18:09 23 декабря

Американский генерал призвал готовиться к "грядущей войне" с Россией

Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер предупредил военнослужащих о том, что в регионе может начаться "огромная драка". Об этом сообщает портал Military.com

Неллер не исключил, что подчиненных могут вскоре передислоцировать, при этом американское присутствие в регионе будет расширено.

Американский генерал призвал готовиться к "грядущей войне" с Россией



Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе
— отметил он.

Генерал пояснил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия.

Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь
— сказал Неллер.

Позиция, согласно которой Россия представляет собой одну из основных угроз, зафиксирована в новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной 18 декабря. В документе указано, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток являются главными источниками угрозы.

Подразделения армии США находятся в Норвегии с января этого года. Это первое размещение иностранных войск в государстве со времен Второй мировой войны. В скандинавской стране морпехи тренируются проводить сражения в сложных метеоусловиях, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. seti Вчера, 17:23
    Как надоели эти ущербные. Но как известно одного нашего товарища улица Ленинграда чему то научила yes
    seti
    1. katalonec2014 Вчера, 17:27
      Может даже начать не дожидаясь нас,но мы в на войну в Норвегию опять не явимся.
      katalonec2014
      1. Идущий Вчера, 17:29
        США не полезут , будут подстрекать других.
        Идущий
        1. Венд Вчера, 17:34
          Цитата: Идущий
          США не полезут , будут подстрекать других.

          Чем и занимается данный персонаж.
          Венд
          1. krot Вчера, 18:30
            А может бахнем? превентивно..
            krot
            1. Кент0001 Вчера, 19:29
              Тоже дело, но не сейчас. Надо нам в своей стратегии прописать, что мы можем бахнуть привентивно из всех стволов, если почуем угрозу существования нации. Популярно объяснить какие угрозы для нас первостепенны (особенно Европе) и добавить, что если что, то вас ребята в принципе не станет. В случае реального замеса и для нас и для штатовцев Европа перестает существовать физически. Если ихние политики этого не понимают, то надо пропагандировать это в массы жителям той самой Европы.
              Кент0001
              1. Дирижер Вчера, 20:21
                Это несколько кровожадно! Но ... возможно доходчиво, у нас в край сибирь есть, проживем , а вот эуропе тока в анус.
                Дирижер
                1. Летунъ Вчера, 22:43
                  Цитата: Дирижер
                  Это несколько кровожадно! Но ... возможно доходчиво, у нас в край сибирь есть, проживем

                  В смысле, если по Вашему городу прилетит ядерная ракета, Вы соберёте вещи, сядете в машину и уедете жить в Сибирь? Я правильно понял?
                  Летунъ
                  1. Владимир16 Сегодня, 10:34
                    Цитата: Летунъ
                    В смысле, если по Вашему городу прилетит ядерная ракета,.... Я правильно понял

                    Ядерная ракета? wassat
                    Может ядрёная? laughing
                    Владимир16
                2. электроОлег Сегодня, 07:58
                  Американский генерал призвал готовиться к "грядущей войне" с Россией


                  Пускай у кличко спросит к чему нынче модно готовиться laughing Больше будет пользы.
                  электроОлег
              2. gafarovsafar Сегодня, 09:19
                целься в главного шавки сами приползут
                gafarovsafar
            2. Лексус Вчера, 19:56
              Вот и я думаю, что он так завуалированно призвал их могилки себе копать...
              Лексус
              1. Идущий Вчера, 20:22
                Это для них завуалированно , для нас то все понятно.
                Идущий
              2. polkovnik manuch Вчера, 22:04
                И для 3000 -ч еще ! А землица там мерзлая !
                polkovnik manuch
            3. olegator Вчера, 22:32
              "Бахнем. И весь мир в труху. Но не сейчас..." (с) ))
              olegator
          2. GradusHuK Вчера, 23:05
            Рептилоид во всей,,красе.''Но ,,копыта''откинет раньше своего хвоста и квакнуть не успеет если правильно пристукнем.
            GradusHuK
        2. фигвам Вчера, 17:54
          Цитата: Идущий
          США не полезут , будут подстрекать других.

