Позиция США по Сирии: Мы никуда не уйдем!

Наращивание присутствия США в Сирийской Арабской Республике происходит на фоне регулярных информационных вбросов политических элит Запада. Продолжая сложившуюся тенденцию, специальный посол США по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке Бретт Макгерк представил свое видение развития ситуации, отдав Вашингтону роль «решателя» сирийских проблем.В четверг американский спецпредставитель заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в процессе восстановления Сирии без выполнения выдвинутых им требований. «Мы как коалиция ясно дали понять, что не будет никакой международной помощи по восстановлению районов, находящихся под контролем режима (официальные сирийские власти – Прим. ред.) без продвижения вперед политического процесса надежным образом для политического перехода» – подчеркнул сотрудник дипведомства. Отметим, под «политическим переходом» американское руководство подразумевает отставку действующего президента Башара Асада и проведение в стране новых выборов.Также американский представитель выразил несогласие с позицией России, Ирана и ряда других государств, заявивших о разгроме в Сирийской Арабской Республике боевиков «Исламского государства». В конце своего брифинга посол подчеркнул, что США продвигают в Сирии собственные национальные интересы, предполагающие сохранение в САР американского воинского контингента.Примечательно, месяцем ранее Бретт Макгерк отчитывался о достигнутых коалицией военных «успехах» в Сирии и Ираке, заявив о потере псевдо-халифатом более 95% контролируемой территории. Спецпредставитель подчеркнул, что разгром «Исламского государства» стал возможен благодаря усилиям Вашингтона и союзников из военно-политического блока НАТО и Лиги арабских государств.Сделанные в короткий период заявления господина Макгерка, по сути, отражают две противоположные картины ситуации в Сирии: спустя несколько недель после выступления, посвященного победе коалиции над ИГИЛ, представитель Госдепартамента убеждает общественность, что успех еще не достигнут и Вашингтону понадобится время для закрепления результата.Впрочем, переменчивость американской политики в Сирии отражена не только в заявлениях официальных представителей Госдепартемента, но и в конкретных решениях администрации Белого дома и Пентагона, питающими иллюзии взять реванш за очередной провал на Ближнем Востоке.Напомним, в конце прошлого месяца на официальном ресурсе командования операции «Непоколебимая решимость» появилась информация о выводе 400 американских военнослужащих 1-го артиллерийского батальона 10-го полка морской пехоты. Отметим, информация о прибытии батальона военнослужащих в пункт постоянной дислокации так и не появилась, в свою очередь, интернет пестрит сообщения о развертывании Соединенными Штатами новых баз и укреплении уже действующих военных объектов на севере Сирии в Эш-Шаддади и в районе населенного пункта Эт-Танф.Возвращаясь к выступлению господина Макгерка, специальный представитель также не оставил данный вопрос без внимания, заявив следующее: «Мы находимся в Эт-Танфе и останемся там, чтобы убедиться, что ИГ не может туда вернуться». Напомним, на аннексированной 55-километровой зоне американские инструкторы ежемесячно обучают сотни боевиков вооруженной оппозиции.Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в дальнейшем подготовленные бандформирования планируется использовать для наступления на позиции сирийской арабской армии вдоль иракской границы. При этом, как отмечают военные аналитики, в случае попытки США реализовать данный сценарий атака будет осуществляться с северного направления, главным образом, с территории военной базы Эш-Шаддади в провинции Хасака.По информации беженцев палаточного лагеря Раджм-эс Салиби (5 километров к юго-востоку от Эш-Шаддади), сейчас на американской базе обучается 750 человек, 400 из которых являются террористами разгромленной группировки ИГИЛ, переброшенными на базу в провинции Хасака из Ракки и пустынных районов провинции Дейр-эз-Зор и ожидающие указаний от «мирового решателя».