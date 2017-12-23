18:10 23 декабря

Новогоднее перемирие на Донбассе. Трамп одобряет продажу ПТРК Киеву

С сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу так называемое рождественское или новогоднее перемирие. Соответствующие договорённости, как и все прежние, были достигнуты Контактной «минской» группой. Ни один из предыдущих режимов тишины, как известно, не соблюдался, хотя число обстрелов нередко снижалось.

Из заявления Мартина Сайдика, представляющего ОБСЕ в упомянутой контактной группе по Донбассу:
Контактная группа подчёркивает важность обеспечения мира в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями и обязательствами, стороны подтверждают их приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря.


Новогоднее перемирие на Донбассе. Трамп одобряет продажу ПТРК Киеву



Решение о начале очередного этапа перемирия прокомментировали в украинском Минобороны. В частности, глава ведомства Степан Полторак заявил, что надеется на выполнение условий перемирия, так как «местное население должно почувствовать Новый год».

На этом фоне из США приходят заявления о том, что Трамп высказал намерение продать Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 47 млн долларов. Об этом сообщил телеканал «Эй-Би-Си». В материале говорится о том, что Трамп направит соответствующую инициативу в Конгресс, который рассмотрит её в течение 30 суток. При этом в самих американских СМИ выразили недоумение тем, для чего поставки летального оружия такого типа Вашингтону одобрять именно сейчас, когда представители контактной группы договорились о начале перемирия, и когда Россия вывела своих офицеров (СЦКК) с территории Донбасса.

Из материала «Эй-Би-Си»:
Такой шаг Трампа, вероятно, спровоцирует ответную реакцию со стороны России и поставит под угрозу декларируемую самим президентом (США) нормализацию отношений с Москвой.

Использованы фотографии: wikimedia.org
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Комментарии 53

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:16
    Новогоднее перемирие на Донбассе это только на бумаге , всем понятно что его не будет , тем более обожрутся на новый год и начнут долбить во все стороны . Трамп идет к тому что бы стать самым кровавым президентом в истории США , а возможно и последним .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 07:34
      Да это и понятно.А вот что про наше руководство?Будет и дальше мыслить или скажет наконец свое веское слово?Хотя бы перед выборами.Понятно что с этими "перемириями" мира не будет.
      Цитата: Spartanez300
      Новогоднее перемирие на Донбассе это только на бумаге , всем понятно что его не будет , тем более обожрутся на новый год и начнут долбить во все стороны . Трамп идет к тому что бы стать самым кровавым президентом в истории США , а возможно и последним .
      210окв
      1. катана Сегодня, 10:22
        С перемириями ничего не выходит,ибо украинская сторона не считает себя проигравшей.
        катана
      2. шура матросов Сегодня, 13:09
        А что руководство? Какое веское слово оно должно сказать? Что будет поставлять современное оружие ЛДНР? Или что признает независимость республик и объявит войну Украине в ответ на обстрелы Донбасса? Если посчитает нужным, то будут и поставки и поддержка. Но будет все это делаться тихо, не поднимая волны, пока "мировая общественность" не будет готова принять Донбасс как независимый субъект, государство
        шура матросов
    2. dsk Сегодня, 08:09
      В новой штатовской стратегии национальной безопасности открыто названы два врага США, которые расставлены по ранжиру: сначала Китай, потом Россия. Бжезинско - абамовские демонкраты предпочитали "левые", хитрые варианты и для России они были более разрушительны, если был бы реализован "джи-2"- союз "Штаты - Китай". Республиканцы действуют "честнее"- наглее и прямее. Это как у человека две руки - левая и правая. Левой гладят партнёра по голове, предлагая "дружбу", потом правой бьют под дых. Так был развален безбожный СССР. Но сейчас такой "номер" не пройдёт. Иисус Христос: "Аз есм с вами и никтоже на вы." hi
      dsk
      1. alexmach Сегодня, 12:07
        сначала Китай, потом Россия.

