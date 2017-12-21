Русские снова бряцают оружием? Швейцария трепещет!

«Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить. С этой же целью Россия, даже во времена серьёзных финансовых трудностей, во что бы то ни стало сохраняет паритет с США».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru