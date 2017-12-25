Военный флот России. Грустный взгляд в будущее (часть 2)

«Появление подводных лодок типа «Akula», а также других русских АПЛ 3-го поколения продемонстрировало, что советские кораблестроители ликвидировали разрыв в уровне шумности быстрее, чем ожидалось».

"Кузбасс"

В первой статье настоящего цикла мы рассмотрели текущее состояние и ближайшие перспективы подводной компоненты стратегических ядерных сил Российской Федерации, сейчас у нас на очереди нестратегический атомный подводный флот.На сегодняшний день в составе ВМФ РФ, не считая РПКСН и атомоходов специального назначения, числится 9 подводных лодок атомных ракетных крейсеров (ПЛАРК) и 18 многоцелевых атомных подводных лодок (МАПЛ). Безусловно, 27 подводных кораблей на бумаге выглядят внушительно. Но следует понимать, что подавляющее большинство наших подводных лодок введены в период конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия. Более-менее новых (по сроку постройки) подводных корабля у нас всего два: это «Северодвинск», на котором военно-морской флаг был поднят в 2014 г., и «Гепард», введенный в строй в 2001 г. Соответственно, количество кораблей в строю (а не на бумаге) будет определяться в первую очередь пропускными способностями ремонтных мощностей.Ремонтом атомных подводных лодок в России занимаются четыре предприятия:1) АО «Центр судоремонта «Звездочка»» (далее – «Звездочка»), расположенный в Северодвинске;2) СРЗ «Нерпа», Снежногорск (Мурманская обл) – является филиалом «Звездочки», поэтому в дальнейшем будем числить его в составе «Звездочки»;3) АО «Дальневосточный завод «Звезда»» (далее — «Звезда»), расположенный в городе Морской Камень Приморского края;4) ПАО «Амурский судостроительный завод» (далее – «АСЗ») разместившийся, соответственно, в Комсомольске-на-Амуре.Не будучи ни подводником, ни судостроителем и ни в какой мере не претендуя на истину в последней инстанции, но побродив по профильным форумам, автор настоящей статьи составил следующее впечатление о возможностях указанных выше предприятий.«Звездочка» может все: ремонт любой степени сложности и серьезную модернизацию АПЛ.«Звезда» способна справиться с ремонтами лодок, но будет испытывать определенные сложности с модернизацией.«АСЗ» — «черная дыра» подводного атомного флота, попавший туда корабль ждет списание и разделка.Давайте рассмотрим, чем собираются загрузить указанные выше предприятия в ближайшие годы.Основу нестратегического атомного подводного флота Российской Федерации составляют сегодня лодки двух типов: это ПЛАРК проекта 949А «Антей» (к ним принадлежала погибшая лодка «Курск») в количестве 8 единиц и 11 МАПЛ проекта 971 «Щука-Б» (двенадцатая лодка этого типа, «Нерпа», передана в лизинг Индии). При этом ПЛАРК, очевидно, является основой ударных сил и предназначены для борьбы с крупными корабельными группировками противника (включая АУГ), а МАПЛ ориентированы в первую очередь на противолодочную борьбу.Начнем с проекта 971 «Щука-Б».На самом деле под общим именованием «Щука-Б» «спряталось» четыре модификации проекта 971, для перечисления которых мы используем натовскую классификацию (в отечественной запутаться намного проще). Проект 971 натовцы окрестили «Akula». Ныне в составе ВМФ РФ числится 5 подводных лодок «изначального» 971 (в скобках указан год вступления в строй): «Кашалот» (1988); «Братск» (1989); «Магадан» (1990); «Пантера» (1990); «Волк» (1991).