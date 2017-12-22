Решение Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору. И кто победил?

Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы. «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объёмов более чем в десять раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного «Нафтогазом» во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до 352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014–2015 годах. Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем $75 млрд. «Нафтогаз» требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года.

После вынесения решения Стокгольмского арбитража по финансовым претензиям «Нафтогаза» и «Газпрома» друг к другу украинская компания заявила о своей победе. Решение арбитража заключается в отмене контрактного правила «бери или плати», снижении в итоге цены на газ для Украины (уже по ранее заключённым контрактам). Так, цена газа упала примерно на 27% - до отметки в 352 доллара за 1 тысячу кубометров (по уже поставленному Украине газу).Из заявления пресс-службы «Нафтогаза» В «Газпроме», услышав об «эффекте в 75 млрд долларов», явно недоумевают заявлением представителей «Нафтогаза». На самом деле «победа» украинской компании выглядит весьма сомнительной по той причине, что Россия никогда не продавала газ Украине по 485 долларов – всякий раз предоставляя существенную скидку. Это во-первых. Во-вторых, в «Газпроме» отмечают, что «Нафтогаз» умалчивает о необходимости выплаты в 2 млрд долларов. Именно такую сумму Украина должна выплатить Российской Федерации за просроченную задолженность. Также Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону отказаться от заявлений в стиле «мы обойдёмся и без российского газа». По решению суда, Киев должен ежегодно покупать по контракту 5 млрд кубометров газа, идущего по трубе из России.Как видно, стокгольмские судьи приняли решение, которое в первую очередь направлено на то, чтобы Россия не отказалась от украинского транзита. А срок контракта по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в 2019 году.