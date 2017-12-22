18:11 23 декабря

Для ВКС РФ создали две новые ракеты

Российские источники раскрыли обозначение новой высокоточной крылатой ракеты для Дальней авиации. Боеприпас получил индекс Х-50. Развертывание новой ракеты планируется в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Разработанная дубнинским МКБ "Радуга" изделие предположительно является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической Х-101, но меньшей по размеру и дальности полета. Спроектированный для размещения во внутренних отсеках ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 снаряд имеет шесть метров в длину, его снаряженная масса порядка 1600 килограммов. Оснащенная турбовентиляторным двигателем ракета развивает крейсерскую скорость порядка 700 км/ч, сообщил военный блог BMPD со ссылкой на журнал Jane's Missiles & Rockets.

Для ВКС РФ создали две новые ракеты



Фюзеляж Х-50 имеет сплюснутое поперечное сечение и боковые грани. Такая форма снижает радиолокационную заметность ракеты и оптимальна для размещения в револьверных пусковых установках Ту-95 и Ту-160. Стратегическая Х-101 в силу большой длины не помещается в отсек вооружения Ту-95 и может применяться только с пилонов под крыльями.

Система навигации новой ракеты комбинированная: инерциальная на маршевом участке, при подлете к цели включается цифровая электронно-оптическая корелляционная система "Отблеск". Помимо малозаметности, для преодоления систем ПВО-ПРО Х-50 использует маловысотную траекторию полета и бортовой комплекс обороны, состоящий из станции активных помех и буксируемых ловушек. Боевая часть может быть двух типов: проникающей для защищенных целей либо кассетной - для поражения, например, аэродромов.

После модернизации дальние ракетоносцы Ту-22М3 смогут нести шесть Х-50 во внутреннем отсеке и две ракеты на внешней подвеске. Ту-160 способен принять на борт 12 ракет, а Ту-95 - 14, включая шесть под крыльями.

Военное название другой разработки, предназначенной для работы в условиях сильной противовоздушной обороны, пока не раскрыто. Создается она в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР) корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и МКБ "Радуга". Снаряд имеет схожие с Х-50 массогабаритные характеристики и дальность полета. Скорость ГЗУР при полете по высотному профилю составляет 6М. Снаряд имеет активно-пассивную головку самонаведения и предназначен главным образом для поражения кораблей.

К 2020 году предполагается, что ГЗУР будет серийно выпускаться темпом "до 50 изделий в год", пишет издание. Это позволяет предположить, что сейчас ракета проходит испытания.


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Комментарии 67

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  1. хрыч Вчера, 15:29
    С ЯБЧ, эдак на тысячу дальность увеличится, а Ту22М3 стал носителем стратегических крылатых ракет, а Ту-95 уберет их с вешней подвески, что существенно повлияет на летные характеристики. Вот и славненько good Это, как Варшавянки стали стратегическими носителями за счет Калибра, также наш дальник стал нечто большее wink
    хрыч
    1. Iline Вчера, 16:22
      Новая российская крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров, говорится в статье Петра Бутовского для Jane's Missiles & Rockets.

      Это цитата из статьи в Ленте. Или опечатка, или непонятные потребности нашего МО. Та же "старушка" Х-555 при сопоставимых размерах имеет гораздо большую дальность и никак не могла влезть в Ту-22М3. Каким образом при тех же размерах влезет Х-50? Даже при проведении доработок на этих бортах. Длину самолёта решили увеличить?
      Скорее всего речь идёт о доработке именно модели Х-555 под новые реалии. Новый двигатель, новое оборудование (хотя из нового - станция помех), изменённый планер.
      Что-то ребята намутили не в тему. Да и не поверю, что наше МО поделилось с ними своими планами.
      Iline
      1. BABAY22 Вчера, 16:46
        Кстати. Уважаемый автор, так сколько всего крыльев на Ту-95? У вас кажется ракеты во внутреннем отсеке и под крыльями. И заодно интересует вопрос: Сколько полосок на тельняшке?
        BABAY22
      2. хрыч Вчера, 17:10
        Цитата: Iline
        Х-555 при сопоставимых размерах

