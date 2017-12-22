18:08 23 декабря

Министр обороны рассказал о применении ракет ОТРК "Искандер" в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня озвучил масштабы применения российских вооружений в ходе сирийской военной кампании. В частности, одной из наиболее резонансных новостей становится заявление Сергея Шойгу о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Министр обороны рассказал о применении ракет ОТРК "Искандер" в Сирии


Из заявления министра обороны на итоговом заседании коллегии ведомства:
Впервые в боевых действиях участвовали лётчики корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Ими выполнено 420 боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности - "Калибр", "Х-101", "Искандер", "Точка-У", "Х-55" и другие.



Не уточняется, по каким именно целям применялись ракеты ОТРК «Искандер», однако приводятся данные о ликвидации боевиков, действовавших на сирийской земле. По словам Сергея Шойгу, по итогам действия российских Вооружённых сил совместно с сирийскими правительственными войсками было уничтожено 60318 боевиков, из которых почти 2,9 тыс. – выходцы из Российской Федерации. В числе ликвидированных в Сирии террористов более 800 – так называемые полевые командиры и иные главари различных бандгруппировок.

Назвал министр и число российских военнослужащих и представителей гражданского персонала ВС РФ, побывавших в командировках в Сирии:
Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14-ти тыс. отмечены государственными наградами


105

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 80

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Вчера, 17:46
    Что-то вспомнилось.Извините,если что.День энергетика у меня сегодня.Но и военную свою составляющую на первое место ставлю. Авиация ракетных войск.Ныне не существующая организация.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Вчера, 17:52
      С праздником коллега drinks Я правда сейчас частично с энергетикой связан.Но все же..А по теме,это действительно необходимо было проверить в боевых условиях...
      Цитата: ВЕРЕСК
      Что-то вспомнилось.Извините,если что.День энергетика у меня сегодня.Но и военную свою составляющую на первое место ставлю. Авиация ракетных войск.Ныне не существующая организация.
      210окв
      1. ВЕРЕСК Вчера, 17:58
        .А по теме,это действительно необходимо было проверить в боевых условиях... Ни дай Бог проверить.Но если что-тогда -всем "УВЫ",Сейчас я на погашенных реакторах.36,10,6 КвТ.Мечемся,как малёк со щуками в бассейне.С Нашим! hi drinks.А по теме,это действительно необходимо было проверить в боевых условиях... Я бы обратно в ...вернулся.Дохлые реакторы,самый давний захоранивают на месте.Ещё два впереди.Лет на 15 хватит.Плюс-басейны выдержки.Нашим детям и внукам сдесь работы немерянно.
        ВЕРЕСК
        1. Джедай Вчера, 18:03
          Димыч, привет и с Праздником! wink hi
          В частности, одной из наиболее резонансных новостей становится заявление Сергея Шойгу о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

          Где-то в Пентагоне после этой новости началась экстренная и массовая сдача анализов. lol
          Джедай
          1. ВЕРЕСК Вчера, 18:17
            Джеддай!Здорова,друже! А анализы-пусть боятся.Написал-бы,да Правила.Ну,и это по сути сейчас и мой праздник,но я предпочитаю мои,Авиационные.Вся жизнь.Даже сейчас-Самолёты.Из роддома.МАМА сказала-только вышли,в коляске,над селом-АН-2.Руку и поднял и зарычал. Честно-не помню.Но-Авиация для меня и сейчас-смысл жизни.Со своих реакторов на выходные ухожу0-луплю на Емельяново или в Черемшанку. Просто-увидеть самолёты.
            ВЕРЕСК
        2. 210окв Вчера, 18:35
          Я двенадцать лет отрубил на ТЭЦ в цехе тепловой автоматики и измерений.К нам раньше без разговоров брали ребят отслуживших на кораблях .Схема силовой энергетической установки схожая.
          Цитата: ВЕРЕСК
          .А по теме,это действительно необходимо было проверить в боевых условиях... Ни дай Бог проверить.Но если что-тогда -всем "УВЫ",Сейчас я на погашенных реакторах.36,10,6 КвТ.Мечемся,как малёк со щуками в бассейне.С Нашим! hi drinks.А по теме,это действительно необходимо было проверить в боевых условиях... Я бы обратно в ...вернулся.Дохлые реакторы,самый давний захоранивают на месте.Ещё два впереди.Лет на 15 хватит.Плюс-басейны выдержки.Нашим детям и внукам сдесь работы немерянно.
          210окв
        3. tsvetkov1274 Вчера, 19:31
          ГХК в надежных руках hi
          tsvetkov1274
          1. ВЕРЕСК Вчера, 19:45
            Нет.Грядут перемены у нас.Связанные с генеральным.
            ВЕРЕСК
            1. Ил-18 Сегодня, 17:11
              И чем ГХК занимается? Реакторы-то заглушили!
              Ил-18
    2. ПРАВОкатор Вчера, 17:54
      УЖАСНАЯ песня
      ПРАВОкатор
      1. Николай Фёдоров Вчера, 18:04
        Цитата: ПРАВОкатор
        УЖАСНАЯ песня

