10:15 21 декабря

В Совете Федерации отреагировали на заявления Франции о возможном лишении лицензии RT France

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявления отдельных активистов Франции о готовности ограничить в правах сотрудников телеканала RT France. Напомним, что в Париже после открытия офиса российского телеканала, вещающего для франкоязычного населения Европы, заявили, что могут лишить телеканал лицензии на вещание. Примечательно, что с призывами к официальному Парижу "отозвать лицензию у RT" выступили общественники, которые по определению должны выступать в поддержку свободы слова.

Заместитель председателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию таким образом (цитата РИА Новости):
Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ.


В Совете Федерации отреагировали на заявления Франции о возможном лишении лицензии RT France



По словам российского парламентария, письмо французских общественников носит явно заказной характер.

Российский сенатор:
Но мне хотелось бы думать, что власти Франции не пойдут на отзыв лицензии у RT, им не нужен новый виток обострения отношений с Россией. Они и так страдают от продуктового эмбарго.


Если бы Франция была по-настоящему независимой страной, то её власти точно бы не отреагировали на просьбы неких общественников о давлении на свободу слова. Но за Францией стоит «самая демократическая страна в мире», а потому можно надеяться на лучшее, но готовится к худшему.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 07:03
    Вполне ожидаемо.
    Тралл
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:20
      yes И не только от Франции ожидаемо..европейские ,,демократические,, государства вдувают своему электорату совсем другую ,,правду,, отличную от реальной,о которой вещает RT. Так что ждем продолжения танцев..
      ДЕДПИХТО
      1. MadCat Сегодня, 08:18
        Цитата: ДЕДПИХТО
        отличную от реальной,о которой вещает RT.

        то что толкает РТ разве что в параллельной вселенной реальность. Вообще пропагандистские ангажированные каналы вне зависимости от хозяина нужно запрещать, мое мнение.
        MadCat
        1. Идущий Сегодня, 09:01
          то что толкает РТ разве что в параллельной вселенной реальность


          Поделитесь информацией , что они толкают ? я серьёзно без издевки.
          Идущий
        2. sir_obs Сегодня, 10:11
          Сдаемся мне, что вы сами из той параллельной реальности
          sir_obs
      2. Костяра Сегодня, 09:01
        Как у Нас в России говорят: Куда крестьяне, туда и обезьяне!
        Своего то Я, нет.....
        Костяра
    2. Смог Сегодня, 07:21
      Оланд, макрон..., да , перевелись во Франции мушкетеры.....
      Смог
      1. Владимир16 Сегодня, 07:40
        Оланд, макрон... это и есть мушкетеры. Они же лидеры франции lol
        А те, о ком вы думаете - русские люди: Боярский и товарищи laughing
        Владимир16
        1. Смог Сегодня, 07:52
          Цитата: Владимир16
          А те, о ком вы думаете - русские люди: Боярский и товарищи

          Ну если следовать Вашей логике, то А. Дюма тоже русский писатель.. Ну это он же про мушкетера Боярского со товарищи роман то написал.. lol
          Смог
      2. Дедкастарый Сегодня, 07:43
        Цитата: Смог
        Оланд, макрон..., да , перевелись во Франции мушкетеры.....

        да там и бабы то перевелись похоже...
        Дедкастарый
        1. Митяша Сегодня, 08:16
          Так это мы Панина внедрили, как огента внешней разведки. А макарону похрен, кто ему вставляет, не заметил... wassat
          Митяша
        2. 210окв Сегодня, 09:28
          Кошмар!Панин замуж вышел...Хотя бы поприличнее фотошоп сделали..
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: Смог
          Оланд, макрон..., да , перевелись во Франции мушкетеры.....

          да там и бабы то перевелись похоже...
          210окв
    3. сибиралт Сегодня, 07:44
      Таки, "Раша" вещать то начала во Франции пару дней назад. Отчего такой кипеж? belay
      сибиралт
      1. Митяша Сегодня, 08:00
        Просто хранцузы таки узнали, что Россия все еще существует, а то забыли уже после своей "победы 1812 года" кто им люлей подбросил. Видимо наша правда сильно отличается от демократической, слух и зрение сильно режет.
        Митяша
      2. DMoroz Сегодня, 08:27
        вещать то начала во Франции пару дней назад
        "отозвать лицензию у RT" выступили общественники, которые по определению должны выступать в поддержку свободы слова.
        Агенты Кремля RT рекламу делают... tongue
        DMoroz
    4. просто экспл Сегодня, 08:16
      я думал следующие будут саксы , а френчи их опередили .
      хотя у саксов есть больное место , это ббц и другие их каналы которые у нас транслируются .
      но нам надо больше всего держаться за Германию . вот там надо бодаться до последнего.
      просто экспл
    5. 210окв Сегодня, 09:26
      Самое интересное.Кто эти "активисты"?Да беглые ходорковские итд..Они и гадят.
      Цитата: Тралл
      Вполне ожидаемо.
      210окв
  2. Dave36 Сегодня, 07:09
    Пока наши дипломаты сдают все позиции...
    Dave36
    1. Тралл Сегодня, 07:17
      Цитата: Dave36
      Пока наши дипломаты сдают все позиции...