        Смысл созданного изделия - именно подгонка под Ту22М3, соответственно его размеры в статье могут быть преувеличены, а если сравнить с контурами Х-101, то вряд ли она больше 5 метров
        хрыч
      3. хрыч Вчера, 17:23
        Возможно, примерно так если ориентироваться на диаметр
        хрыч
        1. Лексус Вчера, 19:52
          Интересно, а движок наконец-то разместили внутри, или оставили выдвигающимся?
          Лексус
          1. Мих1974 Вчера, 22:26
            А что он внутри забыл?
            Мих1974
            1. Лексус Вчера, 22:59
              Тоже самое, что и в "Калибре" и всех остальных КР в мире
              Лексус
              1. Мих1974 Вчера, 23:00
                А шо в коллибре движок не выдвигается belay ?
                Учите мат часть. bully
                Мих1974
                1. Лексус Вчера, 23:11
                  3М14. Треугольный вырез перед оперением - это воздухозаборник перед ТРД. Специально для "знатоков" матчасти.
                  Лексус
                  1. Мих1974 Вчера, 23:15
                    belay feel
                    сори, попутал малость, вспомнилось просто видео со 101_выми. lol
                    Мих1974
      4. alexmach Вчера, 17:26
        Х-555 при сопоставимых размерах имеет гораздо большую дальность и никак не могла влезть в Ту-22М3 Каким образом при тех же размерах влезет Х-50?

        Таким образом, что её размеры уменьшенны по сравнению с 555?
        Х-55, Х-555 и Х-100(1) они же вроде примерно одинаковых размеров.
        alexmach
        1. Iline Вчера, 17:36
          Х-100 на 1,5 метра длиннее. И это стало критическим для размещения этой ракеты на Ту-95 в грузоотсеке. Х-55 чуть менее 6 метров, Х-555 немного длиннее, но не принципиально. Для Х-50 заявлена длина в 6 метров. Отсюда и вытекает вопрос с размещением на Ту-22М3. Профиль планера не имеет принципиального значения (круглый или треугольный) для размещения на барабанной установке. Это дань моде на "малозаметность".
          Iline
          1. anjey Вчера, 19:34
            с таким профилем на круглый барабан больше входит ракет...
            anjey
          2. abrakadabre Сегодня, 17:04
            Профиль планера не имеет принципиального значения (круглый или треугольный) для размещения на барабанной установке.
            При таком подтреугольном профиле, барабан возможно сделать немного, но меньшего диаметра. То есть компоновка ракет в барабане более плотная
            abrakadabre
    2. сибиралт Вчера, 17:23
      Геометрия хорошо продумана для обоймы. Интересно, сколько таких штук поместится в обойму?
      сибиралт
      1. Iline Вчера, 17:38
        Шесть. И геометрия здесь вовсе ни при чём. На МКУ и круглых ракет помещается ровно 6.
        Iline
        1. Orionvit Вчера, 17:51
          Цитата: Iline
          Шесть. И геометрия здесь вовсе ни при чём

          Здрасте, на В-52, при такой же геометрии ракет, на барабане вмещается девять "тамагавков", против шести круглых Х-55 на ТУшках.
          Orionvit
          1. Iline Вчера, 19:08
            Размеры грузоотсеков (диаметр) не хотите заодно сравнить? Для интереса посмотрите хотя бы видео применения Х-101 с Ту-160 в Сирии ( съёмки из грузоотсека момента сброса ракет). Там и увидите зазор между обшивкой и ракетой на барабане.
            Iline
            1. Orionvit Вчера, 20:29
              Цитата: Iline
              Размеры грузоотсеков (диаметр) не хотите заодно сравнить?

              Нет, не хочу, да из зачем? И ежу понятно, что если что либо упаковать по плотнее, то его войдёт больше. Правда есть ограничение на Х-55, это дополнительные топливные баки, которые выходят за габариты ракет.
              Orionvit
              1. Лексус Вчера, 23:32
                Правда есть ограничение на Х-55, это дополнительные топливные баки

                На Х-55СМ и Х-555
                Лексус
          2. Лексус Вчера, 23:35
            на В-52, при такой же геометрии ракет, на барабане вмещается девять "тамагавков"

