F-117: пластиковый «уродец», не оправдавший надежд

Незаметный для радаров самолет был мечтой всех авиаконструкторов с момента появления, собственно, самих радаров. Первым таким летательным аппаратом, в той или иной степени, стал американский высотный разведчик SR-71. Отработанные на нем технологии "стелс" были впервые масштабно применены при создании тактического бомбардировщика F-117.



За сравнительно высокие показатели малозаметности пришлось с лихвой заплатить маневренными характеристиками самолета. Он был крайне неустойчив в воздухе, для чего понадобилась интеграция сложных автоматических систем контроля. Более того, угловатая форма планера исключала возможность выхода самолета на сверхзвуковые скорости.



Тем не менее, F-117 поучаствовал в ряде военных конфликтов. Эти бомбардировщики несли демократию в Панаму, Ирак и Югославию.





"Невидимку" планировалось использовать плоть до 2018 года, однако морально-техническое устаревание самолета стало причиной его вывода из состава ВВС США на десять лет раньше.









