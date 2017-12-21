06:43 21 декабря

Какое оружие сможет купить у США Украина на основании одобренных лицензий?

Госдепартамент США принял решение, связанно с возможными поставками вооружений Украине. Речь идёт об одобрении американским внешнеполитическим ведомством лицензий, позволяющих осуществлять поставки Киеву летального оружия. Лицензии носят коммерческий характер и фактически говорят о том, что Украина сама должна (если того захочет) приобретать средства вооружений у американских компаний.

РИА Новости приводит заявление представителя Госдепартамента:
Госдеп лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно.


В то же время в Госдепартаменте отмечают, что на поставки именно такого оружия в США «никогда не было особых ограничений».


По уточнённым данным, США позволят Украине купить у частных компаний (американских) самозарядные снайперские винтовки M107A1 (Barrett M82). Общая сумма закупок составит около 41,5 млн долларов.

Какое оружие сможет купить у США Украина на основании одобренных лицензий?


Подчёркивается, что разрешения за закупку Украиной противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», не выдавалось. Зато такое разрешение выдано Грузии.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:47
    За хорошие деньги -а спонсоров при желании найти нетрудно -янки им продадут, может быть, неофициально, любое оружие.
    Геркулесыч
    1. Зяблицев Сегодня, 06:03
      Джавелины не дали...Сейчас насыпять хохлам винтовок и патронов 1913 года выпуска,но по ценам Томагавков, и бюджету США хорошо и украинская хунта поднимется в очередной раз на бабло, а электорату впарят байку про великую перемогу! laughing
      Зяблицев
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:12
        А может быть коломойский надавит, на диаспору в сенате, и неофициально их поставят, через ту же укроину!
        Геркулесыч
        1. Зяблицев Сегодня, 06:13
          Коломойскому не до диаспоры - у него все активы по миру арестовали, так оставили трошке для сэбэ! laughing
          Зяблицев
          1. Геркулесыч Сегодня, 06:25
            А все равно, все едино -сша самим выгодна бойня вна укроине, и ради ее продолжения, они могут поставить под своим контролем, и даже не исключаю чтобы операторы комплексов были американцы, джавелины. Правда, это будет уже открытый акт огрессии, но когда это сша остонавливало? ???
            Геркулесыч
      2. игорка357 Сегодня, 06:41
        Вы статью то хоть читали? М82 это вам не мелкашка,и на 41 лям зелени может бед на украине натворить не хило!
        игорка357
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:31
      Что-то типа такого джавелина laughing ..на складах америкасов всяких карамультуков на списание валяется
      ДЕДПИХТО
      1. игорка357 Сегодня, 06:43
        Точно,только типа что-то типа вот такого!
        игорка357
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:49
    поставки Киеву летального оружия.
    это для ускорения мирного процесса на Донбассе !
    А что не сразу ядрёну бомбу ? fool
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 05:55
      Доброе утро,Владимир.А потянут?Рагули то?
      Цитата: Uncle Lee
      поставки Киеву летального оружия.
      это для ускорения мирного процесса на Донбассе !
      А что не сразу ядрёну бомбу ? fool
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:00
        Цитата: 210окв
        А потянут?

        Дима привет ! hi Возьмут в кредит ! И по Донбассу одним махом закроют вопрос с населением ! belay
        Uncle Lee
        1. 210окв Сегодня, 06:38
          К сожалению этот вопрос они решают и без ЯО...
          210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:08
    Любое оружие убивает... Хорошее и плохое. Комерсы зарабатывают деньги. Им "фиолетово", кто там и что... Покупают - продаём. Увы, вывод наших офицеров с Донбасса не в пользу ближайшего "замирения" говорит...
    Горный стрелок
  4. merc Сегодня, 06:24
    П*д*сы им и так продадут: "канада поставит летальное оружие", какая канада?!, у них не голоса не яиц, чистейшое банальное комерческое подставное лицо. Им уже все одобрили.
    merc
  5. федоров Сегодня, 06:30
    Подчёркивается, что разрешения за закупку Украиной противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», не выдавалось. Зато такое разрешение выдано Грузии.

    Уж не собрались ли галстукоеда на пару джавелинов обменять ? Или дорого?
    федоров
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    США позволят Украине купить... сумма закупок составит около 41,5 млн долларов.
    Что же вы господа американцы так украинцев фейсом по столу? Они рассчитывали на халяву, а вы им - можете купить. Они молились на ваши "Джавелины", а вы и тут их "подвели". Полная зрада.
    rotmistr60
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