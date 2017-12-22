18:08 23 декабря

Донбасский «ответ Чемберлену»

Вывод Москвой российского контингента СЦКК на Донбассе имеет, конечно, и политическое измерение: российские офицеры этого центра стали прикрытием для артобстрелов ВСУ и бездействия миссии ОБСЕ. Три года СЦКК и ОБСЕ работают на Донбассе, но артобстрелы не прекращаются, наших офицеров центра просто не выпускали во время обстрелов на линию соприкосновения со своей базы, где они сидели как связисты и заложники ситуации, когда было возможно повторение юго-осетинского сценария с нападением «неизвестной ДРГ». Напомним, войска Саакашвили вероломно расстреляли российских миротворцев в Южной Осетии. Ситуация становилась нестерпимой, и Москва искала повод из неё выйти.



Когда Канада заявила о готовности поставлять оружие на Украину, Москва восприняла это как известный «демарш Чемберлена»: российский МИД кратко заявил, что ответственность за последствия поставок летального оружия на Украину ложится и на Канаду, и на США. За этим заявлением МИД и последовало решение о выводе офицеров российского Генштаба из Совместного центра координации и контроля.


С другой стороны, выход России из СЦКК подготавливает донбасский «ответ Чемберлену»: у Донецка, Луганска и Москвы теперь более широкие возможности для ответных действий. Произойдёт и определённое «вскрытие игры»: дымовой завесы отчётов ОБСЕ, и лживых заявлений о минских «перемириях».

Станет очевиден провал миссии ОБСЕ, которая три года не может определить, кто стреляет и откуда стреляет. Какой смысл в миссии ОБСЕ и СЦКК, если артиллерийские обстрелы идут, словно их нет и в помине? ОБСЕ проверяет как работает артиллерия, и докладывает о результатах обстрелов? Кому выгодны обстрелы: Донбассу или бандеровскому режиму? Такие простые вопросы ОБСЕ не ставит, не выгодно ставить.

Россия пришла к выводу, что Бандера выполнять «Минск» и не думает, но использует как прикрытие для захвата Донбасса если не по «хорватскому», так по «миротворческому» сценарию. Европа и США и не думают побуждать Киев к выполнению «Минска», наоборот, становится ясно, что бандеровский режим – полная марионетка США, и выполняет функцию «сдерживания России» — официальную внешнеполитическую доктрину США, не связанную вообще с Украиной. США «сдерживают» Россию на Украине, нисколько не смущаясь поддерживать неонацистский бандеровский режим, и провоцируя его на прямую войну с Россией.

Если Минские соглашения – подписанный «западными гарантами» документ, утверждённый в ООН, но и Европе, и США с Канадой вполне на него наплевать, тогда о чём, вообще, с ними можно договариваться? О каких «миротворцах»? Ни о чём невозможно в принципе! Выходом из СЦКК Россия об этом и сказала, всему Западу вместе с ОБСЕ. Не хотите урегулировать конфликт на Донбассе по-хорошему, по Минским соглашениям, будет по-другому.

Отметим, что Москва перестала уже взывать к здравому смыслу «нормандских гарантов» Минских соглашений, и даже военная эскалация на Донбассе последних дней осталась без обычных в таких случаях заявлений. Не о чем говорить, когда артиллерия заговорила в полный голос. Артиллерия ВС Новороссии тоже заговорила, и Эдуард Басурин уже не говорит, что они строго соблюдают Минские соглашения. Под Горловкой ВСУ нанесено серьёзное огневое поражение, которое сняли на видео с беспилотника, как в Сирии.

Военная эскалация на Донбассе станет формальным концом Минских соглашений. Решение об этом принято в Вашингтоне, спущено к исполнению в Киев, и об этом знает Москва, поэтому оперативно вышла из СЦКК. Поэтому законопроект Верховной рады о «реинтеграции Донбасса» и объявлении России «страной-агрессором», который она должна была принять в начале декабря, снят с повестки дня. Зачем же официально объявлять о своих намерениях? В случае наступления ВСУ на Донбассе он не нужен и политически вреден.

Наоборот, пропагандисты Бандеры объявили об «обмене пленными», и новом «новогоднем перемирии», а Порошенко объявил об усилении группировки на Донбассе, то есть о сосредоточении ударной группировки во время перемирия. Обмен пленными уже сорван, будет сорвано и новогоднее перемирие. Если они так кричат о мире, значит, готовятся к войне, потому что о мире не кричат, но ведут переговоры, а переговоры не ведут.

«Миротворец»-спецпредставитель США Курт Волкер где-то в Америке выпустил крокодилову слезу по поводу выхода России из СЦКК, и тут же заявил, что в страданиях мирного населения Донбасса виновна Россия. Откровенное хамство якобы переговорщика по Донбассу, из чего следует: продолжения «миротворческого» саммита Волкер – Сурков ожидать не следует. Встреча Волкер – Сурков возможна, только уже не по поводу миротворцев, эта тема закрыта, но поставок США и Канадой оружия на Украину, и о последствиях оных, что им за это будет.

Немцы и французы, которых Порошенко вдруг позвал в СЦКК, конечно, не приедут, они не дураки лезть в самое пекло. И никакой встречи Путина и Порошенко быть не может, это пропагандистская ложь. Это всё информационный шум, который создаётся перед этим самым пеклом, и сам Порошенко осуществляет информационную подготовку новогоднего большого «жабьего прыжка»! Саакашвили в связи с этим приказали взять новогоднюю паузу для своего Михомайдана, чтобы дать Порошенко возможность дальше прыгнуть.

Оперативный и довольно молчаливый выход наших офицеров из СЦКК говорит о том, что Москва готовит жёсткий донбасский «ответ Чемберлену», и не только Бандере, но и США с Канадой. На линии соприкосновения в Донбассе стоят ведь не только бандеровские войска против ополченцев, но и Америка против России.

Наши политологи в шоу-программах рады обманываются на этот счет, выискивают миролюбивые устремления Дональда Трампа, и забывают об угрожающих заявлениях Госдепа США и того же Курта Волкера. Боятся панику посеять? Возможно. Напомним всем недавнее заявление главы МИД Сергея Лаврова:«Майданный Киев напал на Донбасс, который Майдан не принял». И Владимира Путина: «Запад поддержал террор на Украине».

