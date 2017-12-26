На олимпиаду — ехать!

В России горячо обсуждается вопрос о том, стоит ли российским спортсменам принимать участие в Зимних Олимпийских играх на условиях, выдвинутых МОК, т.е. без флага, без гимна и без опознавательной атрибутики на форме членов олимпийской команды страны.Мнения диаметрально противоположные. Одни люди, в том числе и многие спортсмены, говорят «ехать», другие, заявляют, что это «унижение страны», поэтому «ехать ни в коем случае нельзя».Противники участия в олимпиаде приводят очень острые аргументы, вспоминая героическую историю России и примеры подвигов современников. Сторонники участия аргументируют свою позицию тем, что флаг и гимн — в сердце, а мир и так знает, какую страну представляют эти спортсмены.В качестве стороннего наблюдателя хочу высказать свои соображения касательно данной темы.Во-первых, люди оскорбляют и унижают друг друга ежедневно, причем по несколько раз. Но мало кто от этого умер или потерял свое лицо, своё «я».Во-вторых, унизить можно лишь тогда, когда человек сам считает, что его унизили. Если он пропустит мимо ушей негатив в свой адрес, то выпад визави растворится в воздухе.В-третьих, Россия – не та страна, которую можно унизить безнаказанно. Из её истории хорошо известно, что рано или поздно супостаты получали по сусалам. Главное – быть терпеливыми и дождаться часа икс. В качестве примера хотел бы привести не исход Великой Отечественной войны, а трехсотлетнее монголо-татарское иго, под которым находилась Древняя Русь. Это было действительно унижение, когда русские княжества платили дань агрессорам на протяжении трех веков. Но Орда исчезла, а Русь жива! Почему? Потому что внутренне русский народ не согнулся. Не стоит падать духом и сейчас, тем более из-за какой-то олимпиады.В-четвертых, российским спортсменам все-таки предоставлено право участвовать в Олимпийских играх. Считать это унижением не стоит. Ведь никто в стране не счел унижением исключение России из «большой восьмерки» или из ПАСЕ. Доступа к этим структурам у России нет, а к олимпиаде есть.В-пятых, спорт – это всего лишь одна из разновидностей человеческой деятельности. На нем жизнь не зацикливается, и он не является чем-то таким, что коренным образом влияет на смысл существования народов. Поэтому к любым спортивным состязаниям следует относиться спокойно, без истерики. Люди жили веками без спорта и олимпиад. Как только вы перестанете придавать столь завышенное значение спортивным состязаниям любого ранга, психоз по этому поводу тут же покинет вас, а в ваших душах воцарится благостное умиротворение.В-шестых, все мы прекрасно знаем, кто и зачем развернул широкомасштабную антироссийскую клеветническую кампанию. Причины тоже всем известны: Россия перестала выполнять команды из-за океана, воскресла в своей былой мощи, удовлетворила желание крымчан восстановить историческую справедливость и вернуться к истинным истокам. Американцам это не понравилось, ибо они планировали через очередной «майдан» изгнать из Севастополя российский Черноморский флот и ввести туда свою флотилию, и таким образом нанести России мощнейший моральный урон. Но этого не произошло. И американцы взбесились и развернули вместе со своими прихвостнями омерзительную информационную войну. Американо-европейские интриганы открыто говорили российскому дипкорпусу, что они будут всячески дезавуировать все, что делает Россия. Одним из направлений этой подлой и трусливой политики был выбран спорт.