          На нас по одному никогда и не нападали, опять соберут побольше стран но вторгнутся одновременно с запада и востока.
          фигвам
          1. Идущий Вчера, 17:58
            Вы думаете Японию сподвигнут? вполне вероятный сценарий , но много но.
            Идущий
            1. Pirogov Вчера, 18:15
              Цитата: Идущий
              Вы думаете Японию сподвигнут? вполне вероятный сценарий , но много но.

              Не не вероятно Япония не полезет не потому ,что нас любит ,а потому ,что с ядерной ответкой закончатся японцы.
              Pirogov
              1. Идущий Вчера, 20:24
                Так и у них есть арсенал США.
                Идущий
                1. Мих1974 Вчера, 21:47
                  И чем им поможет арсенал США после того как мы остеклуем ВСЮ японию? Нет, я совершено серьезно, вы хоть карту смотрели, у них немножно "не ядерно" АЭС взлетела на воздух - так они на фекалии чуть не изошли, а предсавьте что от них останеться после нашего массированого удара РБМК? fool Там реально "выжившие позавидуют мертвым". Более того - никаких гуманитарных поставок или помощи - не будет, потому что просто никто не причалить ни подлететь к этим дымящим и "светящимся" развалинам просто не рискнет. А СШа ну не будут в нас стрелять по на не получат 200% гарантии отсутвия нашего ответного удара, а ближайшие хз сколько лет такое им не светит.
                  Мих1974
                2. Ин100грамм Вчера, 22:32
                  Цитата: Идущий
                  Так и у них есть арсенал США

                  Вместе с арсеналом и закончатся. am
                  Ин100грамм
            2. фигвам Вчера, 18:46
              Цитата: Идущий
              Вы думаете Японию сподвигнут? вполне вероятный сценарий , но много но.

              Для этого янки в Северную Корею и лезут. А всю технику фша перебрасывают на запад в Европу и восток в Японию и Корею.
              фигвам
              1. БАРХАН Вчера, 19:30
                Цитата: фигвам
                Для этого янки в Северную Корею и лезут. А всю технику фша перебрасывают на запад в Европу и восток в Японию и Корею.

                Всё равно крайне не выгодная позиция у Ю.Кореи и Японии .Особо не поманеврируешь .Да и снабжение союзников по морю да по воздуху.Если Россия и Китай вместе возьмутся ,то блокада простреливаемая получится очень плотная.Ну и ,как ни странно,слишком уж обустроенная и развитая инфраструктура этих стран,заточенная на подвоз сырья и продовольствия извне,с таким огромным количеством населения ,собранного на не очень большой площади сыграет с ними злую шутку.Чем государство благополучней и цивилизованней ,тем быстрей оно скатывается в хаос.
                БАРХАН
        3. 79807420129 Вчера, 18:00
          что в регионе может начаться "огромная драка"

          Никак кабак "Регион" называется feel Естественно после второго стакана начнется мордостукание. laughing Но хоть честно предупредил и на том спасибо.Об этом все уже давно знают.
          79807420129
          1. БМП-2 Вчера, 18:43
            Да я смотрю, генерал совсем уже, готовый, раз такие предупреждения своим пехотинцам делает! laughing
            БМП-2
          2. Angel_and_Demon Вчера, 22:20
            Цитата: 79807420129
            Никак кабак "Регион" называется

            а там горячих финских парней нет - там толерастные норвежцы, так что могут только зацеловать до смерти laughing
            Angel_and_Demon
        4. ПЛЕННЫЙ Вчера, 18:24
          Цитата: Идущий
          США не полезут , будут подстрекать других.

