Мы обеспокоены выходом России из совместного центра по контролю и координации. СЦКК играет важную роль в содействии локальному прекращению огня на востоке Украины. Выход России ставит под сомнение её приверженность длительному режиму прекращения огня на востоке Украины и охране и безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это также увеличивает риск экологической катастрофы на Донбассе, учитывая роль СЦКК в содействии ремонту такой критической гражданской инфраструктуры, как Донецкая фильтровальная станция, в которой размещается большое количество газообразного хлора.

Во внешнеполитическом ведомстве Британии заявили о своей обеспокоенности выводом российских офицеров Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня с территории Украины. В материале МИД Соединённого королевства заявлено, что СЦКК «содействовал локальному миру на украинской территории», а также «прекращению огня».При этом Лондон умудрился обвинить Россию в том, что она выводом своих офицеров из СЦКК «подрывает перемирие». Это заявление сделано после многочисленных обвинений в адрес России в том, что она «удерживает на украинской территории свой военный контингент». В общем, в заявлениях официального Лондона сложно найти логику, если только не считать «логикой» то, что в любом случае и в любом действии виновата Россия...Сообщение британского МИД приводит издание УНИАН Далее заявлено, что Британия «призывает все стороны конфликта к миру». Такая вот «миротворческая» позиция Лондона, спецслужбы которого вместе с американскими коллегами сделали всё, чтобы Украина погрузилась в хаос.