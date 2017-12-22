Министр обороны рассказал о применении ракет ОТРК "Искандер" в Сирии

Впервые в боевых действиях участвовали лётчики корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Ими выполнено 420 боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности - "Калибр", "Х-101", "Искандер", "Точка-У", "Х-55" и другие.

Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14-ти тыс. отмечены государственными наградами

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня озвучил масштабы применения российских вооружений в ходе сирийской военной кампании. В частности, одной из наиболее резонансных новостей становится заявление Сергея Шойгу о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».Из заявления министра обороны на итоговом заседании коллегии ведомства:Не уточняется, по каким именно целям применялись ракеты ОТРК «Искандер», однако приводятся данные о ликвидации боевиков, действовавших на сирийской земле. По словам Сергея Шойгу, по итогам действия российских Вооружённых сил совместно с сирийскими правительственными войсками было уничтожено 60318 боевиков, из которых почти 2,9 тыс. – выходцы из Российской Федерации. В числе ликвидированных в Сирии террористов более 800 – так называемые полевые командиры и иные главари различных бандгруппировок.Назвал министр и число российских военнослужащих и представителей гражданского персонала ВС РФ, побывавших в командировках в Сирии: