Контактная группа подчёркивает важность обеспечения мира в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями и обязательствами, стороны подтверждают их приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря.

Такой шаг Трампа, вероятно, спровоцирует ответную реакцию со стороны России и поставит под угрозу декларируемую самим президентом (США) нормализацию отношений с Москвой.

С сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу так называемое рождественское или новогоднее перемирие. Соответствующие договорённости, как и все прежние, были достигнуты Контактной «минской» группой. Ни один из предыдущих режимов тишины, как известно, не соблюдался, хотя число обстрелов нередко снижалось.Из заявления Мартина Сайдика, представляющего ОБСЕ в упомянутой контактной группе по Донбассу:Решение о начале очередного этапа перемирия прокомментировали в украинском Минобороны. В частности, глава ведомства Степан Полторак заявил, что надеется на выполнение условий перемирия, так как «местное население должно почувствовать Новый год».На этом фоне из США приходят заявления о том, что Трамп высказал намерение продать Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 47 млн долларов. Об этом сообщил телеканал «Эй-Би-Си». В материале говорится о том, что Трамп направит соответствующую инициативу в Конгресс, который рассмотрит её в течение 30 суток. При этом в самих американских СМИ выразили недоумение тем, для чего поставки летального оружия такого типа Вашингтону одобрять именно сейчас, когда представители контактной группы договорились о начале перемирия, и когда Россия вывела своих офицеров (СЦКК) с территории Донбасса.Из материала «Эй-Би-Си»: