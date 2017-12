Подготовка к схватке с F-35B и F/A-18E. «Апгрейд» передового собрата Як-141 и проблемы узкопрофильности Су-33

На МФИ системы «Гефест» процесс получения целеуказания от ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

ТРДДФ F135-PW-600

Источники информации:

https://www.pravda.ru/news/science/11-11-2017/1352907-aircraft_carrier-0/

https://www.rg.ru/2017/11/12/reg-szfo/shtorm-dopolniat-legkim-avianoscem.html

http://airwar.ru/enc/fighter/yak141.html

Наблюдающаяся тенденция к глобальному усугублению военно-политической обстановки вплоть до предэскалационных ситуаций, обусловленная нежеланием западных режимов переходить на принципиально новую (многополярную) систему мироустройства, всё чаще сподвигает оборонные ведомства, а также частные и государственные корпорации региональных и мировых сверхдержав на реализацию проектов перспективных видов военно-морского вооружения, где далеко не на последнем месте находятся авианесущие корабли. Ведь именно этот класс надводного компонента флота обеспечивает максимально гибкие возможности по сохранению боевой устойчивости собственных и дружественных КУГ в дальней морской зоне; оказывает непосредственную поддержку подразделениям морской пехоты на вражеской территории посредством палубных ИАП, а также позволяет оперативно установить воздушный «зонтик» ПВО A2/AD (создать эшелонированную бесполётную зону) практически на любом отрезке Мирового океана.Наиболее серьёзные наработки в области создания авианосцев и разработки палубных многофункциональных истребителей переходного поколения «4++» для обеспечения превосходства над американскими АУГ и «палубниками» принадлежат сегодня Китайской Народной Республике, в частности, - китайской государственной судостроительной корпорации CSIC («China Shipbuilding Industry Corporation») с верфью в Даляне, а также авиастроительной компании «Shenyang». Первая разработала и спустила на воду второй передовой авианосец пр.001A «Шаньдун», который имеет огромное конструктивное сходство с советскими тяжёлыми авианесущими ракетными крейсерами пр. 1143.5 и 1143.6, но оснащён новейший и доведённой до ума радиолокационной начинкой, а также перспективной боевой информационно-управляющей системой.В частности, в качестве первой выступает многофункциональная двухдиапазонная 4-хсторонняя бортовая РЛС Type 346A (также установлена на ЭМ УРО Type 052D). Каждое из четырёх антенных полотен АФАР разделено на 2 группы приёмо-передающих модулей, одна из которых работает в дециметровом S-диапазоне, другая - сантиметровом C-диапазоне, что определяет высочайшую помехозащищённость станции, способность устойчиво работать по малозаметным надводным ПКР, а также обеспечивать как одновременный подсвет целей ракетам с ПАРГСН (за это отвечает массив C-диапазона) и с АРГСН (здесь применяются как C, так и S-диапазона). Напомним, что разработанный для данных проектов ТАКР отечественный радиолокационный комплекс «Марс-Пассат», к сожалению, оказался не столь удачным и не обеспечивает обнаружение и сопровождение на проходе 120 целей предусмотренных тактико-техническим заданием воздушных целей. Что же касается боевой информационно-управляющей системы авианосца Type 001A «Шаньдун», то здесь используется БИУС H/ZBJ-1, представляющая собой адаптированную для авианесущих кораблей модификацию H/ZBJ-1 (последняя также является базой для эсминцев Type 052D). Здесь следует сразу отметить, что ввиду аппаратного сходства РЛК и БИУС авианосцев «Ляонини» и «Шаньдун» с данными системами эсминцев Type 052С/D, АУГ китайского флота отличаются тем же сетецентрическим уровнем, что и американские авианосные ударные группировки, системная увязка которых строится на базе «Иджисов».Компания «Shenyang» поддерживает палубный авиационный компонент ВМС КНР на должном уровне, не уступающем по возможностям истребительным авиаполкам, развёрнутым на американских атомных авианосцах. К примеру, большое внимание приковывает к себе такая машина, как палубный многоцелевой истребитель J-15S, который разрабатывался данной компанией при поддержке 601-го института. Несмотря на то, что планер многофункционального истребителя J-15S является доработанной двухместной копией опытного образца отечественного Т-10К (Су-33), проданного украинской стороной в 2001 году, его бортовое радиоэлектронное оборудование в разы превосходит то радиоэлектронное «снаряжение», которым сегодня оснащены наши Су-33, входящие в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.