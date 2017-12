Идеальный танк 1950 года. Версия журнала Life International

По материалам:

Пока сотрудники специальных конструкторских бюро занимаются разработкой полноценных проектов боевых бронированных машин, интересующаяся общественность может занять себя спорами вокруг облика новой техники. В ходе таких споров будут высказываться различные мнения, оценки и прогнозы. Очевидно, что часть прогнозов в дальнейшем в той или иной мере оправдается. К примеру, сейчас мы можем с уверенностью рассуждать о правильности или ошибочности оценок и мнений прошлых лет.Попытки определения идеального облика боевой машины всегда предпринимались не только любителями военной техники, но и прессой. Так, свой вариант идеального танка, объединяющего в себе все лучшие черты существующих машин, в свое время предложил журнал Life International. В начале осени 1950 года это издание отдало целый разворот под заметку под названием «Combining Heavy Fire-Power with Speed and Maneuverability: A Drawing of a Composite Tank Incorporating the Best Features of American and Russian Designs» («Объединяя высокую огневую мощь, скорость и маневренность: чертеж комбинированного танка, объединяющего лучшие чертежи американских и русских проектов»). Материал оказался настолько интересным, что его вскоре перепечатали другие издания.Большая часть двух страниц была отдана под схему предлагаемого танка, а в «подвале» поместили сопровождающий текст. Последний был необходим для объяснения имеющейся ситуации и описания предпосылок к «разработке» оригинальной боевой машины.Начиная статью, ее автор Рольф Клэп напомнил, что военным пока лишь предстоит увидеть идеальный танк. Подобная машина еще не существует, поскольку конструкторам приходится искать компромисс между противоречивыми требованиями по скорости, прочности защиты, огневой мощи и массе конструкции. Подчеркивалось, что ровно с такими же проблемами сталкивались разработчики боевых кораблей. Также характерными задачами при создании танков являлись сокращение габаритов и обеспечение высокой проходимости на всех ландшафтах.Р. Клэп назвал лучшим танком Второй мировой войны советский Т-34. Более того, эта машина хорошо показала себя даже на ранних этапах Корейской войны, где ей пришлось столкнуться с танками Соединенных Штатов. Лишь прибытие первых танков семейства Patton помогло американским войскам исправить ситуацию.Автор писал, что Т-34 весит 33 тонны и несет пушку калибром 86 мм (именно так). При этом он быстрее американского танка M4 Sherman. Одновременно с этим советская машина имела менее мощное бронирование, что отчасти компенсировалось низким силуэтом. Танк «Паттон», в свою очередь, имел боевую массу на уровне 48 т и оснащался 90-мм пушкой. Двигатель воздушного охлаждения мощностью 810 л.с. позволял ему разгоняться на шоссе до 35 миль в час (56 км/ч). Высота такого танка составляла 9 футов 1 дюйм (2,5 м).Автор отметил интересные особенности двух рассмотренных проектов. Так, конструкция танков Т-34 и Patton наглядно показывала, что советские и американские танкостроители были согласны друг с другом в двух вопросах. В первую очередь, они полагали, что танк должен буквально строиться вокруг пушки. Кроме того, два танка отличались скоростью и маневренностью, которые должны были достигаться в том числе ценой ослабления защиты.Учитывая основные идеи известных проектов разных стран, Р. Клэп сформировал примерный облик «комбинированного» танка. Он включал в себя все самые актуальные решения того или иного рода, характерные для проектов США и СССР. Автор предполагал, что подобная архитектура боевой машины позволит получить максимально возможные характеристики и боевые возможности. Кроме того, появлялась возможность сократить негативные влияния компромиссов между броней, маневренностью и огневой мощью.Рассмотрим приложенный к заметке рисунок. Зарубежный автор предлагал не использовать какие-либо чрезмерно смелые или сложные идеи, и потому строить «идеальный» танк на основе известных технических решений. Так, предусматривалось строительство бронемашины классической компоновки с гомогенным бронированием и гусеничной ходовой частью. Одновременно с этим предлагалось внедрение некоторых новых приборов, позволяющих повысить основные характеристики в сравнении с существующей техникой.