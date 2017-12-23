18:11 23 декабря
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Рельсы капитализма заводят Китай в тупик?

Рельсы капитализма заводят Китай в тупик?


18 декабря в Пекине прошла Центральная экономическая рабочая конференция, целью которой является обсуждение текущей экономической ситуации и определение политики на будущий год. Начиная с 18-го съезда КПК, председатель Си Цзиньпин указал направления экономического и социального развития Китая, выдвинув ряд новых идей, стратегий и концепций. Центральное телевидение КНР обобщило высказывания китайского лидера по экономике и выделило шесть ключевых лозунгов в этой области. О том, что это за лозунги и об их значении для экономической политики Китая, читайте в материале Накануне.RU.

1. "Новая экономическая реальность" (经济新常态). Экономика Китая вступила в новую реальность, где переходит от стремительного роста к росту со средними темпами. Рост перестаёт быть экстенсивным, происходит переход к интенсивному и высокопроизводительному развитию.


2. Структурная реформа предложения (供给侧结构性改革). Она сконцентрирована на освобождении и развитии общественных производительных сил, уменьшении неэффективного и малобюджетного предложения, расширении эффективного среднего предложения и повышении его гибкости согласно изменениям спроса, повышении эффективности производства. Проблемы, существующие в экономике страны, нужно решать посредством политики, способствующей научно-техническим инновациям, развитию реальной экономики, сохранению и улучшению условий жизни людей.

3. "Три отказа, одно сокращение и одно восполнение" (三去一降一补): необходимость отказаться от избыточных мощностей, запасов на складах и долговой нагрузки. Сокращать согласно этому лозунгу требуется издержки и расходы, а под восполнением подразумевается исправление недостатков. Как отмечал Си Цзиньпин, перепроизводство, большие запасы на складах, высокие издержки и кредитное плечо, использующиеся для стимулирования спроса, делают экономику неустойчивой, даже если она растёт в краткосрочной перспективе.



4. Общая зажиточность (共同富裕). Искоренение нищеты, увеличение средств людей к существованию и постепенная реализация общей зажиточности – базовые потребности социализма и важная задача для партии. "Штурмовые трубы битвы за ликвидацию нищеты уже трубят. Мы должны к 2020 г. все нищие районы привести в общее обеспеченное общество", – подчёркивал Си Цзиньпин.

5. "Пояс и путь" (一带一路) – это инициатива, поддерживающая принципы совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. Особенно подчёркивается, что Китай, хотя и выдвигает инициативу "Один пояс - один путь", он выступает в ней не как солист, а как участник хора. В ходе 19-го съезда КПК глава КНР называл несоответствие постоянно растущих потребностей народа в прекрасной жизни с неравномерностью и неполнотой развития основным противоречием в китайском обществе.

6. Согласованное региональное развитие (区域协调发展). Под этим понимается реализация совместного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэя, которая ориентирована на будущее формирование нового экономического окружения китайской столицы. Здесь предусматривается продвижение новых механизмов регионального развития, поиск совершенного облика городских агломераций, когда свободная экономическая зона в Тяньцзине на берегу Бохайского залива вызовет, в свою очередь, развитие внутренних районов Северного Китая.



Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU отметил, что КНР больше не в состоянии выдерживать такие темпы экономического роста, поэтому переход к средним темпам роста – это не некая цель, а признание реальности. Сегодня все источники высокого экономического роста уже исчерпаны. "Под такими источниками я прежде всего понимаю возможности освоения Китаем мирового рынка. Процесс торговой глобализации уже завершился. Я внимательно следил за выступлениями на последнем съезде КПК и внятного ответа на то, какой должна быть экономическая политика, экономический курс Китая, пока не увидел", – отметил он.

В данном случае нельзя сидеть на двух стульях – Китай никак не может определиться, по каким рельсам он собирается катиться – социализма или капитализма. Как подчеркнул Валентин Катасонов, "судя по всему, рельсы капитализма уже завели его в тупик". Но перескочить на рельсы социализма Китаю сегодня крайне сложно по целому ряду причин, даже потому, что сегодня есть политические силы, имеющие свои интересы именно в капиталистическом варианте развития.

"Могу показать на простом примере – слежу за политикой в области валюты. Сегодня в Китае есть две диаметрально противоположные точки зрения, одни говорят – нам нужен сильный юань, нам надо его укреплять, надо делать его резервной валютой. Но если они будут делать юань резервной валютой, значит, придётся тогда распрощаться с активным торговым балансом. Фактически они должны будут отказаться от того пути развития, по которому следовали последние 30 лет. А если они действительно хотят сильный юань, тогда возникает целый ряд вопросов – за счёт чего они собираются жить? Если за счёт внутренней экономики, то тогда это действительно, всё-таки, социализм потому что внутреннюю экономику за счёт рынка построить невозможно. Здесь необходима мобилизационная модель экономики, жёсткое государственное управление", – отмечает эксперт.

Шагом в таком направлении могут быть и реформа предложения, и ликвидация нищеты, и масштабное строительство в столичной агломерации, но, как отметил Валентин Катасонов, сама по себе ликвидация нищеты "это такая социальная демагогия коммунистической партии, в принципе, борьба с бедностью – это лозунг, но не стратегия. Можно в каком-то смысле корректировать распределение общественного продукта, можно нивелировать поляризацию общества, но им самим надо ответить на главный вопрос – какая модель используется – капиталистическая, социалистическая; экспортоориентированная, или модель, направленная на развитие внутреннего рынка и внутренней экономики. На эти вопросы они не могут ответить. И не потому, что они глупые, а потому что у них сейчас достаточно серьёзный политический и идейный раздрай даже внутри КПК".
Автор: Павел Мартынов
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113559/


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Комментарии 34

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  1. тасха Сегодня, 06:04
    это такая социальная демагогия коммунистической партии,


    Не уверен. Партия скажет - китайцы сделают.

    какая модель используется – капиталистическая, социалистическая

    Догматизм какой-то. Мне кажется, нет необходимости выбирать или\или. Под чутким руководством возможны различные варианты.
    тасха
    1. Nikolaevich I Сегодня, 13:14
      Цитата: тасха
      Партия скажет - китайцы сделают.

      Это точно! Партия сказала:"Железа надо!" И китайцы завалили страну "металлургическим шлаком"...а заодно всех воробьёв истребили,чтобы хлеба стало больше...правда,хлеба,наоборот,стало меньше,но это мелочёвка(!)...главное,партия сказала-китайцы сделали ! ("Великий скачок" 1958-60 г. )
      Цитата: тасха
      какая модель используется – капиталистическая, социалистическая
      Догматизм какой-то. Мне кажется, нет необходимости выбирать или\или. Под чутким руководством возможны различные варианты.

      Это правильно."Хоть груздем назови,лишь бы в кузовок не положили !" Капиталистическая...социалистическая...а,может, "эффективно-экономическая"? wink
      Nikolaevich I
  2. Одиссей Сегодня, 07:15
    Тут можно сделать два замечания.
    1) Нужно ,конечно,противостоять русофобии (ненависти к культурному,историческому цивилизационному пути Русского народа и государства,ненависти к ее "особенностям"),но нельзя закрывать глаза на типичные недостатки нашего мышления (особенно ярко расцветшие во время "курса реформ").Один из них-типично Русская обломовщина и полное отсутствие здравого смысла,примером чего служит данная статья.
    Вдумайтесь,у нас главная забота "правящего класса" это будущие американские санкции отнимающие у них награбленное и вывезенное на Запад,ну а главная радость-это премьера Нуреева.У нас ,чисто по ходу,публикуют новости,что "успешный банкир" Ананьев выехал на Запад предварительно уничтожив документы на 110 млрд рублей,а его банк приказал долго жить и никто на эти новости даже внимания не обращает-так,рутина...
    Но при этом все готовы обсуждать-"есть ли социализм в Китае",с пеной у рта доказывают ,что США "теряют мировую гегемонию" или "монголо-татарского нашествия не было".
    Окститесь, господа-товарищи,какие монголо-татары,какой социализм в Китае...
    «Божественная комедия. С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историею железный занавес. — Представление окончено. Публика встала. — Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось.»
    2) Если уж говорить о Китайских делах,то даже здесь удивляет абстрактность и непрактичность мышления автора.
    Что значит "рельсы социализма","рельсы капитализма" ? Какого социализма ? Социализма по Марксу ? Так по нему нет никакого социализма (а точнее есть,но он реакционен),есть коммунизм,и он возникает как общественная формация при переходе от капитализма в наиболее развитых кап. странах и имеет всеобщий характер.То есть его на практике,вообще не было.
    Социализма по Сталину ? ,по Брежневу ? по Югославскому образцу ? по Европейски (то есть,с наращиванием социальных гарантий внутри кап.общества за счет накопленного капитала) ? Автор постулирует совершенно туманную сущность,но при этом даже не объясняет,что он имеет в виду. Нет,возможно он ,конечно,говорит что-то очень умное, вот только непонятно,о чем он говорит...
    В конце концов от высот социализма он переходит к развитию внутреннего рынка показывая незнание темы,ибо развитие внутреннего рынка(само по себе никак не связанное с социализмом и вовсе не обязательно предполагающее "мобилизационную экономику" ) по установочным документам КПК является приоритетом еще с 2009 года.
    Одним словом автор исходя из туманного далека нашей сверх успешной страны,что-то хочет посоветовать первой экономике мира,но вот что именно не слишком понятно...
    Одиссей
    1. Стропорез Сегодня, 07:58
      Цитата: Одиссей
      Одним словом автор исходя из туманного далека нашей сверх успешной страны,что-то хочет посоветовать первой экономике мира,но вот что именно не слишком понятно...

