Америка ответит на программу перевооружения России
«Астрономической» считают на Западе программу перевооружения России. Госпрограмма, рассчитанная на десятилетие, пугает потенциальных соперников России. Некоторые эксперты считают, что «после Грузии, Украины и Сирии» Путин не остановится: Кремль двинет силы на «новый конфликт». Американцы уже готовы дать Путину европейский ответ, и цена этого ответа составит более двухсот миллионов долларов.
Русский президент вооружает армию «для новых побед», пишет Эммануэль Гриншпан в щвейцарском издании «Le Temps».
Путинский план перевооружения — попросту «астрономический», считает автор. У Кремля имеются «территориальные амбиции», тому свидетельством — рост напряжённости в отношениях России с Западом, уверен мсье Гриншпан.
Готовятся ли русские к новому конфликту «после Грузии, Украины и Сирии»?
Ответ кроется в новой программе вооружений РФ, рассчитанной на 2018-2027 гг. 22 декабря её подпишет В. В. Путин.
Что это за программа, в общих чертах уже известно: запланированные государством десятилетние расходы на перевооружение составят 336 млрд. швейцарских франков. Приоритеты программы: модернизация сил ядерного сдерживания; высокоточное оружие; техника для сил общего назначения. Отдельно говорится о гиперзвуковом оружии. Уточняется, что ракетный ядерный комплекс «Сармат» с его ракетой — тоже носитель гиперзвуковых блоков, как и гиперзвуковая ракета «Циркон».
Журналист повсюду видит тревожные признаки нарастания эскалации. К примеру, на этой неделе Москва в одностороннем порядке вышла из совместной с Киевом и ОБСЕ военной контактной группы на Донбассе. По предположению экс-президента Украины г-на Кравчука, Владимир Путин «начинает, как представляется, действовать в направлении создания более широкое поля для возможно более глубокой и масштабной атаки на Украину».
Автор материала в швейцарском издании приводит также мнение дипломата, который трудится в г. Москве. Тот считает, что «для повышения рейтинга популярности лучше победоносного блицкрига ничего нет».
Мсье Гриншпан цитирует и военного эксперта Александра Гольца. Тот говорит, что руководители России «регулярно напоминают» другим государствам: Россия «способна их уничтожить».
Москва ведёт переговоры по поводу размещения военных баз за границей. Журналист перечисляет переговоры с Египтом, Суданом и Венесуэлой (это только в последнее время).
Наконец, Путин заявлял о желании расширить русские владения на Крайнем Севере. Надо следить за Арктикой, уверяют эксперты.
Путинское перевооружение всерьёз обеспокоило Соединённые Штаты. Русские получат ответ. Базы в Европе будут модернизированы, «российская агрессия» будет сдержана. Об этом пишет Джон Хальтивангер в журнале «Newsweek».
Чтобы противостоять «угрозе России», сообщает издание, американские военные потратят более 200 миллионов долларов на модернизацию своих европейских авиабаз. Эти работы будут вестись «в рамках более широких усилий по сдерживанию в регионе российской агрессии».
Не дожидаясь, пока вступит в силу путинская программа перевооружения, президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне. Подпись появилась на документе 12 декабря. Как указывает Хальтивангер, в законе указана сумма в размере 700 миллиардов долларов. Из этих денег около 214 миллионов долларов Америка направит на строительство оборонных объектов в Исландии, Норвегии и крупных регионах Восточной Европы, «прямо у порога России».
Уже известны подробности.
На авиабазе Кефлавик (Исландия) около 14 млн. долларов пойдут на ангары для противолодочных самолётов P-8 «Poseidon». Это станет ответом на «участившееся перемещение русских атомных подлодок» на Фареро-Исландском рубеже.
В Венгрию, а именно в авиабазу Кечкемет, будет вложено более 50 млн. долларов. Деньги потратят на укрупнение ёмкостей топливохранилища, строительство параллельной рулёжной дорожки и модернизацию лётного поля.
