперь размещался перед боевой рубкой в едином с ней комплексе. Стартовая пневматическая катапульта также располагалась в носовой части палубы лодки, поэтому старт гидросамолёта мог быть осуществлён при движении её на полном ходу. По выполнению полётного задания самолёт, как и прежде, садился на воду вблизи субмарины и его краном поднимали на борт, а при высоте волн более одного метра посадка на воду была уже невозможна.Все подлодки указанных выше проектов имели двухкорпусную конструкцию, рабочую глубину погружения 100 метров и автономность до 90 суток. Основное вооружение состояло из шести 533-мм носовых торпедных аппаратов (запас торпед варьировался от 17 до 19 штук). Артиллерийское вооружение включало одно 140-мм орудие и зенитные установки калибра 25-мм.В 1938 была заложена первая лодка I-9 проекта А1 («Ko-Gata»). Она представляла собой дальнейшее развитие проекта тяжелых авианесущих подводных крейсеров проекта J3 («Junsen 3»), но с изменённым авиационным вооружением. Всего в период до 1942 года было построено три подлодки этого типа (I-9, I-10 и I-11). Все они могли выступать в роли флагманов эскадр подводных лодок, а также использоваться для ретрансляции радиосообщений для кораблей, выполняющих боевые задачи на значительном удалении от баз (для этих целей имелось соответствующее оборудование).Это были довольно крупные подводные корабли (надводное водоизмещение составляло 2919 тонн, а подводное – 4149 тонн) и скоростные (23.3 узла в надводном положении и 8 узлов в подводном). Но мощная энергетическая установка (12400 лошадиных сил у дизелей) не отличалась экономичностью, дальность плавания в надводном положении не превосходила 16000 миль при скорости хода в 16 узлов.Единственная подлодка проекта А2, построенная в период 1942 – 1944 годах, во многом повторяла лодки проекта А1. I-12 имела более экономичную энергетическую установку меньшей мощности (в двух дизелях было всего 4700 лошадиных сил). Максимальная скорость надводного хода снизилась до 17.7 узлов в час, но зато существенно увеличилась дальность плавания (22000 миль при тех же 16 узлах).В том же 1938 году (одновременно с I-9) была заложена головная подлодка I-15 проекта В1 («Otsu-Gata»). Это была самая многочисленная серия авианесущих подводных лодок – последняя из 20 построенных лодок I-39 вошла в строй в 1943 году. Лодки проекта В1 были созданы на основе проекта «Kaidai 6», но с авиационным вооружением по типу А1 («Ko-Gata»). I-15 отличалась от I-9 более плавными обводами корпуса и комплекса «рубка-ангар». Производство серии В1 отличалось от А1 и лучшей технологичностью – при изготовлении некоторых конструкций лёгкого корпуса применялась электросварка.Часть лодок проекта В1 вошли в строй без авиационного вооружения, вместо него перед рубкой было установлено второе 140-мм орудие. Отдельным исключением в серии стала лодка I-17, на ней ангар примыкал к кормовой части рубки. Стартовая катапульта также переместилась в кормовую часть палубы лодки.Лодки проекта В1, в сравнении с А1/А2, имели гораздо меньшее водоизмещение – 2589 тонн в надводном положении и 3654 тонн в подводном. Сочетая в себе качества крейсерских и эскадренных подлодок, они могли эффективно действовать как с главными силами флота, так и вести дальнюю разведку.Мощная энергоустановка (12000 лошадиных сил у дизелей и 2000 у электродвигателей) обеспечивала подлодкам высокую скорость хода (23.6 узлов в надводном положении и 8 узлов под водой). Но повышенный расход топлива ограничивал дальность плавания в надводном положении - 14000 миль при скорости в 16 узлов.Авианесущие подводные лодки типа В2 («Otsu-Gata»), построенные серией из шести единиц в 1942 – 1944 годах, отличались от В1 несколько меньшей мощностью силовой установки, лучшими условиями обитаемости для экипажа из 101 человека. Дальность плавания осталась прежней, а скоростные характеристики изменились незначительно. Уже после ввода в строй на некоторых подлодках авиационное оборудование было демонтировано, а вместо него установлено второе 140-мм орудие.В 1945 году лодка I-44 лишилась всех 140-мм орудий и стала носителем управляемых человеком торпед - «Кайтенов». Годом раньше подобную «модернизацию» прошли и лодки I-36 и I-37 проекта В1.На лодках типа В3 («Otsu-Gata»), которые строились в этот же период небольшой серией (I-54, I-56 и I-58), в целях увеличения дальности плавания (аналогично типу А2) были установлены менее мощные, но более экономичные дизели. В результате удалось увеличить показатели дальности до 21000 миль при скорости хода в надводном положении в 16 узлов.В конце 1944 года I-56 и I-58 лишились авиационного и артиллерийского вооружения и также стали носителями «Кайтенов».