        Замечательная песня! drinks Мы её пели сорок с лишним лет тому назад. Текст почти не изменился... fellow
        Николай Фёдоров
        1. poquello Вчера, 19:18
          Цитата: Николай Фёдоров
          Текст почти не изменился..

          не путаете? текст другой процентов на 70
          poquello
      2. ВЕРЕСК Вчера, 18:09
        93-й год.Девочка 6 лет.Коломенская дивизия.
        ВЕРЕСК
      3. Комментарий был удален.
      4. 79807420129 Вчера, 18:38
        Цитата: ПРАВОкатор
        УЖАСНАЯ песня

        Отличная песня Коллега drinks good Ей от роду больше чем нам тут всем вместе взятым,в 80-х вовсю ее пели. hi
        79807420129
        1. poquello Вчера, 19:20
          Цитата: 79807420129
          Ей от роду больше чем нам тут всем вместе взятым

          тогда ещё такой бонбы не было
          poquello
      5. Evgeniy667b Вчера, 18:46
        Супер песня! В 80м мы ее дивизионом пели.
        Evgeniy667b
        1. ВЕРЕСК Вчера, 18:58
          Это конечно не то,но-Кедровый Красноярск -66
          ВЕРЕСК
          1. alkor Вчера, 20:33
            Красноярск-66!! Отец служил, а я там родился...
            alkor
            1. ВЕРЕСК Вчера, 20:51
              Года скинь.Дивизии нет.И никого на сайте.Хотя со многими переписываюсь.Не теряйся.
              ВЕРЕСК
      6. sabakina Вчера, 19:07
        Цитата: ПРАВОкатор
        УЖАСНАЯ песня

        УЖАСНЫЕ ДЕТИ! (с) "пРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ"
        sabakina
        1. ВЕРЕСК Вчера, 19:19
          УЖАСНЫЕ ДЕТИ! (с) "ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ"[b][/b] Блин! Ну ты-то мог-бы полояльней отнестись? Спасибо,Сабакина.!Кстати-где потерялся,то.И не ты один.Вы чё,меня под танки-то кидаете?Я один одбрыкиваться буду? Если психану(что невероятно) уйду в запой.Я это умею.
          ВЕРЕСК
          1. Inok10 Вчера, 19:45
            Цитата: ВЕРЕСК
            УЖАСНЫЕ ДЕТИ! (с) "ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ"[b][/b] Блин! Ну ты-то мог-бы полояльней отнестись? Спасибо,Сабакина.!Кстати-где потерялся,то.И не ты один.Вы чё,меня под танки-то кидаете?Я один одбрыкиваться буду? Если психану(что невероятно) уйду в запой.Я это умею.

