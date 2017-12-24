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Сотня казаков против 10-тысячной кокандской армии

Сотня казаков против 10-тысячной кокандской армии

Участники Иканского боя 25 лет спустя

18 декабря 1864 года завершилось Иканское сражение между сотней есаула Василия Серова и армией Алимкула

В степи широкой под Иканом

Нас окружил кокандец злой,
и трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой

Продвижение России вглубь Средней Азии, начатое после покорения Казанского, Астраханского ханств и Большой Орды происходило медленно, но неуклонно. Пядь за пядью, плацдарм за плацдармом продвигались русские на восток, закрепляя новые границы постройкой крепостей.

В середине XIX века русские были уже у устья реки Сыр-Дарьи, являвшейся главной водной коммуникацией Хивинского и Кокандского ханств, что не могло не вызвать обеспокоенности местных жителей и усилило активность хивинцев и конкандцев против русских. Чтобы защитить русских первопроходцев и переселенцев от грабительских набегов азиатов, был разработан план, по которому началось движение русских войск с Сибирской и Оренбургской линий.

В 1854 году была основана крепость Верный (Алма-Ата), ставшая базой для дальнейшего русского продвижения, приведшая к включению кочевых киргизов в подданство Российской империи, что в свою очередь обострило отношения с Кокандским ханством. Война, возобновившаяся в 1860 году, привела к утрате кокандцами городов Туркестан (ныне в Южно-Казахстанской области Казахстана) и Чимкент, впрочем, им удалось отбить штурм Ташкента, после которого они вознамерились вернуть город Туркестан с его святыней мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави.

Для этих целей фактический правитель Коканда Алимкул собрал 10-тысячное войско и скрытно двинулся по направлению к Туркестану. В то же время комендант русского гарнизона, узнав о действиях разбойничьей шайки в окрестностях города, выслал на их поимку сотню уральских казаков, возглавляемую есаулом Василием Родионовичем Серовым. С собой казаки взяли «единорога», гладкоствольное артиллерийское орудие и небольшое количество провианта.

От встречных киргизов казаки узнали, что кишлак Икан, находившийся в 16 верстах от Туркестана, уже занят кокандцами, но их точное количество киргизы сообщить не смогли. Казаки оценили численность противника лишь, когда совсем близко подошли к селению. Они были замечены, отходить было поздно, казаки быстро развьючили верблюдов, и заняли позицию. Отряд кокандцев предпринял несколько атак лагеря казаков, но все они были отбиты. Примечательно, что в атаку азиатов вел беглый урядник сибирского казачьего войска, перешедший в ислам. В Коканде, он, вероятно, скрывался от российского правосудия.

Три дня отряд отважных казаков держал оборону, русские были закаленными в боях воинами, среди них были участники обороны Севастополя. Казаки метко снимали кокандцев, слишком близко приближавшихся к лагерю, убирали артиллеристов и военачальников, которых определяли по богатому убранству. Противник не сразу понял, что в лагере укрывается лишь сотня казаков, упорное и умелое сопротивление, говорило о большом отряде, что следует из записки Алимкула, в которой он предлагал есаулу сдаться.

«Куда теперь уйдешь от меня? Отряд, высланный из Азрета, разбит и прогнан назад, из тысячи твоих не останется ни одного, сдайся и прими нашу веру, никого не обижу!»

Действительно, небольшой отряд, высланный на помощь Серову из Туркестана, не смог оказать помощи, гарнизон крепости был малочисленным, и потому казакам у Икана приходилось рассчитывать лишь на свои силы и помощь святого Николая Чудотворца, как раз приближалось 6 декабря, день его памяти.

В этот день бой закипел с самого утра, противник давил с трех сторон, в сражении погибло 37 казаков, а оставшиеся в живых предприняли отчаянную попытку прорвать линию врага. И им это удалось, группа из 42 казаков пешком двинулась по направлению к крепости Туркестан, разбившись на три шеренги. Часть азиатов преследовала казаков, но и здесь они получали жесткий отпор.

Как отмечает генерал-лейтенант Михаил Хорохошин, «одиночные неприятельские латники и кольчужники врывались иногда в самую средину казаков, за что некоторые и платились головой, но другие, благодаря своим доспехам, ускакивали, успев поранить несколько казаков. Менее решительные метали в казаков пики и копья, нанося таким способом случайный вред отступавшим. Так, когда казак П. Мизинов наклонился, чтобы поднять упавший шомпол, брошенная пика насквозь пробила ему левое плечо, пригвоздив его к земле, однако он все-таки вскочил и добежал с нею до товарищей, которые и выдернули пику у него из плеча».


Памятник на братской могиле на поле боя под Иканом, установленный в 1884 году

К городу казаки подошли, когда стемнело, и здесь к ним подоспела выручка из крепости.

Как пишет военный историк Константин Абаза в труде «Завоевание Туркестана»: «Бог знает, чем бы кончилась затея Алимкула, не задержи его уральцы. Их подвиг остановил поход кокандских полчищ, он прогремел на всю Среднюю Азию и восстановил славу русского оружия».

Во время трехдневного боя сотня, состоявшая из 2 офицеров, 5 урядников, 98 казаков, 4 присоединенных артиллеристов, фельдшера, обозного и 3 казахов, потеряла половину состава. Выжившие казаки были награждены Знаком воинского отличия военного ордена, есаул Василий Серов орденом Святого Георгия IV степени. На месте Иканской битвы был поставлен памятник героям (взорван большевиками), и сложена песня «В степи широкой под Иканом» и написана икона святителя Николая Чудотворца. Казаки уверены, что такой исход боя был возможен в том числе благодаря помощи святого.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/sotnya-kazakov-protiv-31974.html


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Комментарии 18

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:08
    Когда знакомишься с такими с такими фактами истории наших предков то поражаешься силе воли и стремлению к жизни наших предков...склоняю перед ними голову.
    А сейчас... сравнивая нынешних спортивных функционеров типа МУТКОЖУКОВЫХ обязанных бороться за нашу страну с бойцами тех лет испытываю стыд за нынешнее поколение русских людей которым доверили наш спорт. am позорище.
    Горстка бойцов-казаков смогла противостоять жестокому и наглому врагу во главе с предателем беглым урядником...есть на кого (мне покрайней мере )духовно опираться.
    Раз они смогли в отчаянной ситуации выжить и победить...то что и нам мешает сделать то же самое в современной обстановке.
    Как жаль что этот класс нашего общества призванного защищать наш народ на рубежах нашего государства был практически уничтожен в гражданскую войну.
    По этому факту истории можно снять прекрасный боевик со спецэффектами.
    Тот же ЛЕХА
    1. василий50 Сегодня, 07:04
      Вы не совсем правы.
      В Средней Азии всё воинское умение было в том чтоб налететь и ограбить тех у кого нет оружия, ну и конечно работорговля. Даже во время Гражданской Войны басмаческие банды налетали только если были уверены в численном превосходстве.
      василий50
      1. Котище Сегодня, 07:22
        Славная страница истории о русском духе и русском оружии! Спасибо за очерк.
        Котище
      2. Монархист Сегодня, 12:56
        Так если нападать на равного по силе неприятеля то и отгрести можно капитально,а курбашам это надо?
        Монархист
      3. василий50 Сегодня, 13:06
        Во время ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ мой дед, по рассказам его самого и его сослуживцев, ходил в атаку с криком: "За РОДИНУ, за СТАЛИНА, за всех РОССИЙСКИХ БАБ".
        василий50
      4. Авиатор_ Сегодня, 14:49
        Дикие народы понимают только язык силы, любой разговор они воспринимают как слабость.
        Авиатор_
    2. серафимамурский Сегодня, 07:28
      Полностью с Вами согласен. в то время русские шли в бой с кличем: "За Веру , Царя и Отечество". А сейчас царя нет, Веру вспоминают в основном на религиозные праздники типа Рождества, а Отечество в том числе для наших спортсменов там где хорошо ( где денег больше) для себя любимого.
      серафимамурский
    3. Монархист Сегодня, 12:36
      Леха, согласен с Вами: это можно шикарный боевик снять, но из нынешних режиссеров я никого не могу вспомнить. Возможно, я ошибаюсь,но такой фильм был бы в стиле Тиграна Кеосояна, помните его трилогию" Неуловимые мстители"? В детстве с удовольствием смотрел и сейчас,а песня:" погоня, погоня горячей крови"( я ее себе на мелодию SIM поставил)
      Монархист
    4. Ищущий Сегодня, 17:06
      Тогда слова -ЧЕСТЬ и ВЕРА были не пустым звуком.
      Ищущий
  2. Korsar4 Сегодня, 06:29
    Хорошо, когда есть, во что верить. И не зря говорили, что в бою неверующих не бывает.
    И Николай Чудотворец помогал. И сами - не плошали.

    Слава русская.
    Korsar4
  3. parusnik Сегодня, 07:37
    Михаил Африканович Терентьев так описывал события....И как понять слова пленённого уруса, которого по его распоряжению не стали убивать, а доставили к Мулле-Алимкулу на допрос… Весь израненный, казак не мог стоять, а висел на руках сарбазов с трудом удерживавших его. На предложение сдаться и принять магометанскую веру, он плюнул сгустком крови на истоптанный конями снег туркестанской дороги. И тогда, невольно исполнившись уважения к истекавшему кровью “урусу”, Мулла-Алимкул спешился, подошёл к нему ближе и спросил:Почему вы так верите в своего бога. В конце концов, Бог один? В чём ваша сила? Переводчик нагнулся к терявшему уже силы казаку, который прошептал: - Не в силе Бог, а в правде! Мулла-Алимкул продолжал в задумчивости ехать по безбрежной степи, - начавшей погружаться в золотисто-розовый закат, размышляя над словами “уруса”. Он думал о том, что если тысячи его воинов не смогли одолеть сотню “русских казаков”, то что же будет, если русских явятся тысячи?
    parusnik
  4. ротмистр Сегодня, 11:41
    Казачество было самой воинственной частью русского народа. Царское правительство умело пользовалось их боевым и воинским духом, для решения государственных задач. Наши цари нашли правильным прощение различных бунтов казаков; Разин, Булавинов, Пугачев,Ермак и других менее известных казачьих атаманов. Пользуясь удивительной способностью казаков к колонизации, заселяло ими захваченные и приобретенные земли. Расселяли их в основном по границам Российской империи. тем самым экономили на охране границы.Казаки сдерживали натиск мусульман на Юг России, китайцев на Лальний Восток и Среднюю Азию.. Большевики напрасно уничтожили казачество, это сказывалось в 30-е годы, в 40-е , да и сейчас идет ползучая исламизация Ставраполья, Кубани,Дона. Согласен с Тот же ЛЕХА, такие можно снимать боевики, причем на исторических подвигах казаков.
    ротмистр
    1. Lenivets2 Сегодня, 12:05
      Полностью с Вами согласен, за исключением: а когда это Ермак бунтовал против Ивана Грозного?
      Lenivets2
    2. Авиатор_ Сегодня, 14:47
      Если вспомнить классику - "Тихий Дон", то там явственно прослеживается презрительное отношение казачества к иногородним и мужикам - основному населению России. И то, что мужики в итоге победили, очень сильно отрезвило казаков - такая ли они "соль земли Русской", как пиарились царским официозом (да и нынешним тоже). Ну а позже, в 30-е годы, в рядах РККА были восстановлены кубанские и терские казаки, процент которых в Белой армии был не так велик. Стоит отметить, что помимо борьбы с "врагами внешними", что следует только приветствовать, казачество выполняло карательные (ОМОНовские) функции по отношению к основному населению России, так что на всенародную любовь им рассчитывать не приходилось. Вот основные причины "уничтожения" казачества.
      Авиатор_
    3. Ищущий Сегодня, 17:15
      из всего вы правы только в одном-идёт ПОЛЗУЧАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ.И даже не отдельных регионов,а всего государства в целом.А ведь ещё наши великие предки предостерегали-не верить басурманам-он тебе в глаза льстит,а за спиной нож держит.
      Ищущий
  5. Монархист Сегодня, 12:52
    Цитата: parusnik
    Михаил Африканович Терентьев так описывал события....И как понять слова пленённого уруса, которого по его распоряжению не стали убивать, а доставили к Мулле-Алимкулу на допрос… Весь израненный, казак не мог стоять, а висел на руках сарбазов с трудом удерживавших его. На предложение сдаться и принять магометанскую веру, он плюнул сгустком крови на истоптанный конями снег туркестанской дороги. И тогда, невольно исполнившись уважения к истекавшему кровью “урусу”, Мулла-Алимкул спешился, подошёл к нему ближе и спросил:Почему вы так верите в своего бога. В конце концов, Бог один? В чём ваша сила? Переводчик нагнулся к терявшему уже силы казаку, который прошептал: - Не в силе Бог, а в правде! Мулла-Алимкул продолжал в задумчивости ехать по безбрежной степи, - начавшей погружаться в золотисто-розовый закат, размышляя над словами “уруса”. Он думал о том, что если тысячи его воинов не смогли одолеть сотню “русских казаков”, то что же будет, если русских явятся тысячи?

    "Сила не в боге,а в правде"хорошо сказано,а в бы чуть чуть видоизменить:" сила не в боге и оружие,а вере в правое дело"
    Монархист
  6. Монархист Сегодня, 12:59
    Цитата: Котище
    Славная страница истории о русском духе и русском оружии! Спасибо за очерк.

    Побольше таких очерков, а в нашей истории было много славных страниц
    Монархист
  7. Curious Сегодня, 14:14
    Алексеев, Л. Дело под Иканом (Рассказ очевидца) // Исторический вестник. — СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1893. — № 3. — С. 796—803. (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/
    XIX/1860-1880/Alekseev/text.htm)
    Хорошхин, М. П. Геройский подвиг уральцев. Дело под Иканом 4, 5 и 6 декабря 1864 года. — 3-е изд. — Уральск: Тип. Уральскаго казачьяго войска, 1895. (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/
    XIX/1860-1880/Ikan/text.htm)
    Curious
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