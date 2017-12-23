Русский "сфинкс"

240 лет назад, 23 декабря 1777 года, родился русский император Александр I Павлович. «Сфинкс, не разгаданный до гроба», — сказал о нём русский поэт, историк П. А. Вяземский.Александр родился 12 (23) декабря 1777 года в Санкт-Петербурге. Старший сын императора Павла I и Марии Фёдоровны (принцесса Вюртембергская). В детстве мальчик находился под большим влиянием своей бабки – императрицы Екатерины II. Екатерина считала своего сына Павла неспособным занять престол и планировала возвести на трон Александра, минуя его отца. Императрица отняла сына у отца и матери, и он жил в Царском Селе, вдалеке от родителей, которые проживали в своих дворцах (в Павловске и Гатчине) и редко появлялись при «большом дворе». Воспитывали Александра швейцарец-гуманист Фредерик Сезар Лагарп и Николай Салтыков. Получив прекрасное воспитание и блестящее образование, он свободно владел тремя европейскими языками. Был внешне красив, что помогало ему завоевывать сердца людей. От отца перенял любовь к военному блеску, парадам.В 1793 году женился на дочери маркграфа Баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя Елизаветы Алексеевны. Обе их дочери умерли в раннем детстве (Мария и Елизавета). Отношения Александра с супругой были весьма прохладными. Он имел любовниц, видимо, и внебрачных детей.С детства Александр привык скрывать свои истинные мысли и чувства, лавируя между бабушкой и отцом. Он научился нравиться всем. «Византийское лукавство» стало стержнем его характера и после того как он стал самостоятельным человеком, русским самодержцем. Так, французский владыка Наполеон называл его «изобретательным византийцем», северным Тальма, актёром, который способен играть любую заметную роль. И Александр, надо отдать ему должное, переиграл великого француза.«Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин, к противочувствиям привычен, в лице и в жизни арлекин», — писал о нём великий русский поэт А. С. Пушкин («К бюсту завоевателя». 1829 г.). Русский гений довольно хорошо охарактеризовал эпоху Александра («На Александра I»):Воспитанный под барабаном,Наш царь лихим был капитаном:Под Австерлицем он бежал,В двенадцатом году дрожал,Зато был фрунтовой профессор!Но фрунт герою надоел —Теперь коллежский он асессорПо части иностранных дел.А в десятой главе «Евгения Онегина» (1830) высказывается еще более резко:Властитель слабый и лукавый,Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой,Над нами царствовал тогда.Откуда такая жесткая оценка? Восшествие Александра было тяжелым для России. В марте 1801 года в своём замке был убит заговорщиками царь Павел. Павел Петрович бросил вызов Англии, отказался от роли русских в качестве «пушечного мяса» в борьбе Лондона против Парижа. Павел получил стратегический плацдарм и базу в Средиземном море – Мальту, создавал союз северных стран против британских пиратов, и даже планировал поход в Индию. За длительную историю России это была практически первая попытка прямого противостояния с Англией. А Британия была тогда «командным пунктом» западного проекта глобализации – создания глобальной невольничьей цивилизации.На протяжении столетий хозяева Англии стравливали европейские и азиатские страны друг и с другом и получали от этого все основные выгоды. В частности, Лондон постоянно натравливал на Россию Турцию, Персию, Швецию и Францию. А сама Англия пожинала плоды чужих побед. Так было и после убийства Павла, организованного на британское золото, когда Англия стравила наполеоновскую Францию и Россию. В XX столетии англосаксы также стравят две великие арийские нации – русских и немцев, и получат все выгоды от этой битвы титанов. В начале XIX столетия хозяева Англии умелой комбинацией стравят французов и русских. Хотя у России и Франции не было общей границы и коренных противоречий – исторических обид, территориальных споров, неразрешимых экономических споров и т. д. Все выгоды от схватки Франции и России получал Лондон, и частично Вена и Берлин.Павел понял всё это и первым отказался воевать за глобальные интересы Лондона. Более того, он поднял руку на это тогдашнее логово «мирового паразита», покушающегося на волю всего человечества и претендующего на абсолютную власть на планете Земля. В союзе с Францией и Пруссией Россия могла бы ограничить аппетиты англосаксонских паразитов. Однако великого русского правителя сразили, а затем оболгали, создали миф «царе-дурачке», «идиоте».