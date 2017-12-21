Российские саперы получат «летающие металлоискатели»

Что касается оснащения БЛА приборами для поиска мин, то российские разработчики следуют тут мировому тренду. За рубежом стабильным спросом пользуются аппараты австрийской компании Schiebel, изначально специализировавшейся на создании миноискателей. К настоящему моменту эти БЛА, в том числе в противоминном варианте, закупили около 15 стран. Такие системы ускоряют обследование территории и при этом исключают риск для жизни саперов.

Российские военные инженеры и разведчики получат легкие беспилотные вертолеты «Бриз», способные обнаруживать подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства, сообщают Известия В настоящее время «Бризы» проходят испытания. Несколько экземпляров изделия переданы в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации. После доработок новые комплексы пополнят арсеналы военных инженеров и разведчиков.Согласно официальной формулировке, «Бризы» предназначены «для оперативного мониторинга с воздуха больших площадей и обнаружения скрытых объектов, содержащих металл».«Внешне такой аппарат выглядит как радиоуправляемая модель вертолета (он без проблем умещается в кузове армейского броневика "Тигр"). На торчащую с правого борта штангу крепится похожий на большую шайбу сенсор магнитометра», – пишет газета.Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов:БЛА «Бриз» были разработаны АО «НПП «Радар ммс». Они уже используются гражданскими структурами для геологоразведки, а также спасателями МЧС. Продолжительность их работы – около полутора часов. Этого времени достаточно, чтобы полностью обследовать небольшой населенный пункт и его окрестности. Информация обо всех найденных предметах и их характеристиках наносится на электронную карту местности для последующей передачи саперам.Взлетная масса БЛА – 37 кг, при этом он несет до 8 кг полезной нагрузки. «Бриз» имеет крейсерскую скорость 65 км/ч, практический радиус его действия – 35 км, может вести разведку на высоте до 1000 метров.