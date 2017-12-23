18:07 23 декабря

Русский "сфинкс"

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Русский "сфинкс" 240 лет назад, 23 декабря 1777 года, родился русский император Александр I Павлович. «Сфинкс, не разгаданный до гроба», — сказал о нём русский поэт, историк П. А. Вяземский.

Александр родился 12 (23) декабря 1777 года в Санкт-Петербурге. Старший сын императора Павла I и Марии Фёдоровны (принцесса Вюртембергская). В детстве мальчик находился под большим влиянием своей бабки – императрицы Екатерины II. Екатерина считала своего сына Павла неспособным занять престол и планировала возвести на трон Александра, минуя его отца. Императрица отняла сына у отца и матери, и он жил в Царском Селе, вдалеке от родителей, которые проживали в своих дворцах (в Павловске и Гатчине) и редко появлялись при «большом дворе». Воспитывали Александра швейцарец-гуманист Фредерик Сезар Лагарп и Николай Салтыков. Получив прекрасное воспитание и блестящее образование, он свободно владел тремя европейскими языками. Был внешне красив, что помогало ему завоевывать сердца людей. От отца перенял любовь к военному блеску, парадам.

В 1793 году женился на дочери маркграфа Баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя Елизаветы Алексеевны. Обе их дочери умерли в раннем детстве (Мария и Елизавета). Отношения Александра с супругой были весьма прохладными. Он имел любовниц, видимо, и внебрачных детей.


С детства Александр привык скрывать свои истинные мысли и чувства, лавируя между бабушкой и отцом. Он научился нравиться всем. «Византийское лукавство» стало стержнем его характера и после того как он стал самостоятельным человеком, русским самодержцем. Так, французский владыка Наполеон называл его «изобретательным византийцем», северным Тальма, актёром, который способен играть любую заметную роль. И Александр, надо отдать ему должное, переиграл великого француза.

«Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин, к противочувствиям привычен, в лице и в жизни арлекин», — писал о нём великий русский поэт А. С. Пушкин («К бюсту завоевателя». 1829 г.). Русский гений довольно хорошо охарактеризовал эпоху Александра («На Александра I»):

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел.

А в десятой главе «Евгения Онегина» (1830) высказывается еще более резко:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Откуда такая жесткая оценка? Восшествие Александра было тяжелым для России. В марте 1801 года в своём замке был убит заговорщиками царь Павел. Павел Петрович бросил вызов Англии, отказался от роли русских в качестве «пушечного мяса» в борьбе Лондона против Парижа. Павел получил стратегический плацдарм и базу в Средиземном море – Мальту, создавал союз северных стран против британских пиратов, и даже планировал поход в Индию. За длительную историю России это была практически первая попытка прямого противостояния с Англией. А Британия была тогда «командным пунктом» западного проекта глобализации – создания глобальной невольничьей цивилизации.

На протяжении столетий хозяева Англии стравливали европейские и азиатские страны друг и с другом и получали от этого все основные выгоды. В частности, Лондон постоянно натравливал на Россию Турцию, Персию, Швецию и Францию. А сама Англия пожинала плоды чужих побед. Так было и после убийства Павла, организованного на британское золото, когда Англия стравила наполеоновскую Францию и Россию. В XX столетии англосаксы также стравят две великие арийские нации – русских и немцев, и получат все выгоды от этой битвы титанов. В начале XIX столетия хозяева Англии умелой комбинацией стравят французов и русских. Хотя у России и Франции не было общей границы и коренных противоречий – исторических обид, территориальных споров, неразрешимых экономических споров и т. д. Все выгоды от схватки Франции и России получал Лондон, и частично Вена и Берлин.

Павел понял всё это и первым отказался воевать за глобальные интересы Лондона. Более того, он поднял руку на это тогдашнее логово «мирового паразита», покушающегося на волю всего человечества и претендующего на абсолютную власть на планете Земля. В союзе с Францией и Пруссией Россия могла бы ограничить аппетиты англосаксонских паразитов. Однако великого русского правителя сразили, а затем оболгали, создали миф «царе-дурачке», «идиоте».

Александр же оказался в тяжелом положении. Видимо, он опасался и за свою жизнь и был «повязан кровью», так как имел сведения о заговоре. Либерально-прозападное, масонское окружение вначале плотно опекало юного царя. Его хотели повести по пути «либеральных» реформ внутри России. А как мы знаем все благие пожелания ведут в ад. Все «реформы» и перестройки» кончаются деградацией, развалом великой державы, смертью миллионов людей, оболваненных «реформаторами». Либерализация России по западным образцам всегда выгодна только нашим западным «партнерам», так как ведёт к ослаблению и разрушению главного их конкурента на планете - русской цивилизации.