Авиабазы в Словакии, Люксембурге, Румынии, Эстонии и Латвии тоже что-то получат от этих миллионов. Сколько именно, издание не сообщает. По некоторым данным, какие-то из имеющихся в указанных странах баз будут использоваться для временного размещения высокотехнологичных самолётов-невидимок (F-22 «Raptor» и F-35 «Strike Fighter»).
Хальтивангер отмечает далее, что за последние несколько лет американские военные «проявили большую обеспокоенность» в связи с наращиванием русскими сил и «готовности» в европейском регионе, особенно после присоединения России к Крыму в 2014 году.
В ноябре 2017 г. начальник штаба армии США генерал Марк Милли призвал увеличить численность американских войск по всему континенту. «Мы, армия, считаем, что, вероятно, нам и нашим союзникам по НАТО потребуется дополнительные возможности для обеспечения сдерживания дальнейшей территориальной агрессии России», — заявил мистер Милли. Он имел в виду не только воздушные и морские возможности, но и сухопутные войска, которые, по его словам, «играют огромную роль в обычном сдерживании».
Во время холодной войны, напоминает автор, США имели сотни тысяч солдат в Европе. Сегодня в регионе насчитывается примерно 62.000 американских военнослужащих.
Кстати, ответят русским «агрессорам» и сами европейцы.
Уже сегодня Европа практикует контратаку в случае кибервойны. Русские что-то сильно заиграли мускулами в Интернете, всё большее число европейских стран начинает говорить об ответе.
Об этом пишет Хольгер Роонемаа на портале «BuzzFeed».
Всё больше западных стран, «пострадавших от кибератак и предвыборной агитации, которая, как подозревается, явилась из России», открыто заявляет «о своих собственных агрессивных киберстратегиях».
В Таллинне действует Центр передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО (CCDCOE), созданный в 2008 году. С 2010 года эта организация проводит международные мероприятия в области киберзащиты «Locked Shields». Действуя на пределами НАТО, CCDCOE только в этом году привлёк 900 участников из 25 государств.
Ааре Рейнтам, технический директор CCDCOE, отмечает, что первые учения «Locked Shields» состоялись в начале 2016 года. Теперь эти тренировки стали отдельным ежегодным мероприятием, которое всё ближе «к реальности». Во время прошлогодних учений участники даже «взламывали движущийся поезд, пытаясь его остановить». И это им удалось: они остановили поезд, взломав управляющую систему и отключив двигатель.
Хакеры, участвующие в этих учениях, приезжают исключительно по приглашению. И количество приглашённых хранится в секрете из-за «чувствительного характера» киберманёвров. Известна лишь общая цель «контратаки»: составить карту сети противника, найти уязвимое место, а затем проникнуть туда.
До настоящего времени, указывает автор, большинство стран НАТО избегало говорить о своих наступательных кибервозможностях. Но Россия «обладает этими возможностями уже много лет, и было несколько случаев, о которых эксперты говорили, что Москва пошла в атаку». В качестве примера называются «многочисленные кибератаки украинской энергосистемы за последний год, в результате чего сотни тысяч людей остались без электричества». Среди других примеров — расследование в Латвии о предполагаемом вмешательстве русских в сотовую связь этой прибалтийской республики во время учений «Запад».
Дистанционный ответ в особо крупных размерах русским готовы дать в США. Упомянутый выше генерал Марк Милли в прошлом месяце заявил, что киберподразделение армии США, созданное три года назад, уже насчитывает почти 20.000 солдат. Милли гарантирует, что широкий спектр кибертехнологий, в том числе искусственный интеллект и робототехника, изменит «фундаментальный характер войны».
Генерал, заметим, не уточнил, каким именно способом столь внушительное число кибербойцов ответит на «русскую угрозу». Секретность в Вашингтоне, вероятно, не уступает секретности в Таллинне, а американские военные бюджеты, разумеется, превосходят таллиннские на порядки.
Если с авиабазами в Европе всё понятно, то с «реальным» ответом кибербойцов из США и Эстонии должной ясности пока нет. Видимо, западные хакеры намерены вмешаться в российские президентские выборы и привести к власти кого-нибудь из конкурентов Путина. Кого именно, мы узнаем по подведении итогов голосования.
Русский президент вооружает армию «для новых побед», пишет Эммануэль Гриншпан в щвейцарском издании «Le Temps».
Путинский план перевооружения — попросту «астрономический», считает автор. У Кремля имеются «территориальные амбиции», тому свидетельством — рост напряжённости в отношениях России с Западом, уверен мсье Гриншпан.
Готовятся ли русские к новому конфликту «после Грузии, Украины и Сирии»?
Ответ кроется в новой программе вооружений РФ, рассчитанной на 2018-2027 гг. 22 декабря её подпишет В. В. Путин.
Что это за программа, в общих чертах уже известно: запланированные государством десятилетние расходы на перевооружение составят 336 млрд. швейцарских франков. Приоритеты программы: модернизация сил ядерного сдерживания; высокоточное оружие; техника для сил общего назначения. Отдельно говорится о гиперзвуковом оружии. Уточняется, что ракетный ядерный комплекс «Сармат» с его ракетой — тоже носитель гиперзвуковых блоков, как и гиперзвуковая ракета «Циркон».
Журналист повсюду видит тревожные признаки нарастания эскалации. К примеру, на этой неделе Москва в одностороннем порядке вышла из совместной с Киевом и ОБСЕ военной контактной группы на Донбассе. По предположению экс-президента Украины г-на Кравчука, Владимир Путин «начинает, как представляется, действовать в направлении создания более широкое поля для возможно более глубокой и масштабной атаки на Украину».
Автор материала в швейцарском издании приводит также мнение дипломата, который трудится в г. Москве. Тот считает, что «для повышения рейтинга популярности лучше победоносного блицкрига ничего нет».
Мсье Гриншпан цитирует и военного эксперта Александра Гольца. Тот говорит, что руководители России «регулярно напоминают» другим государствам: Россия «способна их уничтожить».
Москва ведёт переговоры по поводу размещения военных баз за границей. Журналист перечисляет переговоры с Египтом, Суданом и Венесуэлой (это только в последнее время).
Наконец, Путин заявлял о желании расширить русские владения на Крайнем Севере. Надо следить за Арктикой, уверяют эксперты.
Путинское перевооружение всерьёз обеспокоило Соединённые Штаты. Русские получат ответ. Базы в Европе будут модернизированы, «российская агрессия» будет сдержана. Об этом пишет Джон Хальтивангер в журнале «Newsweek».
Чтобы противостоять «угрозе России», сообщает издание, американские военные потратят более 200 миллионов долларов на модернизацию своих европейских авиабаз. Эти работы будут вестись «в рамках более широких усилий по сдерживанию в регионе российской агрессии».
Не дожидаясь, пока вступит в силу путинская программа перевооружения, президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне. Подпись появилась на документе 12 декабря. Как указывает Хальтивангер, в законе указана сумма в размере 700 миллиардов долларов. Из этих денег около 214 миллионов долларов Америка направит на строительство оборонных объектов в Исландии, Норвегии и крупных регионах Восточной Европы, «прямо у порога России».
Уже известны подробности.
На авиабазе Кефлавик (Исландия) около 14 млн. долларов пойдут на ангары для противолодочных самолётов P-8 «Poseidon». Это станет ответом на «участившееся перемещение русских атомных подлодок» на Фареро-Исландском рубеже.
В Венгрию, а именно в авиабазу Кечкемет, будет вложено более 50 млн. долларов. Деньги потратят на укрупнение ёмкостей топливохранилища, строительство параллельной рулёжной дорожки и модернизацию лётного поля.
Авиабазы в Словакии, Люксембурге, Румынии, Эстонии и Латвии тоже что-то получат от этих миллионов. Сколько именно, издание не сообщает. По некоторым данным, какие-то из имеющихся в указанных странах баз будут использоваться для временного размещения высокотехнологичных самолётов-невидимок (F-22 «Raptor» и F-35 «Strike Fighter»).
Хальтивангер отмечает далее, что за последние несколько лет американские военные «проявили большую обеспокоенность» в связи с наращиванием русскими сил и «готовности» в европейском регионе, особенно после присоединения России к Крыму в 2014 году.
В ноябре 2017 г. начальник штаба армии США генерал Марк Милли призвал увеличить численность американских войск по всему континенту. «Мы, армия, считаем, что, вероятно, нам и нашим союзникам по НАТО потребуется дополнительные возможности для обеспечения сдерживания дальнейшей территориальной агрессии России», — заявил мистер Милли. Он имел в виду не только воздушные и морские возможности, но и сухопутные войска, которые, по его словам, «играют огромную роль в обычном сдерживании».
Во время холодной войны, напоминает автор, США имели сотни тысяч солдат в Европе. Сегодня в регионе насчитывается примерно 62.000 американских военнослужащих.
Кстати, ответят русским «агрессорам» и сами европейцы.
Уже сегодня Европа практикует контратаку в случае кибервойны. Русские что-то сильно заиграли мускулами в Интернете, всё большее число европейских стран начинает говорить об ответе.
Об этом пишет Хольгер Роонемаа на портале «BuzzFeed».
Всё больше западных стран, «пострадавших от кибератак и предвыборной агитации, которая, как подозревается, явилась из России», открыто заявляет «о своих собственных агрессивных киберстратегиях».
В Таллинне действует Центр передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО (CCDCOE), созданный в 2008 году. С 2010 года эта организация проводит международные мероприятия в области киберзащиты «Locked Shields». Действуя на пределами НАТО, CCDCOE только в этом году привлёк 900 участников из 25 государств.
Ааре Рейнтам, технический директор CCDCOE, отмечает, что первые учения «Locked Shields» состоялись в начале 2016 года. Теперь эти тренировки стали отдельным ежегодным мероприятием, которое всё ближе «к реальности». Во время прошлогодних учений участники даже «взламывали движущийся поезд, пытаясь его остановить». И это им удалось: они остановили поезд, взломав управляющую систему и отключив двигатель.
Хакеры, участвующие в этих учениях, приезжают исключительно по приглашению. И количество приглашённых хранится в секрете из-за «чувствительного характера» киберманёвров. Известна лишь общая цель «контратаки»: составить карту сети противника, найти уязвимое место, а затем проникнуть туда.
До настоящего времени, указывает автор, большинство стран НАТО избегало говорить о своих наступательных кибервозможностях. Но Россия «обладает этими возможностями уже много лет, и было несколько случаев, о которых эксперты говорили, что Москва пошла в атаку». В качестве примера называются «многочисленные кибератаки украинской энергосистемы за последний год, в результате чего сотни тысяч людей остались без электричества». Среди других примеров — расследование в Латвии о предполагаемом вмешательстве русских в сотовую связь этой прибалтийской республики во время учений «Запад».
Дистанционный ответ в особо крупных размерах русским готовы дать в США. Упомянутый выше генерал Марк Милли в прошлом месяце заявил, что киберподразделение армии США, созданное три года назад, уже насчитывает почти 20.000 солдат. Милли гарантирует, что широкий спектр кибертехнологий, в том числе искусственный интеллект и робототехника, изменит «фундаментальный характер войны».
Генерал, заметим, не уточнил, каким именно способом столь внушительное число кибербойцов ответит на «русскую угрозу». Секретность в Вашингтоне, вероятно, не уступает секретности в Таллинне, а американские военные бюджеты, разумеется, превосходят таллиннские на порядки.
Если с авиабазами в Европе всё понятно, то с «реальным» ответом кибербойцов из США и Эстонии должной ясности пока нет. Видимо, западные хакеры намерены вмешаться в российские президентские выборы и привести к власти кого-нибудь из конкурентов Путина. Кого именно, мы узнаем по подведении итогов голосования.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти