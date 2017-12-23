18:11 23 декабря

День Дальней авиации России. Опыт: от берлинского до сирийского

По приказу главкома ВВС в календаре воинских праздников Российской Федерации появился праздник лётчиков Дальней авиации. Случилось это событие в 1999 году, когда не только Дальняя авиация, но и все Вооружённые силы страны испытывали огромные трудности. Испытывала трудности и сама страна, над которой нависла прямая угроза утраты территориальной целостности. Как известно, именно в 1999-м боевики решили нанести удар по Дагестану, расширив зону своего влияния на Северном Кавказе. Но именно в 1999 году произошло и то, что вполне можно назвать переломным моментом в истории современной России – против террористов выступил народ, который в Дагестане решил взять в руки оружие, чтобы вместе с силовыми структурами Российской Федерации дать террористической нечисти по зубам.

День Дальней авиации России. Опыт: от берлинского до сирийского


На таком фоне появление нового воинского праздника в календаре праздничных дат вполне можно расценивать как дополнительный стимул к консолидации общества, к почитанию славных традиций по защите Отечества, включая и его защиту на дальних подступах. И кто как не лётчики Дальней авиации, отмечающие сегодня свой профессиональный праздник, знают, что значит защита интересов России там, где до рубежей страны сотни, а то и тысячи километров.


23 декабря российская Дальняя авиация отмечает своё 103-летие. Отсчёт ведётся с того момента, когда в дореволюционной России состоялся первый полёт тяжёлого 4-моторного бомбардировщика «Илья Муромец» - самолёта, создателем которого являлся знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский. Судьба сложилась так, что компания, названная именем этого русского инженера-изобретателя, сегодня производит авиационную технику от имени совсем другой державы.

Своё развитие Дальняя авиация получила в годы Великой Отечественной войны. Уже в первый её день – буквально через несколько часов после пересечения немецко-фашистскими захватчиками советских границ, лётчики дальних бомбардировщиков вступили в боевые действия с противником. Авиаудары 22 июня были нанесены по скоплениям живой силы и техники гитлеровцев в районах Прасныш и Сувалки.

А уже менее чем через два месяца героические экипажи дальних советских бомбардировщиков в условиях строжайшей секретности вылетали с тщательно скрываемых аэродромов для бомбардировки гитлеровской столицы. С августа по сентябрь 1941 года советские самолёты, преодолевая сотни километров над Балтикой, обрушивали бомбы на промышленные и иные стратегически важные кварталы Берлина. В общей сложности за это время было совершено 90 самолётовылетов. Не все возвращались обратно. И мы помним об этом – о героизме лётчиков, совершавших настоящие подвиги в небе, опалённом заревом войны.

Сам факт того, что по Берлину летом 1941-го может наносить удары советская военная авиация стал настоящим шоком как для немецких «бюргеров», так и для немецкого военного командования. Изначально немецкая пресса вышла с материалами о том, что удар, вероятно, наносился британской авиацией. Но британская авиация ни тогда, ни сейчас не идёт на такие риски и подвиги. При этом нынешняя премьер-министр Британии Тереза Мэй, не краснея, называет британских лётчиков, к примеру, победителями ИГИЛ (*запрещено в России) в Ираке и Сирии. Как бы победили и тогда... Прямо со своего острова «разгромили фашизм».

Советские же лётчики делали свою ежедневную работу, нанося колоссальный ущерб противнику, который в конечном итоге потерпел сокрушительное поражение.

Сегодняшние российские лётчики Дальней авиации – продолжатели славных боевых традиций героев Великой Отечественной. Сирийская кампания дальних бомбардировщиков ВКС РФ по праву может быть внесена в учебники по современным принципам нанесения авиаударов за пределами страны.

Поднимаясь с аэродромов на территории России, самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ под прикрытием наших истребителей входили в воздушное пространство САР, где атаковали тренировочные лагеря, склады боеприпасов, заводы по производству оружия, укрепрайоны террористов в целом ряде сирийских провинций: Хомс, Хама, Алеппо, Дейр-эз-Зор. Использовались как стандартные авиабомбы, так и новейшие крылатые ракеты воздушного базирования. В итоге - тысячи уничтоженных боевиков, полностью разрушенная логистическая система террористической группировки, ликвидированные средства для принесения террористам прибыли, огромный ущерб в виде уничтоженной военной техники. Плюс к этому – совершенствование боевой выучки лётчиков, отработка теоретических основ в условиях реальной практики, выработка оптимальных действий при нанесении авиаударов с последующим возвращением на аэродромы базирования в режиме беспосадочного перелёта, отработка различных режимов полёта.



Сегодня Дальняя авиация России уже не наносит удары по террористам (в целом операция завершена), но ведь приобретённый в рамках сирийской кампании боевой опыт по-настоящему неоценим. В конце концов, действия наших «дальников» - это ещё и большой привет «партнёрам», которые с вытянувшимися от изумления лицами наблюдали за тем, как можно добиваться серьёзных успехов при задействовании ограниченного объёма ресурсов.