          Этим они всегда за свою историю занимаются (наглосаксы с евреями..)..Но Россия тоже не лыком шита , научены горьким опытом и тем более без гнета идеологии ..
          Мы сейчас их технологиями и методами информационной войны пользуемся..! Очень не плохо получается, судя по визгу , истериям и санкциям запада..
          Они наедятся и требуют чтобы мы опять "железным занавесом" закрылись от них хе хе ..Наивные господа! В этот раз все будет по другому , по нашему сценарию..Придется за все заплатить и по полной господа ..Жаль мне вас , не успели вы НАС ВСЕХ в 90-х замочить сразу..Это ваша ошибка, хотя как сказать .
          В Армию рвутся мальчишки ..(даже взятки военкомам дают ,чтобы взяли..)
          Вот такие дела в танковых войсках .. soldier
          ПЛЕННЫЙ
          1. БМП-2 Вчера, 18:53
            Ваши бы слова, да Богу в уши! yes К сожалению, вой во вражеских СМИ и бредовые публичные заявления их командования не являются надёжным критерием эффективности информационных действий. Цель информационной войны всё-таки другая: влияние на поведение населения в целом. Вот когда вместо BBC и CNN среднестатистический западный потребитель будет отдавать предпочтение RT и "Звезде", тогда можно будет говорить, что получается неплохо. А вот что мальчишки хотят Родину защищать - это хорошо и правильно. Так раньше было, так и дальше должно быть!
            БМП-2
            1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 20:10
              Цитата: БМП-2
              Вот когда вместо BBC и CNN среднестатистический западный потребитель будет отдавать предпочтение RT и "Звезде", тогда можно будет говорить, что получается неплохо.

              А сейчас именно так и происходит...Россия на выборы влияет , хитрые русские , КГБ и т.д. Вот такая реакция идет на наши информационные ресурсы...!
              Помнится когда создавали RT у нас в России такой либерастный вой стоял (пенсионеры голодают и дороги дырявые и т.д.) Денег некуда Путину девать, а он их вложил четко и сейчас "дивиденты!" и проценты нам приносят, как говорят евреи ..
              Мы запад уничтожим не оружием , в этот раз ! Они сами себя уничтожат..План Путина, в отместку плану Даллеса ! хе хе

              Все опять скоро начнется господа ..
              ПЛЕННЫЙ
              1. БМП-2 Вчера, 22:54
                Хорошо бы, конечно. Правда, пока есть один маленький нюанс: информация о том, что
                Россия на выборы влияет , хитрые русские , КГБ и т.д.
                пока что идёт из западных СМИ и ихних же "говорящих голов", то есть из западных средств массовой дезинформации. Ну и, думаю, мне не нужно Вам рассказывать, как нужно относиться к "мнениям", звучащим из таким источников. yes Как говорится, в информационной войне нужно водить за нос противника, но не нужно давать водить за нос себя.
                БМП-2
        5. Angel_and_Demon Вчера, 22:18
          Генерал пояснил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия.
          а он в адеквате? или меня в школе плохо учили - где тихоокеанский регион и где норвегия?
          Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе
          Angel_and_Demon
          1. tv70 Сегодня, 04:45
            Не в адеквате, сболтнул военную тайну про ТО регион, но пахнет оттуда, КНДР им гадить спокойно не дает, вот он про то и сболтнул.
            tv70
      2. ПалБор Вчера, 17:33
        Цитата: katalonec2014
        Может даже начать не дожидаясь нас,но мы в на войну в Норвегию опять не явимся.

        Ну почему же,в 45-м мы в Норвегию захаживали,вычищали мусор.Можем ещё в гости зайти,со своим веником.
        ПалБор
        1. тол100в Вчера, 17:44
          Цитата: ПалБор
          .Можем ещё в гости зайти,со своим веником.