К примеру, если на наших морских «Сушках» по сей день установлены устаревшие бортовые радары Кассегрена Н001, не отличающиеся многорежимностью (отсутствует возможность работы по поверхностным целям), высокой помехозащищённостью и дальностью действия (125 км по воздушным целям с ЭПР 5м2), то китайские J-15S давно получили АФАР-БРЛС, позволяющие пилоту и оператору систем без стороннего целеуказания выполнять противокорабельные, противорадиолокационные задачи как на морском ТВД, так и на наземном. Более того, ударные операции могут выполняться параллельно с завоеванием господства в воздухе за счёт комплексирования режимов работы радара. Благодаря высокоскоростному электронному управлению лучом Х-диапазона и возможностям распределения функций между отдельными массивами АФАР, одновременно сопровождаться могут как наземные, так и воздушные объекты. Энергетические качества, пропускная способность, целевая канальность а также иные особенности новой РЛС у J-15S остаются под завесой секретности, но исходя из параметров современных активных ФАР известно, что режимы синтезированной апертуры (SAR) и GMTI здесь присутствуют на 100%. Какие дополнительные технические опции «по железу» получили наши Су-33? Правильно, лишь специальной высокопроизводительной вычислительной подсистемой СВП-24-33 «Гефест».Благодаря использованию в «Гефесте» таких модулей, как специализированная радионавигационная система СРНС-24, бортового спецвычислителя СВ-24, а также блока формирования информации (БФИ) точность бомбометания обычными свободнопадающими бомбами увеличивается более чем в 3 раза. При этом, лётчик имеет возможность сбросить ту же ОФАБ-250 со свободного манёвра и при высоте полёта более 5 км. Это полностью исключает необходимость входа носителя в зону поражения зенитно-ракетных самоходных комплексов типа «Roland», «Avenger» и т.д. Что же касается возможностей по завоеванию превосходства в воздухе, то здесь СВП-24 «Гефест» абсолютно бесполезен. Су-33 с радаром Н001 и системой управления вооружением СУВ-27К, не адаптированной под применение УРВБ Р-77/РВВ-СД, не сможет абсолютно ничего противопоставить штатовскому F/A-18E/F «Super Hornet» или французскому «Рафалю», оснащёнными новейшими АФАР-радарами AN/APG-79 и RBE-2 (обнаружат «Сушку» на дистанции 170 - 190 км), а также ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности с активным радиолокационным самонаведением AIM-120D и MBDA «Meteor» c интегральным ракетно-прямоточным двигателем. Дальний воздушный бой будет проигран с вероятностью 80 - 90%.Ситуацию могла бы изменить глубокая модернизация «Flanker-D», заключающаяся в установке на машины радаров Н011М «Барс» или Н035 «Ирбис-Э», а также перспективный радиостанции С-108 от ОАО «НПП «Полёт» для обмена телекодовой информацией с другими юнитами по защищённым радиоканалам дециметрового диапазона (0,96 - 1,215 ГГц); подобная станция включена в состав БРЭО Су-35С. Маневренные качества могли быть улучшены посредством установки ТРДДФ АЛ-41Ф1С с системой всеракурсного отклонения вектора тяги.Тем не менее, в командовании ВМФ, судя по всему, приняли решение ограничиться установкой на Су-33 «Гефеста», да и то лишь на часть бортов. Основной упор сейчас делается на такие палубные истребители, как МиГ-29К/КУБ. Во-первых, данные машины обладают гораздо более высокой функциональностью и гибкостью применения в сложной тактической обстановке, что достигнуто благодаря многорежимному бортовому радару «Жук-МЭ» со щелевой антенной решёткой диаметром 624 мм. Дальность обнаружения цели с эффективной поверхностью рассеяния 3 кв. м составляет для этого радара порядка 95 км, а при работе с поверхностными целями может использоваться несколько режимов (от обыкновенного картографирования рельефа до режимов «фокусированной синтезированной апертуры» и сопровождения движущихся сухопутных и морских объектов «GMTI»).