В-седьмых, только наивные могут полагать, что есть «чистые» и «грязные» спортсмены. Спорт уже давно является не соревнованием мышц, а битвой допингов. У любого человеческого организма есть предел возможностей. Одними тренировками достичь выдающихся результатов могут лишь особо одаренные спортсмены. Но и они не в состоянии на протяжении длительного времени показывать высокие результаты. Без помощи продукции фармацевтики здесь не обойтись. Какие-то медицинские препараты помогают мышцам приобрести сверхспособности сильнее, какие-то — слабее. То есть соревнуются между собой уже не люди, а медпрепараты. Поэтому и была объявлена борьба с допингом. Но и здесь не обошлось без мошенничества. Так как в ВАДА преобладают представители западных стран, многие препараты, которые употребляют их спортсмены, в перечень запрещенных не вошли, но туда введены не являющиеся допингом лекарства, которые используются российскими спортсменами. Кроме того, западным спортсменам под разными предлогами официально разрешают использовать запрещенные препараты. Поэтому антироссийский допинговый скандал – это хорошо срежиссированная, но абсолютно несправедливая акция. Именно поэтому российскому обществу не следует впадать в истерику. Любое лекарство можно объявить допингом в зависимости от конъюнктуры так же, как и любой сильнодействующий допинг можно объявить обычным лекарством от простуды. Увы, но это объективная, хоть и печальная, реальность. Политические игрища вокруг спорта не закончатся никогда. Не закончится и борьба фармацевтических компаний между собой, в том числе и за невключение их продукции в список ВАДА. Так что наберитесь терпения и закупите побольше попкорна, чтобы созерцать сие неприглядное и бесконечное зрелище, но не впадайте в прострацию и не вступайте в междусобойные вербальные ристалища. Сказанное в этом пункте не означает, что все спортсмены являются допингистами. Но все они употребляют те и ли иные стимулирующие препараты, в том числе и способствующие ускоренному восстановлению сил после тяжелых многочасовых тренировок. Проблема в том, что какие-то препараты внесены в список запрещенных, а какие-то нет. Причем критерии отбора не просто сомнительны, но и откровенно коррупционны. То есть решения ВАДА далеки от совершенства и справедливости. Доказательством тому хотя бы свежий допинговый скандал, разразившийся 18 декабря 2017 года в США в связи со статьей, опубликованной в британской газете «The Telegraph», повествующей об употреблении допинга американскими легкоатлетами.В-восьмых, негоже объявлять российских спортсменов, выразивших желание принять участие в олимпиаде, предателями родины. Они никого и ничего не предают. Объявление бойкота – это именно то, чего ждали американцы. Бойкот сразу приписали бы В. Путину, и началась бы массированная информационная атака на россиян, мол, опять возродилась «империя зла» и сталинизм. Запад хотел иметь повод настроить народ России против В. Путина. Но В. Путин не дурак, поэтому не попался на эту удочку.В-девятых, спортсмены годами готовятся к олимпийским играм, тратят много сил и энергии, до изнеможения тренируясь каждый день, отказывают себе в обычных человеческих радостях, длительное время пребывают вдали от своих семей, жен, детей и т.д. И лишиться участия в олимпиаде – большая трагедия для них, прежде всего в моральном плане, а не в материальном, как утверждают горе-патриоты. Ни в коем случае нельзя запрещать им участие в том, что является целью их короткой спортивной жизни.В-десятых, кто и что выиграл от бойкотов олимпиад 1980 и 1984 годов? В проигрыше оказались все, так как обе олимпиады не были полноценными. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими. Победу, добытую в схватке с равными, ни с чем не сравнить. Поэтому пусть российские спортсмены докажут на деле, что они не лыком шиты, и пусть это увидит весь мир.В-одиннадцатых, патриотизм не есть удары себя в грудь, размахивание флагом, пение гимна и выкрикивание громких лозунгов. Патриотизм – это любовь к своей родине, уважение своих сограждан и умение сплотиться перед лицом общей угрозы. Сегодня, как и в прежние времена, России угрожает коллективный Запад, и она сможет устоять только в том случае, если не поддастся внешним провокациям, проявит мудрость и не позволит расшатать себя изнутри, не допустив прихода к власти в стране второго Горбачева. Поэтому россияне должны объединиться вокруг В. Путина и горячо поддержать своих спортсменов, решившихся в такой сложной обстановке защищать честь и достоинство великой России.