18:14 23 декабря

Решение Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору. И кто победил?

После вынесения решения Стокгольмского арбитража по финансовым претензиям «Нафтогаза» и «Газпрома» друг к другу украинская компания заявила о своей победе. Решение арбитража заключается в отмене контрактного правила «бери или плати», снижении в итоге цены на газ для Украины (уже по ранее заключённым контрактам). Так, цена газа упала примерно на 27% - до отметки в 352 доллара за 1 тысячу кубометров (по уже поставленному Украине газу).

Из заявления пресс-службы «Нафтогаза»:
Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы. «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объёмов более чем в десять раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного «Нафтогазом» во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до 352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014–2015 годах. Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем $75 млрд. «Нафтогаз» требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года.


Решение Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору. И кто победил?



В «Газпроме», услышав об «эффекте в 75 млрд долларов», явно недоумевают заявлением представителей «Нафтогаза». На самом деле «победа» украинской компании выглядит весьма сомнительной по той причине, что Россия никогда не продавала газ Украине по 485 долларов – всякий раз предоставляя существенную скидку. Это во-первых. Во-вторых, в «Газпроме» отмечают, что «Нафтогаз» умалчивает о необходимости выплаты в 2 млрд долларов. Именно такую сумму Украина должна выплатить Российской Федерации за просроченную задолженность. Также Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону отказаться от заявлений в стиле «мы обойдёмся и без российского газа». По решению суда, Киев должен ежегодно покупать по контракту 5 млрд кубометров газа, идущего по трубе из России.

Как видно, стокгольмские судьи приняли решение, которое в первую очередь направлено на то, чтобы Россия не отказалась от украинского транзита. А срок контракта по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в 2019 году.

Использованы фотографии: Нафтогаз
67

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Комментарии 73

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  1. svp67 Вчера, 16:00
    Доверять ТОЛЬКО сообщениям "Нафтогаза", это себе не доверять...
    svp67
    1. 210окв Вчера, 16:03
      Да и сообщениям "Газпрома" как то тоже.....Вот они уже говорят о возможном транзите через Украину после 19 года.На каких то условиях.Все это политика,а она девка такая..
      Цитата: svp67
      Доверять ТОЛЬКО сообщениям "Нафтогаза", это себе не доверять...
      210окв
      1. svp67 Вчера, 16:07
        Цитата: 210окв
        Да и сообщениям "Газпрома" как то тоже.....

        Да, но при сопоставлении двух этих сообщений уже можно делать кое какие выводы.
        Цитата: 210окв
        Вот они уже говорят о возможном транзите через Украину после 19 года.На каких то условиях

        Да, Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.
        svp67
        1. 210окв Вчера, 16:11
          Но какое то время они говорили о ПОЛНОМ прекращении транзита...
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Да и сообщениям "Газпрома" как то тоже.....

          Да, но при сопоставлении двух этих сообщений уже можно делать кое какие выводы.
          Цитата: 210окв
          Вот они уже говорят о возможном транзите через Украину после 19 года.На каких то условиях

          Да, Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.
          210окв
          1. svp67 Вчера, 16:13
            Цитата: 210окв
            Но какое то время они говорили о ПОЛНОМ прекращении транзита...

            Вполне НОРМАЛЬНАЯ первоначальная позиция на переговоры...
            svp67
            1. Идущий Вчера, 17:09
              А срок контракта по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в 2019 году.


              Пока там фашисты у власти разговаривать там не с кем и не о чем , домучаем контракт и до свидание.
              Идущий
              1. Logall Вчера, 20:05
                Цитата: Идущий
                домучаем контракт и до свидание.

                Не факт, Витя hi , не факт! По Северному потоку два ещё много вопросов... Турецкий проект также не окончательный! Нужно будет посмотреть и принимать решение исходя из тех реалий, что будут на тот момент!
                Logall
                1. Идущий Вчера, 20:20
                  Александр , конечно не все так просто , как мы себе тут рисуем , но заложен базис ухода от монополии Украины и теперь есть возможность маневрирования.
                  Идущий
                  1. Андрюха Г Вчера, 21:26
                    Проблемка в том, что от транзита по стране 404 кормятся не только самые "умные" которые вырыли Чёрное море.
                    Андрюха Г
          2. Кот Всапогах Вчера, 16:25
            о полном прекращении никто не говорил, говорили о сокращении транзита до пределов того, что содержание трубы станет нерентабельным! hi
            Кот Всапогах
            1. Sergey53 Вчера, 16:41
              Цитата: Кот Всапогах
              о полном прекращении никто не говорил, говорили о сокращении транзита до пределов того, что содержание трубы станет нерентабельным