          А "веник" в руках "Буратино" хороший очиститель от скверны!
          тол100в
          1. Мих1974 Вчера, 21:51
            Вот еще "буратаном" возиться - "тополиным" пухом "укрыть" и черт с ними. Что особенно хорошо - там гранитно базальтовые скалы и никаких значимых водных басейнов, то есть "потеря будет невелика". feel lol . Опять же - трупов будет не много, это вам не 50 млн Германию на ноль умножать. Так что - была Норвегия, не было Норвегии да НАСРАТЬ всему Миру. laughing
            Мих1974
          2. Angel_and_Demon Вчера, 22:25
            Цитата: тол100в
            А "веник" в руках "Буратино" хороший очиститель от скверны!

            лучшее средство - как в больнице - ультрафиолетовыми лучами, так что солнцепек им в дышло
            Angel_and_Demon
      3. 210окв Вчера, 17:39
        Дурь пусть идёт выпускать в кабак или же в местный публичный дом..
        Цитата: katalonec2014
        Может даже начать не дожидаясь нас,но мы в на войну в Норвегию опять не явимся.
        210окв
    2. Идущий Вчера, 17:27
      Подползают все ближе и ближе , рано или поздно развязка будет.
      Идущий
      1. Джедай Вчера, 17:51
        Таким предупреждением этот генерал либо хочет обезопасить американский контингент от нападения (какой же болван станет нападать после такого?), либо наоборот - готовится провокация и стрелки уже переведены на Россию. soldier
        Джедай
        1. Идущий Вчера, 17:52
          Им главное сейчас - всех запугать русской угрозой.
          Идущий
          1. Джедай Вчера, 17:55
            Тогда им пора в Антарктиду - пингвинов русскими пугать. fool
            Джедай
            1. Идущий Вчера, 17:59
              Холодно там для американцев , вон в Норвегию больше 300 чел. не могут набрать. laughing
              Идущий
              1. Джедай Вчера, 18:01
                Ну да, памперсы моментально замерзают и жуткий дискомфорт причиняют доблестным воякам. lol
                Джедай
                1. Идущий Вчера, 20:25
                  Мозоли и прочие неприятности и трения обеспечены. laughing
                  Идущий
                2. Angel_and_Demon Вчера, 22:29
                  Цитата: Джедай
                  Ну да, памперсы моментально замерзают и жуткий дискомфорт причиняют доблестным воякам.

                  это мазохистское удовольствие
                  Однажды, в студенную зимнюю пору,
                  За.......па лошадки примерзла к забору.
                  Лошадка потянет туда и обратно-
                  За......па на месте, лошадке приятно...
                  Angel_and_Demon
        2. Angel_and_Demon Вчера, 22:26
          Цитата: Джедай
          Таким предупреждением этот генерал либо хочет обезопасить американский контингент от нападения (какой же болван станет нападать после такого?), либо наоборот - готовится провокация и стрелки уже переведены на Россию. soldier

          угу, и финлядию со швецией уже присоединили laughing drinks
          Angel_and_Demon
  2. Chertt Вчера, 17:25
    "Американский генерал призвал готовиться к "грядущей войне" с Россией"
    А потом с криком "Русские идут" выбросился из окна
    Chertt
  3. НЕКСУС Вчера, 17:26
    Еще один вояка на всю голову. Видимо ,когда еще солдатом был,ему его сержант намертво мозги отшиб.
    НЕКСУС
    1. Идущий Вчера, 17:31
      Лицо соответствует , головой двери часто открывал.
      Идущий
  4. Geisenberg Вчера, 17:27
    Дальше он должен выпрыгнуть в окно с криками " Они идут ! " )))
    Geisenberg
  5. san4es Вчера, 17:29
    Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами.

    san4es
  6. Black_PR Вчера, 17:29
    Извините, конечно, но кто или что ему голову так намяло..? "Мысли" рвутся наружу ???)))
    Black_PR
    1. Masya Masya Вчера, 17:37
      Цитата: Black_PR
      "Мысли" рвутся наружу ?

      были б мысли... а то, словесный понос...
      Masya Masya
      1. Идущий Вчера, 22:35
        Тут скорее запор и упор который они уже практикуют последние лет 20 - ть.
        Идущий
    2. san4es Вчера, 17:46
      Цитата: Black_PR
      ... что ему голову так намяло..?