МАПЛ данного типа представляли собой отечественный ответ на американские АПЛ «Los Angeles», причем ответ чрезвычайно удачный. Н. Полмар (известный военно-морской аналитик) на слушаниях в комитете по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США сказал:Хотелось бы вспомнить знаменитый инцидент, состоявшийся 29 февраля 1996 г., когда на связь с кораблями НАТО вышла отечественная подводная лодка с просьбой о помощи: одному из членов экипажа понадобилась экстренная медицинская помощь, из-за перитонита. Вскоре после этого в центре ордера кораблей НАТО всплыла российская лодка, больного с нее переправили на британский эсминец, а затем – в госпиталь. Столь трогательную картину дружбы народов «немного» испортил тот факт, что эскадра НАТО, вообще говоря, проводила противолодочные учения, но до тех пор, пока наши подводники не вышли на связь, об их присутствии в непосредственной близости от ордера никто не знал… Англичане посчитали тогда, что столкнулись с новейшей «Щукой-Б», но это была ошибка: на самом деле помощи просил «Тамбов», корабль проекта 971РТМ(К), т.е. лодка предыдущего типа.Уровень шумов лодок проекта 971 «Akula» был снижен относительно 971РТМ(К) в 4-4,5 раза.Разумеется, в дальнейшем СССР не собирался останавливаться на достигнутом и приступил к строительству улучшенной версии проекта 971, получившей в НАТО обозначение «Improved Аkula». Эти лодки по малошумности уже не устанавливали паритет, но вырвались вперед. Американцы отмечали, что на оперативных скоростях порядка 5-7 узлов шумность лодок типа «Improved Аkula», фиксировавшаяся средствами гидроакустической разведки, была ниже шумности «Improved Los Angelеs» (то есть «Улучшенный Лос-Анджелес»). При этом, по словам начальника оперативного отдела ВМС США адмирала Д. Бурда, американские корабли оказались не в состоянии сопровождать АПЛ «Improved Akula» на скоростях менее 6-9 узлов.В составе ВМФ РФ сегодня числится 4 МАПЛ «Improved Аkula»: «Кузбасс» (1992); «Леопард» (1992); «Тигр» (1993); «Самара» (1995).Впоследствии корабли этого типа были еще улучшены: кораблем, на котором были отработаны часть предполагаемых новшеств, стал «Вепрь» (1995), получивший обозначение «Akula II», а первой серийной (и увы, единственной вошедшей в строй) лодкой новой модификации стал «Гепард» (2001) по терминологии НАТО — «Akula III». Два этих корабля по ряду параметров (и в том числе уровню шумов) вплотную приблизились к 4-ому поколению атомных субмарин.МАПЛ проекта 971 «Щука-Б» наряду с предыдущим типом 671РТМ(К) стали любимыми кораблями российских подводников, ценивших их за надежность, удобство и боевую мощь, да и, в конце концов, корабли этого типа удивительно красивы. Они, безусловно, способны были справляться с задачами противолодочной обороны, пока костяк американских подводных сил составляли АПЛ типа «Los Angeles» и «Improved Los Angelеs».Иными словами, для своего времени корабли проекта 971 «Щука-Б» были и совершенным, и чрезвычайно грозным оружием. Проблема заключается в том, что это время навсегда уходит в прошлое.Для того, чтобы понять, с кем (случись что) придется сражаться нашим МАПЛ, сделаем небольшой экскурс в историю американских ВМС.Длительное время в ВМС США действовала концепция, согласно которой многоцелевые АПЛ имели своей основной задачей уничтожать русские подводные лодки на рубежах противолодочной обороны. Но развитие советских технологий привело к тому, что отечественным РПКСН совершенно не было нужды идти в океан. Увеличившаяся дальность баллистических ракет позволяла подводным ракетоносцам поражать цели на территории США, находясь в морях Северного Ледовитого океана и Охотском море, а растущая морская мощь Страны Советов позволила обеспечить в этих районах господство над водой и в воздухе.Районы развертывания советских РПКСН находились вблизи советских военно-морских баз и были прикрыты всем, чем располагал ВМФ СССР. Включая многочисленную авиацию сухопутного базирования, множество надводных кораблей, и, конечно же, новейшие атомарины «Щука» и «Щука-Б». Эти районы в американском флоте называли «Бастионами»: ВМС США, при всей своей мощи, не имели возможности вторгнуться в «Бастионы», разгромить их и поставить под свой контроль с тем, чтобы уничтожить советские РПКСН в начале конфликта, а потом было бы уже поздно.Отсюда, собственно, и пошли изменения в морской стратегии США. Флот потребовал субмарин, способных осуществлять поиск и уничтожение подводных лодок СССР непосредственно в «Бастионах». Для этого американцам понадобились противолодочные атомарины, способные успешно действовать в зоне господства советских ВМФ и ВВС. И такие корабли были созданы – серия АПЛ «Сивулф». Они были первыми АПЛ 4-го поколения, и, по совокупности своих боевых качеств, стали, и возможно, остаются до сих пор самыми грозными многоцелевыми АПЛ мира. Разумеется, ничто не дается даром, и стоимость новейших американских АПЛ оказалась неподъемной даже для бюджета США. В итоге американцы построили только три «Сивулфа», а в дальнейшем перешли на более дешевые, но несколько менее эффективные «Вирджинии».Однако «Вирджинии», хотя и являются по сути эдакой «версией лайт», проектировались при соблюдении определенных требований, одним из которых было сохранение шумности на уровне «Сивулфа». А кроме того, «Вирджинии» сохранили от своих грозных «предков» весьма совершенный гидроакустический комплекс. В целом «Вирджинии» представляют собой безусловный шаг вперед в сравнении с «Improved Los Angelеs» и из всех наших одиннадцати МАПЛ проекта 971 сколько-то равноценным противником для «Вирджиний» являются всего лишь две субмарины: «Вепрь» («Akula II») и «Гепард» («Akula III»). В то же время в составе ВМС США уже сейчас насчитывается 15 «Вирджиний» и 3 «Сивулфа».С другой стороны, «Щуки-Б» имеют очень большой модернизационный потенциал. В настоящее время существует проект 971М, предусматривающий, буквально, строительство новой подводной лодки в корпусе старой по цене меньше половины современной атомарины. Объем переделок очень велик, но за эти деньги мы получаем лодку, вплотную приближенную к 4-му поколению и вполне способную противостоять «Вирджиниям». При этом, по некоторым данным, срок службы модернизированных МАПЛ увеличивается на 10 лет.Изначально шли разговоры о том, что по проекту 971М будут модернизированы 6 лодок, заниматься этим должна была «Звездочка». Однако по состоянию на 2017 г речь уже идет только о четырех: «Леопард», «Волк», «Братск» и «Самара». При этом «Леопард» поставлен в модернизацию еще в середине 2011 года, а контракт на его «превращение» в 971М был подписан в декабре 2012 г. Лодка до их пор не вернулась в состав флота, сроки ее сдачи морякам постоянно сдвигались «вправо». Не так давно, говорили о 2018 г., но теперь уже о 2019 г. С одной стороны, это вполне объяснимо глобальным масштабом работ по кораблю. Модернизация «Леопарда», по некоторым данным, должна была обойтись в 12 млрд. руб. еще в старых ценах. Но с другой стороны, подобные темпы совершенно не внушают оптимизма: следует предполагать, что сдача флоту в 2019-2025 гг четырех МАПЛ проекта 971М станет пределом производственных мощностей «Звездочки» на ближайшее десятилетие. И это если у флота по новой ГПВ 2018-2025 хватит денег на все четыре атомных подводных корабля!Какова судьба остальных лодок проекта 971? Как это ни печально, но, скорее всего, две лодки «Кашалот» и «Магадан» покинут состав ВМФ РФ: обе они сейчас находятся на Амурском судостроительном, и шансов вернуться оттуда у них немного. «Вепрь» («Akula II») заканчивает ремонт на «Нерпе» (филиал «Звездочки») и, вероятно, после него ремонт пройдет («Akula III») «Гепард» (речь идет не о дорогостоящей модернизации, а, скорее, о среднем ремонте, хотя не исключено, что «Гепарду» понадобится капитальный).