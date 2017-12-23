День Дальней авиации России. Опыт: от берлинского до сирийского

По приказу главкома ВВС в календаре воинских праздников Российской Федерации появился праздник лётчиков Дальней авиации. Случилось это событие в 1999 году, когда не только Дальняя авиация, но и все Вооружённые силы страны испытывали огромные трудности. Испытывала трудности и сама страна, над которой нависла прямая угроза утраты территориальной целостности. Как известно, именно в 1999-м боевики решили нанести удар по Дагестану, расширив зону своего влияния на Северном Кавказе. Но именно в 1999 году произошло и то, что вполне можно назвать переломным моментом в истории современной России – против террористов выступил народ, который в Дагестане решил взять в руки оружие, чтобы вместе с силовыми структурами Российской Федерации дать террористической нечисти по зубам.На таком фоне появление нового воинского праздника в календаре праздничных дат вполне можно расценивать как дополнительный стимул к консолидации общества, к почитанию славных традиций по защите Отечества, включая и его защиту на дальних подступах. И кто как не лётчики Дальней авиации, отмечающие сегодня свой профессиональный праздник, знают, что значит защита интересов России там, где до рубежей страны сотни, а то и тысячи километров.23 декабря российская Дальняя авиация отмечает своё 103-летие. Отсчёт ведётся с того момента, когда в дореволюционной России состоялся первый полёт тяжёлого 4-моторного бомбардировщика «Илья Муромец» - самолёта, создателем которого являлся знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский. Судьба сложилась так, что компания, названная именем этого русского инженера-изобретателя, сегодня производит авиационную технику от имени совсем другой державы.Своё развитие Дальняя авиация получила в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый её день – буквально через несколько часов после пересечения немецко-фашистскими захватчиками советских границ, лётчики дальних бомбардировщиков вступили в боевые действия с противником. Авиаудары 22 июня были нанесены по скоплениям живой силы и техники гитлеровцев в районах Прасныш и Сувалки.А уже менее чем через два месяца героические экипажи дальних советских бомбардировщиков в условиях строжайшей секретности вылетали с тщательно скрываемых аэродромов для бомбардировки гитлеровской столицы. С августа по сентябрь 1941 года советские самолёты, преодолевая сотни километров над Балтикой, обрушивали бомбы на промышленные и иные стратегически важные кварталы Берлина. В общей сложности за это время было совершено 90 самолётовылетов. Не все возвращались обратно. И мы помним об этом – о героизме лётчиков, совершавших настоящие подвиги в небе, опалённом заревом войны.Сам факт того, что по Берлину летом 1941-го может наносить удары советская военная авиация стал настоящим шоком как для немецких «бюргеров», так и для немецкого военного командования. Изначально немецкая пресса вышла с материалами о том, что удар, вероятно, наносился британской авиацией. Но британская авиация ни тогда, ни сейчас не идёт на такие риски и подвиги. При этом нынешняя премьер-министр Британии Тереза Мэй, не краснея, называет британских лётчиков, к примеру, победителями ИГИЛ (*запрещено в России) в Ираке и Сирии. Как бы победили и тогда... Прямо со своего острова «разгромили фашизм».Советские же лётчики делали свою ежедневную работу, нанося колоссальный ущерб противнику, который в конечном итоге потерпел сокрушительное поражение.Сегодняшние российские лётчики Дальней авиации – продолжатели славных боевых традиций героев Великой Отечественной. Сирийская кампания дальних бомбардировщиков ВКС РФ по праву может быть внесена в учебники по современным принципам нанесения авиаударов за пределами страны.Поднимаясь с аэродромов на территории России, самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ под прикрытием наших истребителей входили в воздушное пространство САР, где атаковали тренировочные лагеря, склады боеприпасов, заводы по производству оружия, укрепрайоны террористов в целом ряде сирийских провинций: Хомс, Хама, Алеппо, Дейр-эз-Зор. Использовались как стандартные авиабомбы, так и новейшие крылатые ракеты воздушного базирования. В итоге - тысячи уничтоженных боевиков, полностью разрушенная логистическая система террористической группировки, ликвидированные средства для принесения террористам прибыли, огромный ущерб в виде уничтоженной военной техники. Плюс к этому – совершенствование боевой выучки лётчиков, отработка теоретических основ в условиях реальной практики, выработка оптимальных действий при нанесении авиаударов с последующим возвращением на аэродромы базирования в режиме беспосадочного перелёта, отработка различных режимов полёта.Сегодня Дальняя авиация России уже не наносит удары по террористам (в целом операция завершена), но ведь приобретённый в рамках сирийской кампании боевой опыт по-настоящему неоценим. В конце концов, действия наших «дальников» - это ещё и большой привет «партнёрам», которые с вытянувшимися от изумления лицами наблюдали за тем, как можно добиваться серьёзных успехов при задействовании ограниченного объёма ресурсов.