      Вы написали СУПЕР-КОМЕНТ !!!! good
      Цитата: Одиссей
      Вдумайтесь,у нас главная забота

      А вот вдумываться никто не хочет.
      Никто не хочет думать ,что пвв 21-ого собирал весь "олихархат" и они все вмести мирковали о том, как бы увести уворованные деньги из под санкций. И как обычно решили это сделать за счёт нашего народа!!!
      Договорившись о том, что процентная ставка по "е.бондам" будет 4,5 %, с учётом ,что населению по валютным вкладам выплачивают 1-1,5% !!!
      Красиво ,сначала своровать у народа (гос-ва) деньгм в триллионы енотов, а потом вернуть их на хранение под гарантии того же народа , но с приварком 4,5 %. А эти самые % взять опять же с народа, с детей, больниц, школ, дорог...
      кооп "озеро" равных не имеет.
      Только думать об этом никто не хочет-главное, чтобы америка сдохла,гейропа развалилась и у каклов был неурожай.
      Стропорез
      1. Владимир К Сегодня, 11:45
        Полностью согласен: вот и лакмусовая бумага - с кем ВВП, с народом или с нуворишами в законе. Только вот у нас народ, правильно, думать не хочет. Раньше фраза: *Каждый народ достоин своего правителя*, казалась не совсем верной. Теперь вижу - в точку.
        Владимир К
        1. ротмистр Сегодня, 12:40
          Цитата: Владимир К
          Полностью согласен: вот и лакмусовая бумага - с кем ВВП, с народом или с нуворишами в законе. Только вот у нас народ, правильно, думать не хочет. Раньше фраза: *Каждый народ достоин своего правителя*, казалась не совсем верной. Теперь вижу - в точку.

          Вот если бы был жив Ленин!!! Уже давно бы построили социализм во всем мире. Конечно не такой буржуазный как в Швеции, а настоящий ленинский.
          А народ у нас "глупый" , думать правильно, т.е как вы не может. Не повезло вам с народом.
          ротмистр
    2. антивирус Сегодня, 10:41
      одни говорят – нам нужен сильный юань, нам надо его укреплять, надо делать его резервной валютой. Но если они будут делать юань резервной валютой, значит, придётся тогда распрощаться с активным торговым балансом. Фактически они должны будут отказаться от того пути развития, по которому следовали последние 30 лет.
      АВТОР ЧЕТКО ПОСТАВИЛ ВОПРОС-- ЭТИ ГРУППЫ ЗА СИЛЬНЫЙ ЮАНЬ -- НАЖРАЛИСЬ ЗА 30 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И ХОТЯТ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ.не менять распределение доходов.
      НАДО ЕЩЕ 500 МЛН ВЫТАЩИТЬ ИЗ НИЩЕТЫ
      маленькое противоречие, однако, у друзей-соседей ..
      США вскормили своих поставщиков в Китае и теперь ведут их к единоличной власти в Китае( и др странах . где есть влияние этих людей--ЯКОБЫ КИТАЙ СВОЮ СФЕРУ ВЛИЯНИЯ ИМЕЕТ), против интересов 1\3 китайцев
      антивирус
    3. Лексус Сегодня, 14:18
      У китайцев чёткий принцип - "Хорошо то, что хорошо для Китая". На остальное им "по барабану".
      Лексус
  3. Bastinda Сегодня, 07:45
    Ну всё! Если ещё в Китае экономика умрет, то что одной России весь мир спасать?
    Bastinda
    1. Boris55 Сегодня, 09:08
      Цитата: Bastinda
      Ну всё! Если ещё в Китае экономика умрет, то что одной России весь мир спасать?

      Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 22 декабря 2017 года: "... мы не собираемся играть роль мирового жандарма...." http://www.kremlin.ru/events/president/news/56472
      (видео 1:02:40)
      Boris55
      1. 34 регион Сегодня, 10:13
        Boris55, 09:08. Почему Путин не ставит вопрос лидерства России по всем вопросам? Почему не ставится вопрос о лидерстве в науке, в космосе, в технологиях, в уровне жизни? Путин боится, стесняется или не хочет быть мировым лидером? Где заявки Путина на лидерство? Может не по Сеньке шапка? Или царь не настоящий?
        34 регион
        1. Boris55 Сегодня, 10:21
          Цитата: 34 регион
          Почему Путин не ставит вопрос лидерства России по всем вопросам?

          Потому что нам этого не надо. Жить по звериным законам: "Кто не под нами, тот против нас" - это не наш метод. Наш лозунг: "Ребята давайте жить дружно".
          Своё видение мироустройства Путин изложил в своей статье: «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию» http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023

          Цитата: 34 регион
          Почему не ставится вопрос о лидерстве в науке, в космосе, в технологиях, в уровне жизни?

          Наши желания всегда будут опережать наши возможности и это правильно, но не надо ради мечты о кружевных трусиках уничтожать государство. Всё идёт по плану. Обретём суверенитет и вот только тогда загоним буржуй под плинтус.
          Boris55
          1. 34 регион Сегодня, 10:43
            Boris55, 10:21. Это плохо что нам этого (лидерства) не надо. Это уже раболепие и преклонение. И лозунг у нас совсем другой. Дайте пристроится к корыту! Нет у нас никаких желаний кроме желания войти в их дом хоть чучелом, хоть тушкой! Согласны даже на место возле параши. И вхождением в Западный мир и ВТО, мы уничтожаем Россию. Всё идёт по плану. Станем штатом США вот тогда и признают Россию штатом (единицей Западного мира)! А к этому всё и идёт. Признаём все указания Запада! Сказали: Белый флаг! Взяли под козырёк и бегом исполнять указание! КНДР, Иран и Асад круче и самостоятельнее Путина. Да Асаду мы помогли в своих (нефтегазовых) интересах. Но Асад сопротивлялся Западу. А Россия всё Западу сдаёт без боя. И не надо про террористов. Тут чисто бизнес-интерес.
            34 регион
            1. Boris55 Сегодня, 10:52
              Предатели из 90-х ни куда не делись. Их ещё много на всех уровнях власти. Время кардинальных зачисток ещё не пришло.
              По поводу газа и нефти. Она в нашем бюджете всё ещё занимает значительную часть (1/3), а это зарплаты, пенсии, пособия и пр. Чем больше доход от нефти и газа - тем больше зарплаты и пенсии.
              Boris55
              1. Bastinda Сегодня, 15:10
                Путин на голову... Я просто забыл смайлик в конце поставить.
                Bastinda
        2. антивирус Сегодня, 10:44
          неча ставить вопрос--кто печатает "деньги" ---тот хозяин лидер.
          антивирус
  4. vladimirvn Сегодня, 09:33
    Цифровая эпоха по российски - народ кормят цифрами.
    vladimirvn
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:37
    2. Структурная реформа предложения
    А этот лозунг (читай его пояснение) мне нравится и неплохо было бы если стал востребованным у нас. Третий тоже не плохой, но у нас не наблюдается перепроизводства.
    rotmistr60
  6. andrej-shironov Сегодня, 10:00
    Рельсы капитализма, а особенно неолиберального завести могут не только в тупик а попросту в ..опу Причём всё человечество! Тысячи лет цивилизации,развития, любопытства и открытий закончатся деградацией "золотым миллиардом" и "окукливанием" оставшейся ещё человеческой "цивилизации"
    andrej-shironov
    1. Boris55 Сегодня, 10:08
      Цитата: andrej-shironov
      Тысячи лет цивилизации,развития, любопытства и открытий

      Всё развитие, все открытия осуществлялись вопреки "цивилизации". Церковь, как олицетворение верховной власти всей "цивилизации", только в 1955 голу признала, что земля вертится вокруг солнца, а не на оборот.