Также можно, наверное, ручаться, что в строю сохранится «Кузбасс» («Improved Аkula»), завершивший ремонт в 2016 г., а вот насчет «Тигра» и «Пантеры» все уже не так однозначно. Эти корабли походили ремонт в 2002 и 2008 гг. соответственно, так что к 2025 г., очевидно, понадобится следующий, а получат ли его эти лодки? До 2025 г. шансов на серьезный ремонт у них практически нет, а будут ли военные вкладываться после 2025 г. в корабли 32- и 35-летнего возраста? Которые и после недешевого ремонта все равно уже не станут ровней американским «Вирджиниям»? Скажем прямо: вряд ли.Скорее всего, и даже в самом оптимистичном варианте, к 2025 г. мы будем иметь 4 лодки, модернизированные по проекту 971М, и еще 2 приближающиеся к 4-ому поколению «Вепрь» («Akula II») и «Гепард» («Akula III»), причем все эти лодки будут именно в составе флота, а не в ремонте или его ожидании. Кроме этого, не исключено, что в составе флота сохранится «Кузбасс», а вот остальные, вероятнее всего уйдут в резерв, из которого уже никогда не вернутся. Не то, чтобы их нельзя было бы поставить в строй, но какой в этом смысл? Сегодня, когда модернизируемым по проекту 971М лодкам «стукнуло» 22-28 лет есть смысл вложить большие деньги, с тем чтобы обеспечить флот четверкой мощных атомарин, способных прослужить после ремонта еще лет 12-15 или даже немного дольше, но зачем вкладывать крупные средства в 35-летние корабли? Чтобы отправить их в металлолом лет через 5 после выхода из ремонта?Эх, если бы у Российской Федерации были деньги и производственные мощности, чтобы в течение ближайшего десятилетия «прогнать» по программе модернизации 971М все одиннадцать кораблей, или хотя бы девять, за исключением новейших «Гепарда» и «Вепря»!.. Но ни денег, ни мощностей на это у нас нет…Поэтому наш прогноз по кораблям проекта 971: семь кораблей к 2025 г., четыре 971М и по одной «Akula II», «Akula III» и «Improved Аkula», при том, что последняя, «Improved Аkula», к 2030 г. покинет строй. И, как ни грустно это осознавать, данный сценарий стоит рассматривать в качестве оптимистичного. А к 2035 году нам, вероятнее всего, придется распрощаться со всеми кораблями проекта «Щука-Б» — к этому моменту все они, кроме «Гепарда», перевалят за 40 лет в составе флота.Однако внимательный читатель уже обратил внимание, что, рассматривая перспективы ремонта «Щук-Б», мы принимаем во внимание только «Звездочку» и «АСЗ», но не дальневосточную «Звезду». Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим вторую основу наших подводных сил – ПЛАРК проекта 949А «Антей».Эти корабли, «убийцы авианосцев», не нуждаются в особом представлении, потому что, наверное, нет ни одного человека, хоть сколько-то интересующегося состоянием современного флота РФ и не знающего о них.Мнения об их боевой эффективности разнятся. Некоторые видят в «Антеях» ультимативное оружие, способное гарантированно «помножить на ноль» вражеские АУГ в начале конфликта. Другие, наоборот, считают корабли 949А едва ли не бесполезными, потому что, по их мнению, 24 ПКР «Гранит» не хватит для преодоления ПВО ордера АУГ. По мнению автора настоящей статьи, истина находится где-то посередине.Для того, чтобы применить свое основное оружие на дальность, близкую к предельной, «Антеям» необходимо внешнее целеуказание, которое не так просто получить и не так легко передать на подводную лодку. В СССР для этого использовались система морской космической разведки и целеуказания «Легенда» и самолеты целеуказания Ту-95РЦ. Но «подружить» спутники с подводными лодками не получилось, потому что слишком много следовало сделать слишком быстро: обнаружить цель спутником, классифицировать ее, рассчитать целеуказание, передать его на подводную лодку… В теории, все это работало отлично, но на практике регулярно происходили сбои. А «тушки», построенные в 1962 году и по долгу службы обязанные без истребительного прикрытия оперировать в зоне, контролируемой вражеской палубной авиацией, имели немного шансов выполнить поставленную задачу.