Александр благодаря своему «византийству» (говорило одно, делал другое) смог постепенно отстранить от себя многих «доброжелателей», саботировать программу «перестройки» России, которая вела к разрушению империи. С другой стороны, зло было посеяно и привело к военному мятежу «декабристов», мечтавших облагодетельствовать Россию на западный лад. В его царствование были заложены многие «мины», которые рванули позже и стали факторами развала Российской империи. Это создание Царства Польского, и «государство в государстве» - Великое княжество Финляндское и т. д.

Во внешней политике Александр не смог продолжить линию отца. Россия стала «пушечным мясом» Англии, действовала в национальных интересах Австрии и Пруссии. Ряд войн с Францией не соответствовал национальным интересам России и привёл к тяжелейшей и разрушительной Отечественной войне 1812 года. На борьбу с державой Наполеона были брошены основные ресурсы и средства Русской империи (включая жизни многих тысяч русских людей). А основную пользу от этих войн получила Англия, Австрия и Пруссия. Русскими руками англосаксы похоронили своего главного конкурента в западном проекте.

Таким образом, многие годы (а время это ценнейший и невосполнимый ресурс), силы и средства России были потрачены на ненужную русскому народу войну ради спасения национальных и глобальных интересов Англии, Австрии и Пруссии. При другом сценарии, оставив Европу и сохраняя стратегический союз с империей Наполеона (а это была приоритетная цель французского императора), Россия могла бы решить важнейшие задачи на Балканах, в зоне проливов – Босфор, Дарданеллы, Константинополь-Царьград, на Кавказе, Средней Азии, Дальнем Востоке (включая Русскую Америку). Не говоря уж о необходимости форсированного развития внутренних областей империи. Сценарий же абсолютной победы Наполеона в Европе был невозможен. Францию сдерживала, с одной стороны – Англия, с другой – Пруссия и Австрия. Германцы были разбиты, но Франция не имела возможности их полностью подчинить и «переварить». Россия в таких условиях получала статус равноправного партнера империи Наполеона – без русских Франция не могла бы стоять во главе тогдашнего «Евросоюза».

Позже, уже после разгрома Наполеона и появления русских войск в Париже, Александр резко сократил влияние своих прежних «друзей-наставников». Россия становилась «жандармом Европы», подавляя различные революционные движения вместе с другими консервативными монархиями – Пруссией и Австрией. Однако, и тут Англия ухитрилась использовать Российскую империю. Снова ресурсы России шли на разрешение европейских проблем и дел, а подлинные национальные интересы страдали от этого. В итоге это плохо кончилось. Достаточно вспомнить, как русские спасли Австрийскую империю от восставших венгров, а затем «благодарная» Вена помогла России проиграть Восточную (Крымскую) войну.

Вместе с тем страх преследовал Александра (победителя Великой армии Наполеона, самодержца огромной Русской империи!) до конца жизни. Он ударился в мистицизм. Так, и не установлено точно умер ли Александр, как это было объявлено официально в 1825 году, или сам ушел из большой игры, доживая свой век старцем-отшельником (под именем Фёдора Кузьмича).

До конца жизни Александр сохранил страсть к путешествиям, заставившую его исколесить значительную часть России и Европы, и умер вдали от своей столицы. За два года до смерти он распорядился составить секретный манифест, в котором принял отречение брата Константина от престолонаследия и признал в качестве законного наследника младшего брата, Николая.
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 16

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  1. Korsar4 Сегодня, 06:04 Новый
    Пушкин в "Евгении Онегине" дал исчерпывающую характеристику. Чем дальше - тем больше убеждаюсь.