              Газпром предложил обеспечивать транзитом газа через Украину ЮГ ЕВРОПЫ в пределах 15млрд кбм. Если не хватит через Турцию. Как-то так.
              Sergey53
              1. Кот Всапогах Вчера, 16:44
                только до окончания строительства турецкой трубы, которая дальше вроде как на братушек должна теперь повернуть request
                Кот Всапогах
            2. Vlad.by Вчера, 18:03
              Справедливости ради - говорили.
              Но тогда Южный поток был в самом разгаре. После завершения ЮП, а он как раз планировался на 19 год, украинская труба стала бы металлоломом.
              Но... вмешались други великие и этот момент отсрочили. Вопрос на сколько? Окончательный результат все равно будет тот же, но боюсь с жертвами и не только с финансовыми.
              Что-то полыхнет рванет похлеще чем в Австрии. При таком то догляде за трубой!
              Естественно, вони будет про диверсию до небес - опять, скажут, с квадрокоптера, ссуки подорвали... Но, транзит станет, это к бабке не ходи.
              Vlad.by
              1. антивирус Вчера, 20:02
                а я знал за неделю про квадрокоптер, рядом с домом поляна , с нее поднимали в рейд, в Австрию. с РГД, скотчем подвязана была. и "полковник КГБ" махал платочком вслед
                сам видел.
                антивирус
          3. Монархист Вчера, 17:29
            Камрад ОКВ, Вы ведь знаете,что между словом и делом всегда была разница,а в бизнесе о политике ...Надо умножить на 2
            Монархист
            1. Ин100грамм Вчера, 22:42
              Цитата: Монархист
              Надо умножить на 2

              Там где политика примешана, надо не умножать, а делить. И лучше на 6 или 8. Умножить они не могут при таких отношениях. what
              Ин100грамм
        2. seti Вчера, 16:28
          Цитата: svp67
          Да, Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.

          А отводная нитка ТП через Грецию или Болгарию ( правда пока не согласованная) для чего тогда ? Транзит через страну 4о4 выгоден для последней только если он будет более 50 млрд куб. Если меньше он себя уже не окупает не говоря уже о прибыли.
          seti
        3. тол100в Вчера, 17:15
          Цитата: svp67
          Да, Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.

          Это временное явление. Вступят в строй Южные ветки газопроводов и ВСЕ! За транзит через Украдину можно забыть!
          тол100в
        4. Serg Koma Вчера, 18:17
          Цитата: svp67
          Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.

          срок контракта по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в 2019 году.
          Всё по графику good
          "Турецкий поток" — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ввод второй нитки ожидается в 2019 году.
          Serg Koma
        5. антивирус Вчера, 19:57
          1.нам не выгодно разгромить окраину - 75 млрд крах всей страны.
          2.Западу не выгодно потерять курицу. пока дают кохлы прибыль.
          3. 2млрд Газпрому + %% -для "прижать в нужный момент не до смерти" + 3 млрд кредит выиграли.
          4.15 млрд кубм \год оставят после 19 г-- !!!!!!РАБОТА ГТС ОКРАИНЫ В УБЫТОК!!!!!!!!!-издевка
          хорошо смеется последний.
          кохлы только скачут
          5.нужен Тур Поток и ЮП, вместо СП2( на 40 млрд кубм)- это наше поражение( не имеет отношения к окраине).
          6.ни кто не узнает -- поставки маш продукции и др в Газпром от рос предприятий.
          7.Арбитраж "загрузил" мощности Газпрома на 2 года и дал гарантий по оплате.
          8. Донбасс наш!!!!- не кохлов.В оплату газа с окраинн олигархов надо вытащить плату, напрямки!
          9. нет полного текста.
          10.жизнь продолжается. Сила в движении.
          Динамики развития на окраине нет. проиграют окончательно. станут спальным районом Берлина.
          11
          и 12
          далее можно..
          антивирус
        6. Ныробский Вчера, 23:46
          Цитата: svp67
          Да, Газпром и не скрывает, что часть Европы можно снабжать газом только через Украину, это касается стран Юга Европы.

          Это только до введения в действие Турецкого потока, после чего и Ю.Европа перестанет зависеть от капризов свидомитов. Тут скорее всего речь идёт о том, что бы просто поставлять по транзиту тот минимальный объём газа, который будет поддерживать уркаинскую ГТС в рабочем состоянии, "не уркаины ради, а себя для". Сегодня в ГТС практически нет уркаинского газа, а есть европейский. Соответственно при заключении следующих контрактов, голос уркаины будет практически минимальным или его не будет вовсе, под гарантии Европы. Согласитесь, что это не рационально из за 3-5 лет уркаинской дурки, гробить один из путей доставки газа мощностью до 100 млрд.кубов в год, который работает уже 30 лет. Хунтики, или дурики приходят и уходят, а стратегические интересы остаются. Если исходить из того, что Турки сбили наш самолёт, Германия на нас напала в 1941 году, с Китаем были тёрки по острову Даманскому, а уркаинцы устроили майдан и поэтому никому газа давать нельзя, то надо просто упразднить Газпром, что никак не пойдёт на пользу России.
          Ныробский
        7. антивирус Сегодня, 10:21
          13.кажется когда начинался евромайдан -в к 13г "наши" из Альфа-групп(?), Авен и Ко купили контр пакет в трубопроводе Герм -Чехия -- ВВП контролирует и получает доход от реверса на окраину.
          антивирус
      2. volodya Вчера, 16:34
        Цитата: 210окв
        Да и сообщениям "Газпрома" как то тоже.....Вот они уже говорят о возможном транзите через Украину после 19 года.На каких то условиях.Все это политика,а она девка такая..
        Цитата: svp67
        Доверять ТОЛЬКО сообщениям "Нафтогаза", это себе не доверять...

        volodya
    2. хрыч Вчера, 16:04
      Опять на словах перемога, но с испачканными шароварами laughing
      хрыч
      1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 16:09
        Цитата: хрыч
        Опять на словах перемога, но с испачканными шароварами laughing

        Но хунта нам так денег и не отдаст...Перекрывать нужно газ (кроме Донбасса) к чертям собачьим..!
        Пусть потеряем сперва ,но зато потом будут платить за год вперед..
        ПЛЕННЫЙ
        1. хрыч Вчера, 16:17
          Мы за долги забрали уже Крым laughing и отжимаем Донбасс wassat
          хрыч
          1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 16:46
            Цитата: хрыч
            Мы за долги забрали уже Крым laughing и отжимаем Донбасс wassat

            Нам еще обязательно Киев нужен и тогда успокоимся !
            За моральный ущерб! Западненцев хуторян трогать не будем, если без крови отдадут..
            ПЛЕННЫЙ
    3. seti Вчера, 16:25
      Но вы забыли упомянуть что если есть в контракте (а это не бумажка для задницы) строчка об обязательной покупке определенного количества газа а для суда это несущественно то возникают вопросы по дальнейшему заключению контрактов и рассмотрению их в подобных судах. Так что решение явно не в нашу пользу. Ведь понятие "бери или плати" это в первую очередь для чего ? А для того я (поставщик) вложил свои кровные в добычу определенного к-во газа а вы (покупатель) обязались его приобрести. Не хотите приобретать компенсируйте мне определенной оговоренной суммой. А нас мягко говоря послали в пешее путешествие. Вы хоть это поняли ? Наверное нет.
      Это первое. Во вторых пересмотрели контракт по пункту обязательных объемов закупок ( а контракт уже был заключен и пересмотру не подлежит) Зачем тогда он нужен ? А вы опять о перемоге.
      Нам должны выплатить 2 млрд $ задолженности. 3 млрд $ с процентами нам уже отдали ? Разбежались..Держите кошелек шире может туда еще и плюнут.

      Разговаривать не так нужно. А не ходить как нищему по миру и молить чтобы нас услышали в вшивой Европе. Револьвером и словом можно добиться больше чем мольбами тут с Кольтом я согласен.
      seti
      1. DMoroz Вчера, 16:42
        Свобода договора в топку. Даже у нас арбитраж устанавливает приоритет договора и применяет правило "Если договором не установлено иное..."
        DMoroz
        1. Sam_gosling Вчера, 16:47
          А еще закон у нас устанавливает ответственность за сделку под давлением. А еще есть антимонопольное законодательство, которое определяет положение участников рыночных отношений. Це батенька казуистика.
          Sam_gosling
      2. katalonec2014 Вчера, 16:43
        Цитата: seti
        Разговаривать не так нужно. А не ходить как нищему по миру и молить чтобы нас услышали в вшивой Европе. Револьвером и словом можно добиться больше чем мольбами тут с Кольтом я согласен.