        Блин, неужели на самом деле на Китай переключатся?
        alexmach
        1. seos Сегодня, 17:21
          на Китай не переключаться т.к экономики срослись, скорее нас будут показательно пинать, показывая Китаю, что с ним будет в случае неподчинения...
          seos
    3. alexmach Сегодня, 12:06
      Да ладно Вам, тоже мне самый кровавый. Во время Корейской и Вьетнамской войн счет убитым шел на миллионы. В той же северной Корее 10% населения выкосили.
      alexmach
      1. seos Сегодня, 17:23
        У Вьетнама не было тысяч единиц ядерного оружия.... наша же доктрина не исключает превентивный ядерный удар...
        seos
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:25
    Не знаю по кому украинцы будут стрелять из "ДЖАВЕЛИНОВ",но точно не по танкам,а вот дома жалко.В Сирии они бармалеям из Свободной Сирийской армии помогли?НЕТ!Трамп молодец толкает и толкает впереди коня телегу в политике.Ведь знает же,что ответ России будет жёстким,и неожиданным.
    Мар.Тира
    1. САИД Сегодня, 06:36
      Тем более понятно что данный вид вооружений это закладка под будущие боестолкновения именно регулярных частей. Подготовка войны ведется и рогулям отведена незавидная роль.
      САИД
    2. ИмПерц Сегодня, 06:44
      Это будут Джавелины или Тоу?
      Опять же, союзники для американцев это те, кто может оплатить союзнические функции от США. Трамп как был бизнесменом, так им и остался.
      ИмПерц
      1. катана Сегодня, 10:27
        Ну 47 миллионов $ украинцы точно найдут - это наверняка не проблема.Но я считаю,что израильский "Спайк "намного лучше американского "Джавеллина",просто у украинцев ничего не светит севреями -они такое вооружение не продадут ,опасаясь реакции России . smile
        катана
      2. alexmach Сегодня, 12:09
        Это будут Джавелины или Тоу?

        Может быть и их клоны РПГ-7. по-моему маленькая Эстония ни с кем пока не воюющая джавелинов на в два раза большую сумму закупила.
        alexmach
      3. шура матросов Сегодня, 14:10
        Американцы и союзники - штука относительная и временная. Союзник - покуда тебя можно пользовать, а затем просто использованный ... котрацептив
        шура матросов
      4. seos Сегодня, 17:25
        Заявлены "джавелены" и около 250 зарядов к ним...
        seos
    3. Strashila Сегодня, 11:14
      Американцы готовятся к последствиям очередной пакости... ждут больших потерь людских и оружия... начальным этапом было... оказание помощи продпайками... затем последовал спецпризыв укроговорящих в США, не счетая того что этим вопросом помощи озаботилась Канада, где большая диаспора укров... теперь поставка оружия, так скажем легализация ранних поставок в нарушении международных законов... за пару минут по комиксу с ним не ознакомится, нужна практика... счетают что выучили укров для массовки.
      Strashila
  3. Михаил177 Сегодня, 06:25
    Трамп делает очередную гадость России после очередной похвалы от ВВП. Может хватит его хвалить?
    Михаил177
    1. просто экспл Сегодня, 06:59
      а что на фронте изменят джавелины ?
      там более что это ИК ПТРК , им по стационарным позициям не пошмаляешь . а вот то что их ополченцам продадут какое то количество , это к бабке не ходи . и как думаете , нашим инженерам от УВЗ помешало бы ознакомиться с джавелинами ?
      просто экспл
      1. dvina71 Сегодня, 07:20
        Вы думаете наши спецы не знают что такое ИК ГСН? Серьезно? Джавелин это продукт холодной войны,когда западные теоретики от войны считали ,что СА будет наступать массивными танковыми волнами. Отсюда и парк вооружения НАТО.. танки с толстой лобовой броней и декларируемой сверхточной пушке. Джавелин из той же песни..они могут быть эффективны только в отражении массированного танкового наступления. В современном бою операторы джавелин для танка - мишень..даже для пкт,и я уж не говорю о 14,5мм..
        dvina71
        1. просто экспл Сегодня, 10:39
          так если наши спецы знают что такое ИК ГСН то зачем они вели такую охоту за стингерами ?
          а может Вы попробуете понять что ИК ИК рознь , и что бы ставить помехи какой то ИК надо знать ее нюансы , и не только знать. но и желательно проверить на практике .
          недаром матрасы скупали наши танки что бы не в теории , а на практике убедиться что их ПТС работают как запланировано . и наши захватывали стингеры что бы знать на что реально способна их ГСН и как ей глаза мылить .
          просто экспл
          1. шура матросов Сегодня, 14:15
            Вот именно чтоб знать характеристики, частоты и остальные нюансы "охоту" и вели
            шура матросов
          2. seos Сегодня, 17:29
            Все ТХК и принцип работы описаны и лежат в свободном доступе .... зимой эффективность джавеленов выше....
            По мимо ИК в ГСН идет фотография атакуемого объекта (возможно ИК фотография), что бы минимизировать срыв атаки..
            seos
      2. катана Сегодня, 10:33
        Цитата: просто экспл
        а что на фронте изменят джавелины ?
        там более что это ИК ПТРК , им по стационарным позициям не пошмаляешь . а вот то что их ополченцам продадут какое то количество , это к бабке не ходи . и как думаете , нашим инженерам от УВЗ помешало бы ознакомиться с джавелинами ?

