18:09 23 декабря
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#ГероиСредиНас: повесть о настоящих людях

«Герои – какие они? В красном плаще и маске, парящие над городом – или простые люди, которые решились на поступок?», - так начинается ролик фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» о выставке «Герои России, какими их не видел никто».

Фотопроект рассказывает о тех, кто сумел встать после сокрушительного удара и начать новую жизнь, а посвящён он Дню героев Отечества. Праздник установлен в честь учреждения Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца, высшей военной награды за отвагу и смелость. Каждый год на торжественном приёме в Кремле собираются кавалеры ордена, Герои России и СССР, и по всей стране люди говорят слова благодарности ветеранам. И в этом году Президент России Владимир Путин снова чествовал героев в Кремле. Во время торжественной церемонии, в Малахитовом зале Большого Кремлевского Дворца все желающие могли увидеть экспозицию фотопроекта - портреты героев наших дней. О них, об их силе, мужестве, преодолении мы и хотим рассказать.




Рафаэль Исхаков: через тернии к звёздам


В Уфе живёт человек, который совершил невозможное, поднявшись на протезе на Эльбрус – гору, которую многие не могут покорить и на двух ногах. Рафаэль Исхаков мечтал об этом с детства, но был момент, когда казалось, что мечте не суждено осуществиться. В 1984 году после окончания Каменец-Подольского высшего военного инженерно-командного училища Рафаэль по распределению попал в Московский военный округ, а оттуда – на службу в Афганистан. В Кабуле командир электротехнического взвода Рафаэль Исхаков подорвался на мине и в 22 года стал инвалидом: спасти правую ногу врачи не смогли.

В госпитале «афганцы» лежали все вместе: глядя на ребят, которые пострадали ещё больше, но поддерживали товарищей по несчастью, Исхаков понял, что не имеет права сдаваться. Из Афганистана он отправился домой, закончил службу – и заново научился ходить. Травма не повлияла на главные жизненные принципы: Рафаэль Исхаков остался целеустремлённым человеком, который всегда стремится к новым вершинам. Он участвовал во многих спортивных соревнованиях, туристических экспедициях и сплавах по горным рекам, а в 2016 году исполнил свою мечту и взошёл на Эльбрус – в 54 года. Ветеран войны в Афганистане не намерен на этом останавливаться и теперь мечтает покорить новые вершины.

Фёдор Ризничук: проснись и танцуй


Фёдор Ризничук родился в Молдавии, в возрасте 10 лет переехал с родителями в Читинскую область. В армии служил на алтайской границе, а потом, ненадолго вернувшись домой, поехал контрактником в Таджикистан, где и случилось непоправимое: в 23 года после травмы на учениях Фёдор навсегда лишился возможности ходить. Смириться с новыми обстоятельствами было очень сложно: навалилась такая тоска, что казалось, будто стены палаты сожмутся и раздавят в лепёшку. Но Ризничук смог справиться – и за это он очень благодарен своей маме, которая сделала всё, чтобы вернуть сына к жизни. Продав свой деревенский дом под Читой, семья переехала в город Андреаполь Тверской области, и следующие пять лет были посвящены непрерывной реабилитации.

Постепенно жизнь наладилась. Фёдор по-прежнему живёт в Андреаполе и работает в МЧС по Тверской области. Ему 39 лет, и за эти годы он не только не отчаялся, но и добился новых успехов, найдя себя в спорте: Ризничук прыгает с парашютом, поднимает штангу, занимается греблей и лёгкой атлетикой и даже танцует на специальной коляске, более высокой и подвижной, чем обычная. Фёдор – личность в родном городе популярная, его постоянно приглашают в школы на встречи с детьми, он ездит на спортивные соревнования и общается с огромным количеством людей. Старший сержант артдивизиона уверенно, как все военные, говорит – барьеры существуют только в голове, и лишь от тебя самого зависит твоё настоящее и будущее.

Александр Филатов: первый на финише


Спорт помог начать новую жизнь и Александру Филатову. В Чечне он наступил на мину в бою и потерял ступню. Первый протез подобрали неудачно, рана не зажила, возникли осложнения, и пришлось снова ложиться на операционный стол. Выйдя из госпиталя, Филатов, привыкший быть на передовой, решил, что штабная работа не для него, и уволился из армии. Бой с обстоятельствами и самим собой продолжался – но уже в спорте, и здесь Александр не только одержал блестящую победу, но и стал первопроходцем и примером для многих других людей, оказавшихся в такой же ситуации.

Филатов был первым легкоатлетом без голени в стране, первым, кто обзавёлся беговым протезом, и стал одним из первых параатлетов-спортсменов. Сейчас ветерану войны в Чечне 36 лет, он всемирно известный спортсмен, и среди его достижений – звания мастера спорта международного класса, многократного призёра и рекордсмена России, бронзового призёра чемпионата Европы и участник Паралимпиады в Лондоне 2012 года. Александр активно занимается спортом и помогает готовиться к соревнованиям воспитанникам Центра подготовки сборных команд в Химках, а в этом году фотография Филатова с метательным диском в руке стала визитной карточкой фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто».

