В войска отправлена новая партия БМП-3
Военное представительство на Курганском машиностроительном заводе приняло партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.
Под руководством военного представительства все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.
Сообщается, что «представителю заказчика сдана завершающая партия из 9 боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполненного трехлетнего контракта».
На предприятии, также «произошла погрузка и монтаж на железнодорожные платформы опломбированной техники», добавили в ведомстве.
Справка пресс-службы: «БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.
Боевая машина оснащена 100-мм орудием, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТ. Прицел наводчика с тепловизионной камерой позволяет применять БМП-3 в любых погодных условиях, как днем, так и ночью».
Специалисты 3949 военного представительства Минобороны России, дислоцированного на АО "Курганмашзавод", осуществили техническую приемку боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа,говорится в релизе.
Под руководством военного представительства все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.
Сообщается, что «представителю заказчика сдана завершающая партия из 9 боевых машин пехоты БМП-3 в рамках выполненного трехлетнего контракта».
На предприятии, также «произошла погрузка и монтаж на железнодорожные платформы опломбированной техники», добавили в ведомстве.
Справка пресс-службы: «БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.
Боевая машина оснащена 100-мм орудием, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТ. Прицел наводчика с тепловизионной камерой позволяет применять БМП-3 в любых погодных условиях, как днем, так и ночью».
Использованы фотографии: vestnik-rm.ru, tanksdb.ru
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