        Ополченцам Джавелины вряд ли продадут - на них введут жесточайший контроль,а то ,что данные системы ПТРК очень эффективны против бронетехники ,показала прошлогодняя апрельская война в Карабахе - десятки армянских танков были сожжены израильскими Спайками (аналог Джавеллина).Причем армянские танки были сожжены в оборудованных закрытых позициях,откуда вели стрельбу.
        катана
        1. просто экспл Сегодня, 10:41
          в Карабахе Азербайджаном применялись не спайки , а спайки нлос . а там телеуправление , а не ИК ГСН .
          просто экспл
          1. катана Сегодня, 11:06
            Цитата: просто экспл
            в Карабахе Азербайджаном применялись не спайки , а спайки нлос . а там телеуправление , а не ИК ГСН .

            В Карабахе азербайджанская армия применяла Спайки различных модификаций - приведенный вами пример Спайк нлос отличаетс от обычного стандартного Спайка повышенной дальностью.
            катана
        2. avt Сегодня, 10:43
          Цитата: катана
          Ополченцам Джавелины вряд ли продадут - на них введут жесточайший контроль,

          Вай мэ! Сам то понял , что написал !? Где Руина , а где
          Цитата: катана
          жесточайший контроль
          ??bully Расскажи это ребятам Ына, которые по нераспространению ракетных технологий получили вполне себе хоть старенький, хоть однокамерный , но РД с ,,Южмаша "с Руины и теперь спокойно имеют носитель среднего радиуса. А уж дальше они и сами поработают.Даже гоняться , как за ,,Стингером" по горам в Афгане, не придётся - сами за бабки принесут. bully
          avt
          1. катана Сегодня, 11:09
            Цитата: avt
            Цитата: катана
            Ополченцам Джавелины вряд ли продадут - на них введут жесточайший контроль,

            Вай мэ! Сам то понял , что написал !? Где Руина , а где
            Цитата: катана
            жесточайший контроль
            ??bully Расскажи это ребятам Ына, которые по нераспространению ракетных технологий получили вполне себе хоть старенький, хоть однокамерный , но РД с ,,Южмаша "с Руины и теперь спокойно имеют носитель среднего радиуса. А уж дальше они и сами поработают.Даже гоняться , как за ,,Стингером" по горам в Афгане, не придётся - сами за бабки принесут. bully

            Дай бог,чтоб я ошибался и украинцы продавали русским американские Джавеллины.Все же русский народ не чужой мне .
            катана
        3. Scoun Сегодня, 12:05
          Цитата: катана
          десятки армянских танков были сожжены израильскими Спайками

          Вот так и рождаются мифы и легенды))) десятки это 90 или 70-т?

