18:13 23 декабря
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Позиция США по Сирии: Мы никуда не уйдем!

Наращивание присутствия США в Сирийской Арабской Республике происходит на фоне регулярных информационных вбросов политических элит Запада. Продолжая сложившуюся тенденцию, специальный посол США по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке Бретт Макгерк представил свое видение развития ситуации, отдав Вашингтону роль «решателя» сирийских проблем.



В четверг американский спецпредставитель заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в процессе восстановления Сирии без выполнения выдвинутых им требований. «Мы как коалиция ясно дали понять, что не будет никакой международной помощи по восстановлению районов, находящихся под контролем режима (официальные сирийские власти – Прим. ред.) без продвижения вперед политического процесса надежным образом для политического перехода» – подчеркнул сотрудник дипведомства. Отметим, под «политическим переходом» американское руководство подразумевает отставку действующего президента Башара Асада и проведение в стране новых выборов.


Также американский представитель выразил несогласие с позицией России, Ирана и ряда других государств, заявивших о разгроме в Сирийской Арабской Республике боевиков «Исламского государства». В конце своего брифинга посол подчеркнул, что США продвигают в Сирии собственные национальные интересы, предполагающие сохранение в САР американского воинского контингента.

Примечательно, месяцем ранее Бретт Макгерк отчитывался о достигнутых коалицией военных «успехах» в Сирии и Ираке, заявив о потере псевдо-халифатом более 95% контролируемой территории. Спецпредставитель подчеркнул, что разгром «Исламского государства» стал возможен благодаря усилиям Вашингтона и союзников из военно-политического блока НАТО и Лиги арабских государств.

Сделанные в короткий период заявления господина Макгерка, по сути, отражают две противоположные картины ситуации в Сирии: спустя несколько недель после выступления, посвященного победе коалиции над ИГИЛ, представитель Госдепартамента убеждает общественность, что успех еще не достигнут и Вашингтону понадобится время для закрепления результата.

Впрочем, переменчивость американской политики в Сирии отражена не только в заявлениях официальных представителей Госдепартемента, но и в конкретных решениях администрации Белого дома и Пентагона, питающими иллюзии взять реванш за очередной провал на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце прошлого месяца на официальном ресурсе командования операции «Непоколебимая решимость» появилась информация о выводе 400 американских военнослужащих 1-го артиллерийского батальона 10-го полка морской пехоты. Отметим, информация о прибытии батальона военнослужащих в пункт постоянной дислокации так и не появилась, в свою очередь, интернет пестрит сообщения о развертывании Соединенными Штатами новых баз и укреплении уже действующих военных объектов на севере Сирии в Эш-Шаддади и в районе населенного пункта Эт-Танф.

Возвращаясь к выступлению господина Макгерка, специальный представитель также не оставил данный вопрос без внимания, заявив следующее: «Мы находимся в Эт-Танфе и останемся там, чтобы убедиться, что ИГ не может туда вернуться». Напомним, на аннексированной 55-километровой зоне американские инструкторы ежемесячно обучают сотни боевиков вооруженной оппозиции.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в дальнейшем подготовленные бандформирования планируется использовать для наступления на позиции сирийской арабской армии вдоль иракской границы. При этом, как отмечают военные аналитики, в случае попытки США реализовать данный сценарий атака будет осуществляться с северного направления, главным образом, с территории военной базы Эш-Шаддади в провинции Хасака.



