Бронеавтомобиль-бронедрезина «Тип 91» (Япония)



Бронеавтомобиль "Тип 91" в конфигурации бронедрезины, 1935 г. Фото Wikimedia Commons



Современная реконструкция облика машины. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



"Тип 2591" в Маньчжурии. Фото Aviarmor.net



Бронедрезина на железной дороге. Фото Aviarmor.net



Бронеавтомобиль с маскировкой. Фото Aviarmor.net

По материалам:

http://tanks-encyclopedia.com/

https://militaryfactory.com/

http://voenteh.com/

http://aviarmor.net/

Федосеев С. Бронетехника Японии 1939-1945 // Библиотека журнала «Техника – молодежи». – М.: «Восточный горизонт», 2003.

Malmassari P. Armoured Trains. Seaforth Publishing. 2016.

В начале тридцатых годов прошлого века, готовясь к захвату территорий Китая и Маньчжурии, японская армия строила парк боевых бронированных машин разных классов и типов. Большое распространение в этот период получили бронеавтомобили множества моделей, построенные на основе доступных грузовых шасси. Одним из самых массовых, успешных и интересных образцов подобного рода стал бронеавтомобиль-бронедрезина «Тип 91».Программа массовой разработки и строительства колесной бронетехники для вооруженных сил Японии стартовала в начале тридцатых годов и быстро набрала высокие темпы. Всего за несколько лет ряд предприятий представил значительное число проектов, в основной массе получивших одобрение будущего эксплуатанта. По заказу армии и флота создавались броневики с разными возможностями и характеристиками, предназначенные для решения отличающихся задач. Достаточно быстро императорская армия сформировала требования к бронеавтомобилю, способному работать на железных дорогах.Из доступных сведений следует, что броневик-бронедрезина был заказан ориентировочно в 1930 или 1931 году. Разработка проекта завершилась в этот же период, и не позднее конца 1931 года готовая техника поступила на вооружение. Следует отметить, что в некоторых источниках указываются иные данные о сроках реализации проекта. По этим данным, машина поступила на вооружение двумя годами позже – в 1933-м.Определенная путаница с годами разработки техники связана с ошибкой зарубежных разведок. Дело в том, что разведчики третьих стран, наблюдавшие за развитием японской армии в тот период, обозначили новый броневик-дрезину как «Тип 93» или «Сумида». Цифровое обозначение «93» указывало на 2593 год японского календарь (1933 год нашей эры). Под названиями, указанными разведкой, машина фигурировала во всех справочниках на протяжении долгих лет. Сравнительно недавно были обнаружены новые сведения о железнодорожных броневиках, изменившие существующую картину.Согласно вновь обнаруженным сведениям, эта машина носила официальное обозначение «91 Сики Коки Кэниса» – «Транспорт для широкой колеи, тип 91». Число в названии обозначало год появления техники – 2591 по японскому календарю или 1931-й по григорианскому. Вместе с правильным названием исследователям удалось найти некоторые другие данные о проекте.По известным данным, разработка броневика «Тип 91» началась в 1930 году. Создание этой машины поручили конструкторскому бюро токийского завода «Исикавадзима», выпускавшего грузовики под маркой «Сумида». Возможно, именно этот факт ввел в заблуждение зарубежную разведку. Использование отработанных идей и решений, а также применение готовых комплектующих позволило ускорить работы и получить желаемый результат в кратчайшие сроки.Согласно некоторым данным, базой для нового железнодорожного броневика стал грузовой автомобиль «Тип 91», выпуск которого был начат в 1931 году. Как и в случае с другими проектами, предусматривался отказ от различных изделий, монтируемых поверх шасси, вместо которых следовало использовать броневой корпус. Кроме того, предлагалось незначительно переделать ходовую часть для получения желаемых возможностей.Базовое шасси имело прямоугольную металлическую раму с передним расположением двигателя и коробки передач. По известным данным, грузовик «Тип 91» комплектовался бензиновым двигателем мощностью не более 45-50 л.с. Двигатель сопрягался с механической коробкой передач. Привод двух задних ведущих осей осуществлялся через карданный вал и пару дифференциалов.