      ...Побочный эффект русофобии...Мутировал wassat
      san4es
      1. амирбек Сегодня, 06:37
        Цитата: san4es
        Побочный эффект русофобии...Мутировал

        и еще тут пластинку как бы заело па поваду "наблюдать" ... здесь прослеживается какое-то искажение временного-пространственного континуума в следствии злоупотребления препаратоув запрещенного вадой wassat
        амирбек
  7. Геркулесыч Вчера, 17:30
    Хоть один честно сказал, что по сути война неизбежна! Не стал как другие кривить своей душонкою!
    Геркулесыч
    1. Комментарий был удален.
  8. Rusland Вчера, 17:30
    Скорей всего "огромная драка" произойдет у входа норвежского кабака. За русских выступят местные норвежцы.
    Rusland
    1. амирбек Сегодня, 06:45
      Цитата: Rusland
      За русских выступят местные норвежцы.

      и мирно отдыхавшие там северные корейцы
      амирбек
  9. Теренин Вчера, 17:33
    Генерал Роберт Неллер: Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. Господин генерал, а нельзя ли вам наблюдать за нами из Америки? Мы же из своего дома наблюдаем за вами. Или ваш дом везде?
    Теренин
    1. Мих1974 Вчера, 21:54
      ну прям один в один, однозначно привлекут "за сотрудничество с русскими"
      Мих1974
    2. polkovnik manuch Вчера, 22:09
      Не переживай ! Увидит сей генерал , со двора своего ранчо , набегающую волну высотой в полкилометра и вспомнит ну зачем я в Норвегию ездил ,зачем балаболил не по делу ,.......
      polkovnik manuch
  10. Икар Вчера, 17:34
    Генерал этот просто поднимает дух своих немногочисленных подчинённых. Нечего на это словоблудие обращать внимание. Важнее для военного обозрения отслеживать объективные события.
    Икар
  11. Николай Фёдоров Вчера, 17:37
    Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер...

    У нас здесь 300 морпехов...

    И давно у американцев такое? На три роты пехоты вместо капитана ставить генерала.
    Николай Фёдоров
    1. Не либероид Русский Вчера, 19:54
      ну их же свидомые кореша ставят командавать посудиной адмиралов... почему бы полубатальоном генерала не поставить командовать
      Не либероид Русский
    2. Керенский Вчера, 20:12
      На три роты пехоты вместо капитана ставить генерала.

      Вот и я напрягся, как электричество. Странно это. У нас с Норвегией границы километров с полста...
      Керенский
  12. ALEX_SHTURMAN Вчера, 17:41
    Ребят главное памперсов побольше запасайте! Хотя может они у вас уже и входят в стандартный пакет морпеха laughing
    ALEX_SHTURMAN
  13. Masya Masya Вчера, 17:42
    У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь

    а до ноля сократиться не боятся?
    Masya Masya
    1. Paranoid50 Сегодня, 00:27
      Цитата: Masya Masya
      а до ноля сократиться не боятся?

      Хм... Тут надо прикинуть, какие средства могут быть использованы с нашей стороны. yes Может статься, что и в минус уйдут. wassat
      Paranoid50
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 05:03
      Не,не боятся..сказали жеж-за одну ночь могут увеличить численность
      ДЕДПИХТО
  14. Грац Вчера, 17:51
    Пора уже давно было расставить все точки над И , и официально назвать США и НАТО врагами, пора уже официально заявить что при дальнейшей концентрации войск США и НАТО у наших границ по ним будет нанесен превентивный удар, хватит уже сопли жевать , ВРАГИ есть враги настало время всё назвать своими именами
    Грац
    1. Макаров Вчера, 17:56
      те кому надо и так это знают...
      Макаров
  15. 1536 Вчера, 18:16
    Не будем их разубеждать.
    1536
  16. Rusland Вчера, 18:20
    Острый женственный подбородок ему не идёт, а вот лысина для щелбанов в самый раз.
    Rusland
    1. polkovnik manuch Вчера, 22:12
      Если останется живой , будет в сибирской тайге , на лесоповале , бояться ,что лысину застудит .
      polkovnik manuch
  17. okean969 Вчера, 18:20
    Какая война с русскими, я вас умоляю. Им только иракцев по пустыне гонять, что-бы воевать с русскими им надо лет 500 по тренироваться на каких-нибудь дикарях.
    okean969
    1. Не либероид Русский Вчера, 19:56
      ну дикари тоже умеют тренироваться... афганцы до сих пор амерам хвосты крутят, никак победиться не хотят
      Не либероид Русский
  18. НесНосНый Вчера, 18:22
    С такими тратами на оборону как у США, то они уже на готове...
    НесНосНый
  19. Горный стрелок Вчера, 18:50
    Готовьтесь, готовьтесь... Мушки спилите... wassat
    Горный стрелок
    1. МРоманович Вчера, 19:39
      Готовьтесь, готовьтесь... Мушки спилите...

      А мушки у их винтовок знатные.
      МРоманович
  20. Звездочка Вчера, 19:01
    Не надо с ними вошкаться.
    Как только сунуться страны участницы этого шабаша выжечь в ядерным ...
    Только главное сейчас выйти из договора ограничивающего мощность боеголовок.
    А то там принимающие решения сидят и уверены, что смогут укрыться от прямого попадания.
    Звездочка
  21. Андрей из Челябинска Вчера, 19:22
    У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь

    Ну, мы можем вернуть их 3000 обратно к 300 куда быстрее, чем за одну ночь, и что? Мы же не хвастаемся
    Андрей из Челябинска
  22. БАРХАН Вчера, 19:37
    А кто мне скажет ,как они собираются за ночь с 300 до 3000 довести количество морпехов?С техникой али без?Телепортация?Все расположения в Европе за ночь усилят или только в Норвегии?Какой забавный генерал.
    БАРХАН
    1. КОТ БАЮН Вчера, 19:44
      Мы им можем помочь... Одного морпеха придется резать на 10 частей. Получатся, правда, маленькие морпехи и недостаточно живые, но, как положено, с американским флагом и... Их будет 3000! laughing
      КОТ БАЮН
      1. БАРХАН Вчера, 20:04
        Цитата: КОТ БАЮН
        Мы им можем помочь... Одного морпеха придется резать на 10 частей. Получатся, правда, маленькие морпехи и недостаточно живые, но, как положено, с американским флагом и... Их будет 3000! laughing

        При моей "любви" к НАТО и в особенности к ковбоям я согласен довести численный состав и до полнокровной дивизии.Или бескровной.Как получится при такой дефрагментации.
        300 морпехов в солнечной Норвегии ,на мой взгляд,просто ,чтоб взбодрить штыками правительство норвежцев.Как боевая единица они уже себя показали потеряв боеспособность при -7...
        БАРХАН
        1. КОТ БАЮН Вчера, 20:23
          Как боевая единица они уже себя показали потеряв боеспособность при -7...

          Я что-то, наверное пропустил... Надо порыть сеть.. или у Вас ссылочка под рукой имеется? Буду премного благодарен.
          КОТ БАЮН
          1. БАРХАН Вчера, 20:32
            Цитата: КОТ БАЮН
            Я что-то, наверное пропустил... Надо порыть сеть.. или у Вас ссылочка под рукой имеется? Буду премного благодарен.