Сегодня никакой «Легенды» уже нет, пришедшая ей на смену «Лиана» (полное впечатление) так и «не пришла», ограничившись всего четырьмя спутниками, чего категорически недостаточно. Теоретически корабли проекта 949А могли бы получить целеуказание от загоризонтных радиолокационных станций (если последние все же научились это делать) или же (что выглядит более реально) от самолетов ДРЛО А-50 или А-50У, действующих в интересах флота. Но автору неизвестно ни одного учения, в котором ВКС и флот пытались бы отработать подобное взаимодействие.При этом следует понимать, что необходимость размещения 24 огромных противокорабельных ракет «Гранит» не могло не сказаться на характеристиках «Антеев». Лодки проекта 949А более чем в 1,8 раза превосходят по массе МАПЛ «Щука-Б». Возможно, это не слишком сказалось на маневренности ракетных субмарин (фактически, их энергоустановка представляет удвоенную ЭУ «Щуки-Б»), но все же вряд ли можно ожидать от «Антеев» тех же возможностей противостоять вражеским субмаринам, как и от лодок проекта 971. Все-таки «Антеи» — это узкоспециализированные подводные ракетоносцы, предназначенные для уничтожения эскадр надводных кораблей, а не для противолодочной борьбы.Но все же, несмотря на отсутствие внешнего целеуказания, проект 949А все равно остается грозным противником авианосных ударных групп. Даже в случаях, когда «Антей» вынужден полагаться на собственный ГАК он все еще способен, при удаче (вход АУГ в его зону патрулирования) нанести по ней «кинжальный» удар с расстояния 120-150 км, а возможно и больше (для ГАК лодок проекта 949А указывалась максимальная дальность обнаружения 230-240 км, но, конечно же, тут все очень зависит от гидрологии). И какие бы расчеты не приводили сторонники американской системы «Иджис», давая посекундный хронометраж, как один «Арли Берк» уничтожает полный залп ПЛАРК проекта 949А, но в реальном бою все происходит «немного» не по формулам. Замечательный британский ЗРК «Си Вулф», на учениях без проблем перехватывавший 114-мм снаряды в полете, в реальных боевых условиях зачастую не мог среагировать на дозвуковой аргентинский штурмовик. Вместо «бумажной» 85%-ой эффективности, ЗРК «проспал» почти 40% атак, а в остальных показал примерно 40%-ю эффективность. То же касается и американских ЗРК «Пэтриот»: в идеальных условиях «Бури в пустыне» (отсутствие РЭБ, залповых пусков «Скадов») они продемонстрировали в лучшем случае 80%-ную эффективность.Но что такое 80% эффективность ПВО при атаке 24 ПКР «Гранит»? Это 4-5 прорвавшихся к цели ракеты, чего, возможно, не хватит для уничтожения авианосца, но для того, чтобы сильно повредить и вывести его из строя, сорвав выполнение боевой задачи, – более чем.Таким образом, до недавнего времени "Антеи" проекта 949А можно было рассматривать как довольно грозное морское оружие, хоть и не ставшее "вундерваффе" из-за отсутствия внешнего целеуказания, но все же, при определенных условиях представляющих страшную опасность для вражеских надводных кораблей. Увы, годы летят быстро.Несмотря на неоспоримые достоинства ПКР «Гранит», необходимо помнить, что это разработка 70-х годов прошлого столетия, принятая на вооружение в 1983 г. то есть 34 года тому назад. За это время электронная «начинка» ракеты, безусловно, сильно устарела и, вероятно, сегодня уже не в полной мере отвечает требованиям морской войны – вполне можно предположить повышенную уязвимость АГСН ракеты к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.