Егор Мусинов: мужик сказал – мужик сделал


Ровесник Александра Филатова – 34-летний Егор Мусинов, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе. Егор служил по контракту в Чечне разведчиком-наводчиком, и в 2004 году получил минно-взрывное ранение. Событие оказалось судьбоносным во всех смыслах: парня-сибиряка отправили в госпиталь на Кубань, где он познакомился с будущей женой Анной. После свадьбы она уговорила его переехать на юг, и пришлось начинать жизнь с нуля, но Егор сделал всё возможное, чтобы его семья ни в чём не нуждались. Он нашёл работу в то время, когда это было почти невозможно, купил квартиру и машину, и сейчас Анна и Егор Мусиновы живут в Батайске, небольшом городе рядом с Ростовом-на-Дону, и воспитывают двоих детей. Егор – сержант запаса, среди его наград – нагрудный знак «За службу на Кавказе», медаль «За отвагу», «За воинскую доблесть» и медаль Лермонтова - за личный вклад в восстановление мира и согласия на Кавказе.

Дети считают папу героем, не сомневаясь, что он со всем справится, и это действительно так – но иногда и героям бывает нужна помощь. Из-за бюрократических проблем Егор почти на год остался без протеза и дожидался бы его и по сей день, если бы не помощь «ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ». Благотворительный фонд собрал деньги на покупку высокотехнологичного протеза и вручил его Егору этим летом. Помощь ветеранам не только Великой Отечественной Войны, но и всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР, уже стала новой благотворительной традицией, и начало ей положил именно этот фонд.

К Дню героев Отечества фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» презентовал ещё один свой проект, реализованный вместе lifestyle-фотографами Даниилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой– фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Главная идея проекта – показать, что ветераны могут быть совершенно разными внешне, но всех их объединяет огромная внутренняя сила, которую не смогут сломить никакие обстоятельства.

«Любому человеку приятно, когда его хвалят за хорошо сделанную работу, а для наших героев работа – это сражение за родную страну и ежедневный бой с собственным страхом, апатией и болью. Все они прошли через нечеловечески сложные испытания и выстояли, но никто из них не просит за это награды или особого отношения и даже не считает, что совершил нечто особенное. Они уверены, что выполнили долг, и в этом нет ничего сверхъестественного, потому что герои не представляют, что можно было поступить как-то иначе. Мы же хотим, чтобы об их подвиге знали все, потому что наши ветераны заслуживают этого», - рассказала Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ".

Пример Егора Мусинова, Александра Филатова, Фёдора Ризничука и Рафаэля Исхакова может вдохновить на ежедневные подвиги любого, потому что ветераны – это и есть настоящие супергерои современности: те, кто воспринимает подвиг как работу и ничего не требует взамен.
Автор: Максим Кошкин

Использованы фотографии: Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 05:53
    Это настоящие Герои!И мы должны на них равняться.Вот кого надо противопоставить попыткам насадить в России псевдокультуру и псевдогероев.
    210окв
    1. dsk Сегодня, 17:04
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: 210окв
      противопоставить попыткам насадить в России псевдокультуру и псевдогероев.

      Сегодня российский лидер Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал, что развитие страны подрывает равнодушие чиновников: "Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили - от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой""
      dsk
  2. Boris55 Сегодня, 09:35
    Спасибо автору.
    Не плохо было бы на ВО открыть рубрику "Герои нашего времени", с описанием в ней подвигов наших современников, всех тех, кого наградили орденами и медалями, а таких людей у нас немало.
    Насколько мне известно, сайтов с такой рубрикой в инете - нет. Если что, ВО здесь будет первым.
    Boris55
    1. антивирус Сегодня, 10:26
      это пропаганда " жить счастливо без больших денег"
      против правил современности
      антивирус
      1. Boris55 Сегодня, 10:29
        Цитата: антивирус
        это пропаганда " жить счастливо без больших денег"

        Вы считаете, что кто добровольно строит вокруг себя многометровые заборы, счастливыми? laughing
        Boris55
        1. антивирус Сегодня, 10:30
          против правил современности
          большой забор --большие деньги
          у меня на даче старые заборы из колышков-прореживание посадок и нет из проф листа.
          антивирус
          1. Boris55 Сегодня, 11:04
            Цитата: антивирус
            у меня на даче старые заборы из колышков-прореживание посадок

            Вы счастливый человек. Насколько вы открыты всему Миру, на столько и Мир открыт вам.
            Boris55
            1. Stas157 Сегодня, 14:05
              Цитата: Boris55
              Вы счастливый человек. Насколько вы открыты всему Миру, на столько и Мир открыт вам.

