Какое оружие сможет купить у США Украина на основании одобренных лицензий?

Госдеп лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно.

Госдепартамент США принял решение, связанно с возможными поставками вооружений Украине. Речь идёт об одобрении американским внешнеполитическим ведомством лицензий, позволяющих осуществлять поставки Киеву летального оружия. Лицензии носят коммерческий характер и фактически говорят о том, что Украина сама должна (если того захочет) приобретать средства вооружений у американских компаний. РИА Новости приводит заявление представителя Госдепартамента:В то же время в Госдепартаменте отмечают, что на поставки именно такого оружия в США «никогда не было особых ограничений».По уточнённым данным, США позволят Украине купить у частных компаний (американских) самозарядные снайперские винтовки M107A1 (Barrett M82). Общая сумма закупок составит около 41,5 млн долларов.Подчёркивается, что разрешения за закупку Украиной противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», не выдавалось. Зато такое разрешение выдано Грузии.