В воздушном бою на больших и средних дальностях используются ракеты РВВ-АЕ и РВВ-СД с возможностью одновременного обстрела 6 ВЦ (Су-33 способен одновременно перехватывать лишь одну цель с использованием ракет Р-27ЭР/ЭМ и радара Н001 или 2 - 3 цели - с применением ракет Р-73 или Р-27ЭТ в зависимости от пространственного положения целей и реакции лётчика). Также «Фалкрумы» более компактны и занимают значительно меньшую площадь на палубе и во внутреннем ангаре авианосца. Что же касается обновления радиоэлектронной «начинки» МиГ-29К/КУБ, то эта процедура не «влетит в копеечку» ни РСК «МиГ», ни флоту, так как давно внедрен мультиплексный кана обмена данными MIL-STD-1553B, отличающийся открытой архитектурой. Следовательно, интеграция перспективных БРЛС «Жук-АМЭ» с АФАР (представленных приёмо-передающими модулями на базе подложек из низкотемпературной совместно обжигаемой керамики) будет производиться по упрощённой процедуре.Установка «Жука-АМЭ», интеграция в конструкцию планера элементов с радиопоглощающими материалами, а также оснащение такими оптико-электронными средствами, как ВС-ОАР и НС-ОАР (станции обнаружения атакующих ЗУР/УРВБ, а также запускаемых противником ПРЛР и ОТБР верхней и нижней полусфер) и ОЛС-К для сопровождения и захвата целей на поверхности (по типу МиГ-35), позволит палубному «КУБу» превзойти по возможностям F/A-18E/F, а также палубных «радиоэлектронных бойцов» F/A-18G «Growler». Но по двум важным критериям эти машины продолжат уступать штатовским палубным истребителям 5-го поколения СКВП F-35B.Речь идёт о радиолокационной сигнатуре, уменьшить которую с 1 до 0,05 - 0,2 м2 возможно исключительно посредством изменения конструкции планера, где, помимо радиопоглощающих элементов, крайне важную роль играют угловатые обводы планера, X-бразный развал вертикальных стабилизаторов, «отводящие» большую часть электромагнитного излучения в пространство (на F/A-18E/F и F-35B/C такая конструктивная опция уже имеется), а также бспереплётный фонарь с минимальной ЭОП. Также речь идёт о крайне популярной сегодня лётно-технической особенности - укороченном взлёте и вертикальной посадке (на англ. STOVL - Short Take-Off and Vertical Landing). Она может дополнить любую авианосную ударную группировку уникальными оперативно тактическими возможностями. В частности, в кратчайший промежуток времени с палубы авианесущего корабля могут подняться сразу 3, 4 или даже более СКВП/СВВП (с нормальной взлётной массой), что абсолютно нереализуемо при использовании штатных паровой и электромагнитной катапульт. Это, в свою очередь, в разы увеличивает насыщенность воздушного пространства близ авианосной ударной группировки единицами палубной тактической авиации, что позволяет более оперативно и эффективно отвечать на действия противника: операции по завоеванию господства в воздухе на океанском ТВД, а также перехвату приближающихся к АУГ ПКР становятся заметно производительнее.Стоит отметить и тот факт, что разработка и продвижение СКВП/СВВП для обновления палубной авиации флота способны открыть перед судостроительными предприятиями и Минобороны РФ новые горизонты в плане серийного производства средних авианесущих кораблей, предназначенных для размещения 30 - 50 лёгких палубных истребителей СКВП/СВВП и оперативной их переброски на многочисленные участки Мирового океана. И предпосылки к подобным амбициозным программам уже имеются.В частности, ноябрь 2017 года запомнился значительным информационным всплеском относительно возрождения отечественного авианесущего флота в 20-х годах XXI века. К примеру, 11 ноября, ресурс «FlotProm» со ссылкой на источник в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ) сообщает о старте разработки перспективного многоцелевого авианосца водоизмещением более 40 тыс. тонн. При этом, новый класс авианесущих кораблей не будет заменой передового тяжёлого авианосца проекта 23000 «Шторм», расчитанного на более чем 90 летательных аппаратов, а станет его дополнением. Постройка первого корабля нового типа должна начаться в первой половине нового десятилетия «у ворот» в Азовское море, - на базе мощностей ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь). Что ещё более важно, на реализацию проекта новой «малотоннажной» авианесущей платформы потребуется значительно меньше времени, нежели на спуск со стапелей «Шторма». Будем надеяться, что наша экономика потянет такое количество новых программ параллельно с развитием фрегатов пр. 22350М и МАПЛ пр. 885М «Ясень-М».