      Центр управления Миром переносится в Китай т.ч. особо нервных, просьба не беспокоиться - с Китаем будет всё в порядке.
      Boris55
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:27
        Уважаемый Борис! То есть, следуя вашей логике, то что церковь признала вращение Земли вокруг Солнца в 1955 году это нормально? И кстати церковь это ещё ни разу ни цивилизация.Мне, если честно плевать на Китай, меня волнует дальнейшее развитие человеческой цивилизации! и России в частности.
        andrej-shironov
        1. Boris55 Сегодня, 10:36
          Цитата: andrej-shironov
          церковь признала вращение Земли вокруг Солнца в 1955 году это нормально?

          Нет, это не нормально. Но все те кто оседлал власть будут всячески препятствовать каким бы то ни было изменениям - их всё устраивает, а любые изменения ведут к их низвержению.
          Цитата: andrej-shironov
          И кстати церковь это ещё ни разу ни цивилизация.

          За две с лишним тысячи лет сменился ни один общественный строй, сменилось ни одно правительство - не меняется только тот, кто всем этим управляет - церковь.
          Пока не откажемся от Библейской концепции устройства Мира - справедливости в Мире не будет в т.ч. и в России.
          Boris55
          1. andrej-shironov Сегодня, 10:43
            Ну тут не соглашусь с вами. Церкви всего лишь 2 т. лет, хотя конечно это один из самых долгоживущих проектов. Возможно вы имели в виду религию вообще и её служителей. По поводу сопротивления изменениям я с вами согласен полностью. А от чего конкретно мы должны отказаться из библейской концепции мироустройства?
            andrej-shironov
            1. Boris55 Сегодня, 11:00
              Цитата: andrej-shironov
              А от чего конкретно мы должны отказаться из библейской концепции мироустройства?

              Всё полностью. Старый Завет - это инструкция по порабощению. Новый - для сдерживания порабощённый в подчинении. Это не тема данной статьи и потому дальнейшее обсуждение роли религий в жизни общества здесь, считаю не целесообразным.
              Boris55
              1. andrej-shironov Сегодня, 11:05
                Так вы не пользуйтесь заветами в повседневной жизни. Чего проще то? Церковь почти везде отделена от государства.
                andrej-shironov
                1. Boris55 Сегодня, 11:13
                  Цитата: andrej-shironov
                  Церковь почти везде отделена от государства.

                  На словах - да, а на деле? Даже далеко не восцеквлённый человек слышал о 10 заповедях Моисея данных им иудеям. А посмотрите на нашу культуру. В любом фильме обязательно присутствуют атрибуты церковности, то крестик, то церквушка на заднем плане то ещё что... То же самое и в музеях, книгах и пр. В большей части водителей принято иметь в салоне машины какую нить иконку ... и.т.д.
                  Церковь закладывает мысли, формирует культуру, на основании чего депутаты принимают законы по которым мы все живём. А нам говорят, что церковь ни приделах - врут.
                  Boris55
                  1. andrej-shironov Сегодня, 11:28
                    Вряд ли. Мне думается вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет.
                    andrej-shironov
                    1. Boris55 Сегодня, 12:54
                      Цитата: andrej-shironov
                      Вряд ли. Мне думается вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет.

                      А если она нарисована на каждом заборе?
                      Сначала - мысль, потом - действие. Как думаем, так и поступаем. Как поступаем - так и живём.
                      Что объединяет цивилизацию Запада - вера католическая. Что объединяет цивилизацию Востока - вера в Будду. Что объединяет нас - православие.
                      В чем наши различия - в культуре, сформированную в нас нашими верованиями.
                      Разные учения адаптированы под разные народы, но цель их одна - разделять и властвовать.
                      Boris55
                      1. andrej-shironov Сегодня, 15:39
                        Уважаемый Борис. Смахивает на секту если честно.
                        andrej-shironov
  7. lexx2038 Сегодня, 11:31
    Бедные китайцы, у них развилка - выбор пути, а мы уже в тупике - лежим себе, поплевываем. Не, ну правда пытаемся временами пробить "дно", интересно же узнать чё там, за дном потустороннем. А вдруг там червоточина и мы хоп - опять все первые в белых пиджаках отечественной швейной фабрики.
    lexx2038
    1. Nikolaevich I Сегодня, 13:34
      Цитата: lexx2038
      Бедные китайцы, у них развилка - выбор пути, а мы уже в тупике - лежим себе, поплевываем. Не, ну правда пытаемся временами пробить "дно", интересно же узнать чё там, за дном потустороннем. А вдруг там червоточина и мы хоп - опять все первые в белых пиджаках отечественной швейной фабрики.

