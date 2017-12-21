10:16 21 декабря

Русские снова бряцают оружием? Швейцария трепещет!

Россия готовится к новому конфликту, об этом свидетельствует её новая программа вооружений. Так думают на западной сторонке.



Владимир Путин утвердит на днях Государственную программу вооружений на 2018—2027 гг. Известные её положения заставляют Запад задуматься о подготовке Кремля к новому конфликту. Предыдущие конфликты перечисляет газета «Le Temps»: Грузия, Украина, Сирия. Россия «бряцает оружием», чем напоминает «о своей военной мощи». По мнению издания, даже во времена серьёзных финансовых трудностей Россия «сохраняет паритет с США».


«После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Дипломаты и военные эксперты с нетерпением ждут подробного ответа на этот вопрос от Государственной программы вооружений на 2018—2027 годы, которая должна быть утверждена 22 декабря президентом Владимиром Путиным», — цитирует материал франкоязычной газеты «Le Temps» сайт «ИноТВ».

Положения этого документа частично всплыли в русской прессе. Швейцарское издание ссылается на «Коммерсантъ», который информирует: в числе приоритетов новой программы — системы ядерного сдерживания и высокоточное оружие. Указывается также и на развитие сил общего назначения.

Кроме того, в программе говорится о гиперзвуковом оружии.

А ещё эти ужасные русские самолёты: сообщается о нескольких стратегических ракетоносцах Ту-160М2. Мало того, параллельно русские разработают ПАК ДА — сверхзвуковой бомбардировщик нового поколения.

Во флотских планах значится строительство нового поколения атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей-Б» и приобретение ракетоносцев типа «Хаски». А вот от идеи с авианосцами Москва вроде бы «отказалась», пишет швейцарец.

Государственная программа, о которой идёт речь, запаздывает: она должна была вступить в силу ещё в 2016 году. Русским помешал экономический кризис.

Издание цитирует военного эксперта Александра Гольца:

«Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить. С этой же целью Россия, даже во времена серьёзных финансовых трудностей, во что бы то ни стало сохраняет паритет с США».


И всё же в «Le Temps» не верят, что русские вырвутся вперёд. Военные возможности страны ограничены, а армия по технологическим возможностям отстаёт от сил НАТО. У России «нет возможности вести длинную и сложную кампанию», заявляют авторы материала.

* * *


Стало быть, храбрые швейцарцы и прочие доблестные европейцы отнюдь не боятся русской армии, которую настолько подточил финансовый кризис, что она даже не успевает вооружиться, точнее, перевооружиться.

Впрочем, в газетной публикации сквозят и явные опасения по поводу «уничтожения»: паритет с США — это ж не шутка!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:50
    Россия «сохраняет паритет с США».
    Что, жабы, побздехываете ? Правильно ....
    Uncle Lee
    1. katalonec2014 Сегодня, 07:52
      А ранее писали что у нас одно ржавьё...теперь отстаём.Дайте время-укрепимся не укусишь.
      katalonec2014
      1. Монос Сегодня, 08:03
        У России «нет возможности вести длинную и сложную кампанию», заявляют авторы материала.

        Значит всё будет быстро и просто. smile Я бы, на месте, французов, от такого ещё больше напрягся.
        Монос
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:15
          .
          Цитата: Монос
          Значит всё будет быстро и просто

          Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем.
          Чик, и ты уже на небесах.
          Uncle Lee
          1. Идущий Сегодня, 08:36
            Не грозите нам , не трогайте нас и живите спокойно , почитывая историю.
            Идущий
        2. Василенко Владимир Сегодня, 08:22
          Цитата: Монос
          Я бы, на месте, французов, от такого ещё больше напрягся.

          они уже давно не напрягаются под клиентом
          Василенко Владимир
        3. PSih2097 Сегодня, 09:21
          Цитата: Монос
          Я бы, на месте, французов, от такого ещё больше напрягся.

          А они уже напрягаются...
          Французский политик пообещал снять с России санкции в обмен на признание поражения в войне 1812 года
          Председатель комиссии по международным делам, обороне и Вооруженным силам сената Жан-Пьер Раффарен отмечает, что Франция готова приступить к отмене антироссийских санкций уже сейчас. Однако для этого официальная Москва должна выполнить одно важное условие.
          По мнению политика, РФ должна отречься от Кутузова и признать поражение в войне против Наполеона, отказаться от роли победителя во Второй мировой войне и от поддержки Мари Ле Пен на грядущих президентских выборах.
          «Если Россия чтоб её считали цивилизованной страной, ей следует отказаться от героизации своего колониального прошлого и настоящего. Немыслимо, что в выборах президента Франции принимает участие откровенно пророссийский кандидат. Но мы, как демократическое государство, готовы дать ей шанс на исправление ошибок» — подытожил Раффарен.
          request fool
          PSih2097
        4. НасРать Сегодня, 09:31
          Цитата: Монос
          Я бы, на месте, французов, ..