              Нищему населению России, только этим и остается утешаться. Заниматься аутотренингом и представлять, как ты счастлив и открыт всему миру. Не давать ходу зависти, глядя на довольные лица олигархов и вороватых чиновников, говорить себе, что не в деньгах счастье, и богатые тоже плачут. А еще, усиленно внушать себе патриотизм, говоря себе, что Россия самая справедливая, и самая благополучная страна на свете. Что спортсмены в ней самый сильные, а люди в ней самые лучшие... И все это огромное счастье благодаря, только одному самому заботливому человеку на свете, президенту России Владимиру Путину!
              Stas157
              1. Boris55 Сегодня, 15:09
                Цитата: Stas157
                И все это огромное счастье благодаря, только одному самому заботливому человеку на свете, президенту России Владимиру Путину!

                Вот с этим - согласен. Отрицать роль личности в истории - глупо.
                Boris55
                1. Голован Джек Сегодня, 15:19
                  Цитата: Boris55
                  Цитата: Stas157
                  И все это огромное счастье благодаря, только одному самому заботливому человеку на свете, президенту России Владимиру Путину!

                  Вот с этим - согласен. Отрицать роль личности в истории - глупо.

                  Boris55, мои восхищения good
                  Стасик сейчас челюсть с пола поднимает... все поднимает, поднимает... и никак не может поднять request
                  Голован Джек
              2. прохожий5 Сегодня, 17:09
                а о себе? не счастливы потому-что в России живете? или благодаря ПУ?
                прохожий5
            2. антивирус Сегодня, 14:32
              умирает деревня
              40 мин на электричке или 77 км на авто, по дыркам
              нет необходимости отгораживаться.
              антивирус
              1. Alena Frolovna Сегодня, 16:30
                Деревня умирает потому, что младое и тупое поколение, взращённое "бабой еге" не научено и НЕ ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, им не интересны плоды своего труда. Оне считают, что придёт чужой дядя или тётя и по их "высочайшему повелению" всё для них сделают.

                Растёт и множится племя "барчуков-тунеядцев" , которым не ведом постулат и главная заповедь жизни: "Кто не работает, тот не ест". "Не потопаешь, не полопаешь" говорили наши не грамотные, но очень образованные предки, оставившие нам неисчерпаемую кладезь мудрости, как с Божией помощью обустроить свою жизнь здесь, на Земле.
                Alena Frolovna
              2. прохожий5 Сегодня, 17:12
                ну эт вы ка-то в черном цвете все видите. вы в деревне живете? умирающей? или по дыркам проездом? и делаете выводы? ведь многое зависит от себя. помои с крыльца выливать-или дойдти до выгребной ямы. по легкому у любого попавшегося угла или дойдти до туалета...и дальше больше. что-то вокруг своего дома сделать хорошее, соседу помочь, что-то вместе позитивное. а не оку водку вместе пить и все хаять
                прохожий5
      2. Pete Mitchell Сегодня, 11:20
        Цитата: антивирус
        это пропаганда " жить счастливо без больших денег"
        против правил современности

        "цивилизованный" запад допропагандировал формулу бабки=успех и мы сейчас это видим: ничего святого, разорвать все связи, оторвать от опыта поколений: iphone в зубы вот тебе и радость, вся жизнь ради лайков. И это тоже результат пропаганды - лучше уж пропагандировать настоящих людей, которые не сломались и не прогнулись. Иначе через пару поколений и поговорить будет не с кем, как у буржуев
        Pete Mitchell
  3. Ольгович Сегодня, 11:14
    посвящён он Дню героев Отечества. Праздник установлен в честь учреждения Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца, высшей военной награды за отвагу и смелость

    Праздник установлен не сегодня (2007 г), а самой Екатериной еще в 1769г 23 ноября (9 декабря) .
    и назывался День Георгиевских кавалеров, который ежегодно праздновался как при Высочайшем Дворе, так и «во всех тех местах, где случится кавалер большого креста». Местом проведения главных торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Екатерины II стал Зимний дворец. Заседания Думы ордена Святого Георгия собирались в Георгиевском зале. Ежегодно проходили торжественные приёмы по случаю орденского праздника, для торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз, созданный по заказу Екатерины II (завод Гарднера, 1777—1778 годы).
    При большевиках-запрещен..
    30 ноября 1918 года Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий адмирал А. В. Колчак издал приказ не только о «восстановлении дня празднования святого великомученика и победоносца Георгия 26 ноября (старого стиля)», но и расширении его значения, повелев[27]:
    "Считать этот день праздником всей Русской Армии, доблестные представители которой высокими подвигами, храбростью и мужеством запечатлели свою любовь и преданность нашей Великой Родине на полях брани.

    День сей торжественно праздновать ежегодно во всех воинских частях и командах."
    ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия

    Людьми из статьи-восхищен. Не все ТАК смогли бы выстоять.
    Ольгович
  4. ник7 Сегодня, 11:19
    Позитивное начинание, а то в РФ, обычно принято, критиковать плохое, и ужасаться плохим и мерзким деяниям, разных нехороших людей и политиков. Отдавать дань уважения позитивным деяниям и хорошим людям в РФ не принято.
    ник7
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