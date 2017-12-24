Медицинский спецназ

В начале декабря Главный военный клинический госпиталь (ГВКГ) имени академика Н.Н. Бурденко отметил 310-летие начала лечебной деятельности. Его история – это военная история всей страны. Здесь спасали раненых, когда французы стояли под Москвой, когда воевали с турками, когда шла Русско-японская война. Боролись за спасение жизней солдат и офицеров и в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную. Были и другие войны – Афганистан, Никарагуа, всех и не перечесть. Врачи госпиталя постоянно работали в горячих точках и в наше время, они хорошо знают: сегодня дежурство в родных стенах, а следующее, возможно, и в боевых условиях. Когда счет идет на минуты, операции проводятся даже в воздухе.Дата появления первого лечебного учреждения на Руси относится к XVIII столетию. Интересно, что юбилейная дата в разных источниках различается. По одним сведениям, это 5 июня (25 мая по старому стилю) 1706 года, по другим – 2 декабря (21 ноября по старому стилю) 1707 года. На мемориальной доске на стене госпиталя указано «Военная гошпиталь основана Петром I в 1707 г.». Царская семья Романовых во главе с Николаем II в 1907 году отмечала 200-летие Главного военного госпиталя 4 декабря. А в соответствии с директивой начальника Генерального штаба от 12 февраля 1996 года № 328/295, в качестве даты основания Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко можно считать май 1706 года.Какой же день считать началом славного пути первого госпитального заведения на Руси?Еще в 2003 году в период начала подготовки к 300-летию руководством ГВКГ был сделан запрос в Институт военной истории МО РФ «О дате основания Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко». Начальником госпиталя в то время был академик РАЕН, генерал-майор медицинской службы Вячеслав Клюжев. В этом году генерал отметил свое 70-летие, и, пользуясь случаем, редакция «Независимого военного обозрения» от всей души поздравила юбиляра и пожелала ему долгих лет жизни.На его имя экспертной комиссией Института военной истории МО РФ был дан ответ, в котором говорилось о проведении исследований архивных документов об основании Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко и установлении, что идея создания в Москве места для попечения о больных, раненых и увечных воинов возникла в период царствования Федора Алексеевича (1676–1682). Именно он приказал устроить так, чтобы «больных лечить и врачев учить». Но этому повелению тогда не было суждено осуществиться. Лишь в царствование Петра I решение было реализовано. 5 июня 1706 года был издан указ построить за рекою Яузой «гофшпиталь для лечения болящих людей». «А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо, да двум лекарям: Андрею Рыбкину, а другому, кто прислан будет, да из иноземцев и из русских, изо всяких чинов людей, набрать для аптекарской науки 50 человек, а на строение и на покупку лекарств, и на всякие тому делу принадлежащие вещи, и доктору и лекарям и ученикам на жалование деньги держать в расходе из сборов Монастырскаго приказа». Таким образом, комиссией был сделан вывод, что Петром I в мае 1706 года был подписан указ о создании в Москве военного госпиталя и эта дата может быть использована в качестве даты основания.Строительство началось в 1706 году, а первые пациенты в московском Лефортове были приняты 2 декабря 1707 года. Началом практической работы и лечения больных и раненых считается декабрь 1707 года, а именно 4 декабря. Именно эту дату и отмечают теперь.В 1807 году госпиталю исполнилось 100 лет. Этот юбилей никак не отмечался из-за начавшихся войн с Наполеоном в Европе. В результате разгрома русско-австрийской армии под Аустерлицем и развала антинаполеоновской коалиции в связи с выходом из нее Австрии война России и Франции продолжилась на территории Пруссии, где в 1807 году произошло сражение под Фридландом. Эта кровопролитная битва закончилось тяжелым поражением российских войск и вынудила Александра I подписать мирный Тильзитский договор с Наполеоном Бонапартом. Русский император пошел на это, чтобы дать России временную передышку. В это же время шли Русско-персидская (1804–1813) и Русско-турецкая (1806–1812) войны.Отечественная война 1812 года явилась закономерным итогом развития международных отношений в Европе в начале XIX века. В те годы главный военный госпиталь был переполнен тысячами раненых и больных. За годы Отечественной войны медицинская помощь была оказана 17 тыс. человек, и до вступления французов в Москву почти всех удалось эвакуировать. Временные военные госпитали были развернуты в Рязани, Владимире, Коломне и Касимове, а врачебный состав Московского военного госпиталя стал их основой. Медики участвовали во всех сражениях, но военная медицина тех лет отставала от потребностей войны как в способах, так и в методах лечения, помощь оказывалась по мере возможности. Отсутствовали антисептики, не было перевязочных материалов, главной послеоперационной проблемой была гангрена. Йод был открыт в 1814 году, а для обработки ран его стали применять только через 40–50 лет. Вату и марлю стали применять только в 1870 году, вместо них использовали корпию – нащипанную в нитки ткань.Эвакуация раненых в русской армии в 1812 году была разделена по разным, да еще и не медицинским, ведомствам: за организацию выноса раненых с поля боя отвечал шеф военной полиции, а за организацию вывоза – начальник транспортной службы. К тому же и за госпитали разного уровня отвечали разные чиновники. Все это создавало очень большие проблемы в оказании помощи раненым. Так, в декабре 1812 года главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов писал царю: «Выздоровевших из разных госпиталей и отсталых, по дорогам собранных, которых подлинное число определить не могу, но надеюсь, что таковых прибудет в скорости не менее 20 000».Госпиталь выстоял. В исторических хрониках сохранилась такая информация: «В 1812 году московский госпиталь пережил французское пленение. Москва была сожжена, но госпиталь пощажен». Главный корпус ГВКГ, который был построен в 1802 году, почти полностью сохранил свой первоначальный облик до наших дней.200-летие госпиталя отмечалось очень широко. Император Николай II за заслуги госпиталя перед Отечеством и отдавая дань его великому основателю Петру I указом от 14 октября 1907 года присвоил ему наименование – «Московский генеральный императора Петра I военный госпиталь» с пожалованием на погоны персоналу вензеля «ПП» (Петр Первый). Особый статус госпиталя при этом подчеркивался определением «генеральный», ранее в русской армии был только Генеральный штаб.Ежедневная газета «Русское слово» № 269 от 23 ноября 1907 года писала, что 21 ноября московский военный госпиталь отпраздновал 200-летие своего существования. Торжество началось богослужением в древней Петропавловской церкви госпиталя, куда к началу службы собрались все высшие военные чины Московского военного округа, масса лиц, приехавших поприветствовать, много общественных деятелей, представителей ученых обществ, учебных заведений. Почти к началу службы успели прибыть московский генерал-губернатор и командующий войсками московского военного округа, спасшиеся от только что совершенного покушения. Из архива той же газеты: «На московского генерал-губернатора и командующего войсками московского военного округа совершено покушение. Неизвестная женщина бросила при проезде генерал-губернатора в военный госпиталь бомбу. Преступница убита взрывом».В период Первой мировой войны 1914–1918 годов в Московском генеральном императора Петра I военном госпитале (так тогда назывался ГВКГ) медицинскую помощь получили 376 тыс. человек. В числе императорских специалистов был хирург В.Н. Розанов, впоследствии оперировавший и лечивший В.И. Ленина после покушения на него эсерки Фанни Каплан.Великая Октябрьская социалистическая революция внесла свои изменения, и название стало другим. В декабре 1918 года по решению исполкома Моссовета он становится Первым Коммунистическим Красноармейским военным госпиталем, а уже в марте 1919 года открылась Государственная высшая медицинская школа, призванная готовить военных врачей для Красной армии, где преподавали профессор Л.О. Даркшевич (основоположник нейрохирургии в России), профессор В.Ф. Зеленин (все знают его капли Зеленина). Большое влияние на развитие военной медицины оказал Н.Н. Бурденко. В период Первой мировой войны он в течение трех месяцев исполнял обязанности начальника Главного военно-санитарного управления по распоряжению Временного правительства от 7 марта 1917 года и основной своей задачей считал ликвидацию ведомственной раздробленности лечебно-эвакуационного дела.