Поэтому нашим ПЛАРК понадобились новые ракеты, и существующий сегодня проект их модернизации подразумевает не только обновление оборудования ракетоносцев, но и установку взамен «Гранитов» 72 пусковых для новых ракет «Калибр», «Оникс» и, вероятно, «Циркон». Такое количество современных ракет в одном залпе практически гарантирует перенасыщение ПВО современной АУГ и уничтожение авианосца, но опять же – лишь в том случае, если модернизированный ПЛАРК сможет подойти к АУГ на дальность ее обнаружения корабельным ГАК (или если АУГ сама подойдет к району патрулирования ПЛАРК), при том что по малошумности и по возможностям гидроакустического комплекса ПЛАРК проекта 949А даже после модернизации будут уступать подводным лодкам 4-го поколения ВМС США и не смогут на равных противостоять «Сивулфам» и «Вирджиниям».Тем не менее, модернизированные «Антеи» останутся довольно грозным оружием. Проблема заключается в том, что из 8 таких лодок, находящихся сегодня в составе ВМФ РФ подобная модернизация ожидает только четыре. «Иркутск» и «Челябинск» проходят ее сейчас, а следом за ними, вероятно, придет очередь «Омска» и «Вилючинска» («Омск», возможно, уже встал на модернизацию).Проблемы все те же: подобная модернизация представляется чрезвычайно масштабной и сложной, а значит, и дорогой, при том, что у специалистов «Звезды», как можно предположить, пока недостаточно опыта для реализации проектов такого уровня. Из этого следует, что ближайшее десятилетие «Звезда» будет занята работами по «Антеям» и не сможет заниматься ничем другим.Как можно понять из открытых источником, на ближайшие годы «Звездочка» будет ориентирована на модернизацию «Щук-Б», а «Звезда» — «Антеев». Далеко не факт, что у «Звезды» все получится, что сроки не съедут «вправо» и что в рамках ГПВ 2018-2025 гг. в состав флота вернутся четыре обновленных ПЛАРК, но… допустим, все же вернулись. Что будет с оставшимися четырьмя? Увы, их перспективы совершенно безрадостны.Дело в том, что к 2025 г. возраст «Воронежа», «Орла» и «Смоленска» достигнет 33-36 лет, и только «Томск», переданный флоту в 1996 г., будет еще сравнительно молодым, 29-летним. Соответственно, только «Томск» имеет какую-то надежду на модернизацию по следующей ГПВ 2026-2035 гг., но крайне иллюзорную. Во-первых, с учетом реальных сроков выполнения нашего судоремонта, модернизация четырех «Антеев» все же затянется, а во-вторых, все же подобная модернизация займет несколько лет, и далеко не факт, что ВМФ захочет платить за то, чтобы морально устаревший корабль вошел в строй году эдак в 2030-ом или даже позднее.Наиболее вероятно, что, пока четыре «Антея» проходят модернизацию, вторая четверка будет служить, тем более что «Томск» и «Орел» завершили ремонт в 2017 г., «Смоленск» — в 2014 г. и только «Воронеж» — в 2011 г. Но по мере вступления модернизированных кораблей в строй, они будут покидать состав флота и уйдут на утилизацию. Причем основной причиной этого станет не их техническое состояние, а отсутствие главного оружия, ради которого эти лодки, собственно говоря, и создавались.Хотя автору неизвестно, когда было прекращено производство «Гранитов», можно предположить, что это произошло довольно-таки давно. Уже в начале 2000-х «Гранит» не считался ракетой, находящейся на острие военно-технического прогресса, и в 2001 г. было начато проектирование его модернизированного варианта. Но эти работы не были доведены до конца (выполнено порядка 70% опытно-конструкторских работ), после чего в 2010 г. их прекратили. Таким образом, обновленной версии «Гранита» не состоялось, восстанавливать производство ракет по первоначальному и устаревшему уже проекту, конечно, никто не будет, а у выпущенных ранее ракет к 2025 г., с высочайшей долей вероятности, закончатся все гарантийные сроки. Таким образом, немодернизированные ПЛАРК проекта 949А утратят свое основное оружие, а в качестве многоцелевых АПЛ они несостоятельны уже и сейчас. Соответственно, их нахождение в ВМФ РФ потеряет всякий смысл.