          Всего уничтожено было 6 танков.
          Бпла "Нагор" - 3 танка и "Спайк" - 3 танка.... про десятки огульно не стоит говорить.
          Scoun
          1. катана Сегодня, 12:15
            Цитата: Scoun
            Цитата: катана
            десятки армянских танков были сожжены израильскими Спайками

            Вот так и рождаются мифы и легенды))) десятки это 90 или 70-т?

            Всего уничтожено было 6 танков.
            Бпла "Нагор" - 3 танка и "Спайк" - 3 танка.... про десятки огульно не стоит говорить.

            Наше армянское МО признало подбитие 28 танков,из них 14 -не подлежат восстановлению.И все эти потери за 3-4 дня боев.Я ничуть не сгущаю красок.
            катана
            1. Scoun Сегодня, 15:24
              Цитата: катана
              Наше армянское МО признало подбитие 28 танков,из них 14 -не подлежат восстановлению

              Ого. hi
              Спасибо я специально подробней "изучу", 28 за несколько дней, это очень сильно для такого конфликта.
              Я многое пропустил в жизни в тот промежуток времени.
              Scoun
    2. Vard Сегодня, 07:42
      Мухи отдельно... Котлеты отдельно... Благодарность была вроде за ЦРУ.. А вот за ПТУР благодарность будет с занесением ... В морду лица...
      Vard
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    Перемирие будет таким же "мирным", как и предыдущие.
    продать Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 47 млн долларов
    О какой стабилизации обстановки на Донбассе можно говорить если главный спонсор беспредела не желает этого.
    rotmistr60
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:11
    Да что они так носятся с этими "Javelin" -ами, как с писанной торбой? "Лучи смерти" продают? В реальных боевых услов
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Ну, что значит, пойдут на помощь республикам добровольцы массово, с "хорошими подарками "!
    Геркулесыч
  7. Dave36 Сегодня, 07:46
    Это ответ на нашу озабоченность...
    Dave36
  8. Masya Masya Сегодня, 07:47
    такое впечатление, что трамп не президент, а дитё со спичками... бегает и думает, где бы ещё поджечь...
    Masya Masya
  9. Чичиков Сегодня, 08:17
    В частности, глава ведомства Степан Полторак заявил, что надеется на выполнение условий перемирия, так как «местное население должно почувствовать Новый год».
    Да каждый день, не только слышим его надежды, но и чувствуем и сегодняшняя ночь не исключение.
    Был-бы маленьким, попросил бы Деда Мороза, сделать со всей этой национал-фашистской сворой Украины то, что их идейные кумиры сотворили с генералом Карбышевым.
    А так, одно желание, - хватит пугать военнослужащих ДЛНР приказами об ответственности за нарушение перемирия. Покажите хоть один подобный приказ украинской хунты!
    Вы ведь, господа руководители, не слепые и не глухие. Практически ежедневно обстрелы, гибнут и военнослужащие и мирные жители Донбасса. Доколе? Нас, не так уже и много, чтобы жить по принципу - за одного битого, двух не битых дают!
    Чичиков
  10. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:20
    Хороший подарок к НГ ! Часть продадут ополченцам , другую часть используют в качестве салюта..Гуля поле однако!
    ПЛЕННЫЙ
  11. dfg Сегодня, 08:43
    В таком случае надо поступать ,как евреи -- свр и фсб определяют места складирования вплоть до колонн доставки и накрывать все калибрами , не стоит ждать потерь , так как джавелинка штука эффективная. И никаких оправданий
    dfg
  12. Moskovit Сегодня, 09:03
    Ополченцы приступили к раскопкам терриконов, и если святые джавелины появятся у украинцев, они неприменно что-нибудь найдут. Ибо земля Донбасса хранит в себе множество сюрпризов. Украинские прапорщики потирают руки, потому что часто бывает, что при перевозке, на ухабах, из кузова вываливаются разные ящики. И эти ящики бесследно теряются в степях Украины, а кто-то потом покупает квартиры в центре Киева...
    Moskovit
  13. Салют Сегодня, 10:35
    пламя локального конфликта начинает гаснуть, господа из США греют на этом пламени свои жадные руки
    Салют
  14. Romanych.by Сегодня, 10:39
    Цитата: 210окв
    Да это и понятно.А вот что про наше руководство?Будет и дальше мыслить или скажет наконец свое веское слово?Хотя бы перед выборами.Понятно что с этими "перемириями" мира не будет.
    Цитата: Spartanez300
    Новогоднее перемирие на Донбассе это только на бумаге , всем понятно что его не будет , тем более обожрутся на новый год и начнут долбить во все стороны . Трамп идет к тому что бы стать самым кровавым президентом в истории США , а возможно и последним .

