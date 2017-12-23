ГероиСредиНас: повесть о настоящих людях

, - так начинается ролик фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» о выставке «Герои России, какими их не видел никто».Фотопроект рассказывает о тех, кто сумел встать после сокрушительного удара и начать новую жизнь, а посвящён он Дню героев Отечества. Праздник установлен в честь учреждения Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца, высшей военной награды за отвагу и смелость. Каждый год на торжественном приёме в Кремле собираются кавалеры ордена, Герои России и СССР, и по всей стране люди говорят слова благодарности ветеранам. И в этом году Президент России Владимир Путин снова чествовал героев в Кремле. Во время торжественной церемонии, в Малахитовом зале Большого Кремлевского Дворца все желающие могли увидеть экспозицию фотопроекта - портреты героев наших дней. О них, об их силе, мужестве, преодолении мы и хотим рассказать.В Уфе живёт человек, который совершил невозможное, поднявшись на протезе на Эльбрус – гору, которую многие не могут покорить и на двух ногах. Рафаэль Исхаков мечтал об этом с детства, но был момент, когда казалось, что мечте не суждено осуществиться. В 1984 году после окончания Каменец-Подольского высшего военного инженерно-командного училища Рафаэль по распределению попал в Московский военный округ, а оттуда – на службу в Афганистан. В Кабуле командир электротехнического взвода Рафаэль Исхаков подорвался на мине и в 22 года стал инвалидом: спасти правую ногу врачи не смогли.В госпитале «афганцы» лежали все вместе: глядя на ребят, которые пострадали ещё больше, но поддерживали товарищей по несчастью, Исхаков понял, что не имеет права сдаваться. Из Афганистана он отправился домой, закончил службу – и заново научился ходить. Травма не повлияла на главные жизненные принципы: Рафаэль Исхаков остался целеустремлённым человеком, который всегда стремится к новым вершинам. Он участвовал во многих спортивных соревнованиях, туристических экспедициях и сплавах по горным рекам, а в 2016 году исполнил свою мечту и взошёл на Эльбрус – в 54 года. Ветеран войны в Афганистане не намерен на этом останавливаться и теперь мечтает покорить новые вершины.Фёдор Ризничук родился в Молдавии, в возрасте 10 лет переехал с родителями в Читинскую область. В армии служил на алтайской границе, а потом, ненадолго вернувшись домой, поехал контрактником в Таджикистан, где и случилось непоправимое: в 23 года после травмы на учениях Фёдор навсегда лишился возможности ходить. Смириться с новыми обстоятельствами было очень сложно: навалилась такая тоска, что казалось, будто стены палаты сожмутся и раздавят в лепёшку. Но Ризничук смог справиться – и за это он очень благодарен своей маме, которая сделала всё, чтобы вернуть сына к жизни. Продав свой деревенский дом под Читой, семья переехала в город Андреаполь Тверской области, и следующие пять лет были посвящены непрерывной реабилитации.Постепенно жизнь наладилась. Фёдор по-прежнему живёт в Андреаполе и работает в МЧС по Тверской области. Ему 39 лет, и за эти годы он не только не отчаялся, но и добился новых успехов, найдя себя в спорте: Ризничук прыгает с парашютом, поднимает штангу, занимается греблей и лёгкой атлетикой и даже танцует на специальной коляске, более высокой и подвижной, чем обычная. Фёдор – личность в родном городе популярная, его постоянно приглашают в школы на встречи с детьми, он ездит на спортивные соревнования и общается с огромным количеством людей. Старший сержант артдивизиона уверенно, как все военные, говорит – барьеры существуют только в голове, и лишь от тебя самого зависит твоё настоящее и будущее.Спорт помог начать новую жизнь и Александру Филатову. В Чечне он наступил на мину в бою и потерял ступню. Первый протез подобрали неудачно, рана не зажила, возникли осложнения, и пришлось снова ложиться на операционный стол. Выйдя из госпиталя, Филатов, привыкший быть на передовой, решил, что штабная работа не для него, и уволился из армии. Бой с обстоятельствами и самим собой продолжался – но уже в спорте, и здесь Александр не только одержал блестящую победу, но и стал первопроходцем и примером для многих других людей, оказавшихся в такой же ситуации.Филатов был первым легкоатлетом без голени в стране, первым, кто обзавёлся беговым протезом, и стал одним из первых параатлетов-спортсменов. Сейчас ветерану войны в Чечне 36 лет, он всемирно известный спортсмен, и среди его достижений – звания мастера спорта международного класса, многократного призёра и рекордсмена России, бронзового призёра чемпионата Европы и участник Паралимпиады в Лондоне 2012 года. Александр активно занимается спортом и помогает готовиться к соревнованиям воспитанникам Центра подготовки сборных команд в Химках, а в этом году фотография Филатова с метательным диском в руке стала визитной карточкой фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто».Ровесник Александра Филатова – 34-летний Егор Мусинов, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе. Егор служил по контракту в Чечне разведчиком-наводчиком, и в 2004 году получил минно-взрывное ранение. Событие оказалось судьбоносным во всех смыслах: парня-сибиряка отправили в госпиталь на Кубань, где он познакомился с будущей женой Анной. После свадьбы она уговорила его переехать на юг, и пришлось начинать жизнь с нуля, но Егор сделал всё возможное, чтобы его семья ни в чём не нуждались. Он нашёл работу в то время, когда это было почти невозможно, купил квартиру и машину, и сейчас Анна и Егор Мусиновы живут в Батайске, небольшом городе рядом с Ростовом-на-Дону, и воспитывают двоих детей. Егор – сержант запаса, среди его наград – нагрудный знак «За службу на Кавказе», медаль «За отвагу», «За воинскую доблесть» и медаль Лермонтова - за личный вклад в восстановление мира и согласия на Кавказе.Дети считают папу героем, не сомневаясь, что он со всем справится, и это действительно так – но иногда и героям бывает нужна помощь. Из-за бюрократических проблем Егор почти на год остался без протеза и дожидался бы его и по сей день, если бы не помощь «ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ». Благотворительный фонд собрал деньги на покупку высокотехнологичного протеза и вручил его Егору этим летом. Помощь ветеранам не только Великой Отечественной Войны, но и всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР, уже стала новой благотворительной традицией, и начало ей положил именно этот фонд.К Дню героев Отечества фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» презентовал ещё один свой проект, реализованный вместе lifestyle-фотографами Даниилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой– фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Главная идея проекта – показать, что ветераны могут быть совершенно разными внешне, но всех их объединяет огромная внутренняя сила, которую не смогут сломить никакие обстоятельства., - рассказала Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ".Пример Егора Мусинова, Александра Филатова, Фёдора Ризничука и Рафаэля Исхакова может вдохновить на ежедневные подвиги любого, потому что ветераны – это и есть настоящие супергерои современности: те, кто воспринимает подвиг как работу и ничего не требует взамен.