Р. Клэп считал, что танк будущего должен иметь гомогенное бронирование, построенное с использованием рациональных углов наклона. Для получения желаемой защиты машину следовало оснастить 5-дюймовой (127 мм) наклонной лобовой деталью. Наклонные борта и корма должны были иметь толщину 3 дюйма (76,2 мм). Нижняя часть защищенного корпуса должна была иметь прямоугольные обводы, тогда как верхняя напоминала усеченную пирамиду с вытянутым основанием.Любопытно, что предложенный танк получил характерный люк механика-водителя, размещенный в проеме лобового листа. Подобное устройство использовалось на советском Т-34, однако являлось поводом для критики, поскольку лишний люк ослаблял защиту лобовой проекции. Автор заметки в Life International, по неким причинам, посчитал такой люк пригодным для использования на танке будущего.Для усиления защиты боковой проекции автор предложил использовать съемные бортовые экраны. Они должны были состоять из нескольких многоугольных броневых листов. Экран в сборе, закрепленный на надгусеничной нише корпуса, прикрывал нижнюю часть борта и некоторые элементы ходовой части.«Проект» предлагал использование крупной башни сложных форм, имеющей достаточные размеры для установки требуемого оружия. Башня должна была иметь броню толщиной до 5 дюймов в лобовой части. Кроме того, она нуждалась в крупной кормовой нише.В кормовом моторно-трансмиссионном отделении предлагалось устанавливать двигатель и трансмиссию. В качестве основы силовой установки рассматривался бензиновый двигатель воздушного охлаждения, развивающий мощность 900 л.с. Для повода охлаждающего воздуха в крыше кормы предусматривались многочисленные решетки. С двигателем соединили трансмиссию, передающую мощность на кормовые ведущие колеса.Ходовую часть Р. Клэп предлагал строить на основе шести опорных катков среднего диаметра на каждом борту. Обрезиненные катки должны были монтироваться на индивидуальной подвеске. При этом, как показывает иллюстрация, нечетные катки располагались впереди относительно узлов подвески собственных балансиров, а четные – позади них. В передней части корпуса имелись направляющие колеса, в корме – ведущие с цевочным зацеплением. Предлагалось использовать гусеничную ленту на основе резиновых и металлических деталей.Основным оружием «комбинированного» танка должна была стать нарезная пушка калибром 90 мм, отличающаяся большой начальной скоростью снаряда. Орудие следовало крепить в лобовой амбразуре башни и оснащать приводами наводки, соединенными с гироскопическим стабилизатором. Нарисованная Р. Клэпом пушка имела развитый дульный тормоз. Орудийная установка должна была иметь механизированные приводы, но заряжание предлагалось осуществлять вручную.На одной установке с пушкой должен был монтироваться спаренный пулемет винтовочного калибра. Также предлагалось использование крупнокалиберного зенитного пулемета. Для последнего автор предложил несложную шкворневую установку, смонтированную на корме башни.Боекомплект «главного калибра» мог состоять из 80-90 унитарных выстрелов с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Боеприпасы планировалось разместить в боевом отделении, как на вращающейся подбашенной корзине, так и за ее пределами. Кроме того, у правого борта отсека предусматривались стеллажи для боекомплекта пулеметов.«Проект» Р. Клэпа предлагал использование современных систем наблюдения и управления огнем. Так, в распоряжении экипажа имелись бы собственные оптические приборы, в том числе перископы и прицелы. Для повышения точности стрельбы с аппаратурой управления огнем следовало соединить радиолокационный дальномер, антенна которого помещалась на крыше башни. Интересно, что небольшая решетчатая антенна дальномера на представленном рисунке не имеет никакой защиты.Бронемашина могла бы нести развитый комплекс внутренней и внешней связи. Экипаж должен был общаться через проводное переговорное устройство. Связь с другими танками, командованием, осуществляющей поддержку авиацией и т.д. обеспечивалась бы радиостанцией, размещенной в корме башни. Также предусматривались средства связи с сопровождающей пехотой. Для этой цели на кормовом листе корпуса автор поместил громкоговоритель, имеющий проводную связь с танкистами.Управлять танком будущего должен был экипаж из четырех человек. В передней части корпуса помещался механик-водитель. В его распоряжении имелся собственный люк в лобовом листе. Крышка люка оснащалась смотровыми приборами для вождения в боевой обстановке. Трое других танкистов должны были работать в башне. Спереди слева имелось место наводчика, сразу за ним стоя располагался заряжающий. Командирский пост находился у правого борта. Над командиром и заряжающим в крыше башни имелись собственные люки.Для вождения или ведения боевых действий в темное время суток на лобовом листе корпуса и передних крыльях гусениц помещались фары, прикрытые легкими защитными рамками. На бортах корпуса предлагалось перевозить шанцевый инструмент, трос для буксировки и другие необходимые устройства. Наклонный кормовой лист корпуса имел крепления для транспортировки запасных траков гусеницы.Автор не стал указывать габариты, боевую массу и ходовые качества предлагаемой машины. Тем не менее, известные сведения позволяют примерно представить часть таких характеристик. Наличие двигателя мощностью 900 л.с. позволяло получить приемлемую удельную мощность (15-20 л.с. на тонну) при боевой массе от 45 до 60 т. Очевидно, что масса танка с лобовой броней толщиной 5 дюймов и 3-дюймовыми бортами должна была находиться ближе к верхней границе такого диапазона. Одновременно с этим – при требуемых характеристиках трансмиссии и ходовой части – он мог бы показывать хорошие для своего времени параметры подвижности.По очевидным причинам, «идеальный» комбинированный танк за авторством Рольфа Клэпа не предназначался для использования какой-либо армией. Он не имел ни единого шанса не только попасть в войска, но и даже выйти на испытания. Статья в Life International рассматривала гипотетический облик перспективной боевой машины, отражающий последние наработки в области танкостроения. По мнению ее автора, самый лучший танк с самыми высокими характеристиками и наиболее широкими возможностями по состоянию на 1950 год должен был выглядеть именно так.Вспоминая развитие танков в пятидесятые годы, можно сделать выводы, в чем Р. Клэп был прав, а в чем ошибался. Нетрудно заметить, что его танк будущего в некоторой мере напоминает некоторые средние и тяжелые танки того времени. Одновременно с этим определенные черты гипотетической машины не получили широкого распространения в новых проектах реальных боевых машин.Учитывая известные тенденции, автор правильно определил дальнейший рост калибра орудий, а также дополнение пушек несколькими пулеметами разного назначения. Также он смог спрогнозировать последующее совершенствование систем управления огнем, дополненных высокоточной аппаратурой измерения дальности до цели. В целом, были высказаны правильные мысли о способах повышения защиты бортовой проекции.Одновременно с этим Р. Клэп не угадал некоторые черты новых танков. К примеру, послевоенные танки уже не оснащались люками водителя по типу использованных на Т-34, поскольку они представляли определенную опасность для машины. Кроме того, со временем появилась и получила распространение комбинированная броня лобовой проекции. Она позволила отказаться от дальнейшего увеличения толщины броневых листов и сократить массу корпуса, не потеряв в уровне защиты. Со временем танкостроители также отказались от двигателей воздушного охлаждения, плохо подходивших для работы в замкнутом пространстве моторного отсека. Пулеметная турель, размещенная на корме башни, тоже со временем была отвергнута в пользу установок на люках экипажа.Издание Life International в 1950 году предложило свой вариант наиболее удачного и совершенного танка, сочетающего в себе основные черты современных образцов из нескольких стран. Получившийся результат представлял определенный интерес, однако не имел никаких реальных перспектив. Как и другие гипотетические образцы, предлагаемые в тех или иных контекстах, танк за авторством Р. Клэпа остался на бумаге, причем на страницах прессы, но не на нереализованных чертежах.По прошествии множества лет можно вновь рассмотреть старую публикацию зарубежного издания и сравнить основные идеи, высказанные в ней, с известными сведениями о проектах боевых машин того периода. Кроме того, используя имеющийся сейчас опыт, можно сделать определенные выводы. При этом главный вывод будет прост и понятен – далеко не все предложения стоит реализовывать, но в дальнейшем многие из них могут представлять, как минимум, исторический интерес.