Среди наших телеэкспертов изумляет, конечно, подлая позиция «политолога» Дмитрия Некрасова, участника Вильнюсского саммита предателей, который на голубом глазу заявляет, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе в преддверии своих президентских выборов, якобы это выгодно Путину. Это своё умозаключение Дмитрий выставляет как «доказательство», потому что он просто так думает. Чем же это выгодно России? Что могут быть сорваны президентские выборы, где Путин явный фаворит? Некрасов стал просто голосом Курта Волкера, обвиняющего Россию в страданиях Донбасса.
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. svp67 Вчера, 15:33
    Эту "вакханалию" пора кончать, иначе она может кончить нас....
    svp67
    1. Sam_gosling Вчера, 16:00
      С языка снял. Кто только эти статьи пишет?
      Sam_gosling
      1. Виктор Каменев Вчера, 17:19
        Я пишу, и что дальше? Как же вас понять, когда вы немой?
        Виктор Каменев
      2. 210окв Вчера, 18:02
        Люди пишут которым не безразличен Донбасс.И не играют в политические карты с шулерами..
        Цитата: Sam_gosling
        С языка снял. Кто только эти статьи пишет?
        210окв
        1. dsk Сегодня, 00:14
          Здравствуйте Дмитрий!
          Цитата: 210окв
          не безразличен Донбасс
          Каждый день во всех православных храмах России, по благословении Патриарха Кирилла третий год читается молитва о прекращении войны на Украине, и мы верим что Господь Бог не оставит без внимания упорные "коллективные" просьбы.
          dsk
          1. dsk Сегодня, 00:22
            По словам Сергея Шойгу: "Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14-ти тыс. отмечены государственными наградами." Ещё он сказал что в Сирии были испытаны практически все новые виды вооружений, включая "Искандеры". Вывод войск из Сирии завершён".
            Новый году и Рождество Христово бойцы встретят в кругу семьи. И всё идёт к тому, что российские вооружённые миротворцы будут введены на Донбасс для защиты мирного населения. hi
            dsk
  2. zzdimk Вчера, 15:38
    Если честно, то с ДНР и ЛНР всё настолько понятно, что уже вызывает рвоту: влезем туда - в агрессоры записаны, не влезем - в предатели.
    zzdimk
    1. Виктор Каменев Вчера, 17:21
      Уже давно влезли, ещё в 2014 году Путин сказал, что задавить Донбасс Россия не даст. Что же касается дальнейших действий, не с дивана советы для этого давать. Тут думать с Генштабом нужно.
      Виктор Каменев
      1. groks Вчера, 17:54
        То что говорит Путин, не слушают даже его подчинённые. Сколько там процент выполнения по поручениям президента?
        В статье есть всё, кроме хоть какого анализа ситуации. Впрочем ситуация вообще никому уже не понятна. Ясно одно - РФ выглядит всё хуже и хуже. Нет, может это и не так, но настроения, во всяком случае в некоторых местах Луганской области, вплоть до "бросили". Это не анализ - у меня там тёща.
        groks
        1. sheridans Сегодня, 15:01
          Ваш аргумент - сила,блин.
          sheridans
      2. Лексус Вчера, 19:26
        Добрый день!
        Как я понял, ситуация накалилась до предела, и наших наблюдателей вывели, чтобы они не стали заложниками нациков.
        Лексус
    2. igor.borov775 Вчера, 17:22
      Привет!!. ВАМ просят опполченцы прийти. Они справятся.Нужно давно отбросить мякину, что тянем типа оружия не поставляем.Пора заканчивать эту канитель. Запад начал оружие поставлять значит и нам пора определиться .
      igor.borov775
    3. okean969 Вчера, 18:31
      Не бойтесь называться агрессорами, всё, что можно было повесить на Россию , уже повесили и ради мнения запада народ Донбаса не должен страдать.
      okean969
    4. КОСМОС Вчера, 19:20
      Цитата: zzdimk
      влезем туда - в агрессоры записаны, не влезем - в предатели.

      Правильно, и за кого народ пойдет больше всего голосовать? Вот это и будет ответ о ближайшем будущем Украины, в случах чего.
      КОСМОС
  3. Locos Вчера, 15:39
    Как всегда у Каменева, лозунги и громкие фразы. А аналитика где?
    Locos
    1. Виктор Каменев Вчера, 17:22
      Моя аналитика не про вас, поэтому вам так нехорошо, и водка всегда несвежая!
      Виктор Каменев
      1. Locos Вчера, 19:25
        Да нет, хорошо мне. Третий год вас читаю и смеюсь с вашей так называемой аналитикикой. Сколько раз вы наванговали, что Украина вот-вот распадется? А дату начала войны не подскажете? А то 7.11 ничего не было.
        Locos
  4. cheburator Вчера, 15:47
    А не пора ли признать суверенитет ДНР и ЛНР, как в Южной Осетии и Абхазии?!
    cheburator
    1. ul_vitalii Вчера, 15:58
      Гражданство нужно выдавать.
      ul_vitalii
    2. Виктор Каменев Вчера, 17:24
      Этот вопрос становится в повестку дня, и он становится всё горячее, скорее всего, будет решён на пике обострения ситуации.
      Виктор Каменев
    3. vasya.pupkin Сегодня, 13:46
      Чебуратору:еше рано В.В.П. сначала хочет спокойно "выборы путина" провести и ЧМ отпраздновать.
      vasya.pupkin
  5. тол100в Вчера, 16:07
    Что и почему так на Донбассе, только Время покажет! А все аналитические "вангования" ни к чему.
    тол100в
  6. groks Вчера, 16:23
    Свалка разрозненных фактов и их очень произвольная(мягко говоря) трактовка. Для всего западного мира это будет представлено, как бегство. Такие вещи надо делать при поддержке МИДа, который у нас весьма странно себя ведёт и после мощной информационной накачки. Автору длинный минус.
    groks
    1. Виктор Каменев Вчера, 17:25
      Вот какое нам дело до всего мира? С таким подходом к аналитике лучше нос не совать.
      Виктор Каменев
      1. groks Вчера, 20:37
        Т.е. внешняя политика не нужна? Совсем? Её и так уже нету, но следует отказаться от неё напрочь?
        groks
    2. GAF Вчера, 18:46
      Цитата: groks
      Для всего западного мира это будет представлено, как бегство

