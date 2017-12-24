17:25 24 декабря

100 лет ВЧК – "карающему мечу революции"

100 лет ВЧК – "карающему мечу революции"


20 декабря 1917 г. при Совете народных комиссаров РСФСР была создана знаменитая структура – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности, которую возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский.

Историк и писатель Илья Ратьковский в интервью Накануне.RU рассказал, как ВЧК стала щитом и мечом советской власти, поделился информацией о мифологизации "красного террора" и напомнил, как прошел год столетия революции.


Вопрос: Илья Сергеевич, декабрь знаковый в этом году – столетие с создания ВЧК, а у Вас недавно вышла работа "Карающий меч революции", расскажите о книге?

Илья Ратьковский: Книга "Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч революции" является отредактированным и улучшенным вариантом моей работы десятилетней данности "Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году". В нее вошли как новые материалы, так и отредактированный материал прежнего издания. Там я рассматриваю причины создания ВЧК, ее деятельность в 1917-1919 гг., основные операции чекистов. Естественно, рассматривается и карательная практика. Этот орган боролся как с контрреволюцией, так и с бандитизмом и преступлениями по должности. Там есть и реальная статистика репрессий, не соответствующая трудам Сергея Павловича Мельгунова. Эта книга – часть своеобразной трилогии, вышедшей у меня в этом году. Я опубликовал книгу о белом терроре (сейчас выходит ее третье дополненное издание), книгу о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, и вот эта работа раскрывает мое видение деятельности ВЧК в начальные годы ее существования.



Вопрос: Как вообще прошел 2017 г., не считаете, что на официальном уровне незаметным столетие революции прошло?

Илья Ратьковский: В обществе был интерес к революционному 1917 г., другое дело, что на официальном уровне этому интересу не соответствовали ответные действия властей. На мой взгляд, они явно опасались обсуждать эти события, заменяя это обсуждением других тем, в том числе различными телевизионными проектами: от "Матильды" до Троцкого с Парвусом. Между тем, необходимо было обсуждать как причины революции, так и ее ход и последствия, как для России, так и для мира.

Это мировое событие отмечалось властями как чисто российское, между тем его значение намного больше. В Китае, например, обсуждение на официальном уровне было гораздо масштабнее. Для них это событие мирового значения. И не только для КНР. На Западе вышла масса книг. И это не сиюминутный интерес, а констатация значения тех исторических событий. Оценки различные, но признание значимости, его влияния на мировую историю есть.

При этом, серьезным был вклад российских историков и архивистов, работников крупнейших библиотек. Реализовано много проектов, появилось много специальных электронных ресурсов. Безусловно, что здесь были попытки расставить свои акценты, но в целом сделан определенный задел для будущего уже не юбилейного обсуждения.



Вопрос: Какие выводы делаете из этой ситуации?

Илья Ратьковский: Примирения, провозглашенного властями, как такового не было. Собственно ими для этого и сделано мало что было. Все как-то скомкано. Запомнилась в 2017 г. целая череда открытых памятников. Открыли памятники Столыпину, примерно столько же открыто и отреставрировано памятников Дзержинскому. Инициатива исходила из разных кругов, государство (местные и центральные власти) не мешало, иногда помогало. Очевидно, что для властей что-то общее в этих фигурах есть. Сильная власть, наведение порядка, проведение реформ. К слову, оба этих деятеля учились в одном заведении — Первой Виленской гимназии. Два варианта "порядка и реформ". Характерен в этом плане и памятник Александру III в Крыму и ряд других памятников, например, Аллея российских правителей в Москве. Примирение подобным строительством памятников и закончилось. При том, что все эти монументы не были знаковым событием для всего российского общества. Объяснения этого скульптурного строительства тоже не было. Запомнился год и "фильмами" на тему 1917 г. Готовились эти проекты долго, но исторически они не выдерживают критики.



Вопрос: Вообще Великая Октябрьская социалистическая революция и деятельность ВЧК сейчас несправедливо отброшены в сознании людей за такую "черту маргинальности"?

Илья Ратьковский: Тезис о маргинальности Октября выдвигают как раз маргиналы от науки. Объясню. Во-первых, есть отдельная категория критиков Октября, которые не считают себя частью российского общества. Они рассуждают о своей европейскости, об ином народе и т.д., то есть выносят себя за рамки как российской истории, так и российского общества в целом, рассуждая о своей элитарности. Но это не элитарность, а маргинальность, оторванность от своих корней. Вынесение себя за рамки – типичное определение маргинала. Есть и маргиналы от науки. Здесь другое часто происходит. Люди сознательно дистанцируются от известных исторических источников и материалов, не признавая их и не вступая в научное обсуждение их. Речь идет, конечно, не об всех историках, не принимающих Октября, но об определенной части. Там как раз и популярна подобная терминология.

Вопрос о мировом значении Октября мало звучал в этом году на официальном уровне. Между тем, были достижения не только внутри советского общества, но и за его пределами, которые были вызваны его влиянием. Социализация западного общества в ХХ веке – это следствие влияния СССР. Именно этот фактор определял необходимость развития Запада в сторону системы социальной защищенности. Тот же фактор СССР определил и крах колониальной системы. Октябрь разрушил и сословную систему. Все это, и еще многое другое – значение тех столетних событий.

Вопрос: Часто от чиновников можно услышать, что все достижения перечеркивает тот самый "красный террор". Все те "ужасы и расстрелы без суда и следствия" и так далее – что здесь правда, а что – миф?

Илья Ратьковский: Красный террор, как и белый террор, это часть истории гражданской войны. Собственно, ни одна гражданская война не проходила без насилия. Насилие имело место, как проявление диктатуры пролетариата или белых диктатур. Было много и злоупотреблений. Отрицать их бессмысленно и даже глупо.

Однако, надо понимать, что ни революция не делается в белых перчатках, ни контрреволюция. Еще более важно понимать, что это насилие имело социальные корни. Российское общество не было единым до революции. Противостояние крестьян и "помещиков", иногородних и казаков, рабочих и "заводчиков", верхов и интеллигенции, да и национальный вопрос, все это было, и потом "рвануло". А была еще и Первая мировая война, которая "приучила" к обыденности смерти и насилия. Была готовность к принятию насилия, и оно было принято сторонами по отношению к своим противникам. Поэтому мифологизацией красного террора является его рассмотрение в отрыве от белого террора, от социальных и других причин.

Другой мифологизацией является и привязка его появления к начальному периоду советской власти. Собственно до лета 1918 г. центральная советская власть его не применяла. Более того, отменяла инициативы по его введению. Можно например, упомянуть, что вопрос о его введении рассматривался в ЦК в мае 1918 г., но был отвергнут, как несвоевременная мера. Мифологизирован и масштаб красного террора. В книге реальная статистика расстрелов ВЧК в 1918 г. подробно рассмотрена, как и "статистика" известного историка-эммигранта Мельгунова, которой до сих пор многие верят. Рассмотрена в книге и борьба с злоупотреблениями в ВЧК, дискуссия о ВЧК осенью 1918 г.



Вопрос: Вы в своей книге как раз пишете про создание ВЧК, какая была цель у организации?

Илья Ратьковский: Ленин писал, что ВЧК должна в политике стать таким же органом диктатуры пролетариата, как в экономике стал созданный ранее ВСНХ. Речь шла о том, что предшественник ВЧК – Петроградский Военно-революционный комитет не справлялся с ситуацией в стране. Были три проблемы, которые он смог решить в осенний период: саботаж, приближающееся Учредительное собрание и бандитизм. Кроме того, нужен был всероссийский орган борьбы с контрреволюцией, а ПВРК, даже после своего переподчинения ВЦИК Советов, оставался только региональным, петроградским органом.

Вопрос: ВЧК – это детище Ленина или все-таки Дзержинского?

Илья Ратьковский: Ленина и Свердлова. Именно Ленин назначил и утвердил кандидатуру председателя ВЧК – Феликса Дзержинского. Свердлов направил многих членов в руководство нового органа. А вот далее роль Дзержинского определяющая. Он в меньшей степени рекомендовал новых членов в ВЧК (в отличие, например, от Петерса), но он разработал основные инструкции ВЧК, определял направления деятельности, давал пример своим поведением другим чекистам. Именно он проводил и чистки ВЧК от запятнавших себя злоупотреблениями и преступлениями чекистов.



Вопрос: Большевики, когда пришли к власти, первым делом отменили смертную казнь, об этом вообще забывают сегодня – какие были у них планы изначально? И что заставило вернуть эту карательную практику?

Илья Ратьковский: Первоначально предполагалось, что диктатура большинства, в силу именно этого большинства, быстро подавит сопротивление меньшинства. Ленин в своей работе "Государство и революция" прямо писал о том, что это сопротивление будет непродолжительное и не потребуется создание какого-либо специального всероссийского органа. Достаточно органов при местных советов. В этих условиях смертная казнь могла не употребляться. Важно было и следование своим дооктябрьским обещанием. А большевики обещали отменить смертную казнь, поэтому первым постановлением советской власти и стала ее отмена, а Декрет о мире был принят после этого. Однако, уже тогда осознавалось, что возможна новая обстановка, когда она может быть возобновлена. 18 февраля 1918 г. началось наступление германских войск. 21 февраля 1918 г. в условиях наступления был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности". В нем, среди прочих мер, вводился расстрел на месте преступления. Таким образом, причиной возобновления института смертной казни стала необходимость укрепления тыла в условиях начавшегося немецкого наступления.

Вопрос: Было ли такое, что ВЧК расстреливала, как некоторые говорят, "без суда, без следствия, просто так, за анекдот, ни за что"? И каковы реальные масштабы репрессий ВЧК?

Илья Ратьковский: ВЧК являлся государственным органом, и практика его действий протекала в рамках формирующегося революционного права. Другое дело, что само революционное право подразумевало суд и приговор с учетом революционной целесообразности. Старые суды и законы были отменены декретом о суде №1, еще до образования ВЧК. Вводились народные суды и ревтрибуналы. ВЧК до конца осени 1918 г. была вне этой системы судов. Поэтому действия ВЧК декларировались декретами и постановлениями высших советских органов и инструкциями ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности была щитом и мечом советской власти. Злоупотребления, естественно, были. Были и расстрелы, которые проходили даже за рамками указанной революционной законности. С этим боролись, вплоть до расстрелов, но это было. Была и реорганизация высшими советскими органами ВЧК осенью 1918 г.

Другое дело, что часто указывается на эти случаи, но не упоминается об их разбирательстве, как ЧК, так и советскими органами. Часто и преувеличивается масштаб этого явления. Собственно, и масштаб репрессивной практики ВЧК преувеличивается. Если говорить научно, то "сотен тысяч" расстрелянных органами ВЧК в годы гражданской войны не было. Было расстреляно около 50 тыс. человек. Это включая расстрелы Всеукраинской ЧК весной-летом 1919 г. (20 тыс. человек), в Крыму в конце 1920 - начале 1921 г. (8-12 тыс. человек). При этом данные расстрелы включали как расстрелы за контрреволюционную деятельность, так и бандитизм, различные злоупотребления совслужащих и т.д. Отмечу и динамику расстрелов. В первое полугодие 1918 г. все ЧК России расстреляли 200 человек, большую часть за бандитизм.

Вопрос: Серьезные были противники у ВЧК – профессиональная оппозиция? Иностранцы?

Илья Ратьковский: Всего и помногу. Часто раскрытые организации включали вооруженные отряды тысячного состава. Здесь можно упомянуть савинковский "Союз защиты Родины и свободы" 1918 г., Московский штаб Добровольческой армии 1919 г. Реальные организации с планами вооруженного свержения большевиков. Было сильное подполье, организованное английскими и французскими разведками. Все было.

Вопрос: ВЧК – это одна из сильнейших спецслужб впоследствии, так? Как это получилось, ведь непрофессионалы, революционеры, как их позиционируют некоторые сегодня, "смутьяны, которые разрушили страну", а ведь создали такую высокоорганизованную и профессиональную структуру?

Илья Ратьковский: Было несколько моментов, которые "помогли этому". Во-первых, сама жизнь учила. Опыт в условиях постоянного противостояния иностранным разведкам. Во-вторых, помощь населения. Часто сигналы шли оттуда. Это помогало "вскрывать" подпольные сети. Опять-таки опыт рос. В-третьих, не следует недооценивать опыт профессиональных революционеров. Они долгие годы учились "уходить" от охранки, выявлять ее агентов. Например, Дзержинский занимался в польской социал-демократии выявлением провокаторов. Методы охранки они проходили через собственные жизни.



Вопрос: Брали ли на службу тех, кто занимал подобные должности при старом режиме? Была тут опасность? Или идейно вербовали?

Илья Ратьковский: В начальный период деятельности нет. Был принципиальный отказ от подобной практики. Позднее был учтен и привлечен технический персонал. Некоторые деятели (генерал Джунковский) консультировали чекистов о тех или иных особенностях жандармской работы. Изучались и инструкции, например, о наружном наблюдении и других методах работы.

Вопрос: В чем была принципиальная разница между ВЧК и подобной структурой при царском режиме?

Илья Ратьковский: Принципиальная разница была в первую очередь в поставленных задачах. Задачи ВЧК шире, от борьбы с внутренней контрреволюцией до противостояния агентам иностранных государств. Более активно ВЧК действовала за рубежом. Ну и намного существенней роль ВЧК в борьбе с преступлениями по должности и хозяйственными преступлениями.

Вопрос: Много говорится о чести, о морали чекистов, да и личность Дзержинского многих очаровывает своей несгибаемостью, это романтический ореол, оставшийся с советского времени или действительно можно фактами доказать неподкупность, идейность сотрудников ВЧК?

Илья Ратьковский: На мой взгляд, можно говорить в этом отношении применительно к конкретным деятелям ВЧК. Скажем, были там не только идейные большевики, но и приспособленцы. Взяточники были, но их выявляли и расстреливали, иногда отправляли искупать кровью на фронт. Да и некоторые идейные чекисты были сторонниками крайних мер, максималистами.

Дзержинский старался создать определенную этику поведения чекистов, но это была гражданская война и не все доходило до работников ВЧК, принималось ими. Пример Дзержинского, конечно, играл свою роль. Сама же система, напряженная работа порой "ломала" их. Известны случаи просьб чекистов о переводе на военную, хозяйственную работу. Было большое напряжение. Но было среди чекистов и понимание необходимости их работы. Большинство работали на революцию, а не на себя.

От редакции. Накануне.RU поздравляет сотрудников госбезопасности с профессиональным праздником и желает следовать главным принципам чекистов, согласно завету Феликса Дзержинского – "холодная голова, горячее сердце и чистые руки"!

Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113550/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:39
    Однако, надо понимать, что ни революция не делается в белых перчатках, ни контрреволюция.

    По поводу перчаток... what либерастня пишет такую же ахинею как и про сотни миллиардов репрессированых лично СТАЛИНЫМ...
    «Специальность харьковского ЧК, где действовал Саенко, было, например, скальпирование и снимание перчатки с кистей рук… Тот город славился именем Саенки. Про него рассказывали, что он говорил, что из всех яблок он любит только глазные…».
    belay
    http://maxpark.com/community/5325/content/6133623
    История зарождения и существования ЧК чрезвычайно интересна...
    за короткое время партия большевиков смогла создать полноценный орган государственного принуждения внутренних врагов Советской РОССИИ.
    Очень эффективный и проффесиональный аппарат...конечно не без огрешностей...но дураков там никогда не держали .
    Тот же ЛЕХА
    1. тасха Сегодня, 08:26
      Однако, надо понимать, что ни революция не делается в белых перчатках, ни контрреволюция.

      Победили однако революционеры. Расстреливали внутренних врагов своей власти после победы тоже они. И что в итоге? Государство, построенное ими просуществовало 70 лет и развалилось... Т.е. убили зря или убили мало...... Вы какой вариант выберете?
      тасха
      1. курвиметр Сегодня, 11:15
        Мало и не тех...
        курвиметр
    2. РУСС Сегодня, 09:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      про сотни миллиардов репрессированых лично СТАЛИНЫМ

      Такую хрень ни кто и никогда не озвучивал,за исключением какого-то одного больного деятеля.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      конечно не без огрешностей...но дураков там никогда не держали .

      Погрешности? Расстрелы без суда и следствия? Или вы о грабежах чекистов якобы "для нужд молодой республики"?
      РУСС
      1. Околоточный Сегодня, 14:06
        А сторонники белого движения грабежами не увлекались?
        Околоточный
    3. Монархист Сегодня, 10:08
      Леха,Вы правы:"история зарождения и существования ЧК черезвычайно интересна"
      Как к большевикам не относись,но они многое смогли создать и качественно. Так и ВЧК: за короткое время сложилась высокопрофессиональная спецслужба.
      Монархист
  2. parusnik Сегодня, 07:21
    Тезис о маргинальности Октября выдвигают как раз маргиналы от науки.
    ...Точно сказано..
    parusnik
  3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:30
    Так называемая «ВЧК»—это, в первую очередь, была карательная организация террористического типа, созданная большевиками для удержания власти. Вот цитата чекиста Лациса:
    Мы истребляем ненужные классы людей. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против Советов. Первый вопрос - к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом - смысл и сущность красного террора".
    http://istmat.info/node/21497
    Это слова террориста, а не государственного деятеля.
    А уж ссылка на «историка» Ратьковского, который в своём опусе про «белый террор» доходит до отнесения к деяниям белых преступления анархистов и банальных уголовников просто нелепа.
    ПоручикТетеринъ
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:12
      Это слова террориста, а не государственного деятеля.

      smile Каждый человек видит в ЧК то что хочет видеть исходя из своих политических пристрастий...
      Для меня ЧК всего лишь инструмент в руках партии большевиков...обоюдострый и опасный инструмент который может и покалечить того кто его держит вруках...так оно потом и произошло.

      Задачи этой политической организации были сформулированы следующим образом: преследовать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажные попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили; предавать суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними; вести предварительное расследование. В качестве карательных мер предлагалось применять к врагам такие, как: конфискация имущества, выселение, лишение продовольственных карточек, опубликование списков контрреволюционеров и т.п.
      Тот же ЛЕХА
    2. 27091965i Сегодня, 10:26
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Так называемая «ВЧК»—это, в первую очередь, была карательная организация террористического типа, созданная большевиками для удержания власти.


      Можно подумать, что в других государствах с противниками власти, вели дискуссии только за столом с чашкой чая и тортиком. Оказывается большевики придумали службу госбезопасности. Первопроходцы, что тут ещё сказать.
      27091965i
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 12:41
        В других государствах, если Вы запамятовали, противников власти привлекали к суду за реальные противоправные деяния, а не за происхождение или принадлежность к социальной группе. Репрессии против людей по групповому признаку, а не за конкретное деяние—характерная черта терроризма, а не государственной власти.
        ПоручикТетеринъ
        1. 27091965i Сегодня, 13:38
          В других государствах, если Вы запамятовали, противников власти привлекали к суду за реальные противоправные деяния.


          Если мы возьмем время с 1910 по 1930 год, много ли было проведено судов, в демократических западных странах, над противниками существующей власти, или антивоенные выступления на фронте в войсках Антанты, согласно демократических принципов, искоренялись уговорами, а это ведь голос народа, не желающего продолжения войны.
          Народ исполняет желания власть имущих, ну а если ему, что-то не нравится на это есть ФСБ, СБУ, ФБР. Народ это исполнитель при любой власти.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Репрессии против людей по групповому признаку, а не за конкретное деяние—характерная черта терроризма, а не государственной власти.