Александр же оказался в тяжелом положении. Видимо, он опасался и за свою жизнь и был «повязан кровью», так как имел сведения о заговоре. Либерально-прозападное, масонское окружение вначале плотно опекало юного царя. Его хотели повести по пути «либеральных» реформ внутри России. А как мы знаем все благие пожелания ведут в ад. Все «реформы» и перестройки» кончаются деградацией, развалом великой державы, смертью миллионов людей, оболваненных «реформаторами». Либерализация России по западным образцам всегда выгодна только нашим западным «партнерам», так как ведёт к ослаблению и разрушению главного их конкурента на планете - русской цивилизации.Александр благодаря своему «византийству» (говорило одно, делал другое) смог постепенно отстранить от себя многих «доброжелателей», саботировать программу «перестройки» России, которая вела к разрушению империи. С другой стороны, зло было посеяно и привело к военному мятежу «декабристов», мечтавших облагодетельствовать Россию на западный лад. В его царствование были заложены многие «мины», которые рванули позже и стали факторами развала Российской империи. Это создание Царства Польского, и «государство в государстве» - Великое княжество Финляндское и т. д.Во внешней политике Александр не смог продолжить линию отца. Россия стала «пушечным мясом» Англии, действовала в национальных интересах Австрии и Пруссии. Ряд войн с Францией не соответствовал национальным интересам России и привёл к тяжелейшей и разрушительной Отечественной войне 1812 года. На борьбу с державой Наполеона были брошены основные ресурсы и средства Русской империи (включая жизни многих тысяч русских людей). А основную пользу от этих войн получила Англия, Австрия и Пруссия. Русскими руками англосаксы похоронили своего главного конкурента в западном проекте.Таким образом, многие годы (а время это ценнейший и невосполнимый ресурс), силы и средства России были потрачены на ненужную русскому народу войну ради спасения национальных и глобальных интересов Англии, Австрии и Пруссии. При другом сценарии, оставив Европу и сохраняя стратегический союз с империей Наполеона (а это была приоритетная цель французского императора), Россия могла бы решить важнейшие задачи на Балканах, в зоне проливов – Босфор, Дарданеллы, Константинополь-Царьград, на Кавказе, Средней Азии, Дальнем Востоке (включая Русскую Америку). Не говоря уж о необходимости форсированного развития внутренних областей империи. Сценарий же абсолютной победы Наполеона в Европе был невозможен. Францию сдерживала, с одной стороны – Англия, с другой – Пруссия и Австрия. Германцы были разбиты, но Франция не имела возможности их полностью подчинить и «переварить». Россия в таких условиях получала статус равноправного партнера империи Наполеона – без русских Франция не могла бы стоять во главе тогдашнего «Евросоюза».Позже, уже после разгрома Наполеона и появления русских войск в Париже, Александр резко сократил влияние своих прежних «друзей-наставников». Россия становилась «жандармом Европы», подавляя различные революционные движения вместе с другими консервативными монархиями – Пруссией и Австрией. Однако, и тут Англия ухитрилась использовать Российскую империю. Снова ресурсы России шли на разрешение европейских проблем и дел, а подлинные национальные интересы страдали от этого. В итоге это плохо кончилось. Достаточно вспомнить, как русские спасли Австрийскую империю от восставших венгров, а затем «благодарная» Вена помогла России проиграть Восточную (Крымскую) войну.Вместе с тем страх преследовал Александра (победителя Великой армии Наполеона, самодержца огромной Русской империи!) до конца жизни. Он ударился в мистицизм. Так, и не установлено точно умер ли Александр, как это было объявлено официально в 1825 году, или сам ушел из большой игры, доживая свой век старцем-отшельником (под именем Фёдора Кузьмича).До конца жизни Александр сохранил страсть к путешествиям, заставившую его исколесить значительную часть России и Европы, и умер вдали от своей столицы. За два года до смерти он распорядился составить секретный манифест, в котором принял отречение брата Константина от престолонаследия и признал в качестве законного наследника младшего брата, Николая.