18:11 23 декабря

В войска отправлена новая партия БМП-3

Военное представительство на Курганском машиностроительном заводе приняло партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.

В войска отправлена новая партия БМП-3


Специалисты 3949 военного представительства Минобороны России, дислоцированного на АО "Курганмашзавод", осуществили техническую приемку боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа,
говорится в релизе.


Под руководством военного представительства все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.

Сообщается, что «представителю заказчика сдана завершающая партия из 9 боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполненного трехлетнего контракта».



На предприятии, также «произошла погрузка и монтаж на железнодорожные платформы опломбированной техники», добавили в ведомстве.

Справка пресс-службы: «БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Боевая машина оснащена 100-мм орудием, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТ. Прицел наводчика с тепловизионной камерой позволяет применять БМП-3 в любых погодных условиях, как днем, так и ночью».

Использованы фотографии: vestnik-rm.ru, tanksdb.ru
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Комментарии 34

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  1. mih_sergeev92 Вчера, 15:33
    Хорошо, что программа перевооружения пока что работает. Сколько лет это будет продолжаться - другой вопрос. Нашей стране нужна сильная армия. Но не только армия. А значит деньги нужно тратить ещё и на другие сферы - образование, медицину, инфраструктуру.. Без этого в будущем также туго придётся, как без БМП.
    mih_sergeev92
    1. katalonec2014 Вчера, 15:47
      Цитата: mih_sergeev92
      Сколько лет это будет продолжаться

      Программа рассчитана до 20 года,далее предприятиям ВПК придётся искать покупателей на внешнем рынке самостоятельно.Закупки техники конечно будут,например в замен утраченной,но уже не в тех объёмах что сейчас.
      katalonec2014
      1. 210окв Вчера, 15:54
        Не совсем так.Сейчас принимается новая программа вооружений.И эти производства наверняка войдут в нее.Новое поколение на подходе.А со старым,то да.Придется искать покупателя.
        Цитата: katalonec2014
        Цитата: mih_sergeev92
        Сколько лет это будет продолжаться

        Программа рассчитана до 20 года,далее предприятиям ВПК придётся искать покупателей на внешнем рынке самостоятельно.Закупки техники конечно будут,например в замен утраченной,но уже не в тех объёмах что сейчас.
        210окв
    2. svp67 Вчера, 15:55
      Цитата: mih_sergeev92
      А значит деньги нужно тратить ещё и на другие сферы - образование, медицину, инфраструктуру..

      Мало тратить их еще надо тратить ЭФФЕКТИВНО. Имея оборонный бюджет в 2,8% ВВП мы имеем большую отдачу, чем потраченные на медицину 3, 8% ВВП и вот как с этим мы живем?
      svp67
      1. bk316 Вчера, 16:03
        Имея оборонный бюджет в 2,8% ВВП мы имеем большую отдачу, чем потраченные на медицину 3, 8% ВВП и вот как с этим мы живем?

        Сказать почему?
        Основным тормозом развития медицины являются МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ.
        Сейчас что бы применять современные лекарства, приборы, методики надо каждую неделю читать научные статьи (мой знакомый очень хороший врач говорит, что каждый день). Как Вы думаете когда терапевт из районной поликлиники читал научную статью в последний раз?
        А лучшем случае в институте и тот раз действительно был последним.
        Таких людей ужу не переучить их надо выгнать из медицины, а почему это не делают?
        А потому что при каждой попытке начинается дикий вой: правительство убивает бесплатную медицину. Вот и живем с медициной, которая ЕЩЕ ничего не лечит, но УЖЕ не бесплатная.
        bk316
        1. ARES623 Вчера, 17:54
          Цитата: bk316
          Основным тормозом развития медицины являются МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ.

          Ваше представления о проблемах в медицине на уровне понятий медведя в балете. Дай Бог Вам здоровья и проговориться в "скорой помощи" по этой теме....
          ARES623
        2. прохожий5 Сегодня, 17:41
          да да, бесплатная медицина начинается с платных...ба-хилллллл)))
          прохожий5
      2. karabas-barabas Вчера, 17:40
        Оборонный бюджет РФ более 5и % и это без учета всяких спец и засекреченых программ, а так же всевозможных силовых структур. А эффективность вливаний десятков лярдов зелени, если не сотен, не очень, если на результат посмотреть, на реальный, а не пропагандисткий.
        karabas-barabas
        1. Сергей Медведев Сегодня, 00:01
          Цитата: karabas-barabas
          А эффективность вливаний десятков лярдов зелени, если не сотен, не очень, если на результат посмотреть, на реальный, а не пропагандисткий.

          Оборонный бюджет США в10 раз больше, чем у России.
          А самолётов больше только в 3 раза.
          А танков вообще меньше чем у нас.
          Кораблей больше, но не в 10 раз. ))
          Так у кого военные расходы эффективнее?
          Сергей Медведев
    3. 210окв Вчера, 15:59
      Вы очень жизненный вопрос затронули..У нас к сожалению образовывается разрыв между военными и мирняком,между сферами нашей жизни.Этого нельзя допускать..И тезис:"ну вы там держитесь" из уст рукамиводителя не терпит никакой критики..
      Цитата: mih_sergeev92
      Хорошо, что программа перевооружения пока что работает. Сколько лет это будет продолжаться - другой вопрос. Нашей стране нужна сильная армия. Но не только армия. А значит деньги нужно тратить ещё и на другие сферы - образование, медицину, инфраструктуру.. Без этого в будущем также туго придётся, как без БМП.
      210окв
      1. bk316 Вчера, 16:26
        Этого нельзя допускать

        Уже допустили, и сейчас и 40 лет назад
        bk316
      2. Грац Вчера, 20:21
        109 млрд долларов лежит в облигациях сша, кто мешает их оттуда изъять и вложить в Россию ?
        вот и спросите этих людей об образовании, медицине и прочем
        а армию ещё должны поступать су, 35, 57, т-14,15,курганец, бумеранг, ратник и прочие системы вооружений, это не на 2-3 года а лет на 15 минимум
        Грац
      3. прохожий5 Сегодня, 17:44
        да да, за такими словами ( денег нет....покачану)-в самом деле скрывается реальное отношение к жителю той страны которой имм тварям доверили управлятьь
        прохожий5
    4. сибиралт Вчера, 16:59
      Поштучная поставка БМП в Армию великого государства это уже что-то! belay Но даже в этом вопросе, обязательно нужно доложить СМИ. А как иначе?
      сибиралт
      1. turbris Вчера, 17:40
        сибиралт - да конечно и 500 БМП-3 - это поштучная поставка, а когда это у вас государство стало великим? Первый раз от вас слышу, его же олигархи обобрали и народу жить не дают, что-то вы расслабились.
        turbris
        1. Грац Вчера, 20:22
          500 шт с 87 года вам самому то не смешно?
          Грац
    5. 73bor Сегодня, 08:15
      А люди которые это оружие создают ,за бесплатно работают? Посчитайте сколько предприятий задействовано только на создании одного самолёта ,-десятки! А следовательно тысячи людей ,не нужно свято верить в глупости сказанные людьми не сведующими или просто предателями!
      73bor
  2. Владыка Ситх Вчера, 15:44
    Это они завершили контракт на поставку 500 единиц БМП-3.
    Владыка Ситх
    1. svp67 Вчера, 15:57
      Цитата: Владыка Ситх
      Это они завершили контракт на поставку 500 единиц БМП-3.

      Хорошо бы сейчас подобный контракт на БМП-3М, до начала производства "Курганца"
      svp67
  3. Комментарий был удален.
  4. Sergio3986 Вчера, 17:05
    9 шт. - ротный комплект( Где батальонные и полковые комплекты? crying
    Sergio3986
    1. turbris Вчера, 17:37
      Sergio3986 - а ответа не будет, потому что он вас все равно не устроит, вы ведь ищете к чему придраться? Таких возможностей хоть отбавляй.
      turbris
  5. Лексус Вчера, 19:53
    Вроде с "Содемой" должны быть (как на верхнем фото).
    Лексус
  6. gorsten79 Вчера, 22:01
    Сообщается, что «представителю заказчика сдана завершающая партия из 9 боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполненного трехлетнего контракта». -И сколько7 По этому трехлетнему контракту?БМП-2 в 80-е по 150-200 в месяц гнали.
    gorsten79
    1. Голован Джек Вчера, 22:45
      Цитата: gorsten79
      БМП-2 в 80-е по 150-200 в месяц гнали

      На всеь Союз. Плюс еще, думается мну, и кой-для-кого из Варшавского Договора.
      Союза нет, кончился. Варшавский Договор - тоже.
      Спрашивается: нафига в доме стольно напильников РФ столько БМП?
      Голован Джек
      1. Pancir026 Вчера, 23:04
        Цитата: Голован Джек
        Спрашивается: нафига в доме стольно напильников РФ столько БМП?

        Хорошо что вас не спрашивают зачем,а восстанавливают то.что вам подобные разрушили
        .Сытно жралось в 90?Туда опять охота?Под крыло к амерам ?
        Pancir026
        1. Голован Джек Вчера, 23:26
          Цитата: Pancir026
          .Сытно жралось в 90? Туда опять охота? Под крыло к амерам ?

