Русские снова бряцают оружием? Швейцария трепещет!
Россия готовится к новому конфликту, об этом свидетельствует её новая программа вооружений. Так думают на западной сторонке.
Владимир Путин утвердит на днях Государственную программу вооружений на 2018—2027 гг. Известные её положения заставляют Запад задуматься о подготовке Кремля к новому конфликту. Предыдущие конфликты перечисляет газета «Le Temps»: Грузия, Украина, Сирия. Россия «бряцает оружием», чем напоминает «о своей военной мощи». По мнению издания, даже во времена серьёзных финансовых трудностей Россия «сохраняет паритет с США».
«После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Дипломаты и военные эксперты с нетерпением ждут подробного ответа на этот вопрос от Государственной программы вооружений на 2018—2027 годы, которая должна быть утверждена 22 декабря президентом Владимиром Путиным», — цитирует материал франкоязычной газеты «Le Temps» сайт «ИноТВ».
Положения этого документа частично всплыли в русской прессе. Швейцарское издание ссылается на «Коммерсантъ», который информирует: в числе приоритетов новой программы — системы ядерного сдерживания и высокоточное оружие. Указывается также и на развитие сил общего назначения.
Кроме того, в программе говорится о гиперзвуковом оружии.
А ещё эти ужасные русские самолёты: сообщается о нескольких стратегических ракетоносцах Ту-160М2. Мало того, параллельно русские разработают ПАК ДА — сверхзвуковой бомбардировщик нового поколения.
Во флотских планах значится строительство нового поколения атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей-Б» и приобретение ракетоносцев типа «Хаски». А вот от идеи с авианосцами Москва вроде бы «отказалась», пишет швейцарец.
Государственная программа, о которой идёт речь, запаздывает: она должна была вступить в силу ещё в 2016 году. Русским помешал экономический кризис.
Издание цитирует военного эксперта Александра Гольца:
И всё же в «Le Temps» не верят, что русские вырвутся вперёд. Военные возможности страны ограничены, а армия по технологическим возможностям отстаёт от сил НАТО. У России «нет возможности вести длинную и сложную кампанию», заявляют авторы материала.
Стало быть, храбрые швейцарцы и прочие доблестные европейцы отнюдь не боятся русской армии, которую настолько подточил финансовый кризис, что она даже не успевает вооружиться, точнее, перевооружиться.
Впрочем, в газетной публикации сквозят и явные опасения по поводу «уничтожения»: паритет с США — это ж не шутка!
Владимир Путин утвердит на днях Государственную программу вооружений на 2018—2027 гг. Известные её положения заставляют Запад задуматься о подготовке Кремля к новому конфликту. Предыдущие конфликты перечисляет газета «Le Temps»: Грузия, Украина, Сирия. Россия «бряцает оружием», чем напоминает «о своей военной мощи». По мнению издания, даже во времена серьёзных финансовых трудностей Россия «сохраняет паритет с США».
«После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Дипломаты и военные эксперты с нетерпением ждут подробного ответа на этот вопрос от Государственной программы вооружений на 2018—2027 годы, которая должна быть утверждена 22 декабря президентом Владимиром Путиным», — цитирует материал франкоязычной газеты «Le Temps» сайт «ИноТВ».
Положения этого документа частично всплыли в русской прессе. Швейцарское издание ссылается на «Коммерсантъ», который информирует: в числе приоритетов новой программы — системы ядерного сдерживания и высокоточное оружие. Указывается также и на развитие сил общего назначения.
Кроме того, в программе говорится о гиперзвуковом оружии.
А ещё эти ужасные русские самолёты: сообщается о нескольких стратегических ракетоносцах Ту-160М2. Мало того, параллельно русские разработают ПАК ДА — сверхзвуковой бомбардировщик нового поколения.
Во флотских планах значится строительство нового поколения атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей-Б» и приобретение ракетоносцев типа «Хаски». А вот от идеи с авианосцами Москва вроде бы «отказалась», пишет швейцарец.
Государственная программа, о которой идёт речь, запаздывает: она должна была вступить в силу ещё в 2016 году. Русским помешал экономический кризис.
Издание цитирует военного эксперта Александра Гольца:
«Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить. С этой же целью Россия, даже во времена серьёзных финансовых трудностей, во что бы то ни стало сохраняет паритет с США».
И всё же в «Le Temps» не верят, что русские вырвутся вперёд. Военные возможности страны ограничены, а армия по технологическим возможностям отстаёт от сил НАТО. У России «нет возможности вести длинную и сложную кампанию», заявляют авторы материала.
* * *
Стало быть, храбрые швейцарцы и прочие доблестные европейцы отнюдь не боятся русской армии, которую настолько подточил финансовый кризис, что она даже не успевает вооружиться, точнее, перевооружиться.
Впрочем, в газетной публикации сквозят и явные опасения по поводу «уничтожения»: паритет с США — это ж не шутка!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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