      Ну дык...дно пробивать-это же можно делать не выходя из "дома"! Что очень удобно !А вы что хотите? Послать нас по-дальше.. на "край земли" поглядеть:"чаво там"? Ну,видал я картинку,где чувак,после долгого изнурительного путешествия,добрался до "края земли" и заглянул за "край..."И что он там увидел? Тьму,усеянную "огоньками" и непонятными предметами ! wink
      Nikolaevich I
  8. vlad007 Сегодня, 13:25
    В ютубе много документальных фильмов и видеороликов о производстве в Китае и о жизни простых людей. Смотрел, советую - посмотрите. У них процветает казарменный капитализм. Строят фабрику, рядом с ней на заводской территории (за забором) строят общагу (иногда общага в том же здании на верхних этажах) по принципу "одна семья одна комната", кухня общая для всех, у каждой семьи свой стол на общей кухне, газовая плитка, душевая и туалет общие на весь на этаж. И таких фабрик очень много.
    Производство сконцентрировано так, чтоб снабжение было наиболее простым. Есть город носков - большой город (около 500 т. жителей) в котором производят только носки, там около 300 фабрик и на все поставляется одинаковая номенклатура материалов для производства. Станки только киатйские, но механизации никаой - за каждым станком сидит женщина и вручную управляет работой станка. Контроль качества ручной - каждый носок вручную одевают на болванку и смотрят нет ли дырок. Носки в Китае стоят 40 евроцентов, а в Европе - 4 евро. Десятикратный навар. Мог бы и другие примеры написать, но лениво длинно писать. Если кому-то интересно, посмотрите в ютубе.
    vlad007
    1. антивирус Сегодня, 15:18
      прим в 10-12 гг рассказал один знакомый--- приехали в китай см передовую технику. и продукцию

      "едем по пригород шоссе на завод. по сторонам бараки из бамбука и под оцинковкой
      приехали . заходим. стоят современ станки на отдельн фундаментах, по деревян мосткам ( внизу земля) с корзинами бегают кит-цы.
      никаких очистных , вентиляций.
      только 3 ф( жест 3 пальца одной руки прямо и 2 п зажаты) подведены.
      антивирус
  9. Boris55 Сегодня, 17:56
    Цитата: andrej-shironov
    Уважаемый Борис. Смахивает на секту если честно.

    КОБ - это не секта. Эта разработка Ленинградского института выполненная по заданию ЦК КПСС к конце 80-х по противодействию западной идеологии. Поскольку с приходом Горбачёва она не была востребованная, авторский коллектив решил довести её до общественности, что бы их труд не пропал даром.
    По поводу секты. Вот её определение:
    "... Как минимум, пять характерных особенностей свойственны всем без исключения сектам вне зависимости от их возраста и численности участников:
    - Наличие эзотерического и экзотерического учения, что по-русски означает: в секте всегда есть учение для толпы и учение для избранных — посвящённых иерархов.
    - Наличие определённых догматов учения, которые не подлежат обсуждению и должны приниматься адептами учения как истинные без каких-либо сомнений и рассуждений.
    - Наличие ритуала, который сопровождает всякое собрание представителей секты и фактически является средством зомбирования их психики.
    - Существование сколь угодно разветвлённой иерархии, вступать в спор с которой по основным догматам учения секты категорически запрещено.
    - Поскольку учение секты опирается на догматы, не подлежащие обсуждению, то в нём нет и не может быть места формированию личностной культуры освоения нового знания (нет метода освоения) и осмысленного отношения к Жизни по совести..."
    Ни под одно это определение секты КОБ не подходит, а потому нельзя назвать её сектой.
    КОБ - это концепция противостоящая концепции Библейской. Если в библейской концепции истинные цели сокрыты, то в КОБ всё находится в доступном месте (инете) для всех желающих.
    Boris55
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