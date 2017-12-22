18:14 23 декабря

F-117: пластиковый «уродец», не оправдавший надежд

Незаметный для радаров самолет был мечтой всех авиаконструкторов с момента появления, собственно, самих радаров. Первым таким летательным аппаратом, в той или иной степени, стал американский высотный разведчик SR-71. Отработанные на нем технологии "стелс" были впервые масштабно применены при создании тактического бомбардировщика F-117.

За сравнительно высокие показатели малозаметности пришлось с лихвой заплатить маневренными характеристиками самолета. Он был крайне неустойчив в воздухе, для чего понадобилась интеграция сложных автоматических систем контроля. Более того, угловатая форма планера исключала возможность выхода самолета на сверхзвуковые скорости.

Тем не менее, F-117 поучаствовал в ряде военных конфликтов. Эти бомбардировщики несли демократию в Панаму, Ирак и Югославию.


"Невидимку" планировалось использовать плоть до 2018 года, однако морально-техническое устаревание самолета стало причиной его вывода из состава ВВС США на десять лет раньше.



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Комментарии 29

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  1. svp67 Вчера, 15:22
    F-117: пластиковый «уродец»
    Мне он в таком вот виде больше нравиться...
    svp67
    1. ИмПерц Вчера, 15:30
      Цитата: svp67
      Мне он в таком вот виде больше нравиться...

      А могли бы написать "нам", претензий бы не было drinks
      ИмПерц
      1. svp67 Вчера, 15:35
        Цитата: ИмПерц
        А могли бы написать "нам", претензий бы не был

        Я высказал СВОЕ мнение, но раз нас уже двое, то:
        "НАМ он так больше нравиться" drinks
        svp67
        1. ИмПерц Вчера, 15:36
          Нас гораздо больше soldier
          ИмПерц
          1. svp67 Вчера, 15:41
            Цитата: ИмПерц
            Нас гораздо больше

            Верю, но не люблю ссылаться на "обчество", люблю выслушать мнение КАЖДОГО. Может кому то он в ином свете нравиться.
            svp67
        2. БМП-2 Сегодня, 16:51
          Хоть и не пью, но, тогда буду третьим! hi drinks
          БМП-2
  2. FalconD Вчера, 15:37
    Статья явно адресована Ура-патриотам. Я с её названием не согласен в корне! Если говорить с позиции любителей и профессионалов авиации, а я к таким себя отношу, то самолет достоин внимания. Как по мне, так не красивых самолетов не бывает! А этот до кучи еще и очень футуристичен! Ну не пошел он, ну и что??? Мне дико читать коменты здешних сидельцев (читателей) про то что всё американское и украинское - это г*вно, а наше это самое лучшее! Вы сами-то что создали??? Парадокс в том, что если бы завтра например этот самолёт представили как разработку сирийской промышленности (чисто гипатетически), то вы бы тут восторгами и аплодисментами всё б забрызгали! Так что господа определитесь: либо при виде ф-117 вы видите самолет, либо "овский металлолом" и т.п.
    FalconD
    1. Mik13 Вчера, 15:55
      Так это народ как-то забывает, что такие летательные аппараты, как Су-27, Су-30, Су-35 тоже "крайне неустойчивы в воздухе, для чего понадобилась интеграция сложных автоматических систем контроля"
      Просто в одном случае это подается как Великое Достижение Великой Державы Неимеющееаналогов (тм), а в другом случае - как ужасный провал и распил...
      Mik13
      1. Fighter Вчера, 16:45
        Что вы хотите от людей, неимеющих даже представления об авиации?
        Fighter
      2. Fighter Вчера, 18:23
        Интересн: хоть один из "здесьсидельцев" знает о "жесткой связи" на 27-м и его преемнике 35-м
        Fighter
        1. Fighter Вчера, 18:32
          Вблизи ни один ероплан не видели, а мнят себе ЭКСПЕРТАМИ...
          Fighter
    2. Lock36 Вчера, 16:50
      Цитата: FalconD
      так не красивых самолетов не бывает

      У Вас наверное и женщин некрасивых не бывает - бывает мало водки.
      Чтобы не ранить Вашу ранимую душу, скажу, что красота этого самолета - альтернативная. Он этакий альтернативно красивый.
      Уpoд одним словом.
      Lock36
      1. FalconD Вчера, 19:39
        Даже у такой мыши как Вы может быть мнение о кошке))
        FalconD
        1. Lock36 Вчера, 20:24
          Очевидно, что Ваш экспертный уровень не позволяет Вам осознать, что люди - это живые существа, а те же самолеты - объекты техносферы, рукотворные артефакты и никаких оснований "для столь глубокой аналогии" не просматривается.
          Позвольте поинтересоваться, Вы не гуманитарий часом? У них часто бывает слабо структурированное мышление. Хотя возможно Вы просто уроки в школе прогуливали.
          Или сейчас прогуливаете? wink
          Lock36
          1. FalconD Вчера, 23:33
            Вообще-то ктн по экологической безопасности в авиационной сфере...
            Так что главное Вы не прогуливайте)
            FalconD
            1. Lock36 Сегодня, 12:50
              Цитата: FalconD
              Вообще-то ктн по экологической безопасности в авиационной сфере...
              Ааааа, гуманитарий по образованию? Ну сразу бы сказали - какие тогда к Вам вопросы....
              Хотя и здесь я вижу лажу: он же пластиковый - куда Вы смотрели? Как его утилизировать?!!! Недорабатываете, недорабатываете...
              ... Хотя Вы же гуманитарий - о чем это я?!! laughing
              Lock36
        2. Lock36 Вчера, 20:38
          В общем "альтернативно одаренные" "эксперты" Вашего уровня в меньшинстве. laughing

