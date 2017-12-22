Вывод Москвой российского контингента СЦКК на Донбассе имеет, конечно, и политическое измерение: российские офицеры этого центра стали прикрытием для артобстрелов ВСУ и бездействия миссии ОБСЕ. Три года СЦКК и ОБСЕ работают на Донбассе, но артобстрелы не прекращаются, наших офицеров центра просто не выпускали во время обстрелов на линию соприкосновения со своей базы, где они сидели как связисты и заложники ситуации, когда было возможно повторение юго-осетинского сценария с нападением «неизвестной ДРГ». Напомним, войска Саакашвили вероломно расстреляли российских миротворцев в Южной Осетии. Ситуация становилась нестерпимой, и Москва искала повод из неё выйти.Когда Канада заявила о готовности поставлять оружие на Украину, Москва восприняла это как известный «демарш Чемберлена»: российский МИД кратко заявил, что ответственность за последствия поставок летального оружия на Украину ложится и на Канаду, и на США. За этим заявлением МИД и последовало решение о выводе офицеров российского Генштаба из Совместного центра координации и контроля.С другой стороны, выход России из СЦКК подготавливает донбасский «ответ Чемберлену»: у Донецка, Луганска и Москвы теперь более широкие возможности для ответных действий. Произойдёт и определённое «вскрытие игры»: дымовой завесы отчётов ОБСЕ, и лживых заявлений о минских «перемириях».Станет очевиден провал миссии ОБСЕ, которая три года не может определить, кто стреляет и откуда стреляет. Какой смысл в миссии ОБСЕ и СЦКК, если артиллерийские обстрелы идут, словно их нет и в помине? ОБСЕ проверяет как работает артиллерия, и докладывает о результатах обстрелов? Кому выгодны обстрелы: Донбассу или бандеровскому режиму? Такие простые вопросы ОБСЕ не ставит, не выгодно ставить.Россия пришла к выводу, что Бандера выполнять «Минск» и не думает, но использует как прикрытие для захвата Донбасса если не по «хорватскому», так по «миротворческому» сценарию. Европа и США и не думают побуждать Киев к выполнению «Минска», наоборот, становится ясно, что бандеровский режим – полная марионетка США, и выполняет функцию «сдерживания России» — официальную внешнеполитическую доктрину США, не связанную вообще с Украиной. США «сдерживают» Россию на Украине, нисколько не смущаясь поддерживать неонацистский бандеровский режим, и провоцируя его на прямую войну с Россией.Если Минские соглашения – подписанный «западными гарантами» документ, утверждённый в ООН, но и Европе, и США с Канадой вполне на него наплевать, тогда о чём, вообще, с ними можно договариваться? О каких «миротворцах»? Ни о чём невозможно в принципе! Выходом из СЦКК Россия об этом и сказала, всему Западу вместе с ОБСЕ. Не хотите урегулировать конфликт на Донбассе по-хорошему, по Минским соглашениям, будет по-другому.Отметим, что Москва перестала уже взывать к здравому смыслу «нормандских гарантов» Минских соглашений, и даже военная эскалация на Донбассе последних дней осталась без обычных в таких случаях заявлений. Не о чем говорить, когда артиллерия заговорила в полный голос. Артиллерия ВС Новороссии тоже заговорила, и Эдуард Басурин уже не говорит, что они строго соблюдают Минские соглашения. Под Горловкой ВСУ нанесено серьёзное огневое поражение, которое сняли на видео с беспилотника, как в Сирии.Военная эскалация на Донбассе станет формальным концом Минских соглашений. Решение об этом принято в Вашингтоне, спущено к исполнению в Киев, и об этом знает Москва, поэтому оперативно вышла из СЦКК. Поэтому законопроект Верховной рады о «реинтеграции Донбасса» и объявлении России «страной-агрессором», который она должна была принять в начале декабря, снят с повестки дня. Зачем же официально объявлять о своих намерениях? В случае наступления ВСУ на Донбассе он не нужен и политически вреден.Наоборот, пропагандисты Бандеры объявили об «обмене пленными», и новом «новогоднем перемирии», а Порошенко объявил об усилении группировки на Донбассе, то есть о сосредоточении ударной группировки во время перемирия. Обмен пленными уже сорван, будет сорвано и новогоднее перемирие. Если они так кричат о мире, значит, готовятся к войне, потому что о мире не кричат, но ведут переговоры, а переговоры не ведут.«Миротворец»-спецпредставитель США Курт Волкер где-то в Америке выпустил крокодилову слезу по поводу выхода России из СЦКК, и тут же заявил, что в страданиях мирного населения Донбасса виновна Россия. Откровенное хамство якобы переговорщика по Донбассу, из чего следует: продолжения «миротворческого» саммита Волкер – Сурков ожидать не следует. Встреча Волкер – Сурков возможна, только уже не по поводу миротворцев, эта тема закрыта, но поставок США и Канадой оружия на Украину, и о последствиях оных, что им за это будет.Немцы и французы, которых Порошенко вдруг позвал в СЦКК, конечно, не приедут, они не дураки лезть в самое пекло. И никакой встречи Путина и Порошенко быть не может, это пропагандистская ложь. Это всё информационный шум, который создаётся перед этим самым пеклом, и сам Порошенко осуществляет информационную подготовку новогоднего большого «жабьего прыжка»! Саакашвили в связи с этим приказали взять новогоднюю паузу для своего Михомайдана, чтобы дать Порошенко возможность дальше прыгнуть.Оперативный и довольно молчаливый выход наших офицеров из СЦКК говорит о том, что Москва готовит жёсткий донбасский «ответ Чемберлену», и не только Бандере, но и США с Канадой. На линии соприкосновения в Донбассе стоят ведь не только бандеровские войска против ополченцев, но и Америка против России.Наши политологи в шоу-программах рады обманываются на этот счет, выискивают миролюбивые устремления Дональда Трампа, и забывают об угрожающих заявлениях Госдепа США и того же Курта Волкера. Боятся панику посеять? Возможно. Напомним всем недавнее заявление главы МИД Сергея Лаврова:«Майданный Киев напал на Донбасс, который Майдан не принял». И Владимира Путина: «Запад поддержал террор на Украине».Среди наших телеэкспертов изумляет, конечно, подлая позиция «политолога» Дмитрия Некрасова, участника Вильнюсского саммита предателей, который на голубом глазу заявляет, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе в преддверии своих президентских выборов, якобы это выгодно Путину. Это своё умозаключение Дмитрий выставляет как «доказательство», потому что он просто так думает. Чем же это выгодно России? Что могут быть сорваны президентские выборы, где Путин явный фаворит? Некрасов стал просто голосом Курта Волкера, обвиняющего Россию в страданиях Донбасса.