            ... ну что ты орешь, ты мне всю рыбу распугаешь (с) - Карлсон ... С Профессиональным ! ... и отчего еще трезвый ? ... drinks
            П.С. ... ладно, воюйте, а мы однако пойдем водку кушать, кулютерно ... чай Праздник ... tongue
            Inok10
            1. ВЕРЕСК Вчера, 19:55
              Беру стинг и удочку.И по тихому-по рыбке.Чё ругаться-то...отчего еще трезвый ? За руль с утра.Я-с великим усердием вдарил бы сейчас пару литров. Но-Девочка вмоём паспорте-это полный мой аватар!Жестокая женщина.Я иногда и под капот моего Филдера пытаюсь залезть.В оьщем-принцип жизни-хватай что дают и вали быстрее! wassat
              ВЕРЕСК
    3. ПЛЕННЫЙ Вчера, 17:57
      Опыт и Победа в Сирии ,принесла России небывалый авторитет в мире и особенно на Ближнем Востоке! Русское оружие реально показало свою эффективность ,...Я помню этот "фурор" ,когда ракетные катера на Каспии, нанесли удар "Калибрами" по чертям в Сирии..Мир был просто в шоке и я тоже ! hi А потом мочить точечно начали и очень эффективно!..
      Заметьте мужики на западе ни разу нас не обвинили , что наши ракеты промазали ! Блестящая операция и что главное мы дело довели до конца игил разгромлено полностью !
      А зачистка продолжится!
      Теперь Украиной можно заняться..(не бомбить конечно))) Спецслужбы перебросят ..
      ПЛЕННЫЙ
      1. dsk Вчера, 18:44
        На заседании коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин дал военным поручение учитывать в своей практической работе агрессивный и наступательный характер новой стратегии национальной безопасности США. . Потому перед российскими военными стоит задача учитывать это в "своей практической работе". "США недавно изложили свою оборонную стратегию. На дипломатическом языке, если можно сказать, она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, - агрессивный". Поскольку США в новой редакции своей военной доктрины назвали Россию и Китай своими главными противниками на международной арене, нашей стране будет только разумно принять это к сведению.
        dsk
      2. Ныробский Вчера, 22:55
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Я помню этот "фурор" ,когда ракетные катера на Каспии, нанесли удар "Калибрами" по чертям в Сирии..Мир был просто в шоке и я тоже !
        А матрасы после этого ещё неделю ходили с полными штанами отходов жизнедеятельности, ибо после этого до них дошло то, что их преимущество в авианесущих группировках ВМФ практически сведено к нулю.
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Заметьте мужики на западе ни разу нас не обвинили , что наши ракеты промазали !

        Было разок. Типа на территории Ирака пара штук упала не долетая до цели, при этом показывали какие то железяки без маркировки и прочей атрибутики позволяющей идентифицировать эти обломки как российские.
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Теперь Украиной можно заняться..(не бомбить конечно))) Спецслужбы перебросят ..
        По ходу дела уже что то намечается, раз наша сторона вывела наших офицеров из наблюдательной комиссии. Тут сама Меркелиха забеспокоилась и позвонила ВВП с вопросом - "к чему бы это?", на что наверное получила ответ в том плане, что если снаряды ВСУ не перестанут летать "низко", то это уже не к "дождю", а к "люлям". Решив сирийский вопрос, мы готовы приступить к решению уркаинского.
        Ныробский
    4. sabakina Вчера, 19:01
      Димыч, прЮвет! С профессиональным! drinks . Ты там это, с атомом по аккуратней, много не употребляй, нам ещё понадобятся твои советы!
      sabakina
      1. ВЕРЕСК Вчера, 20:19
        нам ещё понадобятся твои советы! Пока а месте.Домой хочу.На Байкал.Тоска давит.Ну-сегодня пьян чуть.Какие советы?По тайге походить пару недель? Без проблем.Потонуть в Байкале-так это каждое лето по паре десятков идиотов вылавливают.Уже всплывшых.Хреново всё.Всё хуже и хуже на моей Родине.Хреново всё.
        ВЕРЕСК
    5. iaroslav.mudryi Вчера, 19:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      Что-то вспомнилось.Извините,если что.День энергетика у меня сегодня.Но и военную свою составляющую на первое место ставлю. Авиация ракетных войск.Ныне не существующая организация.

      С праздником, уважаемый ВЕРЕСК, и с прошедшим днем РВСН! Я хоть с энергетикой не связан, но косвенно отношусь к РВСН - мой отец и тесть еще в советские времена несли дежурство под землей в шахтах. Подхватывая Вашу эстафету, предлагаю такой праздничный номер - Ансамбль им. А.В. Александрова Песня про нашу баллистическую ракету (Музыка: С. Туликов Слова: М. Андронов 1959 год), к сожалению, оригинала видео не нашел, но какой текст!!!