«Военное обозрение» поздравляет действующих лётчиков и ветеранов Дальней авиации России (СССР) с праздником!

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:47
    Поздравляю с праздником всех имеющих отношение к Дальней авиации России , желаю здоровья и удачи !!!
    Spartanez300
    1. Татьяна Сегодня, 10:27
      С Днём дальней авиации!
      С праздником, дальники и все к ним причастные! love
      Здоровья Вам, счастья, успехов, долголетия и всего самого наилучшего в жизни!

      Татьяна
    2. 79807420129 Сегодня, 10:49
      С праздником Дальнобойщики! love Удачи,Здоровья и Счастья.
      79807420129
  2. Masya Masya Сегодня, 06:09
    С Праздником!!! love
    В День дальней авиации России
    Желаю вам, парящим над страной:
    Пусть не страшат вас ни дожди косые,
    Ни встречный ветер, ни палящий зной;
    Пусть мягкой будет вам твердь небосвода,
    Моторы пусть размеренно ревут,
    Пусть будет только летною погода,
    А дома пусть всегда с победой ждут! love
    Masya Masya
    1. Комментарий был удален.
  3. Dart2027 Сегодня, 06:35
    Голованов Александр Евгеньевич "Дальняя бомбардировочная..."
    http://militera.lib.ru/memo/russian/golovanov_ae/
    index.html
    История АДД во время ВОВ, рассказанная её командующим.
    Dart2027
  4. амурец Сегодня, 07:41
    С праздником лётчики дальней авиации.Всех благ в жизни и чистого неба.
    амурец
  5. jolly deckhand Сегодня, 07:50
    C Праздником,Мужики!!!Здоровья Вам и Родным Вашим!!!
    jolly deckhand
  6. Iline Сегодня, 08:16
    Вообще-то в этот день НиколайII подписал указ о формировании первой эскадрильи " Ильи Муромцев". Но это суть дела не меняет, кроме проверки модераторами размещённых материалов.
    С праздником, коллеги!
    Iline
  7. michell Сегодня, 08:43
    10 (23) декабря 1914 года императором Николаем II было утверждено постановление военного совета о создании первой эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец".
    Присоединяюсь к поздравлениям всех бывших и действующих военнослужащих 37 воздушной армии (отдельной строкой - всех причастных к деятельности приемного центра ЦУС ДА). С праздником всех, коллеги!
    michell
  8. LSA57 Сегодня, 09:12
    С праздником
    LSA57
  9. Serg65 Сегодня, 10:31
    С праздником летуны drinks

    Красавчик good
    Serg65
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:25
      lline ,pvv113 и ВЕРЕСК поздравляю вас с днём Дальней Авиации, всего ва наилучшего.
      Рашнэйрфорс
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:37
        Рашнэйрфорс здорова,коллега!С праздником тебя!Бывай здоров и не кашляй!Особый привет Шайковке!
        ВЕРЕСК
    2. Serg65 Сегодня, 11:33
      Ромаааа!!!! Где ты, братан??? laughing Поди уже Массандру хлещишь???
      С праздником Дружище drinks
      Serg65
  10. pvv113 Сегодня, 11:10
    Всех дальников, их семьи, а также причастных - с Праздником!
    pvv113
  11. Лексус Сегодня, 14:24
    Чтобы количество взлётов всегда совпадало с количеством посадок!
    С праздником, МУЖИКИ!
    Лексус
  12. Iline Сегодня, 14:42
    Не могу не поделится радостной вестью - сегодня по полигону на Камчатке Ту-160 произвёл впервые в своей истории групповой пуск 12 крылатых ракет Х-101. За мужиков! drinks
    Iline
  13. Koronik Сегодня, 14:51
    Добра,здоровья и удачи дорогие наши защитники!!!
    Koronik
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 15:28
    Парни!С Праздником!Лётчики и технари,метеослужба и локаторы,аккумуляторщики и медики.Браво Вам!
    ВЕРЕСК
  15. iouris Сегодня, 15:45
    Если есть "дальняя авиация", должна быть и "близкая авиация".
    iouris
    1. svp67 Сегодня, 16:36
      Цитата: iouris
      Если есть "дальняя авиация", должна быть и "близкая авиация".

      Есть, она "войсковой называется", уж ближе её для пехоты точно нет ничего...
      svp67
  16. svp67 Сегодня, 16:33
    Судьба сложилась так, что компания, названная именем этого русского инженера-изобретателя, сегодня производит авиационную технику от имени совсем другой державы.
    Хорошо хоть название фирмы, на которой он работал вернулась в Россию. "Руссо-Балт" вновь русский. Жаль, что только самолеты не выпускает
    svp67
  17. NN52 Сегодня, 17:39
    С Праздником, коллеги!!!!
    Здоровья побольше!
    NN52
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