В итоге мы приходим к тому, что из 11 МАПЛ проекта 971 «Щука-Б» и 8 ПЛАРК проекта 949А «Антей» находящихся сегодня в составе ВМФ РФ спустя десятилетие у нас останется 7 МАПЛ и 4 ПЛАРК. Да, из этого количества 8 атомарин пройдут глубокую модернизацию, но из 19 кораблей останется 11, то есть численность упадет более чем в полтора раза! И даже такой результат достижим лишь при выделении достаточного количества средств на флот в новой ГПВ 2018-2025 гг и ударном труде нашей судоремонтной промышленности. И все равно выглядит чрезмерно оптимистичным!При этом, как ни удивительно, но количество атомарин проектов 971 и 949А несущих службу, а не стоящих в резерве, на ремонте или его ожидании кардинально не увеличится. Сейчас у нас боеспособны 4 МАПЛ «Щука-Б» и 5 ПЛАРК «Антей», т.е. 9 кораблей, а к 2025 г их будет либо 11, либо 10 в случае, если «Гепард» к тому времени все же поставят на ремонт.А что с остальными АПЛ ВМФ РФ? Первое, что нужно учитывать, пытаясь спрогнозировать их судьбу: на сколько-то серьезные ремонты они не могут рассчитывать, потому что и деньги, и мощности будут задействованы в первую очередь под программы модернизации «Антеев» и «Щук-Б».В настоящее время ВМФ РФ располагает тремя МАПЛ проекта 671РТМ(К) «Щука». Лодки этого типа устарели, и еще в 2013 г. было принято решение о нецелесообразности их модернизации, потому что корабли создавались на технических решениях 70-х годов пошлого столетия и довести их до нужных сегодня параметров невозможно. Из трех сохранившихся «Щук» «Даниил Московский» находится в резерве, и уже вряд ли когда-нибудь из него выйдет, «Тамбов» — как будто бы на ремонте, но вероятнее всего просто выведен из эксплуатации и находится в отстое на территории судоремонтного завода (возможно – «Нерпа»). В строю остался один-единственный «Обнинск». С высочайшей долей вероятности к 2025 г. в составе ВМФ РФ не останется ни одного корабля проекта 671РТМ(К).Проект 945А «Кондор» – относительно не старые лодки 3-го поколения «Нижний Новгород» (1990 г) и «Псков» (1993 г).Имеют титановые корпуса, прошли капитальный ремонт в 2008 и 2015 гг. соответственно. По своим боевым качествам не уступают МАПЛ проекта 971 первых серий, соответственно, к 2025 г. устареют и, с высокой долей вероятности, покинут строй, хотя не исключено, что им продлят сроки службы до 2030 г., но не дальше. К этому времени возраст лодок составит 40 и 37 лет.Завершают наш список две «Барракуды», проект 945: «Кострома» и «Карп». И если судьба их «потомков» — «Кондоров» под вопросом и в ней еще могут быть различные варианты, то для «Барракуд», увы, все ясно. Они находятся в резерве и там и окончат свои дни, потому что их модернизация не выглядит оправданной, к тому же ни денег, ни промышленных мощностей на нее не будет.Исходя из вышесказанного, можно предполагать, что из имеющихся в составе флота 26 нестратегических атомарин (без учета «Северодвинска») к 2025 году останется хорошо если 13 лодок, а к 2030 г останется 11. В то же время, количество АПЛ проекта 885 «Северодвинск», которые мы подробно рассмотрим в следующей статье, ограничено 7 лодками, и до 2025-2030 гг кроме них, никаких новых атомарин не будет. А это значит, что численность ПЛАРК и МАПЛ в составе ВМФ РФ продолжает сокращаться, и в ближайшие 15 лет снизится с 27 до 18. Безусловно, качественно атомный флот ВМФ РФ станет значительно сильнее, но его количество, совершенно недостаточное и сегодня, продолжит сокращаться.Кто-то может возразить: из имеющихся сегодня 27 атомарин большая часть находится в резерве и ремонте. Это, безусловно, так. Но и подсчет боеспособных субмарин не дает особых поводов для оптимизма. Сегодня к походу и бою готовы 1 «Северодвинск», 5 ПЛАРК «Антей», 4 МАПЛ «Щука-Б», 1 «Щука» и 2 «Кондора», то есть 13 лодок. К 2030 г. у нас будет 18 лодок. Очевидно, какие-то из них будут проходить текущий ремонт, так что и здесь кардинальных улучшений, увы, не предвидится.