В-двенадцатых, ведь никто не умер, и страна не рухнула, когда паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там не было не только флага и гимна России, но не было вообще никого из российских паралимпийцев. А в Пхенчхане российские олимпийцы будут. Как говорится, почувствуйте разницу.В-тринадцатых, когда русские разведчики выполняют свой служебный долг в тылу врага, они же не представляются, откуда они и не поют гимн родины, и не размахивают российским флагом у всех на виду. Но в душе они несут любовь к своему Отечеству и тайно работают во имя его блага. Представьте себе, что и российские олимпийцы – это ваши агенты под прикрытием, перед которыми стоит задача принести пользу России на спортивных площадках Пхенчхана – и все в ваших головах встанет на свои места.В-четырнадцатых, в 1992 году сборная республик бывшего СССР выступала на олимпиаде без флага и гимна, но никто из спортсменов не счел себя униженным и никто в их независимых странах не назвал своих олимпийцев предателями. Так тогда сложились обстоятельства, и все отнеслись к этому с пониманием. Сегодня ситуация другая, созданная врагами умышленно. Но и к ней необходимо отнестись с тем же мудрым пониманием и не делить своих сограждан на предателей и патриотов. В данном случае более патриотами являются решившие поехать на олимпиаду спортсмены, чем диванные герои, наполняющие интернет своим словоблудием, но сами не сделавшие ничего путного на пользу России.В-пятнадцатых, людям свойственно фетишизировать любой предмет или явление. Это рудимент язычества. Что только человечество не признавало священным – и камни, и растения, и животных, и звезды, и планеты, и знаки, и числа, и придуманные самими же мифические существа и т.д. Но в действительности все это чушь. В недавнем прошлом многие из живущих ныне россиян считали священными флаг и гимн Советского Союза. Но вот уже более четверти века священными стали новый флаг и новый текст гимна России. То есть эти граждане долгое время были патриотами СССР, а теперь стали патриотами Российской Федерации. И ничего с ними не произошло. Значит, не стоит биться головой об стену из-за каких-то условностей, к тому же не являющихся константой.В-шестнадцатых, на этой зимней олимпиаде российские спортсмены в лучшем случаю завоюют 5 или 7 золотых медалей. Следовательно, не поднимется флаг и не прозвучит гимн всего 5 или 7 раз. И из-за этой ерунды вы, россияне, намерены сожрать друг друга? Ей-богу, это же смешно.В-семнадцатых, флага и гимна России не будет только на олимпиаде в Южной Корее, но их никто у вас не отбирал. Кто вам мешает скачать в интернете гимн своей родины и включить его во время вручения золотой медали кому-то из российских олимпийцев? Вы также можете легко купить флаг или флажок России и гордо держать его высоко над головой в ознаменование триумфа вашего соотечественника. Вот это и будет проявлением истинного патриотизма.В-восемнадцатых, к сожалению, в России много агентов влияния западных спецслужб и продажных бесхребетников а ля Горбачев. Но еще большее сожаление вызывает тот факт, что среди россиян в силу разных причин много и ура-патриотов, не способных мыслить в здравом ключе. То, что они пишут против своих спортсменов, им кажется, и есть патриотизм. Но это не патриотизм, это – патриотический раж. Главное их обвинение – спортсмены нацелены только на деньги и едут на олимпиаду исключительно ради них. О каких деньгах может идти речь, если шансы выиграть медаль в нынешней ситуации сведены к минимуму? И потом, повторюсь, спортивный век очень короток. Если спортсмен и зарабатывает какие-то деньги, пока он еще полон сил, что в этом преступного? Все люди занимаются тем или иным видом деятельности, чтобы заработать себе на пропитание. Это естественно и нормально. Так почему вы обвиняете спортсменов, так же, как и вы, желающих своим изнурительным трудом заработать средства на свое существование? К тому же, зимние олимпийцы зарабатывают не так много, как, допустим, теннисисты, футболисты, баскетболисты и другие. Позорно не желание спортсменов выступить на олимпиаде, а поведение их соотечественников, устроивших им несправедливую обструкцию в интернете.