В составе ходовой части имелось три моста с зависимой подвеской на листовых рессорах. Передняя ось имела средства управления для маневрирования на шоссе. Броневик предлагалось оснащать колесами оригинальной конструкции, обеспечивавшими перемещение по автомобильным и железным дорогам. Основой такого колеса был металлический диск, имевший обод и выступающую реборду. Между ребордой и ободом устанавливалась резиновая шина. Вне зависимости от конфигурации ходовой части, броневик имел колесную формулу 6х4. Передние колеса прикрывались изогнутыми крыльями. Две задние оси находились под бортом корпуса, однако могли оснащаться собственным крылом.Для перехода на железнодорожные пути экипажу следовало проводить несложную подготовку машины. В передней и задней частях корпуса находились две пары собственных домкратов, при помощи которых броневик следовало вывешивать над рельсами. Далее производился демонтаж резиновых шин, после чего машину можно было опускать на пути с колеей 1524 мм. Снятые шины предлагалось перевозить на бортах корпуса. Для эффективной эксплуатации на железной дороге также предусматривались сцепные устройства и буферы.Броневик-дрезина «Тип 91» должен был получить защиту традиционного вида. Поверх шасси следовало монтировать клепанный броневой корпус с дифференцированной защитой. Лобовые детали такого корпуса имели толщину 16 мм. Некоторые передние листы отличались меньшей толщиной – 11 мм. Борта выполнялись из 8-мм листов. Крыша и некоторые другие агрегаты имели толщину 6 мм. Башня броневика по своему уровню защиты соответствовала корпусу.Сбоку рама шасси прикрывалась прямоугольными броневыми щитками небольшой толщины. Над таким бронированием располагался основной корпус. Любопытно, что от других японских броневиков своего времени «Тип 91» отличался большей сложностью форм корпуса в целом и капота в частности.Двигатель прикрывался крупным броневым капотом сложной формы. Спереди радиатор закрывался клиновидным лобовым агрегатом с горизонтальными щелями. На марше его створки раскрывались, улучшая вентиляцию. В бою лобовой агрегат закрывался, защищая силовую установку. Позади раскрывающегося щитка находились расходящиеся вертикальные борта. В них имелись люки для доступа к двигателю. Крыша капота образовывалась тремя наклонными деталями трапециевидной формы. В задней части капота имелся крупный наклонный лист, сопрягавшийся с лобовой деталью обитаемого отсека.Передняя часть обитаемого отсека, вмещавшая места водителя и командира, отличалась меньшей шириной и прямоугольными обводами. Затем корпус расширялся, получая максимальное поперечное сечение, не изменявшееся до самого кормового листа. Последний располагался с некоторым наклоном вперед. Сверху экипаж защищался горизонтальной крышей с крупным скошенным участком.Башня машины «Тип 91» отличалась простотой конструкции. На каркасе предлагалось закреплять несколько изогнутых деталей, образующих конический борт. В его передней и задней частях предусматривались вырезы с прямоугольными листами для установки вооружения. Также башня получала горизонтальную крышу с крупным люком.Новый броневик-дрезина должен был нести только стрелковое вооружение. В башне предусматривалась установка одного пулемета винтовочного калибра. На сохранившихся фотографиях видно, что основным оружием машин был пулемет «Тип 92» калибра 7,7 мм. Крупный боекомплект к пулемету располагался на стеллажах боевого отделения.По разным данным, комплекс вооружения машины также включал в себя дополнительные пулеметы «Тип 91» калибром 6,5 мм, либо экипажу предлагалось использовать личное оружие. Применять дополнительные стрелковые системы следовало с использованием бортовых амбразур. В бортах боевого отделения помещалось по три таких устройства, оснащенных подвижными броневыми крышками. Башня и шесть амбразур позволяли одновременно обстреливать несколько целей, в том числе на разных направлениях. Известно, что некоторые броневики вместо передних амбразур упрощенной конструкции получали шаровые установки.Экипаж броневика-бронедрезины «Тип 91» состоял из шести человек. В него включались водитель, командир и четыре стрелка. Рабочее место водителя находилось в передней части обитаемого отсека. Рядом с ним размещался командир. Прочие члены экипажа работали в боевом отделении и должны были применять оружие. Доступ в машину обеспечивался парой бортовых дверей, помещенных на уровне мест командира и водителя, а также распашной кормовой дверью. При определенной сноровке в броневик также можно было попасть через люк башни. Позади башни в крыше имелся дополнительный прямоугольный люк.