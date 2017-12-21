В Совете Федерации отреагировали на заявления Франции о возможном лишении лицензии RT France
В верхней палате российского парламента прокомментировали заявления отдельных активистов Франции о готовности ограничить в правах сотрудников телеканала RT France. Напомним, что в Париже после открытия офиса российского телеканала, вещающего для франкоязычного населения Европы, заявили, что могут лишить телеканал лицензии на вещание. Примечательно, что с призывами к официальному Парижу "отозвать лицензию у RT" выступили общественники, которые по определению должны выступать в поддержку свободы слова.
Заместитель председателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию таким образом (цитата РИА Новости):
По словам российского парламентария, письмо французских общественников носит явно заказной характер.
Российский сенатор:
Если бы Франция была по-настоящему независимой страной, то её власти точно бы не отреагировали на просьбы неких общественников о давлении на свободу слова. Но за Францией стоит «самая демократическая страна в мире», а потому можно надеяться на лучшее, но готовится к худшему.
Заместитель председателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию таким образом (цитата РИА Новости):
Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ.
По словам российского парламентария, письмо французских общественников носит явно заказной характер.
Российский сенатор:
Но мне хотелось бы думать, что власти Франции не пойдут на отзыв лицензии у RT, им не нужен новый виток обострения отношений с Россией. Они и так страдают от продуктового эмбарго.
Если бы Франция была по-настоящему независимой страной, то её власти точно бы не отреагировали на просьбы неких общественников о давлении на свободу слова. Но за Францией стоит «самая демократическая страна в мире», а потому можно надеяться на лучшее, но готовится к худшему.
Использованы фотографии: Твиттер
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