          Это наверное все делали обиженные домохозяйки.
          27091965i
        2. Ищущий Сегодня, 16:39
          Слышишь ты.царелюбитель.может тебе напомнить Великую французскую.где были гильотинированы сотни тысяч.только за титул и принадлежность к дворянскому сословию.?
          Ищущий
    3. Монархист Сегодня, 10:38
      Поручик, Вы правы: в ВЧК были и такие как Лацис. Он хоть правду сказал,а то есть на словах одни,на деле другие. Менжинский вроди не замечен в крови, а Кедров к этому был благо расположен.
      Чем больше узнаю историю и тем больше прихожу к выводу: Г. Ягода и Н. И. Ежов в 1937-38 кое,где и справедливо поступили:Дыбенко, Лацис, Кедров и некоторые другие.
      Монархист
    4. rotmistr60 Сегодня, 11:59
      Так называемая «ВЧК»—это, в первую очередь, была карательная организация террористического типа
      Поручик Тетеринъ, а вы оказывается не только не понимаете цели и задачи, для решения которых создавалась ВЧК, но еще и пытаетесь сознательно фальсифицировать историю и дискредитировать выше названную организацию.
      rotmistr60
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 12:54
        Цитата: rotmistr60
        цели и задачи, для решения которых создавалась ВЧК
        чётко и недвусмысленно видны из действий этой организации. И цели эти—террор, направленный на упрочение большевицкого режима.
        Цитата: rotmistr60
        фальсифицировать историю и дискредитировать выше названную организацию.
        не нужно. Документы и такие личности, как Дзержинский, Саенко, руководители киевской «чрезвычайки» давно уже дискредитировали данную организацию.
        http://d-v-sokolov.livejournal.com/515074.html
        ПоручикТетеринъ
    5. Ольгович Сегодня, 16:00
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Это слова террориста, а не государственного деятеля.

      Какой режим-такие и деятели. Внушить ужас русскому народу, который ранее НИКОГДА с подобными зверствами не сталкивался-был их единственный путь удержаться у власти.
      Чисто террористическими были и их способы:взятие и расстрел заложников, шантаж,пытки.

      Что жаль-ФЭДу не дали дожить до 1937 г , чтобы он увидел как всех основателей ЧК, его верных ленинских соратников-чекистов, как : А. X. Артузов, Г. И. Бокий, М. Я. Лацис, М. С. Кедров, В. Н. Манцев, Г. С. Мороз, И. П. Павлуновский, Я. X. Петерс, М. А. Трилиссер, И. С. Уншлихт, В. В. Фомин -перебили. Хорошее дело было сделано! А его, увы,раньше "ушли"... request
      Остается представить, как у этих деятелей перед расстрелом округлялись глаза : "А нас-то ЗА ЧТО?!""
      Перебили и других, служивших в выросшем из ЧК НКВД, наркомов Иегуду, Ежова, Берию, Аввакумова, их замов, и таких деятелей, как: один из организаторов «философского парохода» Я. С. Агранов, один из выдвиженцев Ягоды Буланов П. П., А. Я. Лурье, обвинённый в подготовке «теракта» против Ежова Г. Е. Прокофьев, Ф. И. Эйхманс, Л. М. Заковский, организатор «дела „Весна“» И. М. Леплевский, начальник охраны Сталина К. В. Паукер, один из организаторов «кировского потока» Г. А. Молчанов, В. А. Балицкий, З. Б. Кацнельсон, С. Г. Фирин, Л. Б. Залин, С. М. Шпигельглас, начальник строительства канала Москва — Волга Берман М. Д. и МНОГИЕ другие работники НКВД. Хоть что-то хорошее сделали.
      Ольгович
      1. 27091965i Сегодня, 16:42
        Какой режим-такие и деятели. Внушить ужас русскому народу, который ранее НИКОГДА с подобными зверствами не сталкивался-был их единственный путь удержаться у власти.


        Вырезание ноздрей применялось до 1817 г., клеймение — до 1863 г.
        В 1893 году были отменены телесные наказания для женщин.
        11 августа 1904 были отменены телесные наказания для крестьян и малолетних ремесленников.
        30 июня 1904 были отменены телесные наказания в армии и на флоте.

        Точно, не когда не сталкивались, катались "как сыр в масле". Даже в памяти не у кого не осталось.
        27091965i
  4. sergo1914 Сегодня, 09:27
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    Так называемая «ВЧК»—это, в первую очередь, была карательная организация террористического типа, созданная большевиками для удержания власти. Вот цитата чекиста Лациса:
    Мы истребляем ненужные классы людей. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против Советов. Первый вопрос - к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом - смысл и сущность красного террора".
    http://istmat.info/node/21497
    Это слова террориста, а не государственного деятеля.
    А уж ссылка на «историка» Ратьковского, который в своём опусе про «белый террор» доходит до отнесения к деяниям белых преступления анархистов и банальных уголовников просто нелепа.


    Так Лациса в 1938 за перегибы и... того...

    А что на противоположной стороне?
    В докладной записке А.А. Хвостова «О мерах к усилению борьбы с внутренним большевизмом» (8 сентября 1919 г.) составленной с использованием материалов полтавского отдела Всероссийского Национального Центра отмечалось: «власть контрразведки огромна. Ей предоставлено монопольное право политических арестов, она более всего затрагивает жизнь общества, извлекая из его среды тех или других членов. В соответствии со своими правами по нарушению самого дорогого блага человека – неприкосновенности его личности, в текущий момент великого идейного подъема, она должна быть поставлена на должную высоту и очищена от грязнящих ее элементов. Иначе лучше ей совсем не существовать, так как она принесет более вреда, чем пользы»

    Так что в зеркало смотрим, в зеркало.

    P.S.
    sergo1914
    1. тасха Сегодня, 09:59
      Гражданская война закончилась в 1923 году.. Или нет?
      тасха
      1. РУСС Сегодня, 10:14
        Цитата: тасха
        Гражданская война закончилась в 1923 году.. Или нет?

        Многие склоняются что к 1925 году....
        РУСС
        1. тасха Сегодня, 11:09
          Может и так. Хотел сказать,, что противоположная сторона из комментария sergo1914 закончилась, а расстрелы продолжались...
          тасха
      2. avt Сегодня, 11:03
        Цитата: тасха
        Гражданская война закончилась в 1923 году.. Или нет?

        Или
        Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы...Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным.
        Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
        Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных....
        Так что никакому ,,карающему мечу революции" 100 лет не исполнилось. Он заржавел в 80-х и в труху рассыпался в 1991 . Когда ,, чекисты дали волю аферистам , имея свой бубновый интерес."Так что отсилы 74 года.
        avt
    2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 13:03
      Да, многие пишут об «ужасах белой контрразведки», вот только не говорят, что за арестами как правило следовали суды. Которые многих арестованных оправдывали. В отличие от красной карательной «ВЧК». Вообще на тему спецслужб Белого движения рекомендую Вам (если Вас интересует эта тема) две книги Николая Кирмеля, посвящённых разведке и контрразведке белых армий. Труды эти не всеобъемлющие, но достаточно информативные и объективные.
      ПоручикТетеринъ
      1. avt Сегодня, 13:57
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        Да, многие пишут об «ужасах белой контрразведки», вот только не говорят, что за арестами как правило следовали суды.

        Военно полевые ? Ну да - когда время было, как и трибунал у красных.
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        Которые многих арестованных оправдывали.

        bully Спасибо ! Поржал! bully Красные пошли дальше - ещё и многих посмертно реабилитировали даже потомкам пенсии назначили.
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        В отличие от красной карательной «ВЧК».

        Белые террором занимались всерьёз , долго и непрерывно , не смотря на проигранную Гражданскую , вплоть до работы карателями в Отечественную, когда вахтовым методом на Восток ездили.Причём в том же Крыму довольно успешно в пользу гитлеровцев.
        avt
        1. Ольгович Сегодня, 16:14
          Цитата: avt
          Белые террором занимались всерьёз , долго и непрерывно , не смотря на проигранную Гражданскую , вплоть

          Расскажите же нам о сотнях тысяч расстрелянных белыми (как красными в 1937-40), терроре ими крестьянства 1931-1940 (сотни тысяч жертв), об убитых ими крестьянах в антиколхозных восстаниях и многих других подобных преступлений (оценка ВС СССР) .
          Цитата: avt
          когда вахтовым методом на Восток ездили.Причём в том же Крыму довольно успешно в пользу гитлеровцев.

          Советских граждан у гитлеровцев служило в РАЗЫ больше. Везде, не только в Крыму. И очень успешно.
          Ольгович
          1. Ищущий Сегодня, 16:45
            Вот поэтом, тебя,Монархиста.Тетерина и вам подобных,в случае заварушки "шлёпнем " без сожаления.
            Ищущий
          2. avt Сегодня, 17:10
            Цитата: Ольгович
            Советских граждан у гитлеровцев служило в РАЗЫ больше. Везде, не только в Крыму. И очень успешно.

            А вот и дворянин из дворянского собрания Пролетарского района подтянулся . bully Прям слёту начал методичкой от Игоря Чубайса гнать . Так милейший не надо художественного свиста . Я не говорю о советских гражданах оставшихся на оккупированной территории и даже о военнопленных , привлекаемых на работу -,,хиви" НИКТО из них с оружием в руках не воевал , а вот Игорёк Чубайс их до кучи всех и записал , чтобы хоть как то цифру 8000000 натянуть. Я о тех реальных холуях , которые карательствовали и белоэмигранты не последнюю роль играли , причём качественную и в Крыму в особенности. Да так , что когда канонада под Белградом началась , сербы удивлённо им говорили - ,,Так чего вы боитесь ? Это ж русские идут." Знала кошка , чьё сало съела.
            avt
  5. Монархист Сегодня, 10:22
    Цитата: тасха
    Однако, надо понимать, что ни революция не делается в белых перчатках, ни контрреволюция.

    Победили однако революционеры. Расстреливали внутренних врагов своей власти после победы тоже они. И что в итоге? Государство, построенное ими просуществовало 70 лет и развалилось... Т.е. убили зря или убили мало...... Вы какой вариант выберете?

    А Вы какой вариант выбираете?
    В том,что государство просуществовало 70 лет и .....Ф. Э..100%не виноват. И не я и неВы и ни кто из нас не виноват,что партруководство переводились.
    Сталин в июне 1937 сказал многозначительную фразу:"....у нас к счастью или несчастью одна партия" и руководство предали всех: товарищей по партии, народ и государство
    Монархист
    1. тасха Сегодня, 11:15
      А Вы какой вариант выбираете?

      На такой вопрос простой ответ сходу дать не получится. Вот именно сейчас я убеждён, что человечество надо загонять к счастью палками... wink
      тасха
  6. Ольгович Сегодня, 10:32
    Социализация западного общества в ХХ веке – это следствие влияния СССР. Именно этот фактор определял необходимость развития Запада в сторону системы социальной защищенности.
    Тов. Ратьковский, расскажи ка, КОГДА крестьяне Европы и США мечтали и просили ввести у них колхозы-с почти бесплатной работой, данью (Сталин), , отсутствием пенсий, денег, с невиданными голодами ? Сможешь? Нет. Тогда не.
    это насилие имело социальные корни. Российское общество не было единым до революции. Противостояние крестьян и "помещиков", иногородних и казаков, рабочих и "заводчиков", верхов и интеллигенции, да и национальный вопрос, все это было, и потом "рвануло". А была еще и Первая мировая война, которая "приучила" к обыденности смерти и насилия. Была готовность к принятию насилия, и оно было принято сторонами по отношению к своим противникам

    Общество никогда не бывает единым и -нигде не было. Но гражданские войны случаются редко. Только тогда, когда ее специально делают и стремятся к ней, расковыривая социальные противоречия, как это сделали большевики.
    Ставить на одну доску их и белых-глупо: белые были у власти ДО октпереворота-и никакого террора-НЕ было и в помине (а напрасно), даже наоборот-"Россия -самая свободная страна в мире" (ленин). И после гражданской войны- -нигде белые террором не занимались. А у большевиков- террор в гражданскую продолжился еще на десятилетия. (не умели и боялись по другому).
    Ольгович
    1. Александр Грин Сегодня, 15:40
      Цитата: Ольгович
      Общество никогда не бывает единым и -нигде не было. Но гражданские войны случаются редко. Только тогда, когда ее специально делают и стремятся к ней, расковыривая социальные противоречия, как это сделали большевики.


      Большевики нигде ничего не ковыряли. И здесь надо говорить не о социальных противоречиях, а о классовых, а классовая ненависть в простом народе накапливалась веками. Эксплуатация и террор были постоянными, терпели, но когда становилось невмоготу, разражался российский бунт, кровавый и беспощадный. Ненависть к угнетателям, накопленная поколениями, выплескивалась наружу, но взять власть в свои руки народ не мог, потому что не знал, что делать дальше. Поэтому российский бунт называли еще и бессмысленным и подавляли его жестоко.
      И только когда развился капитализм, появился пролетариат, была разработана научная теория освобождения труда – марксизм, только тогда стала возможна социалистическая революция, но революция тогда чего-то стоит, когда она умеет защищаться. Для этой цели и была создана ВЧК и со своими задачами она справилась.
      После Великой Отечественной войны по ряду объективных и субъективных причин началось перерождение советского общества, вместе с ним перерождалась и коммунистическая партия, в политическое руководство постепенно пролезли перерожденцы с партийными билетами. Преемник ВЧК – КГБ тоже не избежал этой болезни. Поэтому КГБ и не смогло предотвратить переворот 1991 года.
      P.S. К выше сказанному о КГБ. Надо еще помнить, что без должного политического руководства ни армия ни спецслужбы ничего сделать не могут.
      Александр Грин
  7. Монархист Сегодня, 11:02
    ВЧК была нужна : любому государству нужна спецслужба. КАКИЕ ЛЮДИ и главное КАК работали там,но :" это уже совсем другая история"(Каневский).
    Я далеко не фанат большевиков и бы предпочел, чтобы не было в нашей истории: "февраля" и последующих событий, но есть но. Сам по себе Ф. Э.или В. Р.люди порядочные, насколько это , возможно, в той системе и в ту эпоху,но в ВЧК были и : Ягода, Люшков, Саенко или Одесская ВЧК. Ведь, Ягода или Люшков, Лацис ( кстати сейчас подумал: яркими Лацис и писатель Лацис однофамилец или нет?). Они все начинали еще при Дзержинском. Вряд ли Ф. Э.или В. Р.одобрили такие "коленца",что выкинули впоследствии Ягода или Люшков
    Монархист
    1. voyaka uh Сегодня, 12:37
      Порядочные - Вы имеете в виду "не воры"?
      Этого качества далеко не достаточно, чтобы называться порядочными.
      В СС тоже было навалом "не воров" (хотя были и натуральные воры там в верхушке, и не в верхушке). Но порядочными из них НИКТО не называется.
      Важно для порядочности, когда садистское беззаконие возводится в закон (ЧК), не участвовать в этом беззаконии.
      voyaka uh
      1. sergo1914 Сегодня, 15:33
        Цитата: voyaka uh

        В СС тоже было навалом "не воров" (хотя были и натуральные воры там в верхушке, и не в верхушке). Но порядочными из них НИКТО не называется.
        Важно для порядочности, когда садистское беззаконие возводится в закон (ЧК), не участвовать в этом беззаконии.


        Да ладно! Перечислить бывших членов СС, занимавших высокие должности в ФРГ и ГДР? А кое-кто работал на США и, о боже, на... Приговор Нюрнберга признавал преступной организацию СС. А люди из СС... ВЧК никто и никогда не признал преступной организацией. Так что не надо проводить глупые параллели. Что касается беззакония возводимого в закон. Вы это про Моссад?
        sergo1914
        1. voyaka uh Сегодня, 16:30
          "ВЧК никто и никогда не признал преступной организацией"////

          Я знаю. Это - был недочет, когда Хрущев делал свой доклад. Хотя сегодня,
          за сроком давности преступлений, я бы не поднимал этот вопрос.
          Так как это - 100 лет назад - уже далекая история.
          voyaka uh
          1. Околоточный Сегодня, 16:34
            А есть более свежий пример - Гуантанамо, люди без суда и следствия, годами подвергаются пыткам. Жду от вас предложения признания ЦРУ преступной организацией. Как в рекламе - иногда лучше жевать, чем говорить.
            Околоточный
            1. voyaka uh Сегодня, 16:37
              "Гуантанамо, люди без суда и следствия, годами подвергаются пыткам. "////

              Уже давно нет. Было расследование. Отделение, где проводились пытки, закрыто.
              Каких-то ЦРУ-шников исполнителей наказали. Заключенных депортировали в страны, откуда их взяли (и в Россию тоже, кстати).
              voyaka uh
          2. avt Сегодня, 17:20
            Цитата: voyaka uh
            Я знаю. Это - был недочет,

            bully Азохенвей? Таки лучше это пересчитывать тихо у тряпочку , как завещал Зеев Жаботинский -,, Не надо играть на скрипке на чужой свадьбе, особенно когда гости ушли" .А то ведь у наш интернетный век много чего может повылазить на свет от того же ледорубом по башке получившего-
            “Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнуться и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в тесном контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, — умеют ненавидеть всё русское. О, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию — офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!”
            wassat bully
            avt
      2. Околоточный Сегодня, 16:26
        Ну что можно ожидать из Израиля, накидать говнецом и сравнить с СС. Вояка, как тогда Екатерину 2, Потёмкина, Суворова характеризовать? Помещиками были, людьми торговали. Какие времена, такие и люди - это первое. Второе, не лезьте туда, где вы не бельмеса - поинтересуйтесь документами, работами Дзержинского. Он тогда же разрабатывал инструкции проведения обысковых мероприятий, инструкции за соблюдение законности и интересов обыскиваемых. Год назад камрад Ныробский приводил это. Так какого бесе вы не кричите за Украину? Там СБУ без суда и следствия задерживает людей? Избирательность ваша? Ну да, ЧК с СС сравнить можно, а оглянуться сейчас ума не хватает. С писателем согласен, в то время «болевой» порог населе6ия РИ, да и не только РИ был очень низким. Кстати, в России в 90-е он также был очень низким. Спасибо вашим западным партнёрам за это. И в Гражданской войне нет правых, виновны все. Белых тоже не надо пушистыми выставлять.
        Околоточный
        1. voyaka uh Сегодня, 16:33
          "Белых тоже не надо пушистыми выставлять."////

          А я никогда их и не выставлял такими. В белогвардейских "контрразведках"
          творились бесчинства и преступления точно такие же, как в красной ЧК.
          voyaka uh
  8. sergo1914 Сегодня, 11:56
    Цитата: тасха
    Может и так. Хотел сказать,, что противоположная сторона из комментария sergo1914 закончилась, а расстрелы продолжались...


    Куда ж она закончилась то? Даже с немцами в 41 кое-кто пришел. Недостреляли.
    sergo1914
  9. Curious Сегодня, 16:20
    Комментарии к статье позволяют сделать один очень оптимистичный для нынешних капиталистов вывод - их дальнейшему процветанию ничего пока не грозит. Об этом говорит наличие достаточно многочисленной прослойки ольготетериных или тетероольговичей, как кому удобно. Как только этот процент пойдет резко на убыль - "хозяевам жизни" стоит задуматься. Но пока им ничего не грозит.
    Curious
    1. Ищущий Сегодня, 16:51
      Сам этот процент на убыль не пойдёт-слишком сильна поддержка извне.А вот народные методы сокращения их популяции-вполне реальны и осуществимы.
      Ищущий
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