      Дипломаты имеют к вышеописанному такое же отношение, как и сантехники или дворники. winked
      Тралл
      1. bulvas Сегодня, 08:11
        Цитата: Dave36
        Пока наши дипломаты сдают все позиции...


        Они не сдают,
        просто игроки с другой стороны беззастенчиво тырят фигуры с доски и утверждают что так и было, или начинают вдруг делать ходы не по правилам, доказывая, что им так можно... иногда
        bulvas
    2. katalonec2014 Сегодня, 07:18
      Цитата: Dave36
      Пока наши дипломаты сдают все позиции...

      Чё так? Они борются до последнего,другое дело что Запад играет по своим правилам,точнее без таковых.
      Демократические ценности Запада...много раз слышал о них,но на деле пустой звук и шелуха.
      katalonec2014
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:09
    Макарон прогнулся ! Зачётный зализ ! love
    Uncle Lee
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:19
      Зачетный зализ будем ожидать в ближайшее время на Генеральной Ассамблеи, после того как США выслала всем письма с угрозами и пояснениями Как правильно голосовать по резолюции о статусе Иерусалима!
      Рагнар лодброк
  4. Soho Сегодня, 07:13
    На фоне кривляний Charlie Hebdo странный пассаж для демократической страны
    Soho
    1. Vard Сегодня, 07:19
      Да ни чего странного... Война однако... А на войне все средства хороши... И ещё одно... Радует такая реакция.. Во первых значит канал работает эффективно... Во вторых понимают что другими методами не задавят...
      Vard
    2. Смог Сегодня, 07:23
      Так Charlie Hebdo это сукин сын конечно, но это их сын.
      Смог
  5. Стас Снежин Сегодня, 07:17
    Со всех сторон, кто плюнет в Россию, кто пнёт.
    А мы всё озабочиваемся, и скромно улыбаемся.
    Не пора ли, реагировать как-то по жёстче..
    Стас Снежин
    1. katalonec2014 Сегодня, 07:21
      Цитата: Стас Снежин
      Не пора ли, реагировать как-то по жёстче..

      В данном случае мы можем ответить симметрично,в самом деле не войну же теперь объявлять.
      katalonec2014
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
    В Совете Федерации отреагировали на заявления Франции о возможном лишении лицензии RT France
    Это всё бла ,бла ,бла.Признайте Францию страну с нарушениями свободы слова.И примите закон что Россия вводит запрет на поставку их продуктов питания за это.Пусть они гадают теперь их то за шО . И причём продукты питания и RT
    Наблюдатель2014
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Вот вам и демократия от госдепа в действии! sad Как просто ра-ком поставить страну , кичащуюся своей независимостью, которой в реальности не существует! Мегапрогиб по французски! !!
    Геркулесыч
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    ... пинают Россию, кому не попадя... НАКАЗЫВАТЬ надо жесточайше, чтобы даже и в мыслях не было подобного.. angry
    a.s.zzz888
    1. Дирижер Сегодня, 08:01
      Наказывалки, видимо, как таковой нету.
      Дирижер
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Что-то Франция активно зашевелилась под Сша. Наверное, чтобы американцы слишком не обижались по Иерусалиму решили повторить их сценарий с RT. Какие еще "успехи" на международном поприще показать кроме того, чтобы лишний раз не наехать на Россию.
    получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ.
    И довести это письменно до Макрона и его министров.
    rotmistr60
  10. Дирижер Сегодня, 08:01
    Вот вам и общественники демократы - флюгера. Недаром петушок часто флюгером был.
    Дирижер
  11. oldzek Сегодня, 08:09
    я чё то не понял несколько проплаченных "активистов"прокукарекали,ничего ещё сама бель франс не решила.А ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ ВОЗМУЩАТЬСЯ И ДАЖЕ ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ?
    oldzek
  12. rocket757 Сегодня, 08:51
    О париж, о Монмартр, о Елисейские поля .... грязная помойка, а теперь помойка наступает в мозгах!
    rocket757
  13. vkl.47 Сегодня, 09:07
    Цитата: MadCat
    Цитата: ДЕДПИХТО
    отличную от реальной,о которой вещает RT.

    то что толкает РТ разве что в параллельной вселенной реальность. Вообще пропагандистские ангажированные каналы вне зависимости от хозяина нужно запрещать, мое мнение.

    В паралельной вселенной по моему живёшь ты и подобные тебе гомодрилы
    vkl.47
  14. мыслитель Сегодня, 09:22
    RT France работает всего ТРИ дня, и уже им страшно, вот уж точно - "Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!"
    мыслитель
  15. Alexey-74 Сегодня, 09:23
    Все европейские шестерки однозначно прогнуться под США...Россия как всегда одна остается, нам не привыкать.
    Alexey-74
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