    Поддерживаю Вашу мысль.До каких пор будут убивать русских на Донбассе??Если на всё происходящее посмотреть с другой стороны,то слабо представляется,что где-то так же гибли бы американцы,проживающие не в самих США,а Америка молчала.
    Romanych.by
    1. Нормаль ок Сегодня, 17:15
      Цитата: Romanych.by
      Поддерживаю Вашу мысль.До каких пор будут убивать русских на Донбассе??

      Согласно переписи населения (последняя была в 2001г) на Донбассе большинство населения - украинцы. Так, что не несите чушь, что там убивают исключительно русских.
      Нормаль ок
  15. Strashila Сегодня, 11:04
    Прослеживается прямая взаимосвязь между Порошенко и Гитлером... он то же думает, что вопрос можно решить только супер оружием... практика показывает что все далеко не так... американцы его типа имеют в наличии и даже применяют, а в сухом остатке полный облом... что в Ираке... что в Афганистане, только ценник взлетает... там же их противник решает по большому счету те же задачи с помощью старого и проверенного временем РПГ-7... оружием управляют люди, они основа всего.
    Strashila
  16. keeper03 Сегодня, 11:26
    Самым адекватным ответом будет удар по американским инструкторам ! am
    keeper03
  17. Ольгович Сегодня, 11:28
    Трамп высказал намерение продать Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 47 млн долларов

    Вот же ж ГАДИНА!
    "Борцы за мир" в мире, разрушающие этот мир везде.
    Ольгович
    1. Метан Сегодня, 12:14
      Как там МИД РФ?Уже выразил озабоченость,али ишо нет?
      Метан
  18. Прутков Сегодня, 12:08
    США так хотели остаться над схваткой. А теперь поставляя официально Украине, американцы становятся участниками конфликта.
    Прутков
  19. Лена Петрова Сегодня, 12:12
    Цитата: ИмПерц
    Это будут Джавелины или Тоу?

    Ясно, что TOW. Думаю, что ни о каких Джевелинах пока речи не идёт. Пока.
    Лена Петрова
  20. Лексус Сегодня, 15:39
    Пусть им ещё мешки для мусора передаст максимальной размерности в больших количествах. Чтобы в них потом укровояк упаковывать и руки не пачкать... А, если в плен сдадутся, бутут с ними завалы разбирать и улицы подметать.
    + белые платки и памперсы.
    Лексус
  21. Немезида Сегодня, 16:16
    У меня нет никаких сомнений в том,что это соглашение с бандеровцами окончится так же,как и все прочие - Полным провалом...Те кто ведет с бандеровцами все эти переговоры и заключает с ними эти смехотворные и вредные для России и русского народа соглашения,как минимум,не соответствуют занимаемой должности...
    Немезида
  22. Slam Сегодня, 16:52
    Цитата: Romanych.by
    Цитата: 210окв
    Да это и понятно.А вот что про наше руководство?Будет и дальше мыслить или скажет наконец свое веское слово?Хотя бы перед выборами.Понятно что с этими "перемириями" мира не будет.
    Цитата: Spartanez300
    Новогоднее перемирие на Донбассе это только на бумаге , всем понятно что его не будет , тем более обожрутся на новый год и начнут долбить во все стороны . Трамп идет к тому что бы стать самым кровавым президентом в истории США , а возможно и последним .

    Поддерживаю Вашу мысль.До каких пор будут убивать русских на Донбассе??Если на всё происходящее посмотреть с другой стороны,то слабо представляется,что где-то так же гибли бы американцы,проживающие не в самих США,а Америка молчала.

    Лишнехромосомный, но с америки.
    Slam
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