    Очень показательно, что либералы, как правило, весьма положительно относятся к фигуре Александра I.
    И не случайно, не жалеют чёрных красок для описания Павла I и Николая I.
    Жалоба
    Korsar4
  2. ИмПерц Сегодня, 07:04 Новый
    На Петре III Романовы закончились, Александр III уточнив кто может считаться отцом Павла I радовался тому, что у него есть русская кровь.
    На Александре I кровь его отца Павла I, Александр знал про заговор.
    Поклонской бы заняться этим вопросом, глядишь и успокоилась бы. Ведь смерть Николая II можно рассматривать как ответ за смерть Павла.
    Жалоба
    ИмПерц
  3. parusnik Сегодня, 07:27 Новый
    Польше и Финляндии Конституции, прибалтам отмена крепостного права..
    Жалоба
    parusnik
    1. Микадо Сегодня, 12:52 Новый
      Алексей Анатольевич, я прочитал вот это "В XX столетии англосаксы также стравят две великие арийские нации – русских и немцев, и получат все выгоды от этой битвы титанов" и сразу понял, кто автор... drinks
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      Микадо
  4. Ольгович Сегодня, 07:32 Новый
    Россия стала «пушечным мясом» Англии, действовала в национальных интересах Австрии и Пруссии. Ряд войн с Францией не соответствовал национальным интересам России и привёл к тяжелейшей и разрушительной Отечественной войне 1812 года.

    Наполеон оккупировал тогда почти всю Европу. Недаром его сравнивали с Гитлером. Россия же пыталась остановить монстра, вернуть свободу народам Европы и предотвратить нашествие еще на чужих полях.
    Кто сказал, что союз с захватчиком Европы, которого ненавидели миллионы, был выгоден России? Разве Гитлер, захватив Европу-остановился? Нет.
    Европа же была благодарна Александру за освобождение, а Священный союз стал первой попыткой установления международного порядка, прообразом ООН.
    Павел Петрович бросил вызов Англии, отказался от роли русских в качестве «пушечного мяса» в борьбе Лондона против Парижа. Павел получил стратегический плацдарм и базу в Средиземном море – Мальту

    Павел был , в первую очередь, магистром Мальтийского Ордена, и только потом -императором России. Захватила Мальту Франция-он воюет ВМЕСТЕ с Англией против Франции, захватила Мальту Ангия-он воюют с Францией против Англии. Вот и вся его логика в борьбе с англосаксами.
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    Ольгович
    1. Weyland Сегодня, 13:02 Новый
      Цитата: Ольгович
      Наполеон оккупировал тогда почти всю Европу. Недаром его сравнивали с Гитлером.

      И кого из народов Европы он геноцидил? Я уж не сравниваю отношение к русским военнопленным...
      Самое главное: Гитлер хотел Россию завоевать, а население частично истребить, а частично поработить . Наполеон всего лишь хотел, чтобы Россия соблюдала договоренности об эмбарго на торговлю с наглами (которые Александр нагло нарушал).
      Цитата: Ольгович
      Захватила Мальту Франция-он воюет ВМЕСТЕ с Англией против Франции, захватила Мальту Ангия-он воюют с Францией против Англии.

      Спросите любого адмирала-штабиста: насколько полезной была бы российскому ВМФ военная база на Мальте (тем более, что флот для нее уже был готовый - Орденский!)
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      Weyland
      1. Ольгович Сегодня, 14:58 Новый
        Цитата: Weyland
        И кого из народов Европы он геноцидил? Я уж не сравниваю отношение к русским военнопленным...
        Самое главное: Гитлер хотел Россию завоевать, а население частично истребить, а частично поработить . Наполеон всего лишь хотел, чтобы Россия соблюдала договоренности об эмбарго на торговлю с наглами (которые Александр нагло нарушал).

        Испанский, например, геноцидил.
        Наполеон оккупировал почти всю Европу, залез в Египет. Пруссаки, австрийцы, итальянцы, ПОЛЯКИ-стали составной частью его армии-сильнейшей армии в мире. И для России-она, "не опасна", да fool
        . Когда благоразумные военачальники отговаривали его идти в Россию, он им прямо заявил: «Я не могу не идти. Если я остановлюсь – я упаду». Он восстановил Польшу смертельного врага России, обещал ей русские земли-тоже "нормально", ага.
        Договор Алескандр не нагло, а ВЫГОДНО для России нарушал.
        Цитата: Weyland
        Спросите любого адмирала-штабиста: насколько полезной была бы российскому ВМФ военная база на Мальте (тем более, что флот для нее уже был готовый - Орденский!)

        Да-да, а Гавайи-тоже прекрасный порт и Океания. Где Мальта и где-Россия?
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        Ольгович
    2. chenia Сегодня, 14:27 Новый
      Цитата: Ольгович
      Кто сказал, что союз с захватчиком Европы, которого ненавидели миллионы, был выгоден России? Разве Гитлер, захватив Европу-остановился? Нет.