В-девятнадцатых, нет ничего смертельного в отсутствии опознавательных символов. Приведу простой пример. Когда предлагают хорошую работу, но без официального оформления, мало кто откажется, ибо нужна работа и заработок. То есть, фигурально выражаясь, отсутствие трудовой книжки не наносит тяжкого морального урона не только устроившемуся на такую работу, но и окружающим его людям. Главное, чтобы работа выполнялась своевременно и качественно. То же самое и с российскими олимпийцами – они должны выступить достойно, несмотря на отсутствие формальных признаков их присутствия.В-двадцатых, на майках россиян будет написано: «Олимпийский атлет из России». МОК думает, что этим он оскорбляет представителей России и в целом её народ. Но на самом деле ваши спортсмены и есть олимпийские атлеты из России! Не из Зимбабве же или Вануату! Так что психоз псевдопатриотов по этому поводу выглядит несуразным и неуместным.В-двадцатьпервых, безо всякого преувеличения можно утверждать, что российские спортсмены, решившие поехать на олимпиаду, где им уготована враждебная и некомфортная обстановка, на самом деле совершают подвиг. Велика вероятность, что американцы вместе со своими сатрапами будут устраивать в Пхенчхане антироссийские провокации и освистывания российских олимпийцев. Кто из вас, диванных героев и словоблудов, добровольно подставился бы под такое дикое давление? Уверен, никто. Если вы не способны найти в себе сил и разума поддержать, то хотя бы не злословить в адрес своих соотечественников вы можете?В-двадцатьвторых, после олимпиады в Рио МОК принял решение, что, если какая-то страна или ее команда объявит бойкот и не явится на олимпийские игры, то она будет отстранена от участия в этих соревнованиях на два олимпийских цикла. Вопрос к оголтелым патриотам: вам станет легче, если Россия лишится права участвовать в зимних и летних олимпиадах последующие восемь лет? Угомоните свою дурь и поймите, что россиянам непременно нужно ехать в Южную Корею в феврале 2018 года.В-двадцатьтретьих, кто изменник родины, а кто таковым не является, решает суд. В Уголовном кодексе РФ нет статьи о квалификации участия спортсменов в олимпийских играх без флага и гимна России как «предательства». Кроме того, неужели вы, ура-патриоты, до сих пор не поняли, что участие россиян в предстоящих соревнованиях на аренах Пхенчхана было заранее обговорено с руководством вашего государства? А то, как это было преподнесено, полностью соответствовало сложившимся реалиям. Поймите, так надо было сделать. Поэтому перестаньте комплексовать и выть в интернете, а также с шизофреничным апломбом разглагольствовать о том, о чем не имеете никакого представления.В-двадцатьчетвертых, как уже было сказано выше, если российские спортсмены не поедут на олимпиаду в Южной Корее, то Россия пропустит два олимпийских цикла. К каким это приведет последствиям? Лучшие спортсмены России начнут принимать гражданство других стран, т.е. мы станем свидетелями оттока элиты российского спорта. Заветная мечта спортсменов – олимпийское золото. Упрекать их за эту мечту равносильно обвинению любого кинорежиссера в желании получить премию «Оскар» или любого физика – Нобелевскую премию. Если, будучи гражданином России, спортсмен знает, что у него нет шансов попасть на олимпиаду, он, конечно же, будет искать пути для реализации своей мечты. В данном случае – вынужденная смена гражданства. При этом он не становится предателем и в душе остается патриотом своей родины. Кроме того, уезжать за рубеж будут не только зрелые спортсмены, но и родители начнут вывозить в другие страны своих детей, подающих большие спортивные надежды, так как в России у них не будет олимпийских перспектив. И никто не вправе критиковать или обвинять их в коллаборационизме. В итоге Россия лишится спорта высших достижений. Останутся только физкультура и массовый спорт. А это означает, что в стране не останется атлетов, которые могли бы достойно представлять великую Русь не только на олимпиадах, но и на чемпионатах мира, Европы и т.