          А кто вы вообще есть такой, чтобы что-то с меня спрашивать... Панцырь?
          Офигительно... жралось. На работе полный дефолт, на рынке барахло из дома рапродавал, чтобы жену с дочкой прокормить. И так два года.
          Потом с работой боль-мень наладилось, тоже - не само собой.
          Принцип "не потопаешь - не полопаешь" еще никто не отменял.
          Так что там насчет БПМ-то, кстати? wink
          Голован Джек
          1. Pancir026 Сегодня, 03:14
            Цитата: Голован Джек
            Так что там насчет БПМ-то, кстати?

            Лучше иметь БМП,чем лизать сапог оккупанта или вам иной случай угоден?
            Ответ устраивает?
            И не жмите на слезу,мол ой.в 90..вы сейчас более чем пристроились,обслуживая интересы тех,которым интересы страны не слишком совпадают с их интересами.
            Pancir026
            1. Голован Джек Сегодня, 15:08
              Цитата: Pancir026
              вы сейчас более чем пристроились

              Завидовать грешно. Учите .NET (наизусть), прочие фенески - скуль (ХПшки от строк так 150 - наше всьё), веб-сервисы - тоже, чтобы от зубов отскакивало.
              Узнайте, что такое интернет-продажи, как оно вообще устроено, что такое "аутсорсинговый склад", и как оно работает... пригодиться...
              Пару годиков попрограммируйте в Axapta, хотя бы 2009-й (лучше, конечно, в 2012-й) - и приходите ко мне, устраиваться... может, и возьму wink
              Договор, ДМС, белая зарплата - все честно.
              Цитата: Pancir026
              ... обслуживая интересы тех, которым интересы страны не слишком совпадают с их интересами...

              Интересы конторы, на которую я сейчас тружусь, вполне совпадают с интересами страны.
              Конторе надо, чтобы люди не ширялись и не бухали, а занимались спортом.
              Контора продает спортивное оборудование и одежду. Три собственных бренда... некислая, в общем, контора. И вполне себе лояльная законодательству.
              Так что, Панцырь... пока с вами говорить не о чем. Слегка подучитесь - забегайте, пообщаемся yes
              Голован Джек
    2. Dreamboat Вчера, 22:52
      Не путайте массовое перевооружение и поставки для поддержания боеспособности.
      Доведут до ума и до серии Курганца, будет смысл проводить перевооружение. А пока это так, для замены выходящих по износу БМП 1 и БМП 2
      Dreamboat
  7. коноправ Сегодня, 00:14
    Сейчас посылать в бой наших солдат на БМП - 1,2,3 против европейских армий это означает посылать их на убой. Ни БМП -1, ни БМП -2 не могли в чистом поле противостоять БМП Мардер, а уж БМП Пума с её броней и массой 43 тонны в современных условиях с дальности 2 -3 км будет насквозь дырявить корпуса наших БМП. Опять повторится 41 тод с судьбой армады танков БТ-5, БТ -7. С Арматами и Курганцами мы опоздали лет на 10.У пехоты как обычно одна надежда - на артиллерию как основу огневого поражения ( как там Тухачевский говорил "Внеуплотняющаяся огневая завеса ?) и саперов, которые помогут врыть в землю БМП, превратив их ДОТ и ДЗОТ. И это при условии господства в воздухе. Господство обеспечим?
    коноправ
    1. Pivot Сегодня, 00:32
      Да ужь!!! Такие глупости пишите, на 3 ке 100 мм орудие стоит со спаренной 30 мм автоматической пушкой, ее самой мощной БМП по огневым возможностям в мире признали, пусть в Мардера хоть 50 тонн будет масса это не помеха для 100 мм кумулятивного снаряда, а в мобильности перетяжеленна техника ой как страдает. Так что не теме категориями вы превосходство пальца над х...м измеряете.
      Pivot
      1. коноправ Сегодня, 07:15
        Против "100 мм камалятивного снаряда" у БМП ПУМА приготовлен КАЗ. Это такой электронно-стреляющий "презерватив" от вашего х.я. Сколько лет вам милейший посчастливилось командовать подразделениями на БМП, видели вы вживую БМП Мардер, стреляли когда нибудь из 30 мм пушки? Поделитесь впечатлениями и своими взглядами на природу современного боя. То что я прочел о перетяжелении меня изумило до крайности!
        коноправ
      2. прохожий5 Сегодня, 17:50
        так он че-то про армату-типа на 10 лет опоздали....иХперД??? кругом кричат обогнал! перед с задом попутал че-ли)))
        прохожий5
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:12
    Лучше конечно чем пешком, но все-таки современная военная техника должна иметь и ДЗ и КАЗ!!!
    В таком виде как сейчас все это гробы на колесах и гусеницах, расчеты РПГ и ПТУР могут замаскироваться так, что с 20 метров их не заметишь, а сожжет так замаскироваться танк или БМП?! Нет конечно. Ну и кто первый откроет огонь и какой будет исход?! Куча сожженой техники!!!
    Ratmir_Ryazan
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