      Держим на вооруженьи
      Баллистический экспресс.
      Это - наше достиженье,
      Наш технический прогресс!

      И заслуженная слава
      Прокатилась, как волна,
      И гордимся мы по праву
      Всем, чем Родина сильна!

      Припев:
      Достижение настоящее!
      И ракета, в самом деле, подходящая!
      Ох, и ходкая, ох, и сложная!
      Ну, а в общем-то защитница надёжная!

      Эх, ракеточка-ракета,
      Баллистический снаряд,
      Облетая всю планету,
      Ты летишь не наугад!

      В этом есть большая сила -
      Как того не понимать?
      Ведь в любую точку мира
      Можем мы тебя послать!

      Припев:
      Достижение настоящее!
      И ракета, в самом деле, подходящая!
      Ох, и ходкая, ох, и сложная!
      Ну, а в общем-то защитница надёжная!

      Наша Родина мужает,
      Наша Родина растёт,
      И учёных уважает
      Весь советский наш народ.

      Знаем - каждая задача
      Будет нами решена,
      И в труде большой удачи
      Им желает вся страна!

      Припев:
      Пусть же техника наша славится!
      Как кому, а нам ракета наша нравится!
      Ох, и ходкая, ох, и сложная!
      Ну а в общем-то защитница надёжная!
      iaroslav.mudryi
      1. ВЕРЕСК Вчера, 20:34
        Будем знакомы!Моё подчтение!36 ДСН РВСН.Красноярск-66.Кедровый.Моя служба-69780.Вертолётная эскадрилья.Уже-ничего нет.Нас раскидали,точнее-выкинулри за борт ещё в 1997-м.С Уважением к Вам!Будем жить. hi drinks
        ВЕРЕСК
        1. iaroslav.mudryi Вчера, 21:26
          И моё Вам почтение! В конце 50-х мой отец из дальней авиации (Ту-16) попал в ракетные: 249-й ракетный полк (в/ч 23463) БелССР, несколько позже появился я на этот Свет, так что всё детство прошло в военном городке. Замечательное то было время! А полк был расформирован в 1989 году, там в лесу, кроме руин ничего не осталось (инфа из инета), а я в 83-м пошёл служить на границу, но это уже совсем другая история...С Уважением к Вам! Обязательно будем! hi drinks good
          iaroslav.mudryi
    6. Piramidon Вчера, 19:42
      Цитата: ВЕРЕСК
      День энергетика у меня сегодня.Но и военную свою составляющую на первое место ставлю.

      Поздравляю, коллега! У меня за плечами 25 лет службы в Советской Армии. Но моя гражданская специальность техник-электрик.
      Piramidon
      1. ВЕРЕСК Вчера, 20:38
        Поздравляю,Коллега!У меня-23 календаря,27 льготных.Год за два.Севера-и не жалею. hi drinksГражданская специфика-электрик.По сути-.................Работаю электриком потихоньку.Лампочки меняю. sad
        ВЕРЕСК
        1. Piramidon Вчера, 21:28
          Цитата: ВЕРЕСК
          Поздравляю,Коллега!У меня-23 календаря,27 льготных.Год за два.Севера-и не жалею. hi drinksГражданская специфика-электрик.По сути-.................Работаю электриком потихоньку.Лампочки меняю. sad

          Я тоже после увольнения еще 8 лет отработал и электромехеником и слесарем КИП и А, но с ухудшением зрения перешел в охрану. Страшно стало с такими глазами в щитки лезть, особенно под напругой.
          Piramidon
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:31
            особенно под напругой. Это понятно.У нас все КРУ закрытые.Ключи перевести-ВМГ или ВЭМ падают-и лазь где хочешь,сооблюдая пункты,прописанные в наряде. hi
            ВЕРЕСК
    7. pafegosoff Сегодня, 09:22
      Странно, вертолёты РВСН раньше залетали запрвиться... А на чём они на точки добираются? В Хакассии, поди от Ужура к каждой ракете шоссе проложено?
      pafegosoff
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:33
        от Ужура к каждой ракете шоссе проложено? Мы и в Ужур на дозаправку садились,а про дороги-фиг их знает.Это к ракетчикам.Но у них и под пыткой инфу не вытянешь! lol hi
        ВЕРЕСК
  2. Геркулесыч Вчера, 17:46
    Вот и нужно сейчас, исходя из опыта Сирийский войны довести до ума технику, устранить выявленные проблемы! А то выйдет как с Ми 28Н -вертолет хорош, да электроника никудышная!
    Геркулесыч
    1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 18:05
      Цитата: Геркулесыч
      Вот и нужно сейчас, исходя из опыта Сирийский войны довести до ума технику, устранить выявленные проблемы!

