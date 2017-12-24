Сотня казаков против 10-тысячной кокандской армии

18 декабря 1864 года завершилось Иканское сражение между сотней есаула Василия Серова и армией АлимкулаПродвижение России вглубь Средней Азии, начатое после покорения Казанского, Астраханского ханств и Большой Орды происходило медленно, но неуклонно. Пядь за пядью, плацдарм за плацдармом продвигались русские на восток, закрепляя новые границы постройкой крепостей.В середине XIX века русские были уже у устья реки Сыр-Дарьи, являвшейся главной водной коммуникацией Хивинского и Кокандского ханств, что не могло не вызвать обеспокоенности местных жителей и усилило активность хивинцев и конкандцев против русских. Чтобы защитить русских первопроходцев и переселенцев от грабительских набегов азиатов, был разработан план, по которому началось движение русских войск с Сибирской и Оренбургской линий.В 1854 году была основана крепость Верный (Алма-Ата), ставшая базой для дальнейшего русского продвижения, приведшая к включению кочевых киргизов в подданство Российской империи, что в свою очередь обострило отношения с Кокандским ханством. Война, возобновившаяся в 1860 году, привела к утрате кокандцами городов Туркестан (ныне в Южно-Казахстанской области Казахстана) и Чимкент, впрочем, им удалось отбить штурм Ташкента, после которого они вознамерились вернуть город Туркестан с его святыней мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави.Для этих целей фактический правитель Коканда Алимкул собрал 10-тысячное войско и скрытно двинулся по направлению к Туркестану. В то же время комендант русского гарнизона, узнав о действиях разбойничьей шайки в окрестностях города, выслал на их поимку сотню уральских казаков, возглавляемую есаулом Василием Родионовичем Серовым. С собой казаки взяли «единорога», гладкоствольное артиллерийское орудие и небольшое количество провианта.От встречных киргизов казаки узнали, что кишлак Икан, находившийся в 16 верстах от Туркестана, уже занят кокандцами, но их точное количество киргизы сообщить не смогли. Казаки оценили численность противника лишь, когда совсем близко подошли к селению. Они были замечены, отходить было поздно, казаки быстро развьючили верблюдов, и заняли позицию. Отряд кокандцев предпринял несколько атак лагеря казаков, но все они были отбиты. Примечательно, что в атаку азиатов вел беглый урядник сибирского казачьего войска, перешедший в ислам. В Коканде, он, вероятно, скрывался от российского правосудия.Три дня отряд отважных казаков держал оборону, русские были закаленными в боях воинами, среди них были участники обороны Севастополя. Казаки метко снимали кокандцев, слишком близко приближавшихся к лагерю, убирали артиллеристов и военачальников, которых определяли по богатому убранству. Противник не сразу понял, что в лагере укрывается лишь сотня казаков, упорное и умелое сопротивление, говорило о большом отряде, что следует из записки Алимкула, в которой он предлагал есаулу сдаться.«Куда теперь уйдешь от меня? Отряд, высланный из Азрета, разбит и прогнан назад, из тысячи твоих не останется ни одного, сдайся и прими нашу веру, никого не обижу!»Действительно, небольшой отряд, высланный на помощь Серову из Туркестана, не смог оказать помощи, гарнизон крепости был малочисленным, и потому казакам у Икана приходилось рассчитывать лишь на свои силы и помощь святого Николая Чудотворца, как раз приближалось 6 декабря, день его памяти.В этот день бой закипел с самого утра, противник давил с трех сторон, в сражении погибло 37 казаков, а оставшиеся в живых предприняли отчаянную попытку прорвать линию врага. И им это удалось, группа из 42 казаков пешком двинулась по направлению к крепости Туркестан, разбившись на три шеренги. Часть азиатов преследовала казаков, но и здесь они получали жесткий отпор.Как отмечает генерал-лейтенант Михаил Хорохошин, «одиночные неприятельские латники и кольчужники врывались иногда в самую средину казаков, за что некоторые и платились головой, но другие, благодаря своим доспехам, ускакивали, успев поранить несколько казаков. Менее решительные метали в казаков пики и копья, нанося таким способом случайный вред отступавшим. Так, когда казак П. Мизинов наклонился, чтобы поднять упавший шомпол, брошенная пика насквозь пробила ему левое плечо, пригвоздив его к земле, однако он все-таки вскочил и добежал с нею до товарищей, которые и выдернули пику у него из плеча».К городу казаки подошли, когда стемнело, и здесь к ним подоспела выручка из крепости.Как пишет военный историк Константин Абаза в труде «Завоевание Туркестана»: «Бог знает, чем бы кончилась затея Алимкула, не задержи его уральцы. Их подвиг остановил поход кокандских полчищ, он прогремел на всю Среднюю Азию и восстановил славу русского оружия».Во время трехдневного боя сотня, состоявшая из 2 офицеров, 5 урядников, 98 казаков, 4 присоединенных артиллеристов, фельдшера, обозного и 3 казахов, потеряла половину состава. Выжившие казаки были награждены Знаком воинского отличия военного ордена, есаул Василий Серов орденом Святого Георгия IV степени. На месте Иканской битвы был поставлен памятник героям (взорван большевиками), и сложена песня «В степи широкой под Иканом» и написана икона святителя Николая Чудотворца. Казаки уверены, что такой исход боя был возможен в том числе благодаря помощи святого.