По информации беженцев палаточного лагеря Раджм-эс Салиби (5 километров к юго-востоку от Эш-Шаддади), сейчас на американской базе обучается 750 человек, 400 из которых являются террористами разгромленной группировки ИГИЛ, переброшенными на базу в провинции Хасака из Ракки и пустынных районов провинции Дейр-эз-Зор и ожидающие указаний от «мирового решателя».
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 05:50
    Да и мы тоже не уйдем.Будете сидеть на базе в пустыне пока не передавитесь при эвакуации..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:08
      США это территория оборзевших уродов , все таки стоило бы нам обустроить на Кубе полноценную военную базу и чтоб сидела она у них как заноза в заднице .
      Spartanez300
      1. Му Дозвон Сегодня, 06:56
        А зачем? РВСН и так у американцев как заноза сидит...База на Кубе ничего не даст абсолюдно,сейчас другое оружие в отличие от начала 60-х.
        Му Дозвон
      2. To be or not to be Сегодня, 10:04
        США так всегда себя вели и в том числе в ходе второй мировой войны
        Задайтесь вопросом -объявляли ли США войну нацисткой Германии официально ?? (Японии объявили после Перл-Харбора 8 декабря 1941 г)
        Выдержки из хроники войны:
        1 сентября 1939 г
        Вермахт вторгся в Польшу. Началась Вторая мировая война.
        3 сентября 1939 г
        Англия и Франция объявили войну Германии.
        5 сентября 1939 г
        США заявили о своем нейтралитете.
        2 ноября 1940 г
        Президент США Франклин Рузвельт предложил всем странам помощь в борьбе с агрессорами.
        9 апреля 1941 г
        Британская авиация бомбила Берлин. США, сохраняя формальный нейтралитет, в рамках политики "Lend Lease Act" начали поставки в Великобританию вооружения и боевой техники.
        16 июня 1941 г
        Правительство США потребовало закрытия всех консульских учреждений Германии на своей территории
        22 июня 1941 г
        Немецкие войска без объявления войны начали боевые действия против СССР. Союзниками Германии являются Румыния, Венгрия, Словакия, Италия и Финляндия.

        11 сентября 1941 г
        Американский ВМФ получил приказ открывать огонь по военным судам Германии в случае их проникновения в территориальные воды США.
        7 декабря 1941 г
        Без объявления войны японцы напали на базу ВМФ США в Пёрл Харборе на Гавайях
        День спустя США объявили войну Японии. (Президент Франклин Рузвельт выступил в конгрессе 8 декабря 1941 года с речью и объявил войну Японии. )
        11 декабря 1941 г Германия и Италия объявили войну США.

        1 января 1942
        В Вашингтоне 26 государств подписали соглашение, обязуясь не заключать сепаратного мира с участниками Тройственного пакта и их союзниками.
        18 апреля 1942 г
        Авиация США нанесла бомбовый удар по Токио.

        14 января 1943г
        В Касабланке открылась конференция с участием Рузвельта и Черчилля. США и Великобритания приняли решения о совместных стратегических действиях и наметили две крупные операции в Северной Африке.(31 января / 2 февраля
        Завершение Сталинградской битвы.
        )
        To be or not to be
      3. Лексус Сегодня, 14:04
        Уж если для снабжения сирийской группировки со всей страны "ржавые корыта" пособирали, то "кубинский экспресс" - вовсе из области фантастики. Хотя, именно на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле нашим базам - самое место. И полноценным группировкам. Для того, чтобы единственно верной позицией сша по всему миру стала "в ожидании пендаля".
        "Только денег нет..."
        Лексус
    2. To be or not to be Сегодня, 12:10
      22 декабря 2017 года глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Астане, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.
      ""Требуем немедленного вывода этих войск из Сирии без каких-либо условий...Мы рассматриваем присутствие сил Турции как агрессию. Заявление США о закреплении присутствия войск в Сирии - агрессия по отношению к суверенитету Сирии и противоречит уставу ООН..."
      Важное мероприятие для Сирии как основа для диалога между сирийцами и для мира в регионе Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет 29-30 января в Сочи.
      To be or not to be
  2. 32363 Сегодня, 06:06
    будет как с Германией, "уйдут" Россию, а американцы останутся.
    32363
  3. Комментарий был удален.
  4. Му Дозвон Сегодня, 06:54
    США птица гордая,пока не пнут не полетит...
    Помню кадры док. киносьемки как они из Вьетнама бежали...
    Му Дозвон
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Мы как коалиция ясно дали понять, что не будет никакой международной помощи
    Понятно, что бомбить не строить. Но как заявил-то - "не будет никакой международной помощи". В который раз словесно показал, что Сша это пуп земли и от них зависит кто и чем будет заниматься в Сирии. Гнилые политики, гнилая страна.
    rotmistr60
    1. Му Дозвон Сегодня, 07:07
      Те же китайцы,возможно,придут и все отстроют,да и другие - Иран,Россия и пр.
      Му Дозвон
      1. jolly deckhand Сегодня, 08:01
        Да,это бабла сколько же можно там поднять на одном строительстве только...А инфраструктура,а прочая,прочая,прочая выгода...Опять уйдём за "спасибо" от благодарного сирийского народа?А сливки китайцы с американцами да европейцами снимать будут?
        jolly deckhand
        1. Му Дозвон Сегодня, 08:04
          Китайцы почему то в той же Африке строят...Вряд ли за "спасибо"...Вот и Сирию отстроят.
          Му Дозвон
  6. ИмПерц Сегодня, 07:06
    Может я и ошибаюсь, но кажется мне, что иранцы сделают всё, чтобы американцы не лазили по Сирии.
    ИмПерц
    1. алекс-сп Сегодня, 09:26
      Иран, в открытую, - вряд-ли, а вот создать там что-то вроде вроде Хезболлы, какое-нибудь
      " сирийское против амерское сопротивление" нам и иранцам вполне по силам и истрепать им нервы так, чтобы убрались.
      алекс-сп
  7. parusnik Сегодня, 07:54
    Маски сброшены, борьба с бармлеями, только ширма для обозначения своего присутствия в регионе...Ход старый и проверенный...
    parusnik
    1. To be or not to be Сегодня, 11:06
      Маски . .маски шоу еще впереди . ..в 2018 году..
      ...."На эти вопросы Vesti.Az ответил Мехман Гафарлы, журналист-аналитик, политолог (Россия):

