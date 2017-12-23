Рельсы капитализма заводят Китай в тупик?

18 декабря в Пекине прошла Центральная экономическая рабочая конференция, целью которой является обсуждение текущей экономической ситуации и определение политики на будущий год. Начиная с 18-го съезда КПК, председатель Си Цзиньпин указал направления экономического и социального развития Китая, выдвинув ряд новых идей, стратегий и концепций. Центральное телевидение КНР обобщило высказывания китайского лидера по экономике и выделило шесть ключевых лозунгов в этой области. О том, что это за лозунги и об их значении для экономической политики Китая, читайте в материале Накануне.RU.1. "Новая экономическая реальность" (经济新常态). Экономика Китая вступила в новую реальность, где переходит от стремительного роста к росту со средними темпами. Рост перестаёт быть экстенсивным, происходит переход к интенсивному и высокопроизводительному развитию.2. Структурная реформа предложения (供给侧结构性改革). Она сконцентрирована на освобождении и развитии общественных производительных сил, уменьшении неэффективного и малобюджетного предложения, расширении эффективного среднего предложения и повышении его гибкости согласно изменениям спроса, повышении эффективности производства. Проблемы, существующие в экономике страны, нужно решать посредством политики, способствующей научно-техническим инновациям, развитию реальной экономики, сохранению и улучшению условий жизни людей.3. "Три отказа, одно сокращение и одно восполнение" (三去一降一补): необходимость отказаться от избыточных мощностей, запасов на складах и долговой нагрузки. Сокращать согласно этому лозунгу требуется издержки и расходы, а под восполнением подразумевается исправление недостатков. Как отмечал Си Цзиньпин, перепроизводство, большие запасы на складах, высокие издержки и кредитное плечо, использующиеся для стимулирования спроса, делают экономику неустойчивой, даже если она растёт в краткосрочной перспективе.4. Общая зажиточность (共同富裕). Искоренение нищеты, увеличение средств людей к существованию и постепенная реализация общей зажиточности – базовые потребности социализма и важная задача для партии. "Штурмовые трубы битвы за ликвидацию нищеты уже трубят. Мы должны к 2020 г. все нищие районы привести в общее обеспеченное общество", – подчёркивал Си Цзиньпин.5. "Пояс и путь" (一带一路) – это инициатива, поддерживающая принципы совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. Особенно подчёркивается, что Китай, хотя и выдвигает инициативу "Один пояс - один путь", он выступает в ней не как солист, а как участник хора. В ходе 19-го съезда КПК глава КНР называл несоответствие постоянно растущих потребностей народа в прекрасной жизни с неравномерностью и неполнотой развития основным противоречием в китайском обществе.6. Согласованное региональное развитие (区域协调发展). Под этим понимается реализация совместного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэя, которая ориентирована на будущее формирование нового экономического окружения китайской столицы. Здесь предусматривается продвижение новых механизмов регионального развития, поиск совершенного облика городских агломераций, когда свободная экономическая зона в Тяньцзине на берегу Бохайского залива вызовет, в свою очередь, развитие внутренних районов Северного Китая.Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU отметил, что КНР больше не в состоянии выдерживать такие темпы экономического роста, поэтому переход к средним темпам роста – это не некая цель, а признание реальности. Сегодня все источники высокого экономического роста уже исчерпаны. "Под такими источниками я прежде всего понимаю возможности освоения Китаем мирового рынка. Процесс торговой глобализации уже завершился. Я внимательно следил за выступлениями на последнем съезде КПК и внятного ответа на то, какой должна быть экономическая политика, экономический курс Китая, пока не увидел", – отметил он.В данном случае нельзя сидеть на двух стульях – Китай никак не может определиться, по каким рельсам он собирается катиться – социализма или капитализма. Как подчеркнул Валентин Катасонов, "судя по всему, рельсы капитализма уже завели его в тупик". Но перескочить на рельсы социализма Китаю сегодня крайне сложно по целому ряду причин, даже потому, что сегодня есть политические силы, имеющие свои интересы именно в капиталистическом варианте развития."Могу показать на простом примере – слежу за политикой в области валюты. Сегодня в Китае есть две диаметрально противоположные точки зрения, одни говорят – нам нужен сильный юань, нам надо его укреплять, надо делать его резервной валютой. Но если они будут делать юань резервной валютой, значит, придётся тогда распрощаться с активным торговым балансом. Фактически они должны будут отказаться от того пути развития, по которому следовали последние 30 лет. А если они действительно хотят сильный юань, тогда возникает целый ряд вопросов – за счёт чего они собираются жить? Если за счёт внутренней экономики, то тогда это действительно, всё-таки, социализм потому что внутреннюю экономику за счёт рынка построить невозможно. Здесь необходима мобилизационная модель экономики, жёсткое государственное управление", – отмечает эксперт.Шагом в таком направлении могут быть и реформа предложения, и ликвидация нищеты, и масштабное строительство в столичной агломерации, но, как отметил Валентин Катасонов, сама по себе ликвидация нищеты "это такая социальная демагогия коммунистической партии, в принципе, борьба с бедностью – это лозунг, но не стратегия. Можно в каком-то смысле корректировать распределение общественного продукта, можно нивелировать поляризацию общества, но им самим надо ответить на главный вопрос – какая модель используется – капиталистическая, социалистическая; экспортоориентированная, или модель, направленная на развитие внутреннего рынка и внутренней экономики. На эти вопросы они не могут ответить. И не потому, что они глупые, а потому что у них сейчас достаточно серьёзный политический и идейный раздрай даже внутри КПК".