        18 марта выборы,испытайте судьбу...клянусь что отдам свой голос Вам.
        katalonec2014
        1. seti Вчера, 16:48
          Отдайте голос Старикову и партии Великое Отечество.. Только боюсь их не пропустят иначе результаты выборов могут удивить.
          seti
          1. katalonec2014 Вчера, 17:22
            Цитата: seti
            Отдайте голос Старикову и партии Великое Отечество..

            Сам симпатизирую ему,вот только он действительно не пройдёт.
            katalonec2014
          2. assa67 Вчера, 19:06
            извините,г-н Ливанов....так вы за партию агитируете,или за Отечество радеете?
            assa67
      3. kapitan92 Вчера, 17:02
        Цитата: seti
        Так что решение явно не в нашу пользу. Ведь понятие "бери или плати" это в первую очередь для чего ?

        Ничего неожиданного не произошло, Газпром прекрасно представлял результат суда. Прецедент был создан итальянской газовой компанией лет десять назад. В том случае ,суд также отменил принцип "бери или плати" и итальянцы в итоге получили около 5% от требуемой суммы. Как раз эти 2млрд. баксов соответствуют. hi
        kapitan92
        1. seti Вчера, 17:18
          Так может не нужно чтобы спорные решения рассматривал Стокгольмский арбитраж ? Либо делать пункт что контракт пересмотру не подлежит.
          seti
          1. kapitan92 Вчера, 17:29
            Цитата: seti
            Так может не нужно чтобы спорные решения рассматривал Стокгольмский арбитраж ? Либо делать пункт что контракт пересмотру не подлежит.

            При подписании любого контракта всегда указывается место для решения спорных вопросов, в данном случае Это Стокгольмский арбитражный суд. При приобретении гос. ценных бумаг это Лондонский суд - дело о долге в 3 млрд.
            Контракт был долгосрочным, да и кто мог предположить, что на окраине подобный переворот случится. Знать бы где упасть - соломки бы подстелил.
            kapitan92
      4. Вольнопёр Вчера, 20:29
        seti Сегодня, 16:25
        Револьвером и словом можно добиться больше чем мольбами тут с Кольтом я согласен.

        Извините, поправлю вас по поводу Кольта hi
        Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. — приписывается Аль Капоне

        А за основной посыл комментария - вам "плюс"
        Вольнопёр
      5. ZAV69 Вчера, 20:49
        Револьвером и словом можно добиться больше чем мольбами тут с Кольтом я согласен.

        Это точно Кольт сказал ? Или Аль Капоне ?
        ZAV69
    4. сибиралт Вчера, 16:43
      Где-то такое мы уже видели. laughing Еще не прилетело, а уже хлопают в ладоши.
      сибиралт
    5. Николай Грек Сегодня, 17:33
      мне как помнится, хохлы изначально не хотели платить за 2014 год...с этого все и началось...потом свидамье ваще берега попутало и стало выдвигать в суде многомиллиардные требования...в ответ на это Россия и зарядила неподъемные суммы за "бери или плати"!! wassat wassat lol lol lol в итоге суд признал долг в 2 лярда баков+0,03% от суммы за каждый день просрочки!! laughing laughing laughing bully bully bully другое дело, что там еще один иск лежит, решения которого вроде ждут в конце февраля 19 года, от свидамья к Газпрому касаемо того, что хохлы предлагают истребовать с нас 16 лярдов баков за....слишком малый с их точки зрения транзит нашего газа через эту прокаженную территорию в европу!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing с учетом того, что евросы своим судом практически нивелировали в нашем соглашении требование "бери или плати", решение второго иска в пользу свидамья будет выглядеть нонсенсом!!! am am am мол, хохлов незя заставлять исполнять контракт с зафиксированным объемом закупаемого газа, а Россия при этом должна прокачивать определенный объем через свидамию!!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. 210окв Вчера, 16:01
    Запейте водой.Не заплатят и цента.А дальше как?А там или ишак сдохнет или падишах..
    210окв
    1. Angel_and_Demon Вчера, 16:05
      Цитата: 210окв
      Запейте водой.Не заплатят и цента.А дальше как?А там или ишак сдохнет или падишах..