На фоне вышеуказанной информации стоит отметить рост интереса российских новостных и аналитических ресурсов к возможности возобновления работ по созданию нового многоцелевого истребителя вертикального взлёта и посадки, который должен стать основным противником американского F-35B STOVL. Тем более, что о переходе на данный тип палубных летательных аппаратов замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил также 11 ноября этого года. Собеседник РИА Новости и специалист в области военно-морской техники и авиации, Вадим Саранов, 15 декабря 2017 года заявил, что наиболее сложной «критической» технологией для возрождения перспективного истребителя СВВП может стать поворотное сопло, которое требует задействования специалистов АМНТК «Союз», разработавших в своё время подъёмно-маршевые двигатели Р-27В-300 и Р-28В-300 для СВВП Як-36М/38/38М, и отлично знакомых с мельчайшими техническими тонкостями этих сложных агрегатов.Как заявил В. Саранов, «людей с практическим опытом создания этих двигателей не найти; компетенции утеряны». В то же время стоит отметить, что не так уж всё и критично. Во-первых, документация, а значит и технологический задел по узлам СВВП Як-141 сохранился практически в полном объёме. Об особенностях подъёмно-маршевого турбореактивного двухконтурного форсажного двигателя с ОВТ Р-79 (тяга 15500 кгс) известно абсолютно всё, ровно как и о спаренной подъёмной турбореактивной установке РД-41 с суммарной тягой 8520 кгс. Эти данные вполне могут послужить базовым элементом для проектирования силовой установки перспективного СВВП/СКВП.Тем не менее, современные условия сетецентрических войн и тактические возможности F-35B, определённо, заставят наших производителей изменить прежнюю конструкцию силовой установки Як-141. К примеру, от двух подъёмных ТРД РД-41 придётся отказаться ввиду высокого расхода топлива, который ограничивал радиус действия «Фристайла» 690 - 620 км, в то время как у нынешнего F-35B боевой радиус достигает 865 км. Логично, что использование подъёмного вентилятора, приводимого в движение от компрессора основного подъёмно-маршевого ТРДДФ посредством мощной карданной передачи в экономическом плане будет более целесообразным (что демонстрируется на примере ТРДДФ F135-PW-600 истребителя F-35B). Для изготовления узла передачи момента на вентилятор потребуется использование высокопрочных и лёгких сплавов, а также разработка новой технологической базы, которая ранее не воплощалась «в железе». Здесь могут возникнуть некоторые трудности, но учитывая завершающую фазу доводки и первые испытания ТРДДФ «2-го этапа» «Изделие 30» на борту Т-50-2 можно предположить, что и с разработкой нового перспективного изделия мы справимся.Что касается планера новой машины, то глубокое копирование Як-141 не имеет абсолютно никаких перспектив, поскольку он не имел возможности ведения высокоманевренного ближнего боя из-за малой площади крыла (31,7 м2), что при нормальной взлётной массе в 16 тонн давало удельную нагрузку на крыло в 504 кг/м2; тяговооружённость при такой массе составляла лишь 0,96 кгс/кг. Крыло новой машины должно иметь значительно большие размах и площадь, а также наплывы у корневой части. За маневренность забывать не приходится, ведь флотские F-35C для ВМС и КМП США куда более «вёрткие», чем F-35B (площадь их крыла на 36,5% больше, чем у версий A/B).Все обводы должны полностью соответствовать 5-му поколению: «4++» с ЭПР в 1 кв. м уже не подойдёт. Другими словами, в сравнении с Як-141 планер нового изделия должен быть радикально «переработан». Размышлять о БРЭО новго самолёта короткого/вертикального взлёта и посадки для российского флота пока нет никакого смысла, поскольку в отсутствии ТТЗ к будущий палубный тактический истребитель можно оснастить практически любым АФАР-радаром из семейства «Жук-АЭ/АМЭ» и большинством конфигураций информационного поля кабины пилота, присутствующих в истребителях переходного поколения.