В годы Великой Отечественной, когда в госпиталь уже на четвертый день начали поступать раненые, героически выполняли свой долг военные и гражданские медики, а Бурденко и другие ведущие консультанты оказывали существенную помощь в диагностике и в лечебной работе. Всего с 1941 по 1945 год в Главном госпитале прошли лечение более 74 тыс. раненых и больных, многие из которых были возвращены в строй.12 ноября 1946 года военному ГВКГ присвоили имя Н.Н. Бурденко – выдающегося ученого, консультанта-хирурга с 1934 по 1946 год, главного хирурга Советской армии в годы Великой Отечественной войны, генерал-полковника медицинской службы, академика, основателя и первого президента Академии медицинских наук СССР, Героя Социалистического Труда.В указе президента РФ Владимира Путина от 15 апреля 2006 года № 370 «О праздновании 300-летия основания Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко» подчеркивалось большое международное значение этого события, а правительству РФ поручалось образование оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия.В июне 2006 года президент поздравил коллектив госпиталя Бурденко с 300-летием. В поздравлении, в частности, говорилось: «Юбилей вашего госпиталя – знаменательное событие для отечественного здравоохранения. Основание этого прославленного медицинского учреждения положило начало развитию больничного дела в России, созданию системы подготовки национальных медицинских кадров. За три прошедших столетия поколения врачей, ученых, специалистов внесли колоссальный вклад в теорию и практику лечения раненых и больных. Их самоотверженным трудом и талантом были спасены жизни многих тысяч военнослужащих и гражданского населения.И в наши дни Главный военный клинический госпиталь по праву является одним из ведущих лечебных учреждений страны, флагманом военной медицины. Здесь работает слаженный коллектив блестящих профессионалов, разрабатываются и внедряются передовые методики и прогрессивные технологии».Начальник госпиталя Вячеслав Клюжев в интервью по поводу 300-летия военного госпиталя сказал: «Да, к сожалению, у нас всегда очень жестокий противник и учитель. Имя его – война. В госпитале ежегодно лечится более 20 тыс. больных, выполняется до 10 тыс. операций. Только в Москве более полумиллиона офицеров запаса, многим из которых нужна врачебная помощь, к нам везут раненых и больных из очагов боевых действий, вооруженных конфликтов. Мы возвращаем их в строй, к полноценной жизни. У нас такой принцип: мы солдата лечим как маршала, а маршала – как солдата».Более чем 300-летняя история русской военной медицины и научной школы, которая протекала в этих стенах, отражена на стендах, которые были подготовлены к празднованию юбилея. Большая заслуга в этом была и начальника музея – полковника медицинской службы Дмитрия Дронина. В госпитале всегда бережно относились к своей истории. Скрупулезно и ответственно оборудованные стенды с иллюстрациями, на которых запечатлена вся история госпиталя.Музей истории ГВКГ был создан в 1947 году, он хранит крупицы истории отечественной военной медицины начиная с Петра I до наших дней. Он является подразделением информационно-аналитического отдела методического центра госпиталя и в музейных залах представляет экспозицию, показывающую этапы развития учреждения и становления отечественного госпитального дела. Документы и предметы разных эпох, медицинское оборудование, инструменты и фотографии, отражающие развитие отечественной и мировой медицинской науки и практики. Хранятся копии указов императора Петра I о госпитале и о назначении главным доктором Николая Бидлоо, переписка Петра с Бидлоо. 600 экземпляров книг XVIII–XIX веков и периодических медицинских изданий XIX–XX веков находятся в библиотеке музея. Ряд витрин рассказывает об анатомическом театре, аптечном деле, первой Госпитальной школе. Раритеты – документы и книги, автором которых является Н.И. Пирогов, его личный анатомический атлас. В музее сохранено и рабочее место и инструменты Н.В. Склифосовского, который в течение многих лет был здесь хирургом-консультантом. Экспозиция отражает участие в многочисленных войнах, которые вела Россия в середине XIX – начале XX века. Отдельный зал посвящен истории развития госпиталя со второй половины XX века до наших дней. Здесь рассказывается о повседневной деятельности всех медицинских подразделений, о широких возможностях диагностических и лечебных отделений в оказании современной высокотехнологичной помощи пациентам. Ряд экспонатов демонстрирует работу военных медиков в горячих точках, подтверждая их высокую боеготовность.