      А вы почитайте Тарле, многое поймете. И Эйдельмана "Грань веков" тоже советую.

      Глупость Саша 1 сморозил, надо было сестру отдать за Буонопартия сейчас в Константинополь ездили как в Крым.
      Жалоба
      chenia
      1. Ольгович Сегодня, 15:02 Новый
        Цитата: chenia
        А вы почитайте Тарле, многое поймете. И Эйдельмана "Грань веков" тоже советую.

        А вы почитайте Коленкур А. "Поход Наполеона в Россию" Мемуары-воспоминания из первых рук, прямо из под крыла Бонапарта-многое поймете
        Цитата: chenia
        Глупость Саша 1 сморозил, надо было сестру отдать за Буонопартия сейчас в Константинополь ездили как в Крым.

        Кому он был нужен-авантюрист, угробивший Францию?
        Жалоба
        Ольгович
        1. chenia Сегодня, 17:41 Новый
          Цитата: Ольгович
          А вы почитайте Коленкур А. "Поход Наполеона в Россию" Мемуары


          Ха, в 1807 Наполеон по другому думал. А уже будучи отвергнутым женихом, да и преданным (по Тильзиту) союзником и решившим его наказать, начал придумывать сказки о борьбе с дикими азиатами.
          Да и уже будучи в Москве "победитель" вдруг выпрашивал мир у "побежденного", предлагая последнему бОльшие уступки, чем были до войны (тут опять другая позиция).
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          chenia
    3. Монархист Сегодня, 15:23 Новый
      Ольгович, я частично с Вами согласен: Священный союз ,а потом Лига Наций (Вы забыли о ней) предшественники ООН.
      "Европа же была благодарна Александру за освобождение" так же как сейчас в Европе чтят освободителей то фашизма? Особенно на примере Польши,Балтики и т.д.
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      Монархист
  5. Curious Сегодня, 10:56 Новый
    "Незримая нить — как бы паутинка — исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочая, — проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью всё связано, всё оплетено, незримой крепостью её и держится на веки вечные государево царство. А — полячишки, евреи и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они за народ!"
    Даже городовой Никифорыч из книги Горького "О вреде философии" насквозь видел коварные замыслы бриттов и без труда идентифицировал пятую колонну хитроумных англосаксов. А что уж говорить о императорах и министрах с товарищами министров.
    И все равно " Россия стала «пушечным мясом» Англии, действовала в национальных интересах Австрии и Пруссии".
    Оксюморон прямой какой-то! Все, вплоть до простого городового в России знают, что англичане их будут использовать в своих целях - и не смотря на это - "используются"!!!
    Может неспроста Александр I в мистику ударился? Понял, что только влиянием потусторонних сил можно объяснить такое положение дел. Может продолжить изыскания в этом направлении?
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    Curious
    1. Монархист Сегодня, 15:12 Новый
      Куриос, я как-то к потустороннему отношусь с подозрением: фиг его знает может сатана христиан морочит? Шутка.
      Если серьезно то мистицизм довольно удобная вещь: удобно спихивать вс5 проблемы.
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      Монархист
  6. Монархист Сегодня, 15:03 Новый
    Цитата: Korsar4
    Пушкин в "Евгении Онегине" дал исчерпывающую характеристику. Чем дальше - тем больше убеждаюсь.

    Очень показательно, что либералы, как правило, весьма положительно относятся к фигуре Александра I.
    И не случайно, не жалеют чёрных красок для описания Павла I и Николая I.

    Корсар, Вы у меня с языка сорвали: все русские самодержцы которые в той или иной степени не угодили Лондону и значит либиралы запрограммированы очернить. Вы забыли туда добавить Александра 3, либиралы его тоже не очень жалуют.
    Самое интересное,что и в советской историографии императоры: Павел,Николай и Александр 3 показаны с негативной стороны,а Александр 1 или Александр 2 почти положительно.
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    Монархист
    1. Korsar4 Сегодня, 17:11 Новый
      Не забыл. Просто ограничился тем, с кого начинается

      "Дней Александровых
      Прекрасное начало".

      И кто начал расхлёбывать восстание на Сенатской.
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      Korsar4
  7. smaug78 Сегодня, 16:00 Новый
    "когда Англия стравила наполеоновскую Францию и Россию. В XX столетии англосаксы также стравят две великие арийские нации – русских и немцев, и получат все выгоды от этой битвы титанов" - автор и диагноз сразу ясны)))
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    smaug78
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