            В марте блин замёрзли...
            БАРХАН
            1. КОТ БАЮН Вчера, 21:03
              Спасибо Вам. Просто нечеловеческое laughing
              КОТ БАЮН
            2. Мих1974 Вчера, 21:59
              laughing laughing
              Да что вы от этих хотите - пересмотрите внимательно "послезавтра" особенно обратите внимание на ту температуру которую они считают "смертельной" belay laughing laughing
              Да у них при виде видео как наши дети в -45 с горки радостно катаются - инфарт будет или "остановка мозга". laughing
              Мих1974
    2. Туз Бубен Вчера, 20:15
      да очень просто...они просто считают, что после прилёта Искандера из 100 морпехов получается 300 недокомплектов. Отсюда и простая формула....Т.е нужно всего 3 Искандера...
      Туз Бубен
      1. Туз Бубен Вчера, 20:17
        пардон...10...
        Туз Бубен
        1. КОТ БАЮН Вчера, 20:25
          Мне кажется, там, после прилета чего-нибудь эдакого, придется взвешивать фарш. Будет сложно определиться с количеством. laughing
          КОТ БАЮН
  23. КОТ БАЮН Вчера, 19:41
    то есть озвучил.... ну они и понятно было.. но озвучивать такое раньше времени.. кем он себя возомнил?
    В документе указано, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток являются главными источниками угрозы

    скоро полосатые собаки уже как евреи будут верещать: весьмирпротивнас!.
    КОТ БАЮН
  24. sirota34 Вчера, 19:42
    паразиты только так могут и выживать...за счет жизни других
    sirota34
  25. ASG7 Вчера, 19:48
    Таких "людей" надо просто спросить - на чьей территории собираются они воевать. Если на территории США, то я согласен, а ежели на территории России то вся их риторика превращается в обычный фарс, даже в глазах европейцев.
    ASG7
  26. keeper03 Вчера, 19:53
    Вы посмотрите на этого рептилоида ! Он кроме вонючего свиста ни на что больше не способен !!! fool
    keeper03
  27. МРоманович Вчера, 19:53
    Цитата: Идущий
    Лицо соответствует , головой двери часто открывал.

    потому что руки были заняты прикрыванием собственного тыла, что бы не оприходовали сзади. При таком кол-ве нетрадиционных в их армии чуть зазеваешся и всё....пиши пропало. А по выражению лица оборона тыла у него срабатывала не всегда.
    МРоманович
  28. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:57
    Совсем америкосы обалдели от счастья. Войну им подавай. Банан им в одно место. Ишь, умные, если уж и воевать, то на чужой территории, а никак не на своей.
    Генерал Песчаных Карьеров
  29. Ещетотгусь Вчера, 19:58
    Что за рожи такие дебильные у американЪских дженералов??? lol
    Дебильнее тока у наших...- это метаморфозы какие черезпагонные??? Был полковник - на человека похожий, как генерал - мутант.... wassat
    Ещетотгусь
  30. Esoteric Вчера, 20:14
    Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь

    сказал Неллер.
    Вы слышали о точности "Калибров" и "Искандеров"? Мы можем увеличить их огневое могущество путём применения спецбоеголовок за несколько минут. И по большому армейскому барабану, сколько под них попадёт морпехов США: 300, 3000 или 30 000. Даже по "распространённому в России корнеплоду", в какую сторону полетит оставшийся от них пепел

    - должен сказать Шойгу...
    soldier
    Esoteric
  31. Беларусь это Россия Вчера, 20:36
    Если начнётся война между США и Россией-то США будут уничтожены-в первую очередь-как главарь и злой и сильный и умный хитрый противник.Удар будет нанесён-не по их базам вне США-а по самим США.И по тем их военным базам не в США-от которых будет исходить прямая явная угроза.От них-от США и останутся разве что только мелкие военные базы в чужих странах,не в США.А само США-в таком случае-просто будет уничтожено.А заодно-будут уничтожены все те-кто поддержит агрессора,напавшего на Россию Русскую православную,на Русских православных,народ России Русской православной.
    Но Россия Русская православная,Русские православные-никогда первая не нападала и не будет нападать первой.
    Ответка России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной на их агрессию на Россию Русскую православную,на Русских православных,на народ России Русской православной будет жёсткой.
    Возмездие и наказание-будет неизбежно.И не просто возмездие-а победа России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной.
    Беларусь это Россия
    1. keeper03 Вчера, 21:00
      Отлично сказано, пусть теперь рептилоиды переваривают !!! winked yes
      keeper03
  32. Karayakupovo Вчера, 21:02
    Они что , географию вообще не учат? Где Норвегия и где "Техас"?. Дебилы, однако.
    Karayakupovo
  33. Сибирский цирюльник Вчера, 21:18
    ....Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь...