      Что это вдруг Вас взволновало как нас представят. Мало погибших миротворцев в Ю. Осетии что ли? Вальцманы не убьют (якобы в результате обстрела со стороны республик), так возмьмут в заложники, и будут как истые торгаши этим пользоваться по полной, также мерзко как их воспитанники - бородатые в Сирии.
      GAF
      1. groks Вчера, 20:43
        Т.е. раньше их ни убить, ни пленить не могли? Почему? Что изменилось?
        Автор считает себя аналитиком. Однако он даже не попытался не то что ответить, а и задать такие вопросы. Перефразируя одного задосуя(в плохом смысле) - вопросы не вписались.
        groks
  7. igor.borov775 Вчера, 17:24
    Цитата: igor.borov775
    Привет!!. ВАС просят опполченцы прийти. Они справятся.Нужно давно отбросить мякину, что тянем типа оружия не поставляем.Пора заканчивать эту канитель. Запад начал оружие поставлять значит и нам пора определиться .
    igor.borov775
  8. turbris Вчера, 18:03
    Я считаю правильно вывели наших офицеров, пусть теперь другие "гаранты" своих офицеров туда направят, может тогда шевелиться начнут? До выборов, США и их верный вассал Порошенко обязательно организуют, какую либо провокацию на Донбассе, а вот после выборов в России возможно ожидать уже более серьезных действий с обратной стороны.
    turbris
  9. samarin1969 Вчера, 18:22
    Автор пытается представить, что выход РФ из СЦКК - как некий ответный "сильный ход" Кремля.
    После апреля 2014-го сильным был только звон серебра из Гефсиманского сада.....
    samarin1969
  10. tank64rus Вчера, 19:11
    Пора заканчивать с этими шулерами от политики. Они понимают только силу и боятся только силу. Но пока у нас в Москве будут проводить кинофестивали с прославлением укрофашистов обстрелы будут.
    tank64rus
  11. изя топ Вчера, 19:32
    провоцируя его на прямую войну с Россией.
    скакать они скакают yes

    но ведь не и.диоты
    изя топ
    1. dsk Вчера, 20:12
      "Прежде всего, это война позиционная. В некотором смысле – как Первая мировая: линия фронта практически неизменна, танков и самолётов всё равно что нет, за солдатскими окопами стоит лишь артиллерия. В этих условиях война самой логикой обращается в боевые действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и снайперов. Артиллеристов – тоже, но тут, скорее, не война, а продолжение её террористическими методами со стороны украинских войск. Со стороны народных милиций обеих народных республик огонь носит в подавляющем большинстве случаев ответный характер. А какое оружие требуется для диверсионной войны и снайперской войны? Вот именно: пистолет, способный «управляться» и с родным, и с захваченным в тылу врага боеприпасом, лёгкий носимый миномёт и тяжёлая, напротив, снайперская винтовка. И в этом смысле, оказывается, военное производство на освобождённых территориях Донбасса носит не случайный и не отчаянно-спасительный, а вполне себе стратегический характер. И с военной, и с экономической точек зрения. (Статья на телеканал "Царьград" 17:41.,22.12.17)
      dsk
  12. Нормаль ок Вчера, 19:52
    Не статья а нагромождение нелепостей. За то на ура-патриотическую тему.
    Нормаль ок
  13. Рагоз Вчера, 20:27
    На картах всего мира пора переименовать Украину в БАНДЕРОСТАН.
    Рагоз
  14. German Titov Вчера, 21:18
    Цитата: Виктор Каменев
    Бандера выполнять «Минск» и не думает

    "Бандера выполнять «Минск» и не думает", "уважаемый Виктор" (без "ёрничества - "уважаемый" за то, что не безразличный).Бандера здесь "ваапче" уже и не при чем. Пусть ему черти в аду угольки подкидывают. Вывод "россиян" из СЦКК-означает обострение по всему фронту. Надеюсь, что мы тоже не будем говорить "Донецкое время 05.30".
    German Titov
  15. Леонид Дымов Вчера, 23:10
    Всем было с самого начала очевидно, что Минские соглашения напоминают сказку Андерсена о голом короле. Призидентские выборы, я думаю, приведут к окончанию этих ритуальных политических игр. Ополчение Донбасса нужно снабдить современным оружием, авиацией. Кадры для владения этим оружием, я думаю, уже подготовлены.
    Леонид Дымов
  16. Ромин Сегодня, 01:34
    Наше государство в лице нашего президента должно уже принять какое то решение , а не стоять перед "камнем с тремя стрелками". Уже становиться не только горько смешно от такой политики президента РФ , а напрашиваются более глубокие вопросы: Так на чьей Вы стороне мистер Путин? Мнением народа по решению ситуации на Донбассе давно известно президенту. Так чего ждём то?
    Способен ли на правильный исторический поступок наш президент или способен только возглавлять либерально-олигархическую касту?!
    Ромин
    1. turbris Сегодня, 11:53
      Ромин - хорошо, что вы такой решительный и требуете от президента правильного исторического поступка. Только после принятия такого решения - вы и ваши родственники поедете добровольцами защищать Донбасс?
      turbris
  17. Оверлок Сегодня, 16:36
    Цитата: turbris
    Только после принятия такого решения - вы и ваши родственники поедете добровольцами защищать Донбасс?

    ваши предложения?
    Оверлок
  18. Alexandr Kovalev Сегодня, 17:16
    все это закончится тогда, когда "миролюбивые и обманутые пропагандой" жители Киева получат в подарок хотя бы одну Донбасскую Неделю из калибров в 152 мм по всему, что движется в городе!
    Чтобы эти новоукраинцы почувствовали своей шкурой, что значит быть сверхчеловеком (!).
    Их коллеги - немцы запомнили этот урок на генном уровне.
    Alexandr Kovalev
  19. esaul1950 Сегодня, 17:50
    Цитата: dsk
    Здравствуйте Дмитрий!
    Цитата: 210окв
    не безразличен Донбасс
    Каждый день во всех православных храмах России, по благословении Патриарха Кирилла третий год читается молитва о прекращении войны на Украине, и мы верим что Господь Бог не оставит без внимания упорные "коллективные" просьбы.

    ...на бога надейся, а сам не зевай. Пора наверно бандерлогов немного успокоить?
    esaul1950
  20. esaul1950 Сегодня, 17:58
    Цитата: Locos
    Да нет, хорошо мне. Третий год вас читаю и смеюсь с вашей так называемой аналитикикой. Сколько раз вы наванговали, что Украина вот-вот распадется? А дату начала войны не подскажете? А то 7.11 ничего не было.

    Жди и дождешься!
    esaul1950
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