д. Вы этого хотите? Находясь в здравом рассудке, такого не пожелает своей Отчизне ни один человек. Поэтому угомонитесь, крикливые патриоты, ибо ваш нынешний патриотизм вредоносен, безумен и выглядит, как паранойя.В-двадцатьпятых, вы не владеете и сотой долей информации, которая имеется у руководства вашего государства. Если президент, правительство, ОКР и олимпийцы приняли решение ехать на олимпиаду, несмотря на все негативные обстоятельства, значит, так надо. И белый флаг в данном случае — не флаг капитуляции и потери достоинства, но, наоборот, символ несгибаемости, светлого разума, чистых помыслов, веры в справедливость и в свои силы.В-двадцатьшестых, Галилей вслух отказался от своих убеждений, но в душе его звучало: «И все же вертится она». Ведь никто не может запретить российским олимпийцам и болельщикам во время церемонии награждения петь гимн России, какая бы мелодия ни звучала при этом официально. Российские флаги на трибунах тоже не запрещены. Если все правильно организовать, то российские болельщики в Южной Корее могли бы привлечь к пению своего гимна и болельщиков из других стран, например, раздав им текст гимна, написанный латиницей. Международную солидарность прогрессивных гуманистов никто не отменял.В-двадцатьседьмых, решение МОК было принято, условно говоря, в два этапа. На первом этапе было решено наказать Россию за массовое применение допинга ее спортсменами. О том, что это решение не выдерживает никакой критики, мы говорили выше. Если наказывается страна в целом, значит, на олимпиаде не должно быть и ее государственной символики: флага, герба, гимна. Надеюсь, это всем понятно. Далее, на втором этапе, было решено допустить в частном порядке до участия в олимпийских играх тех российских спортсменов, к кому у ВАДА нет претензий. Обратите внимание, в частном порядке, а не как представителей страны. В этом и заключается тонкость ситуации: российские олимпийцы едут на олимпиаду как частные лица по персональному приглашению МОК. То есть в данном случае флаг и гимн России не предусматриваются по определению. Едут только те, кто за предшествовавшие четыре года завоевал соответствующую лицензию. Очевидно, что ни о каком предательстве, унижении и корысти вести речь применительно к российским олимпийцам нет оснований. Как только вы, махровые патриоты, поймете этот нюанс, вся ваша бесшабашная обвинительная риторика в адрес своих спортсменов сойдет на нет.В завершение хочу еще раз подчеркнуть: Россию невозможно разрушить нападками со стороны. Это может произойти только в том случае, если к власти в ней придут горбачевы из «пятой колонны», готовые ради снисходительного похлопывания их по плечу дядюшкой Сэмом прогнуться перед Западом. Россия несокрушима, пока ее народ един и не стремится подорвать свои же государственные устои.Внешние враги во главе с США пытаются внести раздрай в российское общество любыми средствами, не чураясь никакой лжи и подлости. Решение МОК о запрете российского флага, гимна и символики на зимней олимпиаде было принято под изуверским давлением американо-европейских провокаторов. И это далеко не последний удар. Россияне должны держать ухо востро и не вступать в перебранки между собой из-за очередных выпадов против своей страны.Даже миллион олимпийских игр не стоят одного Крыма. Даже миллиард олимпиад не стоят России, сплоченности и благополучия ее граждан, а также целостности и нерушимости ее границ.Россияне, берегите свою великую Отчизну, не рефлексируйте на интриги западных недругов, сохраняйте спокойствие и выдержку, обуздайте свои эмоции, будьте выше разумом и крепче духом зарубежных ничтожеств и знайте, настанет время – и все ваши враги получат по заслугам. Но если вы перессоритесь друг с другом из-за Олимпиады, то это будет значить, что ваши враги достигли своей цели. Не допускайте такого поворота событий.Желаю вам мира, согласия, здравомыслия, процветания! Оставайтесь собой, чтобы никто извне не смог нарушить вашего равновесия и лишить вас вашей уникальной самобытности!