            Стандартный американский "барабан" вмещает 8 ракет ALCM-B (С). "Томагавки", насколько я знаю, с В-52 испытывали на внешней подвеске.
            Лексус
        2. anjey Вчера, 19:36
          как понял из статьи на ту 95 войдет 8...,против 6 - х55...
          anjey
    3. RASKAT Вчера, 19:54
      Да нет, у новой дозвуковой с обычным зарядом дальность вероятно будет от 1000 до 2000 км. С ЯБЧ под 3000км, что как бы тоже не мало, теперь взлетев из под Смоленска можно простреливать всю Европу, и даже до Мадрида долетит am
      Ждем с нетерпением еще более мелких ракет, целой серии с дальностями от 200 до 1000км.
      RASKAT
      1. anjey Вчера, 21:43
        вот интересно как вид заряда влияет на дальность?ракета готовое изделие и изначально заточеное под ябч...,она как бы стратегическая, но может использоватся как тактическая...
        anjey
        1. RASKAT Вчера, 22:01
          Все просто, Ракета использует жидкое топливо да и ЯБЧ весит гораздо меньше чем обычная. Ставят дополнительный бак с топливом в освободившейся объем и ракета летит дальше.
          RASKAT
          1. anjey Сегодня, 03:19
            не слышал о таких манипуляциях с баками,по вашему если с ябч летит 2500км, то с обычной бч пролетит меньше,так как бак дополнительный уберут? Всегда думал что отсек боевой унифицированный по обьему...,по крайней мере на х-55...
            anjey
            1. RASKAT Сегодня, 06:56
              Отсек не унифицирован, ракеты разные. Никто БЧ не переставляет, они с завода установлены. Например Х-101 и Х-102.
              RASKAT
              1. anjey Сегодня, 07:51
                спорить не буду,так оно возможно и есть,там и телеметрия разная ,правда и у ракет из одного хранилища задачи могут быть разные ,с разными бч, так что универсальный боевой отсек - это удобно в эксплуатации...,пример пять ракет с обычным вв подавляют систему пво а шестая несет ябч до цели...
                anjey
              2. anjey Сегодня, 07:53
                ядерные бч с завода в ракете не поставляют точно , они на спецхранении..
                anjey
  2. Magic Archer Вчера, 15:39
    Хорошая новость!Еще бы на их базе нечто вроде америкосовского ЛРАСМ создать.Дальнюю пкр со стелс технологией.А в целом на базе таких ракет можно создать целое семейство.Да и хорошей противорадиолокационной ракеты в войсках нет.
    Magic Archer
    1. хрыч Вчера, 15:47
      Цитата: Magic Archer
      на их базе нечто вроде америкосовского ЛРАСМ создать

      О-о, нет, нет. Как стратегическая ракета с огибанием рельефа замечательно, а вот над водой огибать нечего, это американцам у нас учиться и учиться, у нас сверхзвуковые ракеты, а ПКР Калибр, на конечном участке также переходит на сверхзвук. В этой статье же говорится о сходных массо-габаритных характеристиках с некоей ГЗУР, которая на 6 махах будет вспарывать брюха вражеских дредноутов laughing Так, что Ту22М3 еще рано терять специализацию "убийц авианосцев" laughing
      хрыч
    2. Рашнэйрфорс Вчера, 15:50
      Ту22м3 пока ещё никем не стал, но если это чудо-юдо поступит нам на вооружения я лично буду очень счастлив
      Рашнэйрфорс
      1. Мих1974 Вчера, 22:29
        А вот как охамеют матрасы окончатель - мы назад на 22вторые штангу топливозаправщика прикрутим tongue tongue вот тогда и похахочим.
        Мих1974
    3. Romario_Argo Вчера, 18:49
      LRASM-A это ПКР/КРМБ/КРВБ может лупить и по "кораблям" и по "поверхности"
      а Х-50 это аналог LRASM-A, к тому же уменьшенный вариант Х-101 для увеличения БК ДА: Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3
      Romario_Argo
  3. zzdimk Вчера, 15:42
    Эта новость приведет к увеличению в США военных распилов, ой - бюджета.
    zzdimk
  4. НЕКСУС Вчера, 15:45
    Про дальность ни слова...если она меньше Х-101,то полагаю дальность будет что-то в районе 2-3 тысяч. При этом,если снарядить такую ракету ЯБЧ,которая по массе бесспорно будет меньше,и дальность возрастет.
    Создается она в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР) корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и МКБ "Радуга". Снаряд имеет схожие с Х-50 массогабаритные характеристики и дальность полета. Скорость ГЗУР при полете по высотному профилю составляет 6М. Снаряд имеет активно-пассивную головку самонаведения и предназначен главным образом для поражения кораблей.