      – 2018 год будет годом глобальных кризисов и геополитической напряжённости. Ситуация на Ближнем Востоке, Северной Африке, Украине, в Венесуэле обострится. Война в Сирии начнётся с новой силой. Давление Запада на Россию, Турцию и Иран усилится. Израиль, Саудовская Аравия, американское военно-промышленное лобби будут использовать президента США Дональда Трампа для решения своих проблем. Поэтому вероятность войны Израиля, Саудовской Аравии и её союзников с Ираном возрастает..."
      http://www.vesti.az/news/350096
      To be or not to be
  8. Геркулесыч Сегодня, 08:40
    Нужно чтобы янки идомой отправили пару сотен своих вояк грузом 200 -тогда начнется у них массовое дезертирство, или уклонение от командировок в Сирию! Чем больше янки домой привезут своих трупов, тем быстрее они смоются из Сирии. Нужно только чтобы в этой стране в янки стрелял каждый камень, каждый глоток воды мог для них стать последним на этой планете.
    Геркулесыч
    1. SPLV Сегодня, 16:35
      Цитата: Геркулесыч
      тогда начнется у них массовое дезертирство, или уклонение от командировок в Сирию! Чем больше янки домой привезут своих трупов, тем быстрее они смоются из Сирии.

      Точно так и будет. Ага. Только в реальности это будет casus belli, то есть повод для развязывания официальной войны. И вторжения большого количества войск. Этого они и ждут. Или быстроходные транспортники они оборудуют просто так?
      Если где-либо завелись tarakanUS, то тапками одними от них не избавиться. Только комплексными мерами воздействия.
      SPLV
  9. groks Сегодня, 09:15
    Ну и это тоже сойдёт САСШ с рук? Почему наши сворачиваются, почему нет крика в ООН? Понятно что ТМВ никто начинать не будет, но не очень как-то получается. Договорились о разделе САР? При этом вроде американцы уже не требовали убрать Асада, теперь опять требуют.
    groks
  10. Nikolaevich I Сегодня, 13:40
    Позиция США по Сирии:Мы никуда не уйдём! Это они чё? Напрашиваются,чтобы их вынесли...ногами вперёд? angry
    Nikolaevich I
  11. Анатольевич Сегодня, 14:27
    Неужели нельзя вывести американскую заразу с сирийской земли, например биологическим способом, аккуратно сбросить на их базу пробирку, чтобы удалить англосионистско-ИГИЛовскую чуму. Они же нам готовят что то подобное.
    Анатольевич
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