      Уже давно работают, в Сирии мы новейшее оружие испытывали ....Это не в Грузии 08.08.08г. Там нахрапом и боевым духом выгнали грузин..(Саакашвили бы поймать, вернее ,чтобы его нам добровольно выдали и поклонились ..) Этого крысеныша , многие ждут в зоне
      ПЛЕННЫЙ
    2. ВЕРЕСК Вчера, 21:03
      да электроника никудышная! Поспорим?Племяшь на нем полтора года.Сейчас на СМ.Полгода в Сирии.Командир звена.Не шарите в теме-не позортесь.Иногда надо игнорировать левые новости.Если Вы в этом соображаете.В чём сомневаюсь.
      ВЕРЕСК
      1. Dreamboat Вчера, 22:36
        +1 наши "либердальные" СМИ опубликовали воспоминания ветеранов Афгана о первых версиях МИ-24, а приписали все новому МИ-28н...
        Всех энергетиков с праздником!
        Dreamboat
  3. Megatron Вчера, 17:48
    Я слышал туда много наших старых комплексов Точка поставили.
    Надеюсь часть из них потом окажется у Хуситов!
    Megatron
    1. Геркулесыч Вчера, 18:20
      Лишь бы не у израиля и сша!
      Геркулесыч
      1. Tiras Сегодня, 00:13
        Да, это точно. Без них Израилью никак не выжить wassat
        Tiras
  4. ПРАВОкатор Вчера, 17:50
    Вот.....тюльпаны предлагал ещё два года назад....А учения только сегодня.
    ПРАВОкатор
  5. katalonec2014 Вчера, 17:54
    Догадывался что много там наших отметилось...но что более 48 тысяч...
    katalonec2014
    1. sabakina Вчера, 19:10
      Если каждый из них научит хотя бы десятерых...
      sabakina
  6. ded100 Вчера, 17:56
    А как так точно бармалеев упокоеных посчитали! Я думал что такую статистику только снайперы вести могут!
    ded100
  7. GaLe Вчера, 18:10
    о применении каких ракет искандера идет речь, крылатых или баллистических?
    а почему не показали хотя бы одно видео применения и самое главное попадания в цель сей вундервафли? ведь попадания калибров показывали(смаковали)и не раз...меня терзают смутные сомнения wink
    GaLe
    1. ul_vitalii Вчера, 18:31
      Не хотели дальность обозначать, чтобы не расстраивать буржуев.
      ul_vitalii
  8. профессор Вчера, 18:17
    По словам Сергея Шойгу, по итогам действия российских Вооружённых сил совместно с сирийскими правительственными войсками было уничтожено 60318 боевиков

    Каков побочный ущерб?
    профессор
    1. katalonec2014 Вчера, 18:26
      Цитата: профессор
      Каков побочный ущерб?

      Да будет Вам,пускали то явно по хорошо разведанной цели,учли и зону поражения,все ведь понимают что если что зацепят...тут могут не только погоны слететь.
      Тему на ВО не затрагивали,но было бы интересно узнать,арестовали кого за,или после командировки в Сирию,за те,или иные противоправные действия.
      katalonec2014
      1. poquello Вчера, 19:28
        Цитата: katalonec2014
        ему на ВО не затрагивали,но было бы интересно узнать,арестовали кого за,или после командировки в Сирию,за те,или иные противоправные действия.

        никак своего "родченкова" ищете?
        poquello
    2. капрал Вчера, 18:32
      Цитата: профессор
      Каков побочный ущерб?

      Цитата: katalonec2014
      было бы интересно узнать,арестовали кого за,или после командировки в Сирию,за те,или иные противоправные действия.

      Ignoramus et ignorabimus
      капрал
    3. ВЕРЕСК Вчера, 18:34
      6 вертолётов и1 самолёт.52 военнослужащих.Профессор.Мы с тобой на сайте лет пять\\\\\\.может и больше.Вы у себя немного збавте скорость.Иначе на повороте занесёт.
      ВЕРЕСК
    4. Deniska999 Вчера, 18:48
      В принципе, а какая разница?
      Deniska999
    5. 79807420129 Вчера, 18:51
      Цитата: профессор
      Каков побочный ущерб?

      Да большущий yes Сидит на ВО Олег Соколов и ерничает. feel
      79807420129
    6. sabakina Вчера, 19:12
      Профессор, какие побочные ущербы? Вы же живы!
      sabakina
      1. poquello Вчера, 19:30
        Цитата: sabakina
        Профессор, какие побочные ущербы? Вы же живы!

        а вдруг наш друг портки обгадил? ущерб
        poquello
        1. sabakina Вчера, 19:49
          Ну, вообще то логично.
          sabakina
      2. профессор Вчера, 20:00
        Цитата: sabakina
        Профессор, какие побочные ущербы? Вы же живы!

        Ну меня скажем оберегает Цахаль, но вот на ВО постоянно выходят статьи о том как Западная коалиция по ошибке уничтожила столько и столько мирных, а здесь вдруг неимеющаяаналоговвмире точность подсчета жертв, не 60000, не 61000, именно 60318 и ни одного погибшего мирного. Чудеса однако. fellow
        профессор
        1. poquello Вчера, 20:35
          Цитата: профессор
          Ну меня скажем оберегает Цахаль,

          может подскажете когда и в какое время наносились удары искандерами?
          poquello
        2. Nikolaevich I Сегодня, 03:17
          Цитата: профессор
          ни одного погибшего мирного. Чудеса однако.

          "Интересный" вы прохвесор... с "червоточинкой" ! Значит,сколько про-мерикоская "коалиция" уничтожила гражданских ,вам ,в общем-то,неинтересно(малоинтересно)...(об этом говорит фраза:Столько и Столько мирных-Конкретные Цифры вам не нужны !),а к российским делам -особливый интерес! А если напомнить вам,как вы оправдывали обстрелы жилых кварталов на Донбассе артиллерией ВСУ? Как вы высказывали свою уверенность,что малайзийский "боинг" сбили ополченцы российским "буком"! Вам были "по фигу" нелепости в этих "делах",которые свидетельствовали не в пользу укропских версий.Вы из тех людей,которые замечают соринку в глазу тех,кто вам не "ндравится";но не увидят "бревна" у себя (или ближайших "друзей" на три буквы).
          Nikolaevich I
    7. Nikolaevich I Сегодня, 02:39
      Цитата: профессор
      Каков побочный ущерб?

      Вы сначала побочный ущерб "международной коалиции" ,,наизусть повторите,,...
      Nikolaevich I
    8. Стилет_71 Сегодня, 14:06
      Цитата: профессор
      Каков побочный ущерб?

      Несколько израильских коментов на ВО laughing
      Стилет_71
  9. Livonetc Вчера, 18:24
    Цитата: профессор
    По словам Сергея Шойгу, по итогам действия российских Вооружённых сил совместно с сирийскими правительственными войсками было уничтожено 60318 боевиков

    Каков побочный ущерб?

    Серьезен.
    Но не запределен.
    Смотря с какого бока смотреть.
    Это я за Шойгу. :)
    Livonetc
  10. НЕКСУС Вчера, 19:07
    Вот песня про наших солдат в Сирии...
    НЕКСУС
  11. A.D.T. Вчера, 19:18
    По бабуинам , у которых на вооружении газовые баллоны , искандерами , калибрами , страг. крылатыми ракетами , тушками........... это круто.
    A.D.T.
    1. НЕКСУС Вчера, 19:32
      Цитата: A.D.T.
      По бабуинам , у которых на вооружении газовые баллоны , искандерами , калибрами , страг. крылатыми ракетами , тушками........... это круто.

      Кто бы говорил...вот израильтяне куда круче...танками и бомберами Сектор газа утюжить.
      НЕКСУС
    2. 79807420129 Вчера, 19:33
      Цитата: A.D.T.
      По бабуинам , у которых на вооружении газовые баллоны , искандерами , калибрами , страг. крылатыми ракетами , тушками........... это круто.