      а тут можно уже на законных основаниях вентиль закрыть
      Angel_and_Demon
      1. 210окв Вчера, 16:08
        Где?На границе России?Но тогда и европейский контракт накроем тазом.А пока в обход Украины есть только СП1
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: 210окв
        Запейте водой.Не заплатят и цента.А дальше как?А там или ишак сдохнет или падишах..

        а тут можно уже на законных основаниях вентиль закрыть
        210окв
        1. Angel_and_Demon Вчера, 16:13
          Цитата: 210окв
          Где?На границе России?

          как раз там и закрыть, а газа европе и по СП1 и Ямалу хватит - а вот на реверс нет
          Angel_and_Demon
          1. 210окв Вчера, 16:19
            Ну тогда нам и СП2 не нужен..Зачем? no
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: 210окв
            Где?На границе России?

            как раз там и закрыть, а газа европе и по СП1 и Ямалу хватит - а вот на реверс нет
            210окв
            1. Angel_and_Demon Вчера, 17:15
              Цитата: 210окв
              Ну тогда нам и СП2 не нужен..Зачем?

              СП2 нужен, эксплуатация на полную мощность ни к чему хорошому не приведет, да и, не дай бог авария, и все... request
              Angel_and_Demon
      2. фа2998 Вчера, 17:18
        Вот от этого денег не прибавится.Некому у нас наверху защищать финансовые интересы государства! Какая то итальянская компания забрала свои миллионы, отключила "реверс" на Украину.У наших "менеджеров", и так все в шоколаде.Все убытки государства уже списаны, все народное, все ничье! hi
        фа2998
        1. Angel_and_Demon Вчера, 17:21
          Цитата: фа2998
          все народное, все ничье!

          вот этим бы менажерам из своей зарплаты убытки возмещать, тогда был бы другой подход к своей работе
          Angel_and_Demon
        2. svd-73 Вчера, 20:25
          Какая то итальянская компания забрала свои миллионы, отключила "реверс" на Украину.
          При этом за время судебных тяжб долг Нафтогаза итальянцам вырос с 12 до 20 миллионов,по 10% годовых вышло,не один банк в европе такие проценты по вкладу не даст.
          После решения арбитража нафтогаз за каждый день просрочки должен 0.03% с 2.018 миллиарда.Теперь долг растет на 605400 долларов каждый день,на них можно было бы купить по нынешним ценам около 3миллионов кубометров газа.Потом пойдут обращения Газпрома в украинские суду,результат которых думаю для всех ясен,а потом обращение в те же европейские и российские суды которые как и в ситуации с итальянской фирмой наложат арест на газ для украины(вспомним решение суда о 5 миллиардах кубометров которые они должны закупать в России. и думаю что без предоплаты их никто не поставит)Так что вполне можно организовать газовую блокаду с двух сторон.
          svd-73
  3. jolly deckhand Вчера, 16:02
    Там уже никто теперь не разберёт,кто,кому,за что и сколько должен.В Стокгольмском арбитраже вынесли скорее соломоново,чем справедливое решение-ни вашим,ни нашим...
    jolly deckhand
  4. zzdimk Вчера, 16:04
    Как Нафтогаз сказал, так и будет. Европейский суд - прикрытие симпозиума тараканов в голове у кастрюлеголовых.
    zzdimk
  5. Iline Вчера, 16:08
    Вообще - то полное решение по пунктам можно прочитать здесь http://www.finmarket.ru/news/4687184. И здесь всё как-то не так радужно для Укропии. Можно сказать что совсем наоборот.
    А очередой вброс об очередной "перемоги" это для внутреннего потребления кастрюлеголовых.
    Iline
    1. Лелёк Вчера, 19:42
      Цитата: Iline
      Можно сказать что совсем наоборот.


      hi . Вот потому-то гетьманский "синклит" вечерами после лафитника текилы размазывает сопли по столу от безысходности:
      Лелёк
  6. NF68 Вчера, 16:10
    Пусть "Нафтогаз" по прыгает еще 2 года. А потом всё. Лавочка закроется и нехай они со своей грубой как с дерак с махоркой носятся.
    NF68
  7. Горный стрелок Вчера, 16:11
    Когда в руках вентиль, России много чего можно. А выигрыш - он такой... Деньги в кармане считать надо...
    Горный стрелок
    1. Лелёк Вчера, 19:37
      Цитата: Горный стрелок
      Когда в руках вентиль, России много чего можно.