Броневик оснащался развитыми средствами наблюдения. Водитель и командир могли следить за дорогой через лобовые люки, прикрывавшиеся подвижными крышками. В боевой обстановке наблюдение осуществлялось через щели в последних. Также пара смотровых щелей имелась в бортовых дверях. Обзор из боевого отделения обеспечивался бортовыми амбразурами и щелями. Башня оснащалась парой люков для монтажа оружия и бортовыми смотровыми щелями.Перспективная боевая машина отличалась сравнительно большими габаритами. Ее длина достигала 6,7 м, ширина – 1,9 м при высоте чуть менее 3 м. Боевая масса составляла 7,7 т. Ограниченные характеристики двигателя позволяли развивать скорость не более 40-45 км/ч. Запас хода – до 240 км. В автомобильной конфигурации новый броневик «Тип 91» мог передвигаться по шоссе и некоторым пересеченным местностям, преодолевая несложные препятствия. Наиболее высокие ходовые характеристики он должен был показывать на железных дорогах. В частности, известно о возможности разгона до 60 км/ч.Бронеавтомобиль-бронедрезина был создан в самом начале тридцатых годов и, после проведения всех необходимых проверок, был рекомендован к принятию на вооружение с последующими поставками в войска. Не позднее 1932-33 годов машины «Тип 91» отправились на территорию Китая и Маньчжурии для участия в боевых действиях. Им предстояло решать разнообразные боевые и вспомогательные задачи. Возможность работы на автомобильных и железных дорогах в некоторой мере повышала потенциал техники.Серийный выпуск броневиков с комбинированной ходовой частью продолжался в течение нескольких лет. В разных источниках упоминается, что японская армия получила не менее 100 и не более 500 подобных боевых машин. Также встречаются и более смелые предположения. Можно предположить, что реальная численность броневиков «Тип 91» была заметно меньше некоторых современных оценок. Тем не менее, и в таком случае эти машины стали одними из самых многочисленных бронеавтомобилей Японии своего времени.Планируемые к захвату территории Китая и Маньчжурии к началу тридцатых годов имели развитую сеть железных дорог, что обеспечивало новым японским броневикам-дрезинам высокую мобильность. За минимальное время боевые машины могли прибыть в заданный район и оказать поддержку подразделениям сухопутных войск. Кроме того, «Тип 91» оказывались весьма удобным средством патрулирования и защиты железных дорог. В отличие от другой техники, такие броневики не нуждались в отдельных дорогах и могли защищать пути, используемые для передвижения.В роли средства усиления пехоты или кавалерии, а также в рамках патрулирования различных районов бронеавтомобили-бронедрезины «Тип 91» использовались в течение нескольких лет. По некоторым данным, такой технике удалось принять участие в нескольких полномасштабных войсковых операциях. В частности, броневики активно использовались при захвате Шанхая в 1937 году. Тем не менее, к этому времени машины успели устареть и выработать значительную часть ресурса.По разным данным, броневики «91 Сики Коки Кэниса» оставались в строю, как минимум, до конца тридцатых годов. Появление более новой техники с улучшенными характеристиками позволило перевести старые машины на второстепенные роли, однако одномоментный полный отказ от них все еще не планировался. По мере расходования ресурса бронетехника списывалась и утилизировалась. По всей видимости, этот процесс растянулся на несколько лет и завершился в начале сороковых годов. Ни одного броневика «Тип 91» не сохранилось.Принимая во внимание особенности будущего театра военных действий, японское командование заказывало разработку разнообразных боевых бронированных машин. Один из подобных заказов предусматривал строительство бронеавтомобиля, способного штатным образом перемещаться по железной дороге. Появление серийных броневиков «Тип 91» заметно повысило потенциал армии Японии и сказалось на итоге последующих боевых действий, продолжавшихся в течение нескольких лет.