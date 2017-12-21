В Совете Федерации отреагировали на заявления Франции о возможном лишении лицензии RT France

Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ.

Но мне хотелось бы думать, что власти Франции не пойдут на отзыв лицензии у RT, им не нужен новый виток обострения отношений с Россией. Они и так страдают от продуктового эмбарго.