    А вот это куда интереснее...видимо достали документацию по Х-90 "Гела"...
    НЕКСУС
    1. хрыч Вчера, 15:49
      Заявленная дальность с фугасом более 1500 километров, с ЯБЧ соответственно в 1,5-2 раза дальше
      https://bmpd.livejournal.com/3016213.html
      Цитата: НЕКСУС
      дальность будет что-то в районе 2-3 тысяч

      На 2,5 тысячи рассчитывайте смело drinks
      хрыч
      1. НЕКСУС Вчера, 15:53
        [quote][quote=хрыч]Заявленная дальность с фугасом 1600 километров, с ЯБЧ соответственно в 1,5-2 раза дальше[/quote]
        Вы путаете...в статье говорится о - [quote]снаряженная масса порядка 1600 килограммов[/quote]...про дальность ни слова...
        НЕКСУС
        1. хрыч Вчера, 15:56
          Я добавил ссылочку
          хрыч
        2. Nikolaevich I Сегодня, 04:46
          В другом источнике указывалось-примерно ,1500 км
          Nikolaevich I
    2. Sergei1982 Вчера, 15:50
      Цитата: НЕКСУС
      Про дальность ни слова...если она меньше Х-101,то полагаю дальность будет что-то в районе 2-3 тысяч. При этом,если снарядить такую ракету ЯБЧ,которая по массе бесспорно будет меньше,и дальность возрастет.
      Создается она в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР) корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и МКБ "Радуга". Снаряд имеет схожие с Х-50 массогабаритные характеристики и дальность полета. Скорость ГЗУР при полете по высотному профилю составляет 6М. Снаряд имеет активно-пассивную головку самонаведения и предназначен главным образом для поражения кораблей.

      А вот это куда интереснее...видимо достали документацию по Х-90 "Гела"...

      Тут говорят https://bmpd.livejournal.com/3016213.html Ожидается, что ракета, оснащенная турбовентиляторным двигателем разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), достигает дальности более 1500 км, имея крейсерскую скорость полета 700 км/ч и максимальную скорость 950 км/ч.

      1500 км.
      Sergei1982
      1. НЕКСУС Вчера, 15:55
        Цитата: Sergei1982
        "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), достигает дальности более 1500 км

        Я интересуюсь,смогут ли эту КР вешать на СУ-34?Позволит ли ее длинна...
        НЕКСУС
        1. Sergei1982 Вчера, 16:46
          Цитата: НЕКСУС
          Я интересуюсь,смогут ли эту КР вешать на СУ-34?Позволит ли ее длинна..

          Было интервью Обносова что на подходе серия АСП на 200,400,600 и 1000 км.Жаль нет Древнего он быть может что не будь просветил.
          Sergei1982
          1. opus Вчера, 17:08
            "что на подходе серия АСП на 200,400,600,1000"
            Ещё бы Авиационное катапультное устройство по асп на 1000 км сделали
            А то не лэзет на су-34
            opus
  5. Pacifist Вчера, 15:49
    Вот и ответ на американскую крылатку AGM-158C LRASM. good
    Pacifist
    1. opus Вчера, 17:01
      LRSAM ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ!
      wink
      Long Range Anti- Ship Missile — противокорабельная ракета большой дальности.
      Это не ответ
      opus
      1. Pacifist Вчера, 17:06
        Я конечно могу ошибаться, но насколько я помню, было решение об унификации по объектам поражения. Исходя из этого, могу с высокой степенью вероятности допустить, что корабли будут в списке целей. Так что, пока нет прямого отрицания от разработчика, предпочту остаться при своем мнении. Особенно учитывая намеки на характеристики второй ракеты. hi
        Pacifist
        1. Vlad.by Вчера, 18:17
          на кой ляд нужна серьезно дозвуковая ПКР если существует прекрасный набор со сверхзвуковым профилем полета и более чем достаточной дальностью?
          Вот вторая с 6М и квазибаллистическим профилем - это бомба!
          Vlad.by
      2. Nikolaevich I Сегодня, 04:59
        Цитата: opus
        Это не ответ

        За ваши деньги-любой каприз ! Сделаем и противокорабельную !
        А вот "ГЗУР" можно назвать "ответкой" на AGM-158C LRASM
        Nikolaevich I
  6. svp67 Вчера, 15:52
    Фюзеляж Х-50 имеет сплюснутое поперечное сечение и боковые грани.
    Очень интересно, что то мне подсказывает, что на её базе может появиться, что то и для Су-57...для решения "особых задач"
    svp67
    1. san4es Вчера, 16:07
      Цитата: svp67
      ... что то мне подсказывает, что на её базе может появиться, что то и для Су-57...