    С 45 года в "гляделки" играем)) Вот как только увеличите, тогда ппц... Скорее всего всем..(
    Сибирский цирюльник
  34. NF68 Вчера, 21:39
    Если бы этот генерал был из воздушного десанта, то можно было бы предположить что он хотя бы один раз приземляясь летел головой вниз и ударился ею же о землю со всей дури. А так по пробуй угадай что с ним такое.
    NF68
  35. armourer Вчера, 21:47
    Цитата: Идущий
    США не полезут , будут подстрекать других.

    Они привыкли чужими руками жар загребать. На нашем континенте свару сделают, а сами в стороне. Если вдруг так будет, цель должна быть иная. Не думаю, что хотят все здохнуть
    armourer
  36. Теренин Вчера, 22:06
    Цитата: NF68
    Если бы этот генерал был из воздушного десанта, то можно было бы предположить что он хотя бы один раз приземляясь летел головой вниз и ударился ею же о землю со всей дури. А так по пробуй угадай что с ним такое.

    Судя по фото и по выражению лица на Джона Маккейна похож, ну а у того с психикой все понятно, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет после встречи с советской ракетой.
    Теренин
  37. Anchonsha Вчера, 22:07
    Как же этой мрази хочется повоевать, но без ущерба себе. Доиграетесь мерзавцы - ы
    Anchonsha
  38. Анатольевич Вчера, 22:09
    Морда этого американского военного урода как из фильма ужасов. Образ мыслей отражен на его звериной харе. Умеют только безоружных убивать, сволочи.
    Анатольевич
  39. polkovnik manuch Вчера, 22:18
    Как бы помягче сказать :"балаболить ,- это не мешки ворочать ,генерал!" нужно будет и 300 и 3000 -прикопаем ,хоть и земелька там мерзлая ! А если совсем невмоготу станет , то наши ракетчики хорошо знаю где ИЕЛОНСТОУН находится !
    polkovnik manuch
  40. Machete Вчера, 22:38
    Почему у них Енералы такие ущербные?
    Чуть что, сразу готовы войну развязать. Где угодно и с кем угодно. Даже не думают ни капли о последствиях.
    Machete
  41. FalconD Вчера, 23:48
    Интересно, это официальное заявление с подачей на широкие массы через прессу или речь была адресована амерам в Норвегии, а пресса услышала и решила слелать Новость????
    300 морпехов наблюдают за тем как наблюдают за ними)))) как теперь мириться с этими мыслями???)))
    FalconD
    1. Paranoid50 Сегодня, 00:33
      Цитата: FalconD
      300 морпехов наблюдают за тем как наблюдают за ними)))) как теперь мириться с этими мыслями???)))

      Да,проблема... recourse
      Paranoid50
  42. alexleony Сегодня, 00:22
    Ну идите сюда,бандерлоги.
    alexleony
  43. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:35
    генерал Роберт Неллер

    На американского артиста похож - Рон Перлман
    MOSKVITYANIN
  44. Комментарий был удален.
  45. tolmachiev51 Сегодня, 05:13
    Эта /щелупонь ,прошу прощения/ никогда не будет воевать с теми ,кто сможет ударить по Америке , ибо там начнеться такое , что и ядерной войны не надо.
    tolmachiev51
  46. pafegosoff Сегодня, 09:41
    Лопаты - в руки! Копай, могилу! Русские идут!
    pafegosoff
  47. Vixen Сегодня, 16:40
    У них есть генералы, на маньяков не похожие?
    Vixen
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