      Чегой то коалиция даже начала раньше наших ВКС бабуинов с газовыми баллонами бомбить и чего,пока наши ВКС в Сирии не появились толку от коалиции не было,бабуины с газовыми баллонами только расползались. wink
      79807420129
      1. A.D.T. Вчера, 19:42
        Да правильно делаете , зацементируйте людоедов. А каким оружием пофиг.
        Лиж-бы к нам , после применения халявной SDB не было.
        A.D.T.
        1. A.D.T. Вчера, 19:43
          Не дописалось . после SDB претензий не было.
          A.D.T.
        2. 79807420129 Вчера, 20:41
          Цитата: A.D.T.
          халявной

          Ну уважаемый laughing тут и уксус сладким будет. good hi
          79807420129
    3. Nikolaevich I Сегодня, 02:42
      Не...а чё? Мерикосам "томагавками" размахивать можно,а "другим"-ни-ни ?!
      Nikolaevich I
    4. Nikolaevich I Сегодня, 02:49
      Цитата: A.D.T.
      По бабуинам , у которых на вооружении газовые баллоны , искандерами , калибрами , страг. крылатыми ракетами , тушками........... это круто.

      Завидуете?Не надо....лучше порадуйтесь,что ,пока,по бабуинам.
      А так...по-просту...тренироваться надо?Надо! Испытания нужны? Нужны! Так,разве по "щитам" лучше,чем "по бабуинам"?
      Nikolaevich I
    5. Стилет_71 Сегодня, 14:08
      Цитата: A.D.T.
      По бабуинам , у которых на вооружении газовые баллоны , искандерами , калибрами , страг. крылатыми ракетами , тушками........... это круто.

      Круто - это по палестинским мальчишкам с камнями стрелять из Tavor negative
      Стилет_71
  12. ВЕРЕСК Вчера, 20:54
    ..........................
    ВЕРЕСК
  13. Старый26 Вчера, 21:27
    Цитата: Николай Фёдоров
    Замечательная песня! drinks Мы её пели сорок с лишним лет тому назад. Текст почти не изменился...

    Текстов - масса вариантов

    Цитата: Megatron
    Я слышал туда много наших старых комплексов Точка поставили.
    Надеюсь часть из них потом окажется у Хуситов!

    Много? А их много оставалось-то? И как из Сирии можно перебросить в Йемен? Мы уже освоили гиперпространственную транспозитацию? Чтобы из Сирии в Йемен сразу???
    Старый26
  14. MOSKVITYANIN Вчера, 22:24
    заявление Сергея Шойгу о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»

    Не верю.... (как говаривал Станиславский....)...
    Если бы было реальное применение
    оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»
    в САР, тут бы "израильские евреи", т.е. "сироты" бежавшие из "угнетающего" их СССР давно бы уже тут на сайте генеральную ассамблею организовали бы вместе с нашими либероидами...по вопросу варварской РФ....
    MOSKVITYANIN
  15. Dreamboat Вчера, 22:39
    Цитата: GaLe
    о применении каких ракет искандера идет речь, крылатых или баллистических?
    а почему не показали хотя бы одно видео применения и самое главное попадания в цель сей вундервафли? ведь попадания калибров показывали(смаковали)и не раз...меня терзают смутные сомнения wink

    Я видел такое, и пуск бастионов тоже показвали. Может не там смотрите?
    Dreamboat
  16. den3080 Вчера, 23:34
    Про искандеры это такой троллинг. Сказано, а поди проверь))
    это примерно как вот в ролике

    «шучу... истребитель»
    den3080
  17. Tiras Сегодня, 00:11
    По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности - "Калибр", "Х-101", "Искандер", "Точка-У", "Х-55" и другие.


    Если бы Адмирала подогнали к берегу, то он мог бы скатывающимся самолётом ещё пару террористов придавить.
    Tiras
  18. Ольгович Сегодня, 11:30
    российских Вооружённых сил совместно с сирийскими правительственными войсками было уничтожено 60318 боевиков, из которых почти 2,9 тыс. – выходцы из Российской Федерации.

    Этим уже оправдано участие России в Сирии. Правильно сделали!
    Ольгович
Картина дня