          Оптимизация формы планера по критерию уменьшения заметности значительно ухудшила аэродинамику машины. В официальной истории Skunk Works (название подразделения перспективных разработок Lockheed Advanced Development Projects) рассказано, что когда ведущему аэродинамику отделения Дику Кэнтрелу впервые показали желаемую конфигурацию будущего F-117A, того хватил удар. Придя в себя и осознав, что он имеет дело с уникальным самолетом, при создании которого первую скрипку играют не специалисты его профиля, а какие-то электрики, он поставил перед своими подчиненными единственно возможную задачу - сделать так, чтобы это чудовище было в состоянии хоть как-нибудь летать. Главные проблемы виделись в достижении достаточного аэродинамического качества в крейсерской конфигурации для обеспечения заданной дальности полета, а также приемлемого уровня искусственной устойчивости и управляемости. Угловатый фюзеляж, острые передние кромки поверхностей, профиль крыла, образованный отрезками прямых - все это весьма плохо подходит для дозвукового полета. В итоге аэродинамическое качество F-117A при заходе на посадку составило всего около 4, что соответствует уровню самолета А.Ф.Можайского и лишь немногим выше, чем у космического корабля Space Shuttle. Достаточно большой оказалась и посадочная скорость самолета, из-за чего пришлось использовать тормозной парашют, раскрывающийся сразу после контакта с ВПП.
          Lock36
    3. антивирус Вчера, 20:10
      американцы сделали что хотели
      если не брать в расчет войну с СССР-РФ( ядерная война) , то сдр можно было победить и давили всех
      а бабла хватает и сейчас и тогда
      антивирус
      1. Vita VKO Сегодня, 14:20
        Цитата: антивирус
        американцы сделали что хотели

        Государство, которое может себе позволить печатать деньги в любых количества будет и дальше делать, то что хочет. Причем это делается с согласия политиков большинства стран, в том числе и России, которая продолжает увеличивать инвестиции в американские ценные бумаги, а не собственную экономику. А у "ура-патриотов" сразу включается странная селекция этой информации.
        Vita VKO
    4. NN52 Вчера, 20:47
      FalconD

      Вы пжл определитесь для себя, он красивый или футуристичен...
      Cиделец здесь помоему Вы. Вас откуда выпустили?
      NN52
      1. FalconD Вчера, 23:39
        Для себя я уже определился - это красивый и футуристичный самолёт со всеми своими плюсами и минусами...

        На "сидельца" прошу не реагировать обидно)
        FalconD
    5. БМП-2 Сегодня, 17:08
      Дмитрий, я кажется, начинаю понимать в чём дело: видимо, эталон авиационной красоты для Вас - это IAI Phalcon 707? wink
      БМП-2
  3. Tyulen Вчера, 16:15
    Автор то тот еще квасной коприот, может как орангутанг только дерьмом кидаться не глянув что было сделано множество конструкторских решений, которые до этого не применялись.
    Это как пробитый рогуль с хохлостана.
    Tyulen
  4. ИмПерц Вчера, 16:19
    Цитата: FalconD
    позиции любителей и профессионалов авиации

    Так вы любитель? Или профессионал? Вы уж определитесь)))
    Шутка)))
    Самолёт выглядел очень оригинально. За счёт этого очень гармонично смотрелся в Голливуде.
    Вот тоже красивый аэроплан:
    ИмПерц
    1. FalconD Вчера, 23:35
      Ну тут речь про серийный образец, реально применявшийся в боевых действиях)
      FalconD
  5. ВЕРЕСК Вчера, 17:25
    Сбили .Чисто случайно выследили.И это сыграло.
    ВЕРЕСК
    1. freejack Сегодня, 01:05
      .Чисто случайно выследили.

      Я не верю в случайности..
      Любая случайность - итог весьма объяснимых закономерностей... hi
      freejack
  6. Siberia 9444 Сегодня, 13:32
    Петр Уфимимцев это по его трудам ( книге ) они смогли только сделать этот самолёт ! А сами не могли до думается какие формы должен иметь планер для меньшей заметности . Но были и другие труды этого ученого как искать этот стелс в небе которые они не взяли в расчет.
    Siberia 9444
    1. антивирус Сегодня, 14:36
      по лицу видно---иногда математики плохо считают деньги
      антивирус
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