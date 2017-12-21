Два письма Саакашвили к Порошенко подтверждают: у Вашингтона на Украине все плохо
О Михомайдане, можно писать хоть каждый день. Правда, с каждым днем это будет становиться все не интереснее и не интереснее. Но иногда его участникам удается нас удивить. Три таких события произошли буквально одно за другим.
Итак, в Киеве в последние несколько дней произошли действительно очень важные события, которые, если их разобрать вместе, позволяют понять суть происходящего на так называемом «майдане». Я специально не стал писать в свое время отдельный материал по поводу первого письма Михаила Саакашвили Петру Порошенко, а только упомянул о нем вскользь, в контексте происходящих тогда событий.
Само по себе оно было неинтересно, хотя и смешно было читать короткую записку обиженного мальчика, который призывал злого дядю Порошенко «жить дружно». Но второе, теперь уже открытое письмо-обращение ставит многие не до конца понятные события на Михомайдане свои места. И теперь есть смысл детально разобраться с двумя этими «документами», а также вспомнить еще раз штурм Зимнего, то есть Октябрьского дворца в Киеве.
Итак, вот текст первого письма:
Само по себе, как я уже сказал выше оно было неинтересно, но вместе с последовавшим через два дня после него штурма Октябрьского дворца, и оно в том числе было использовано Петром Порошенко, как убийственное оружие против своего соперника. Перед населением Украины пламенный «борец за счастье» народа был показан, слабохарактерным и непоследовательным подлецом.
Разве будет нормальный лидер писать примирительное письмо и уже через два дня идти штурмовать дворец с детьми… Да, Петр Порошенко разыграл эту партию мастерски.
Прекрасно понимая, что он допустил грубейшую ошибку, Саакашвили занервничал и совершил еще одну. Он написал второе письмо.
Идея первого письма, как утверждает Михаил Саакашвили, принадлежала не ему, а «послам дружественных государств» (сказал бы уже прямо послу США Мари Йованович) и это в оценке происходящего все очень здорово меняет.
Текст второго письма приводить не буду (оно длинное), кому интересно могут прочесть его здесь.
Итак, о чем говорят слова Саакашвили. Выходит, что США, фактически признали провал операции, условно назовем ее «Михомайдан», и посоветовали экс-президенту Грузии идти с Порошенко на мировую. Причем безо всяких предварительных условий.
Это очень важно. Это подчеркивает, что Вашингтон отлично понимает реальную ситуацию на Украине и ищет из себя приемлемый для себя выход.
Основной задачей первого письма была попытка вытащить Саакашвили из провалившегося проекта без потери лица. Якобы он стал выше собственных амбиций и уступил Порошенко ради Украины. Тем самым США сохраняли и свое лицо, показывая всем, что они способны влиять на ситуацию.
Второй очень важный момент. Реакция Порошенко. Он дал команду слить эту информацию в СМИ и публично унизить своего оппонента. Знал ли он при этом, что это указание Вашингтона? 200%, что знал, даже если Йованович сама ему не позвонила по этому поводу и не сказала, что Миша хочет ему что-то интересное сказать.
Что весьма вероятно.
Второй реакцией Порошенко на это письмо стала провокация со "штурмом" Октябрьского дворца. В котором проходили детские мероприятия (кстати для детей участников АТО). И Миша, как последний олух попал в расставленную ему западню.
И заманил его туда, его товарищ, и одновременно провокатор Порошенко Егор Соболев.
Все это, подчеркиваю, произошло уже после того, как Саакашвили с подачи Госдепа пошел на попятную и Порошенко. Таким образом, Петр Алексеевич не просто не принял протянутой ему руки Саакашвили (Йованович), а еще и использовал проявленную «слабость» оппонентов в своих целях, чтобы окончательно закатать в асфальт своего противника.
Еще два важных слова втором письме. Почему я считаю это третьей глупостью. Во-первых, Саакашвили, как мы уже поняли, нельзя было говорить о роли «послов дружественных государств». А во-вторых, весь этот документ, сплошное оправдание своих ошибок. Так люди, которые хотят, чтобы их считали победителями не поступают. Слабаков и неудачников не любят все и везде. Саакашвили в письме выставил себя таким себе мальчиком для битья, который получив причитающиеся ему по роли тумаки, побежал жаловаться Йованович и теперь, как настоящий законченный 50-лений инфантил жалуется, что плохой мальчик Петя не послушался слов «учителя». Причем сделал это публично
И кто ему только это посоветовал? Неужели опять, Йованович?
В общем, Миша еще и еще раз доказывает своим поведением, что он патологический неудачник, способный чего-либо достигать только при полном отсутствии сопротивления со стороны противника. А как только это происходит, он превращается в … Саакашвили.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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