      hi . Киевские делают вид, что всё "ОК" и никаких зрад с этого направления не будет. Но даже их заклятые "дружбаны" в открытую предрекают "свистец" Руине окончательно и бесповоротно.
      Лелёк
  8. vovashturman Вчера, 16:15
    Надо еще обсудить, то что в прошлом году случилось..
    vovashturman
  9. kunstkammer Вчера, 16:39
    а я такая радая... такая радая... И за "Газикспром" и за "Нафтихазик". Поздравляю их обои с Пабедо-перемогой!
    Дэньги давай! Дэньги!
    kunstkammer
  10. Оверлок Вчера, 16:46
    похоже , что снова ПЕРЕМОГА в духе Олимпиады?
    Оверлок
  11. ПРАВОкатор Вчера, 16:52
    Спг лучше.....но одесский порт такие объёмы не потянет
    ПРАВОкатор
  12. ALEXX. Вчера, 16:56
    Плати если хочешь.так что ли?
    ALEXX.
  13. Captain Nemo Вчера, 17:04
    Победила дружба
    Captain Nemo
  14. ЗВС Вчера, 17:05
    Хохлы уже не знают как обозначить свою значимость. Даже проиграв, кричат, что выиграли.
    ЗВС
  15. tolmachiev51 Вчера, 17:09
    Чихали они на укропов , бояться сами без газа остаться , ежели Россия прекратит поставки через окраину.
    tolmachiev51
  16. Теренин Вчера, 17:25
    Да все уже понимают, что судятся хозяйствующие субъекты в тех случаях, когда еще заинтересованы во взаимоотношениях.
    Теренин
  17. Волька Вчера, 18:14
    так газпромовские убытки, и похоже россиянам опять придется их оплачивать, и как газ для себя так теперь за "братьев-украинцев"...
    Волька
  18. Strashila Вчера, 18:33
    "Тогда же встречный иск подал «Нафтогаз», который требовал пересмотреть цены на газ, а также возмещения всех переплат за реэкспорт газа. Сумма требований «Нафтогаза» составляла 26,6 миллиарда долларов." с сайта https://lenta.ru/news/2017/12/22/nafta_vs_gazprom
    / ... все помнят победные реляции украинских владетелей о независимости от российского газа через реэкспорт... судя по их запросам они не слабо обогатили своих друзей в ЕС покупая все тот же российский газ, теперь все затраты по своей дури пытаются предъявить Газпрому.
    Strashila
  19. Лелёк Вчера, 19:29
    Это во-первых. Во-вторых, в «Газпроме» отмечают, что «Нафтогаз» умалчивает о необходимости выплаты в 2 млрд долларов.

    Решением суда упоминается цифра $ 2,018 млрд.
    Лелёк
  20. Natalia777 Вчера, 20:48
    За просрочку платежей Украина обязана уплатить кроме основного долга штраф в виде пени. Нафтогаз почему-то считает это победой. Если им так легче - то пусть считают.
    Natalia777
  21. Бабалайкин Вчера, 22:30
    Вангую - будет нереальная истерия, пятками в грудь что все сейчас то хохлы замерзнут - задубеют без нашего вкусного газа...а в реале накануне 20 года вжик и все подпишется еще на пять лет и при этом не факт что газпром получит эти лярды неустойки и лярды за поставленный газ, но эта тема уже не будет педалироваться как тот факт что мы все им прикроем. В итоге европейцы довольны, нафтагазцы довольны, газпромцы довольны двигают речи про стабильный доход и прочее, а мы как обо***ные будем думать "шо это было". Про три лярда уже никто не вспоминает...а это показатель - любой договор это лишь бумага.
    Бабалайкин
    1. антивирус Сегодня, 10:18
      все гордости засунуть в з.д,
      рф-олигархи победят укровских и сразу мир. Донбасс "помирят"с кохлами. и живите все --качать бабло.
      ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО.
      никакой гордости и георгиевских ленточек -----только бабло. везде.
      антивирус
  22. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:29
    Как видно, стокгольмские судьи приняли решение, которое в первую очередь направлено на то, чтобы Россия не отказалась от украинского транзита.

    Ключевая фраза статьи. В ЕС психов нет, хоть и зимы у них не такие холодные, как у нас...
    MOSKVITYANIN
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