      ...Наверное (внешнее) сходство с LRASM

      san4es
  7. gerkost2012 Вчера, 16:02
    Всё это впечатляет, но 50 изделий в год, это же маловато будет! ия свои ракеты штампует в зело великом количестве. Ясно, что огромное количество Томагавков даже серьезную ПРО РФ может прорвать. Остается удар по носителям КР на опережение?
    gerkost2012
    1. хрыч Вчера, 16:15
      У них ставка на неядерные-высокоточные средства и их массовость, у нас на ядерные-стратегические. Поэтому 50 стратегических ракет весьма грозная составляющая Триады.
      хрыч
      1. сибиралт Вчера, 17:29
        6 метров над поверхностью - чума для кораблей противника. belay
        сибиралт
    2. opus Вчера, 17:03
      , но 50 изделий в год, это же маловато будет! ия свои ракеты штампует в зело великом количестве

      СССР на пике в 1988-89 смог осиливать 80-90 единиц а год (зм-10 или варианты).
      Чего вы хотите от нас?
      opus
      1. Vlad.by Вчера, 18:20
        Да и зачем? для локального конфликта - достаточно.
        Для серьезной заварухи - они уже не понадобятся.
        Тем кто выжил милее будет АК с цинком патронов.
        Vlad.by
        1. opus Вчера, 18:47
          Ну. Чем больше тем лучша.
          А про ак да. Верно
          opus
  8. rosomaha Вчера, 16:38
    Новая КР хорошо. Но почему бы её ещё не уменьшить, чтобы в Ту-160 входило по 24шт, а то так нет отличия от Х101, кроме дальности. У Ту-95 револьверная ПУ расчитана на 6 КР, а после модернизации у его есть ещё 8 внешних узлов. Также эту КР необходимо адаптировать и на тактические носители (Су-30/34/35, а по возможности на МиГ-35) в качестве длинной руки. Т.е. по возможностям развёртывания и ТТХ она должна соотв-ть AGM-158B (носителем может быть практически любой цифровой борт с г/п узла ок 1,5т). Оптимальный размер бы как у Х-59мк2, но дальность ок 1000км, КВО 3м, БЧ ок 450кг.
    rosomaha
    1. Vlad.by Вчера, 18:22
      Не гоните лошадей. Если есть камень, найдется сначала рогатка, потом и праща.
      Vlad.by
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  10. turbris Вчера, 17:49
    Вот и хорошо, что про новые ракеты ничего практически не знаем и не надо, кому надо будет догадываться. А вот, что Ту-22М3 становится носителем стратегических крылатых ракет - это очень хорошая новость, теперь и ПВО преодолевать не понадобится..
    turbris
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:52
      Ничем он пока не становится, х32 сначала давайте примем, а уж потом замахнёмся на х50. А то каменный цветок что-то не выходит с этой АУР.
      Рашнэйрфорс
    2. anjey Сегодня, 03:05
      2500 км не такая уж и большая дальность для стратегов ,пво преодолевать придется как самолету,так и ракетам,подавливая системы пво этими же ракетами...
      anjey
  11. anjey Вчера, 19:46
    о, нет, нет. Как стратегическая ракета с огибанием рельефа замечательно, а вот над водой огибать нечего
    ракета идет над морем с огибанием рельефа дна,с помощью доплеровского измерителя отраженных частот,маршруты заранее готовятся с помощью спутников,рельеф местности полностью сканируется от зоны пуска до цели...,подразумеваются стратегические стационарные цели и ракеты с ябч...
    anjey
  12. Berkut24 Вчера, 19:47
    Вот умеют иногда порадовать к празднику. И нас и НАТОвцев. С наступающим!
    Berkut24
  13. Machete Вчера, 22:41
    Ракета эконом-класса?
    Чтобы не тратить дорогие Х-101 для стрельбы по воробьям, типа ИГИЛА?
    Machete
    1. anjey Сегодня, 03:10
      о чем вы,в нее так же можно поставить ядренную бч,чего уж тут экономить...,а на игил потренировались хорошо...
      anjey
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