          газета швейцарская..
          НасРать
      2. Митяша Сегодня, 08:22
        Ржавья много, но наждачки достаточно закупили, почистим, будет блестеть и пользу еще принесет немалую.
        Митяша
    2. сибиралт Сегодня, 08:09
      А когда русские захватывали Францию? Сначала освободили её от Наполеона, потом от Гитлера. В Первую Мировую отправляли им в помощь свой экспедиционный корпус. Путин рассчитался с ними за царские долги. Чего еще то нужно? belay
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 08:24
      Французам надо за своим одним местом следить - к которому во всю пристраиваются арабы и другие понаехавшие, а не умничать на страницах газет! laughing
      Зяблицев
    4. Венд Сегодня, 09:17
      от идеи с авианосцами Москва вроде бы «отказалась», пишет швейцарец.
      Помнится от идеи авианосца Россия отказалась еще в 90-х, даже фотографии распиленного корабля печатали. laughing А потом на учениях как левиафан из моря.
      Венд
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    ... визхжат и воют недруги... ну, на то они и враги, чтобы выли... angry
    a.s.zzz888
    1. volodya Сегодня, 08:09
      Цитата: a.s.zzz888
      ... визхжат и воют недруги... ну, на то они и враги, чтобы выли... angry

      Пишут,что не боятся. Тогда наверно просто завидуют!
      volodya
  3. iliitchitch Сегодня, 08:08
    Так боятся или не боятся ? "..несколько ТУ-160М2.." wassat . Да тебе , могучая франция , ОДНОГО с головой хватит .
    iliitchitch
  4. Дирижер Сегодня, 08:10
    То бишь расширение НАТО, всяческая возня финнов и шведов, уевличени амеровского флота , примеры ливии, египта ирака, сирии, украины должны облагодушить Россию и дать ей импульс на разоружение? Маркон вы бы внутренними делами занялись,экономика там , эмигранты , ан нет , мальчонку вштыривает от большой политики. У него дома в шкафу наверное заныкан костюм бэтмена с детства еще.
    Дирижер
    1. PSih2097 Сегодня, 09:26
      Цитата: Дирижер
      У него дома в шкафу наверное заныкан костюм бэтмена с детства еще.

      не, Бэтмэн -- мужик, а он заднеприводный, так что латексный костюм медсестры...
      PSih2097
  5. К-50 Сегодня, 08:25
    Русские снова бряцают оружием?

    Хочешь мира,готовься к войне. (с)
    «Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить.

    А "другие страны" что-то совсем не боятся, даже травлю наших спортсменов возвели в ранг доблести.
    Я вообще удивляюсь, как у Верховного терпения хватает с такими общаться, я бы уже всех в пыль стёр, потому как границы моего терпения давно остались в прошлом!! am angry
    К-50
  6. rocket757 Сегодня, 08:46
    Хозяин платит, собака лает!
    Швейцарии то чего шебуршится? Нейтральная, мировой банковский сейф (был), сыр и шоколад всегда всем нужны!
    rocket757
  7. Alexey-74 Сегодня, 09:14
    По сути европейцы подписываются под своим полным бессилием против России, если не считать опусы какого нибудь книжного военного эксперта из карликового европейского государства, то НАТО понимает свою небоеспособность в случае массовой войны с РФ....и если бы не США, то ситуация Европе вообще была бы другой....ну ничего полосатым тоже выставим счет.....придет время.
    Alexey-74
  8. Dazdranagon Сегодня, 09:26
    У России «нет возможности вести длинную и сложную кампанию»
    - да, поэтому у нас и есть Тополя и Ярсы.
    Dazdranagon
  9. Монархист Сегодня, 09:48
    Олег, Вам ещё не надоело возиться с сомнительными специалистами? Ведь, "Le Tems" сама себе противоречит: русские уже напали,а потом оказалось:"армия по технологическим возможностям отстает то сил НАТО".
    Это типа : полубеременная
    Монархист
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    храбрые швейцарцы и прочие доблестные европейцы отнюдь не боятся русской армии
    Вчера опасались, сегодня не боятся, а завтра опять начнут трубить о российской "угрозе". Судьба такая у мелких стран кого-то опасаться, а кому-то отдаваться.
    rotmistr60
  11. pafegosoff Сегодня, 09:59
    А вот ка-ак пойдем суворовским маршрутом! Через Альпы пешком! С ручными атомными гранатами. С гиперзвуковыми винтовками. Бойтесь, швейцары! У вас есть банки? Мы идём к вам!
    pafegosoff
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